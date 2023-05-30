Обновление Undetectable 2.7.0 – Улучшенные отпечатки, больше подмен и новые возможности API

Обновление Undetectable браузера 2.7.0: Лучшие отпечатки пальцев и новый API

Вас сложнее идентифицировать

Это обновление вносит ряд важных улучшений и функциональных возможностей. Ядро Chromium было обновлено до 113 версии. Теперь вы можете выбирать CPU и память для своего браузера, вместо использования данных от конфигураций, подменять шрифты прямо внутри ядра браузера и маскировать отпечаток navigator.gpu. Кроме того, произведены усовершенствования в подмене Bluetooth API и геолокации. Все эти изменения способствуют повышению уровня анонимности, делая антидетект-браузер еще более эффективным инструментом для обхода систем обнаружения и трекинга.

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Обновлено ядро Chromium до 113 версии

Использование устаревших версий браузерных ядер вызывает подозрения у антифрод-систем, так как новые версии Chrome быстро распространяются среди миллиарда пользователей по всему миру. Обновление ядра браузера в Undetectable сохраняет его эффективность в качестве инструмента для защиты конфиденциальности в Интернете.

Выбирайте CPU и Memory

Теперь при создании браузерного профиля можно подменить значения CPU и памяти на любые доступные из предоставленного списка. Это открывает широкие возможности для настройки и индивидуализации, позволяя эмулировать различные конфигурации аппаратного обеспечения и создавать уникальные цифровые отпечатки.

Подмена шрифтов внутри ядра браузера

Подмены шрифтов происходят прямо внутри ядра браузера, а не через JavaScript. Это означает, что каждый браузерный профиль может иметь уникальный набор шрифтов, без вероятностей случайных утечек, обеспечивая ещё большую степень индивидуализации. Такой подход дополняет общую концепцию антидетект-браузера, усиливая его возможности в обходе систем распознавания и улучшая анонимность пользователя в онлайн-пространстве.

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Маскировка navigator.gpu

Начиная с Chrome 113 и выше введена новая функциональность, связанная с маскировкой отпечатка navigator.gpu. Navigator.gpu - это API, которое предоставляет информацию о графических возможностях устройства, таких как видеокарта и поддержка WebGL. Маскировка этого отпечатка в браузере позволяет изменить предоставляемые данные о графическом аппарате, делая их более уникальными, создавая более сложный и уникальный цифровой след.

Улучшения подмены Bluetooth API и геолокации

Были внесены улучшения в подмену Bluetooth API. Они затрагивают конфигурации Bluetooth для различных операционных систем, таких как Android и macOS. Теперь Bluetooth будет всегда включен для этих систем. В отношении операционной системы Windows было введено дополнительное усовершенствование, заключающееся в задании случайного значения для конфигурации Bluetooth.

Новые функции в API /profile/create

Новые функции с выбором CPU и памяти были добавлены и в API. Кроме того, можно указать разрешение экрана и конкретную версию Windows при создании профиля. Подробнее о новых функциях API в нашей документации.

И ещё удобнее

Новый дизайн настроек профилей по умолчанию

Мы облегчили интерфейс настроек по умолчанию. Теперь сетевые и системные отпечатки настраиваются в одной вкладке, по аналогии с окном создания новых профилей. Было убрано поле для ввода дополнительных языков.

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Вставить как человек

"Paste like human" была добавлена для профилей, работающих на Chromium. Эта функция эмулирует человеческое поведение при вставке текста, создавая более реалистичный и естественный след использования браузера. Чтобы использовать эту функцию, нажмите правой кнопкой мыши на нужном поле, выберите "Paste like human" и антидетект-браузер будет автоматически регулировать скорость и паузы при вставке текста, делая его более похожим на натуральное поведение пользователя и уменьшая вероятность обнаружения автоматизированных действий.

Функция также поддерживает сочетание горячих клавиш "Ctrl + V".

Уведомления и разрешения от сайтов

Добавлена важная функциональность, позволяющая контролировать уведомления и другие разрешения, запрашиваемые веб-сайтами. Теперь вы можете включать или отключать уведомления, доступ к микрофону, камере, геолокации и другим возможностям сайтов прямо из своих браузерных профилей. Без необходимости, мы не рекомендуем давать доступ к камере или микрофону, поскольку информация об этих устройствах не будет маскироваться.

Блокировка установки расширений из реестра Windows

У Chromium, как и у любого другого браузера на его базе, есть возможность подтягивать расширения из реестра Windows. Например, если в системе установлен google drive, то каждый новый браузер в системе будет пытаться установить расширение google drive. Как результат, в каждом новом профиле появлялись вопросы об установке расширений из реестра. Чтобы уменьшить количество визуального шума и рутины, мы отключили обращение к реестру.

Другие незначительные улучшения

  • Добавлен поиск по ID конфигурации в менеджере конфигураций.
  • В менеджере прокси и в менеджере профилей добавлено время модификации и время создания (а не только дата).
  • Добавлено сохранение состояния чекбокса Use Ip change link в боте.

Исправленные ошибки

  • Исправлена проблема, из-за которой профиль перекачивался после отправки в облако через список профилей в главном окне.
  • Корректное закрытие профилей, запущенных через API с флагом --headless
  • Исправлена ошибка при одновременном запуске большого количества профилей, добавлена очередность запуска
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