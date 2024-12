Mise à jour du navigateur Undetectable 2.7.0 : meilleures empreintes digitales et nouvelle API

Vous êtes plus difficile à identifier

Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations et fonctionnalités importantes. Le noyau Chromium a été mis à jour vers la version 113. Vous pouvez désormais choisir le CPU et la mémoire de votre navigateur au lieu d'utiliser les données de configuration, substituer les polices directement dans le noyau du navigateur et masquer l'empreinte du navigateur.gpu. De plus, des améliorations ont été apportées à la substitution de l'API Bluetooth et à la géolocalisation. Tous ces changements contribuent à améliorer le niveau d'anonymat, rendant le navigateur anti-détection encore plus efficace pour contourner les systèmes de détection et de suivi.

Mise à jour du noyau Chromium vers la version 113

L'utilisation de versions obsolètes du noyau du navigateur suscite des soupçons de la part des systèmes anti-fraude, car les nouvelles versions de Chrome se propagent rapidement parmi les milliards d'utilisateurs du monde entier. La mise à jour du noyau du navigateur dans Undetectable maintient son efficacité en tant qu'outil de protection de la confidentialité en ligne.

Choisissez le CPU et la mémoire

Lors de la création d'un profil de navigateur, vous pouvez maintenant substituer les valeurs du CPU et de la mémoire parmi celles disponibles dans la liste fournie. Cela ouvre de larges possibilités de personnalisation, vous permettant d'émuler différentes configurations matérielles et de créer des empreintes numériques uniques.

Substitution des polices à l'intérieur du noyau du navigateur

La substitution des polices se fait directement à l'intérieur du noyau du navigateur, et non via JavaScript. Cela signifie que chaque profil de navigateur peut avoir un ensemble de polices unique, sans risque de fuites accidentelles, offrant ainsi un degré de personnalisation encore plus élevé. Cette approche complète le concept général du navigateur anti-détection, renforçant ses capacités à contourner les systèmes de reconnaissance et améliorant l'anonymat de l'utilisateur dans l'espace en ligne.

Masquage de navigator.gpu

À partir de Chrome 113 et ultérieur, une nouvelle fonctionnalité liée au masquage de l'empreinte de navigator.gpu a été introduite. Navigator.gpu est une API qui fournit des informations sur les capacités graphiques de l'appareil, telles que la carte vidéo et la prise en charge de WebGL. Le masquage de cette empreinte dans le navigateur permet de modifier les données fournies sur le matériel graphique, les rendant plus uniques et créant une empreinte numérique plus complexe et unique.

Améliorations de la substitution de l'API Bluetooth et de la géolocalisation

Des améliorations ont été apportées à la substitution de l'API Bluetooth. Elles concernent les configurations Bluetooth pour différents systèmes d'exploitation tels qu'Android et macOS. Maintenant, Bluetooth sera toujours activé pour ces systèmes. En ce qui concerne le système d'exploitation Windows, une amélioration supplémentaire a été introduite, consistant à attribuer une valeur aléatoire à la configuration Bluetooth.

Nouvelles fonctionnalités dans l'API /profile/create

De nouvelles fonctionnalités avec choix du CPU et de la mémoire ont été ajoutées à l'API. De plus, vous pouvez spécifier la résolution de l'écran et la version spécifique de Windows lors de la création d'un profil. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités de l'API, consultez notre documentation.

Encore plus pratique

Nouveau design des paramètres par défaut des profils

Nous avons simplifié l'interface des paramètres par défaut. Maintenant, les empreintes réseau et système sont configurées dans un seul onglet, de la même manière que la fenêtre de création de nouveaux profils. Le champ pour entrer des langues supplémentaires a été supprimé.

Coller comme un humain

"Paste like human" a été ajouté pour les profils fonctionnant sur Chromium. Cette fonctionnalité émule le comportement humain lors du collage de texte, créant une trace d'utilisation du navigateur plus réaliste et naturelle. Pour utiliser cette fonctionnalité, faites un clic droit sur le champ souhaité, sélectionnez "Paste like human" et le navigateur anti-détection ajustera automatiquement la vitesse et les pauses lors du collage du texte, le rendant plus similaire au comportement naturel de l'utilisateur et réduisant ainsi les chances de détection d'actions automatisées.

Cette fonctionnalité prend également en charge le raccourci clavier "Ctrl + V".

Notifications et autorisations des sites

Une fonctionnalité importante a été ajoutée pour contrôler les notifications et autres autorisations demandées par les sites web. Vous pouvez maintenant activer ou désactiver les notifications, l'accès au microphone, à la caméra, à la géolocalisation et à d'autres fonctionnalités des sites web directement depuis vos profils de navigateur. Nous ne recommandons pas de donner accès à la caméra ou au microphone, car les informations sur ces appareils ne seront pas masquées.

Blocage de l'installation d'extensions à partir du registre Windows

Comme pour tout autre navigateur basé sur Chromium, il est possible de charger des extensions à partir du registre Windows. Par exemple, si Google Drive est installé sur le système, chaque nouveau navigateur dans le système essaiera d'installer l'extension Google Drive. En conséquence, chaque nouveau profil affichait des demandes d'installation d'extensions à partir du registre. Pour réduire le bruit visuel et la routine, nous avons désactivé l'accès au registre.

Autres améliorations mineures

Ajout d'une fonction de recherche par ID de configuration dans le gestionnaire de configurations.

Ajout de l'heure de modification et de création dans le gestionnaire de proxy et le gestionnaire de profils (et non seulement la date).

Ajout de la sauvegarde de l'état de la case à cocher "Use Ip change link" dans le bot.

Corrections d'erreurs