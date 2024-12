Vermeiden Sie Facebook-Blockaden: Anleitung zur Verwendung von Stoppwörtern und Stärkung von Profilen

Stoppwörter - das sind Wortkombinationen, die standardmäßig in den schwarzen Listen von Facebook enthalten sind. Das soziale Netzwerk warnt nur teilweise vor solchen Wörtern in seinen Richtlinien. Für viele Phrasen kann man nur durch Erfahrung verstehen, dass ihre Verwendung nicht empfohlen wird. Schauen wir uns an, um welche Wörter es sich handelt.

Stoppwörter, die in Angebotswerbung vorkommen können

Facebook erkennt Stoppwörter im Kreativbereich, im Text, in der Sprachausgabe und erkennt sie, wenn sie auf einem Bild geschrieben sind. Aufgrund der Verwendung solcher Phrasen wird Facebook keine Werbekampagne zulassen oder eine Kontoprüfung initiieren.

Je vertrauenswürdiger das Profil ist, desto einfacher ist die Moderation. Der Undetectable Browser schützt zuverlässig vor Bans, hilft dabei, das Vertrauen des Kontos zu erhöhen und ermöglicht das Starten mit mehreren Profilen.

Stoppwörter gelten für jede Sprache. Facebook erkennt sie in verschiedenen Formen, Fällen, Deklinationen, zum Beispiel, wenn "abnehmen" anstelle von "Abnehmen" geschrieben wird, ist dies auch ein Stoppwort.

Stoppwörter in den Vertikalen Finanzen, Kryptowährung, Glücksspiel, Wetten:

Casino

risikofrei

Einkommen

Gewinn

verdienen

Bitcoin

Kryptowährung

Handel

binäre Optionen

Token

Investition

remote

Arbeit

Nebenjob

biete Arbeit

ohne Formalitäten

Kredit

Pfand

passiv

kaufen

reich werden

Bargeld

Geld

von zu Hause aus

kostenlos

gewinnen

Eintritt

Inhalt

Solche Angebote können als Informationsartikel zur finanziellen Bildung beworben werden, zum Beispiel: "Lernen Sie 5 Gewohnheiten kennen, die Ihnen helfen, Ihr Familienbudget richtig zu verwalten".

Stoppwörter in der Nischenrichtung Gesundheit:

Abnehmen

Entfernung

Befreiung

Heilung

schnell

schmerzfrei

Diät

dünn

Gewicht verlieren

voll, dick

Depression

Stress

Angst

Anorexie

Bulimie

Facebook kann auch keine Werbung zulassen, wenn konkrete Fristen angegeben sind, z.B. "verlieren Sie Gewicht in 5 Tagen".

Stoppwörter können durch neutrale und positive Formulierungen ersetzt werden, indem man auf die Gefühle, Empfindungen und Emotionen des Kunden eingeht und darauf, wie sich seine Lebensqualität verbessern wird. Zum Beispiel ist es erlaubt, anstelle von "verlieren Sie Gewicht in 5 Tagen" den Satz "Fühlen Sie sich diesen Sommer schlank und straff!" zu verwenden.

Welche anderen Wörter und Phrasen gelten als verboten

Was sonst noch unzulässig ist:

alle Wörter, die mit vulgärer Sprache und Schimpfwörtern zusammenhängen

Phrasen über die Behandlung unheilbarer Krankheiten

jegliche Vergleiche vor und nach - in Bildern, Texten

Wörter, die nur in Großbuchstaben geschrieben sind (KAPITALBUCHSTABEN)

Phrasen, die mit Aufrufen politischer Ausrichtung verbunden sind

Erwähnung von US-amerikanischen Persönlichkeiten, wie z.B. Präsident Trump

Wörter, die mit Erwachsenenthemen zusammenhängen, wie "heiß", "Vergnügen"

persönliche Ansprachen und Erwähnung von Merkmalen von Personen, wie "Alexander, möchten Sie eine Uhr kaufen?", "Produkt für diejenigen, die 25 sind", "Möchten Sie ein Date mit einem schwarzen Mädchen haben?"

Wörter, die mit Epidemien, dem Coronavirus zusammenhängen

Wörter und Phrasen zu umstrittenen Themen - Feminismus, sexuelle Orientierung, Body Positivity, Religion, Psychiatrie, Verschwörungstheorien, Politik, Diskriminierungsdiskussionen

Facebook erlaubt Aufrufe zum Abonnieren oder Liken nur in persönlichen Beiträgen. Wenn der Beitrag Werbung ist, sollten solche Stopp-Phrasen vermieden werden:

teilen Sie diesen Beitrag

kommentieren Sie, hinterlassen Sie einen Kommentar

geben Sie einen Like

abonnieren Sie

lassen Sie Ihre E-Mail-Adresse da

markieren Sie einen Freund

klicken Sie hier

speichern Sie dies

Facebook blockiert Werbung, die Wörter und Phrasen enthält, die Druck auf die Benutzer ausüben. Beispiel:

beeilen Sie sich

nur heute

bald vorbei

begrenzte Zeit

nur noch N Tage übrig

Türen schließen bald

Fazit

Es ist ratsam, die Kreativität auf Stoppwörter zu überprüfen, bevor sie in das Werbekonto hochgeladen wird. Wenn verbotene Phrasen darin enthalten sind, wird die Moderation die Anzeige ablehnen und das Konto möglicherweise sperren. Häufige Ablehnungen führen zu Bans und Vertrauensverlust. In seinen Richtlinien nennt Facebook nicht alle Wörter auf der schwarzen Liste, daher kann es sein, dass der Grund für das Scheitern in der Verwendung einer solchen Phrase liegt. In diesem Fall muss die Kreativität ersetzt werden.