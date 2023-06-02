Как добавлять пользователей в Undetectable и управлять ролями

Добавление пользователей и управление ролями в Undetectable: Руководство

Одно из преимуществ Undetectable Browser — возможность совместной работы с профилями. Вы можете пригласить коллег, сотрудников, управлять их доступами, назначать роли в облачной панели https://cloud.undetectable.io/ и благодаря этому оптимизировать бизнес-процессы. Undetectable поддерживает неограниченное создание и хранение локальных профилей браузера, в том числе аккаунтов, которые ведут разные коллеги.

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Раздел «Пользователи»

С помощью этого раздела вы можете управлять доступами и настройками всех членов вашей команды.

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В разделе можно посмотреть информацию о коллегах или подчиненных сотрудниках, назначить им роль, сформировать рабочие группы.

Добавить каждого нового пользователя можно в несколько простых шагов:

  1. Ввести Email-адрес нужного человека. К нему на почту придет приглашение и данные для входа.
  2. Указать имя пользователя.
  3. Определить его роль.
  4. Назначить пользователя в группу. Можно создавать неограниченное число групп.
  5. Отправить приглашение прямо из Undetectable. Не нужно отдельно переходить в почту, всё происходит быстро в режиме одного окна.
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Также рассмотрим алгоритм, как добавлять новую группу пользователей, например когда команд несколько:

  1. Ввести Email адреса пользователей, в каждой строке — один адрес.
  2. Определить роли приглашенных людей.
  3. Настроить группу.
  4. Отправить приглашения.
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Какие роли можно назначить пользователям

Управление ролями происходит с помощью раздела «Роли» на главной панели мониторинга. В этом разделе можно управлять доступом всех пользователей вашей команды По умолчанию создаются 2 роли:

  • администратор;
  • пользователь
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Однако, при необходимости вы можете создавать свои собственные роли, используя список разрешений. Например, вы можете запретить или разрешить создание профилей (облачных, либо локальных), доступ к конфигурациям, редактирование ролей и групп. Созданные роли можно редактировать в любой момент.

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Раздел «Группы»

В этом разделе можно управлять:

  • группами пользователей, например коллег или сотрудников;
  • облачными профилями.

Группы позволяют создавать отдельные подкоманды для удобства работы с облачными профилями. Группы работают следующим образом:

  • вы создаете группу;
  • далее определяете пользователей, которым разрешено входить в созданную группу;
  • при создании облачных профилей (переносе из локального в облачное) определяете их в созданной группе.
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Запустив программу, пользователь, например ваш коллега, увидит только облачные профили из групп, членом которых он является. Каждому человеку вы можете дать доступ сразу к нескольким группам. Облачные профили можно перемещать между группами.

Чтобы создать группу, выполните следующие действия:

  1. Нажмите на «Новая группа».
  2. Введите название группы.
  3. Добавьте необходимых пользователей.
  4. Нажмите «Сохранить изменения».
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Работа с разделом «Профили»

Раздел «Профили» позволяет просматривать полную информацию, отслеживать текущее состояние облачных профилей — по статусу или по журналу действий, а также управлять ими. Например, переносить между группами, разблокировать и удалять, передавать другим пользователям из команды.

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Могут быть случаи, когда необходимо разблокировать профиль, который находится в заблокированном состоянии. Для этого нужно будет выполнить следующие шаги:

  1. Нажать на статус «Заблокирован».
  2. Ввести слово «RESET» в поле ввода текста в окне, которое появилось.
  3. Нажать на кнопку Reset.
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Вывод

Undetectable Browser — универсальное решение не только для соло арбитражников, но и для арбитражных, маркетинговых и digital-команд. Благодаря интуитивно-понятному интерфейсу настройка совместного доступа происходит в считанные минуты. Уже сегодня вы можете пригласить коллег и вместе работать над масштабированием кампаний!

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