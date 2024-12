Effizienz maximieren mit den kostenlosen Tools des Undetectable-Browsers: Leaksradar, Website-Generator und Cookie Converter

Im Abschnitt "Ressourcen" im Hauptmenü des Undetectable Browsers werden drei Dienstleistungen angeboten: Leaksradar, Website-Generator und Cookie-Datei-Konverter. Schauen wir uns an, wofür diese Dienstleistungen benötigt werden und wie sie einem Arbitrageur helfen können.

Leaksradar - Überprüfung der Browser-Ersatzfunktion

Dieser kostenlose Service ermöglicht es jedem, herauszufinden, welche Informationen verschiedene Websites über ihn sammeln. Leaksradar gibt auch Empfehlungen zur Verbesserung der Anonymität.

Mit Leaksradar kann jeder Arbitrageur herausfinden, ob Werbetreibende, soziale Netzwerke und Kriminelle ihn identifizieren können.

Ein Website-Besucher kann anhand folgender Merkmale identifiziert werden:

Cookies

IP-Adresse

Bildschirmauflösung

Betriebssystemversion

Schriftarten

Hardware-IDs

Batterieladestand

Vorteile des Services:

Leaksradar zeigt genaue Informationen, die andere Websites erhalten: Browser, IP-Adresse, Internetanbieter, Sprache, WebGL, WebRTC, Geolocation, Canvas.

Interaktive Überprüfungen, die auf Probleme in den Browsereinstellungen hinweisen. Dadurch können Websites vermieden werden, die diese Probleme erkennen.

Empfehlungen zur Änderung von Einstellungen und Installation von Erweiterungen, um Informationen zu verbergen, die Websites erhalten.

Benutzerfreundliche Oberfläche. Die Daten können auf einer einzigen Seite eingesehen werden.

Leaksradar schützt vor aufdringlicher Werbung, Hackern und Blockaden auf verschiedenen Plattformen. Mit dem Service können auch private Browser auf Lecks getestet werden.

Website-Generator - Erstellung einer Website-Liste für Bots

Der Undetectable Browser ist mit einem intelligenten Cookie-Bot ausgestattet. Mit seiner Hilfe erfolgt der Prozess des Sammelns von Cookies automatisch, sodass der Arbitrageur nicht Stunden damit verbringen muss, Websites für jedes Konto in verschiedenen Regionen zu besuchen.

Sie können eine Liste der benötigten Websites manuell hochladen oder den praktischen Website-Generator verwenden.

Der Generator für beliebte Websites ist ein Service, der zufällige Listen beliebter Websites entsprechend der Region erstellt, in der die Kampagne durchgeführt wird. Die generierten Listen können zum Aufwärmen von Browserprofilen, zum Sammeln von Cookies über Skripte oder in Cookie-Bots verwendet werden.

Der Website-Generator ist bereits in den Cookie-Bot integriert. Es reicht aus, die Region und die Profile auszuwählen, für die Cookies gesammelt werden sollen.

Der Bot startet die Profile nacheinander im Headless-Modus und öffnet die Seiten aus der Liste gemäß den Einstellungen. Auf jeder Website kann er eine bestimmte Zeit verbringen und interne Links aufrufen.

Cookie-Datei-Konverter - Konvertierung von NETSCAPE-Cookies in JSON

Der kostenlose Konverter konvertiert NETSCAPE-Cookies schnell in JSON, um sie in Erweiterungen oder Anti-Detect-Browser zu importieren. Dieses Tool ist nützlich für Arbitrageure, Webmaster, SEO-Spezialisten und SMM-Manager. Dank dieses Services werden das Starten von Facebook-Konten, das Einrichten von Werbekampagnen und die Suchmaschinenoptimierung effektiver und schneller.

Cookie-Dateien werden im Farming-Prozess verwendet. Bevor ein Konto registriert wird, müssen Cookies gesammelt werden, um eine Historie zu erstellen. Dadurch wird das Vertrauen in das Konto erhöht und das Risiko einer Sperrung verringert.

Um Cookies zu sammeln, bietet Undetectable das Cookie-Bot-Tool an. Es besucht automatisch die erforderlichen Websites und spart Zeit für den Arbitrageur.

Die gesammelten Cookies im JSON-Format werden in eine Datei exportiert und dann in den Anti-Detect-Browser für das Farming importiert. Um ein im Store gekauftes Facebook-Konto in ein erstelltes Profil zu übertragen, müssen ebenfalls Cookies importiert werden. Normalerweise sind diese Dateien im Netscape-Format, und um sie schnell in JSON zu konvertieren, benötigen Sie unseren Konverter. Das JSON-Format für Cookies ist universell. Es ist für alle Anti-Detect-Browser und Erweiterungen geeignet.

So verwenden Sie den Konverter:

Fügen Sie die Cookies im Netscape-Format in das obere Feld ein.

Klicken Sie auf "Konvertieren".

Erhalten Sie das Ergebnis im JSON-Format im unteren Feld.

Fazit

Der Undetectable Browser bietet nützliche Tools, die darauf abzielen, die Zeit des Arbitrageurs zu verkürzen, ihn von Routineaufgaben zu befreien und mehr Gewinn zu erzielen. Nutzen Sie unsere kostenlosen integrierten Services - Leaksradar, Website-Generator und Cookie-Datei-Konverter, um Ihr Geschäft auf ein neues Level zu bringen!