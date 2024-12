Optimisez l'Efficacité avec les Outils Gratuits du Navigateur Undetectable : Leaksradar, Générateur de Sites Web et Convertisseur de Cookies

Dans la section "Ressources" du menu principal d'Undetectable Browser, trois services sont proposés : Leaksradar, un générateur de sites web et un convertisseur de fichiers cookie. Voyons à quoi servent ces services et comment ils peuvent aider les arbitragistes.

Leaksradar - permet de vérifier le fonctionnement du navigateur de remplacement

Ce service gratuit permet à n'importe qui de savoir quelles informations les différents sites web obtiennent à son sujet. Leaksradar donne également des recommandations pour améliorer l'anonymat.

Avec Leaksradar, chaque arbitragiste pourra savoir si les annonceurs, les réseaux sociaux et les cybercriminels peuvent l'identifier.

Il est possible d'identifier n'importe quel visiteur du site par :

les cookies ;

l'adresse IP ;

la résolution de l'écran ;

la version du système d'exploitation ;

les polices ;

les numéros d'identification du matériel ;

le niveau de charge de la batterie.

Avantages du service :

Leaksradar affiche des informations précises que les autres sites web obtiennent : navigateur, adresse IP, fournisseur d'accès Internet, langue, WebGL, WebRTC, géolocalisation, Canvas.

Des vérifications interactives qui signalent les problèmes de configuration du navigateur. Cela permet d'éviter les blocages des sites web qui détectent ces problèmes.

Des recommandations pour modifier les paramètres et installer des extensions afin de masquer les informations obtenues par les sites web.

Une interface intuitive. Les données peuvent être consultées sur une seule page.

Leaksradar permet de se protéger contre la publicité intrusive, les pirates informatiques et les blocages de différentes plateformes. Ce service permet également de tester les navigateurs privés pour détecter les fuites.

Générateur de sites web - crée rapidement une liste de sites pour les bots

Undetectable est équipé d'un bot de cookies intelligent. Il permet de générer automatiquement des cookies, ce qui évite à l'arbitragiste de passer des heures à visiter des sites géographiquement ciblés pour chaque compte.

Il est possible de charger manuellement une liste de sites nécessaires, ou d'utiliser le générateur de sites web pratique.

Le générateur de sites web populaires est un service qui crée des listes aléatoires de sites populaires en fonction de la géolocalisation où la campagne sera diffusée. Les listes générées peuvent être utilisées pour préchauffer les profils de navigateur, collecter des cookies via des scripts ou dans des robots de cookies.

Le générateur de sites web est déjà intégré au bot de cookies, il suffit de sélectionner la géolocalisation et les profils pour lesquels les cookies doivent être collectés.

Le bot exécutera les profils en mode headless et ouvrira les pages de la liste en fonction des paramètres. Il peut rester sur chaque site pendant un certain temps et effectuer des transitions internes.

Convertisseur de fichiers cookie - convertit les cookies de NETSCAPE en JSON

Ce convertisseur gratuit permet de convertir rapidement les cookies de NETSCAPE en JSON pour les importer dans une extension ou un navigateur anti-détection. Cet outil est utile pour les arbitragistes, les webmasters, les spécialistes du référencement et les gestionnaires des médias sociaux. Grâce à ce service, le lancement de comptes Facebook, la configuration de campagnes publicitaires et l'optimisation des moteurs de recherche seront plus efficaces et plus rapides.

Les fichiers cookies sont utilisés dans le processus de farming. Avant de créer un compte, il est nécessaire de générer des cookies pour créer une histoire. Cela augmentera la confiance du compte et réduira le risque de blocage.

Pour générer des cookies, Undetectable fournit l'outil de bot de cookies. Il visite automatiquement les sites nécessaires, ce qui permet de gagner du temps pour l'arbitragiste.

Les cookies générés au format JSON sont exportés dans un fichier, puis importés dans le navigateur anti-détection pour le farming. Pour transférer un compte Facebook acheté dans un profil créé, il est également nécessaire d'importer les cookies. Ces fichiers sont généralement au format Netscape, et pour les convertir rapidement en JSON, notre convertisseur est nécessaire. Le format JSON pour les cookies est universel. Il convient à tous les navigateurs anti-détection et extensions.

Comment utiliser le convertisseur :

Collez les cookies au format Netscape dans le champ supérieur.

Cliquez sur "Convertir".

Obtenez le résultat en JSON dans le champ inférieur.

Conclusion

Undetectable est équipé d'outils utiles qui visent à réduire le temps de travail des arbitragistes, à les libérer de la routine et à augmenter leurs profits. Utilisez nos services intégrés gratuits - Leaksradar, générateur de sites web, convertisseur de fichiers cookie - pour faire passer votre entreprise à un niveau supérieur !