充分利用 Undetectable 浏览器的免费工具增加效率：Leaksradar、网站生成器和 Cookie 转换器

服务：Leaksradar，网站生成器和Cookie转换器
Undetectable浏览器的“资源”部分介绍了三项服务——Leaksradar、网站生成器和Cookie文件转换器。让我们来看看这些服务的用途以及它们如何帮助仲裁人员。
Leaksradar——用于检查浏览器替换的工作
这项免费服务允许任何人了解各个网站获取的关于他们的信息。Leaksradar还提供了提高匿名性的建议。
通过Leaksradar，每个仲裁人员都可以了解广告商、社交媒体和恶意人员是否能够识别他们。
可以通过以下方式识别网站的访问者：
- cookies；
- IP地址；
- 屏幕分辨率；
- 操作系统版本；
- 字体；
- 设备标识号；
- 电池电量。
服务优势：
- Leaksradar显示其他网站获取的准确信息，包括浏览器、IP地址、互联网服务提供商、语言、WebGL、WebRTC、地理位置和画布。
- 交互式检查，指出浏览器设置中的问题。这有助于避免被检测到这些问题的网站封锁。
- 提供更改设置和安装扩展以隐藏网站获取的信息的建议。
- 直观易用的界面，所有数据都可以在一个页面上查看。
Leaksradar可以防止令人讨厌的广告、黑客和各种平台的封锁。还可以使用该服务测试私人浏览器是否存在信息泄漏。
网站生成器——快速创建机器人所需的网站列表
Undetectable配备了智能Cookie机器人。使用它，Cookie获取过程将自动进行，仲裁人员无需花费时间访问每个账户所需的地理位置的网站。
可以手动加载所需的网站列表，也可以使用方便的网站生成器。
热门网站生成器是一个根据地理位置生成随机热门网站列表的服务，这些列表将用于展示广告活动。生成的列表可用于预热浏览器配置文件、通过脚本收集Cookie，或在Cookie机器人中使用。
网站生成器已经集成到Cookie机器人中，只需选择地理位置和需要收集Cookie的配置文件即可。
机器人将按顺序以无头模式运行配置文件，并根据设置打开列表中的页面。它可以在每个网站上停留指定的时间并执行内部导航。
Cookie文件转换器——将NETSCAPE格式的Cookie转换为JSON
这个免费的转换器可以快速将NETSCAPE格式的Cookie转换为JSON，以便导入到扩展程序或反检测浏览器中。这个工具对仲裁人员、网站管理员、SEO专家和SMM经理非常有用。通过这项服务，Facebook账户的启动、广告活动的设置和搜索引擎优化将更加高效和快速。
Cookie文件在农场过程中使用。在注册账户之前，需要获取Cookie以创建历史记录。这将增加账户的信任度并降低封锁风险。
为了获取Cookie，Undetectable提供了Cookie机器人工具。它会自动访问所需的网站，节省仲裁人员的时间。
以JSON格式导出的Cookie文件将被保存到文件中，然后可以导入到反检测浏览器中进行农场。将购买的Facebook账户转移到创建的配置文件中也需要导入Cookie。通常，这些文件是Netscape格式的，为了快速将它们转换为JSON，我们需要使用我们的转换器。JSON是Cookie的通用格式，适用于所有反检测浏览器和扩展程序。
如何使用转换器：
- 在上方的字段中粘贴Netscape格式的Cookie。
- 点击“转换”按钮。
- 在下方的字段中获取JSON结果。
结论
Undetectable提供了一些有用的工具，旨在节省仲裁人员的时间，帮助他们摆脱例行公事，并获得更多利润。使用我们的免费内置服务——Leaksradar、网站生成器和Cookie文件转换器，将您的业务提升到一个新的水平！