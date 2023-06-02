在Undetectable中添加用户和管理角色：指南

Undetectable Browser的一个优点是可以与用户配置文件一起协作。您可以邀请同事和员工，管理他们的访问权限，在https://cloud.undetectable.io/的云面板中指定角色，从而优化业务流程。Undetectable支持无限制地创建和存储本地浏览器配置文件，包括由不同同事使用的帐户。

用户部分

通过这个部分，您可以管理团队成员的访问权限和设置。

在这个部分，您可以查看同事或下属员工的信息，指定他们的角色，创建工作组。

您可以通过以下几个简单的步骤添加新用户：

输入所需人员的电子邮件地址。他们将收到邀请和登录信息的电子邮件。 指定用户名。 确定他们的角色。 将用户分配到组中。您可以创建无限数量的组。 直接从Undetectable发送邀请。无需单独转到电子邮件，一切都在一个窗口中快速完成。

我们还将讨论如何添加新的用户组，例如当有多个团队时：

在每一行中输入用户的电子邮件地址，每行一个地址。 确定受邀人的角色。 配置组。 发送邀请。

可分配给用户的角色

角色管理通过监控主面板上的“角色”部分进行。在这个部分，您可以管理团队中所有用户的访问权限。默认情况下，有两个角色：

管理员

用户

但是，如果需要，您可以使用权限列表创建自己的角色。例如，您可以禁止或允许创建配置文件（云端或本地），访问配置，编辑角色和组。可以随时编辑已创建的角色。

组部分

在这个部分，您可以管理：

用户组，例如同事或员工

云配置文件

为了方便使用云配置文件，可以创建单独的子团队。组的工作方式如下：

您创建一个组。

然后确定允许加入该组的用户。

在创建云配置文件（从本地到云端的迁移）时，将其指定为该组。

启动程序后，例如您的同事，只能看到他所属组的云配置文件。您可以让每个人立即访问多个组。云配置文件可以在组之间移动。

要创建组，请执行以下操作：

点击“新建组”。 输入组名。 添加所需的用户。 点击“保存更改”。

使用“配置文件”部分

“配置文件”部分允许您查看完整信息，跟踪云配置文件的当前状态（按状态或操作日志），并对其进行管理。例如，将其移动到其他组，解锁和删除，将其传递给团队中的其他用户。

有时需要解锁处于锁定状态的配置文件。为此，您需要执行以下步骤：

点击“锁定”状态。 在弹出窗口中的文本输入框中输入“RESET”。 点击“重置”按钮。

结论

Undetectable Browser不仅是独立仲裁者的通用解决方案，也适用于仲裁、营销和数字团队。通过直观易懂的界面，共享访问权限的设置只需几分钟。今天，您可以邀请同事一起努力扩大您的活动！