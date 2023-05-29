Максимизируйте эффективность с бесплатными инструментами браузера Undetectable: Leaksradar, Генератор веб-сайтов и Конвертер куки.

В разделе «Ресурсы» в главном меню Undetectable Browser представлены три услуги — Leaksradar, генератор веб-сайтов, конвертер файлов cookie. Рассмотрим, для чего эти услуги нужны, чем они могут помочь арбитражнику.

Leaksradar — позволяет проверять работу замен браузера

Этот бесплатный сервис позволяет любому человеку узнать, какую информацию получают о нем разные сайты. Leaksradar также дает рекомендации по повышению анонимности.

С помощью Leaksradar каждый арбитражник сможет выяснить, смогут ли его идентифицировать рекламодатели, соцсети и злоумышленники.

Любого посетителя сайта можно проидентифицировать по:

cookies;

IP-адресу;

разрешению экрана;

версии операционной системы;

шрифтам;

идентификационным номерам оборудования;

заряду батареи.

Преимущества сервиса:

Leaksradar показывает точную информацию, которую получают другие сайты: браузер, IP-адрес, интернет-провайдер, язык, WebGL, WebRTC, гео, Canvas.

Интерактивные проверки, указывающие на проблемы в настройках браузера. Это позволяет избежать блокировок сайтов, которые вычисляют эти проблемы.

Рекомендации по изменению настроек и установке расширений для сокрытия сведений, которые получают сайты.

Интуитивно-понятный интерфейс. С данными можно ознакомиться на одной странице.

Leaksradar позволяет защититься от настойчивой рекламы, хакеров, блокировок различных площадок. Также с помощью сервиса можно тестировать приватные браузеры на предмет утечек.

Генератор веб-сайтов — быстро создает список сайтов для бота

Undetectable снабжен умным cookies-ботом. С его помощью процесс нагуливания куки происходит автоматически, арбитражнику не нужно тратить часы, чтобы посещать сайты нужных гео для каждого аккаунта.

Можно загрузить список необходимых сайтов вручную, а также можно воспользоваться удобным генератором веб-сайтов.

Генератор популярных сайтов — это сервис который создает рандомные списки популярных сайтов в соответствии с гео, где будет откручиваться кампания. Сгенерированные списки можно использовать для прогрева браузерных профилей, сбора куки через скрипты, либо в cookies-роботах.

Генератор веб-сайтов уже встроен в cookies-бота, поэтому достаточно выбрать гео и профили, для которых требуется собрать куки.

Бот будет последовательно запускать профили в headless режиме и открывать страницы из списка в соответствии с настройками. На каждом сайте он может находиться заданное время и выполнять внутренние переходы.

Конвертер файлов cookie — конвертирует куки из NETSCAPE в JSON

Бесплатный конвертер быстро конвертирует куки из NETSCAPE в JSON для импорта в расширение или антидетект-браузер. Инструмент полезен арбитражникам, вебмастерам, SEO-специалистам, SMM-менеджерам. Благодаря этому сервису запуск аккаунтов Facebook, настройка рекламных кампаний и поисковая оптимизация станут результативнее и быстрее.

Файлы cookies применяются в процессе фарминга. Прежде чем зарегистрировать аккаунт, нужно нагулять куки для создания истории. Это повысит траст аккаунта, снизит риск блокировки.

Для нагуливания cookie Undetectable предоставляет инструмент cookies-бот. Он в автоматическом режиме посещает нужные сайты, экономя время арбитражника.

Нагулянные куки в формате JSON выгружаются в файл, затем переносятся в антидетект-браузер для фарма. Для переноса купленного в магазине Facebook-аккаунта в созданный профиль тоже нужно импортировать куки. Обычно эти файлы в формате Netscape, и чтобы их быстро перевести в JSON, понадобится наш конвертер. Формат JSON для cookie — универсальный. Он подходит для всех антидетект-браузеров и расширений.

Как воспользоваться конвертером:

В верхнее поле вставить cookies в формате Netscape.

Нажать на «Конвертировать».

Получить результат в JSON в нижнем поле.

Вывод

Undetectable снабжен полезными инструментами, которые направлены на то, чтобы сократить время арбитражнику, позволить избавиться от рутины и получать больше прибыли. Используйте наши бесплатные встроенные сервисы — Leaksradar, генератор веб-сайтов, конвертер cookie-файлов, чтобы ваш бизнес выходил на новый уровень!