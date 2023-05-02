将Undetectable API 与Selenium，Puppeteer和Playwright集成

如何使用Undetectable API与第三方解决方案互动
Undetectable提供了许多工具来简化实现多账户访问机制的复杂过程。但是，如果涉及到规模庞大的活动，涉及数百个指纹、账户和配置，这些功能是不够的。因此，在这种极端情况下，最好采取预防措施，并通过专门的自动化工具简化您的专业生活。这就是为什么Undetectable拥有本地API的原因。
反检测浏览器API：与Selenium、Puppeteer和Playwright的集成以实现自动化
反检测浏览器API最常用于与以下自动化解决方案集成：
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Selenium - 一组用于不同编程语言的库，用于通过Json Wire Protocol协议管理Web应用程序和网站。它允许通过HTTP指示Undetectable在当前访问会话中执行哪些操作。
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Puppeteer - 一个Node.js库，用于自动化基于Chromium引擎的浏览器的过程。该库使用Chrome DevTools Protocol的编程接口。
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Playwright - 另一个由Microsoft开发的基于Node.js的库。用于在Chrome、Firefox和WebKit中进行跨浏览器自动化和测试。
通过API进一步的工作涉及两个应用程序之间的数据交换：Undetectable和自动化工具。为此，需要打开反检测浏览器，打开时会在本地端口上启动服务器，通过该服务器进行信息传递。默认情况下，本地服务器使用25325端口。但是在工具的设置中，您可以激活其他端口。
交互是通过本地主机（localhost）进行的。因此，在您的自动化脚本中，您可以通过IP 127.0.0.1访问Undetectable程序。
有关反检测和自动化工具设置和操作的更详细信息，请参阅程序的知识库。
这就是我们每天为您打开的Undetectable的新功能。现在，您不仅可以熟练使用反检测功能，还可以自动化配置文件测试和执行其他例行任务的过程。
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