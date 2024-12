Undetectable Browser Update 2.7.0: Bessere Fingerabdrücke und neue API

Sie sind schwerer zu identifizieren

Dieses Update bringt eine Reihe wichtiger Verbesserungen und Funktionen mit sich. Das Chromium-Kern wurde auf Version 113 aktualisiert. Sie können jetzt die CPU und den Speicher für Ihren Browser auswählen, anstatt die Daten aus den Konfigurationen zu verwenden, Schriftarten direkt im Browserkern zu ersetzen und den Fingerabdruck des navigator.gpu zu maskieren. Darüber hinaus wurden Verbesserungen bei der Bluetooth-API und der Geolokation vorgenommen. All diese Änderungen tragen dazu bei, das Maß an Anonymität zu erhöhen und den Anti-Detect-Browser zu einem noch effektiveren Werkzeug zur Umgehung von Erkennungs- und Tracking-Systemen zu machen.

Chromium-Kern auf Version 113 aktualisiert

Die Verwendung veralteter Browser-Kerne erweckt Misstrauen bei Anti-Fraud-Systemen, da neue Versionen von Chrome schnell unter Milliarden von Benutzern weltweit verbreitet werden. Das Aktualisieren des Browser-Kerns in Undetectable erhält seine Effektivität als Werkzeug zum Schutz der Privatsphäre im Internet.

Wählen Sie CPU und Speicher aus

Beim Erstellen eines Browserprofils können Sie jetzt CPU- und Speicherwerte durch beliebige Werte aus der angegebenen Liste ersetzen. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung und Individualisierung, indem verschiedene Hardwarekonfigurationen emuliert und einzigartige digitale Fingerabdrücke erstellt werden können.

Schriftarten im Browserkern ersetzen

Die Schriftarten werden direkt im Browserkern und nicht über JavaScript ersetzt. Das bedeutet, dass jedes Browserprofil einen einzigartigen Satz von Schriftarten haben kann, ohne dass es zu zufälligen Lecks kommt, was eine noch größere Individualisierung ermöglicht. Diese Herangehensweise ergänzt das Gesamtkonzept des Anti-Detect-Browsers, verbessert seine Fähigkeiten zur Umgehung von Erkennungssystemen und erhöht die Anonymität des Benutzers im Online-Bereich.

Maskierung des navigator.gpu

Ab Chrome 113 wurde eine neue Funktion zur Maskierung des navigator.gpu-Fingerabdrucks eingeführt. Navigator.gpu ist eine API, die Informationen über die Grafikfähigkeiten des Geräts wie Grafikkarte und WebGL-Unterstützung bereitstellt. Durch die Maskierung dieses Fingerabdrucks im Browser können die bereitgestellten Daten über die Grafikhardware geändert werden, was sie einzigartiger macht und einen komplexeren und einzigartigen digitalen Fingerabdruck erzeugt.

Verbesserungen bei der Bluetooth-API und der Geolokation

Es wurden Verbesserungen bei der Bluetooth-API vorgenommen. Diese betreffen die Bluetooth-Konfigurationen für verschiedene Betriebssysteme wie Android und macOS. Bluetooth wird jetzt immer für diese Systeme aktiviert sein. Für das Windows-Betriebssystem wurde eine zusätzliche Verbesserung eingeführt, bei der eine zufällige Konfigurationswert für Bluetooth festgelegt wird.

Neue Funktionen in der API /profile/create

Die neuen Funktionen mit der Auswahl von CPU und Speicher wurden auch in die API aufgenommen. Außerdem können Sie beim Erstellen eines Profils die Bildschirmauflösung und die spezifische Windows-Version angeben. Weitere Informationen zu den neuen API-Funktionen finden Sie in unserer Dokumentation.

Noch bequemer

Neues Design für Standardprofil-Einstellungen

Wir haben die Benutzeroberfläche der Standardprofil-Einstellungen vereinfacht. Netzwerk- und System-Fingerabdrücke werden jetzt in einem Tab konfiguriert, ähnlich wie beim Erstellen neuer Profile. Das Eingabefeld für zusätzliche Sprachen wurde entfernt.

Einfügen wie ein Mensch

Die Funktion "Paste like human" wurde für Profile, die auf Chromium basieren, hinzugefügt. Diese Funktion ahmt menschliches Verhalten beim Einfügen von Text nach und erzeugt einen realistischeren und natürlicheren Browserverlauf. Um diese Funktion zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Feld, wählen Sie "Paste like human" und der Anti-Detect-Browser passt automatisch die Geschwindigkeit und Pausen beim Einfügen des Textes an, um ihn natürlicher erscheinen zu lassen und die Wahrscheinlichkeit der Erkennung automatisierter Aktionen zu verringern.

Die Funktion unterstützt auch die Tastenkombination "Strg + V".

Benachrichtigungen und Berechtigungen von Websites

Es wurde eine wichtige Funktion hinzugefügt, mit der Sie Benachrichtigungen und andere Berechtigungen, die von Websites angefordert werden, kontrollieren können. Sie können jetzt Benachrichtigungen, Zugriff auf das Mikrofon, die Kamera, die Geolokation und andere Website-Funktionen direkt in Ihren Browserprofilen aktivieren oder deaktivieren. Wir empfehlen nicht, Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon zu gewähren, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich, da Informationen über diese Geräte nicht maskiert werden.

Blockieren der Installation von Erweiterungen aus der Windows-Registrierung

Chromium, wie jeder andere Browser auf seiner Basis, hat die Möglichkeit, Erweiterungen aus der Windows-Registrierung zu ziehen. Zum Beispiel, wenn Google Drive auf dem System installiert ist, wird jeder neue Browser im System versuchen, die Google Drive-Erweiterung zu installieren. Als Ergebnis wurden in jedem neuen Profil Fragen zur Installation von Erweiterungen aus der Registrierung angezeigt. Um die visuelle Störung und Routine zu reduzieren, haben wir den Zugriff auf die Registrierung deaktiviert.

Weitere kleinere Verbesserungen

Die Suche nach der Konfigurations-ID wurde zum Konfigurationsmanager hinzugefügt.

Im Proxy-Manager und im Profil-Manager wurden die Änderungs- und Erstellungszeiten hinzugefügt (nicht nur das Datum).

Der Zustand des "Use IP change link"-Kontrollkästchens im Bot wird gespeichert.

Behobene Fehler