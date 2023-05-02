Интеграция Undetectable API с Selenium, Puppeteer и Playwright

Как использовать API Undetectable для взаимодействия со сторонними решениями
Undetectable предоставляет множество инструментов для упрощения довольно сложного в реализации механизма мультиаккаунтного доступа. Но этих возможностей недостаточно, если речь идет о действительно крупномасштабной деятельности, в которой задействованы сотни фингерпринтов, аккаунтов и конфигураций. Поэтому в таких экстремальных условиях лучше подстраховаться и упростить себе профессиональную жизнь с помощью специализированных инструментов автоматизации процессов. Именно для таких случаев у Undetectable имеется нативный API.
API антидетект-браузера: интеграция с Selenium, Puppeteer и Playwright для автоматизации
Чаще всего API антидетект-браузера используется для интеграции со следующими сторонними решениями автоматизации:
- **Selenium – **коллекция библиотек для разных программных языков, с помощью которого осуществляется управление веб-приложениями и сайтами через протокол Json Wire Protocol. Он позволяет через HTTP указывать Undetectable, какие действия он должен совершить на сайте в рамках текущего сеанса посещения.
- **Puppeteer – **библиотека Node.js. Предназначена для автоматизации процессов в браузерах, работающих на основе движка Chromium. Для этого библиотека использует программный интерфейс Chrome DevTools Protocol.
- Playwright – еще одна библиотека на Node.js, разработанная компанией Microsoft. Применяется для кроссбраузерной автоматизации и тестирования в Chrome, Firefox и WebKit.
Дальнейшая работа через API сводится к обмену данными между двумя приложениями: Undetectable и средством автоматизации. Для этого нужно открыть антидетект, при открытии запустится сервер на локальном порте, через который будет осуществляться передача информации. По умолчанию, локальный сервер использует 25325 порт. Но в настройках инструмента можно активировать и другой порт.
Взаимодействие происходит через локальный хост (localhost). Поэтому в вашем скрипте автоматизации вы сможете обращаться к программе Undetectable через IP 127.0.0.1.
Более подробно с процедурой настройки и работы c антидетектом и средством автоматизации можно в базе знаний программы.
Вот так каждый день мы открываем для вас все новые возможности Undetectable. Теперь вы сможете не только умело работать с функционалом антидетекта, но и автоматизировать процесс тестирования профилей и выполнение других рутинных задач.