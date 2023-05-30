Обновление Undetectable браузера 2.7.0: Лучшие отпечатки пальцев и новый API

Вас сложнее идентифицировать

Это обновление вносит ряд важных улучшений и функциональных возможностей. Ядро Chromium было обновлено до 113 версии. Теперь вы можете выбирать CPU и память для своего браузера, вместо использования данных от конфигураций, подменять шрифты прямо внутри ядра браузера и маскировать отпечаток navigator.gpu. Кроме того, произведены усовершенствования в подмене Bluetooth API и геолокации. Все эти изменения способствуют повышению уровня анонимности, делая антидетект-браузер еще более эффективным инструментом для обхода систем обнаружения и трекинга.

Обновлено ядро Chromium до 113 версии

Использование устаревших версий браузерных ядер вызывает подозрения у антифрод-систем, так как новые версии Chrome быстро распространяются среди миллиарда пользователей по всему миру. Обновление ядра браузера в Undetectable сохраняет его эффективность в качестве инструмента для защиты конфиденциальности в Интернете.

Выбирайте CPU и Memory

Теперь при создании браузерного профиля можно подменить значения CPU и памяти на любые доступные из предоставленного списка. Это открывает широкие возможности для настройки и индивидуализации, позволяя эмулировать различные конфигурации аппаратного обеспечения и создавать уникальные цифровые отпечатки.

Подмена шрифтов внутри ядра браузера

Подмены шрифтов происходят прямо внутри ядра браузера, а не через JavaScript. Это означает, что каждый браузерный профиль может иметь уникальный набор шрифтов, без вероятностей случайных утечек, обеспечивая ещё большую степень индивидуализации. Такой подход дополняет общую концепцию антидетект-браузера, усиливая его возможности в обходе систем распознавания и улучшая анонимность пользователя в онлайн-пространстве.

Маскировка navigator.gpu

Начиная с Chrome 113 и выше введена новая функциональность, связанная с маскировкой отпечатка navigator.gpu. Navigator.gpu - это API, которое предоставляет информацию о графических возможностях устройства, таких как видеокарта и поддержка WebGL. Маскировка этого отпечатка в браузере позволяет изменить предоставляемые данные о графическом аппарате, делая их более уникальными, создавая более сложный и уникальный цифровой след.

Улучшения подмены Bluetooth API и геолокации

Были внесены улучшения в подмену Bluetooth API. Они затрагивают конфигурации Bluetooth для различных операционных систем, таких как Android и macOS. Теперь Bluetooth будет всегда включен для этих систем. В отношении операционной системы Windows было введено дополнительное усовершенствование, заключающееся в задании случайного значения для конфигурации Bluetooth.

Новые функции в API /profile/create

Новые функции с выбором CPU и памяти были добавлены и в API. Кроме того, можно указать разрешение экрана и конкретную версию Windows при создании профиля. Подробнее о новых функциях API в нашей документации.

И ещё удобнее

Новый дизайн настроек профилей по умолчанию

Мы облегчили интерфейс настроек по умолчанию. Теперь сетевые и системные отпечатки настраиваются в одной вкладке, по аналогии с окном создания новых профилей. Было убрано поле для ввода дополнительных языков.

Вставить как человек

"Paste like human" была добавлена для профилей, работающих на Chromium. Эта функция эмулирует человеческое поведение при вставке текста, создавая более реалистичный и естественный след использования браузера. Чтобы использовать эту функцию, нажмите правой кнопкой мыши на нужном поле, выберите "Paste like human" и антидетект-браузер будет автоматически регулировать скорость и паузы при вставке текста, делая его более похожим на натуральное поведение пользователя и уменьшая вероятность обнаружения автоматизированных действий.

Функция также поддерживает сочетание горячих клавиш "Ctrl + V".

Уведомления и разрешения от сайтов

Добавлена важная функциональность, позволяющая контролировать уведомления и другие разрешения, запрашиваемые веб-сайтами. Теперь вы можете включать или отключать уведомления, доступ к микрофону, камере, геолокации и другим возможностям сайтов прямо из своих браузерных профилей. Без необходимости, мы не рекомендуем давать доступ к камере или микрофону, поскольку информация об этих устройствах не будет маскироваться.

Блокировка установки расширений из реестра Windows

У Chromium, как и у любого другого браузера на его базе, есть возможность подтягивать расширения из реестра Windows. Например, если в системе установлен google drive, то каждый новый браузер в системе будет пытаться установить расширение google drive. Как результат, в каждом новом профиле появлялись вопросы об установке расширений из реестра. Чтобы уменьшить количество визуального шума и рутины, мы отключили обращение к реестру.

Другие незначительные улучшения

Добавлен поиск по ID конфигурации в менеджере конфигураций.

В менеджере прокси и в менеджере профилей добавлено время модификации и время создания (а не только дата).

Добавлено сохранение состояния чекбокса Use Ip change link в боте.

Исправленные ошибки