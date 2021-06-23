Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 и другие улучшения

Undetectable 2.39.0: Chromium 141, улучшенный кукис-бот, новое в API и ускоренный старт профилей
Мы выпустили обновление Undetectable 2.39.0. Ниже — коротко и по делу о том, что изменилось и как это влияет на ваш рабочий опыт.
Chromium 141
Регулярное обновление ядра Chromium – один из наших приоритетов.
Переход на Chromium 141 даёт вам:
-
Естественный «поведенческий портрет». Свежий движок ближе к тому, что видят сайты у обычных пользователей: меньше расхождений в Web-API и меньше поводов для подозрений.
-
Совместимость с новыми стандартами. Тяжёлые интерфейсы и SPA работают предсказуемее, без загадочных падений скриптов.
-
Патчи безопасности и производительности. Чем свежее ядро, тем меньше поверхностей для детекта и мелких технических накладок.
Кукис-бот: поиск по стране
В генераторе популярных веб-сайтов появился более удобный поиск по странам. Это значит, что вы можете подобрать нужное GEO и собирать списки сайтов именно под выбранный регион еще удобнее.
API: запрос списка папок
Мы расширили публичный API — добавили метод для получения списка папок:
/folderslist
Это мелочь, которая сильно упрощает жизнь интеграциям:
-
Дашборды и сервисные скрипты могут подтягивать структуру рабочих папок и показывать её в ваших внутренних панелях.
-
Автоматизация получает простой способ раскладывать профили по нужным «корзинам» без ручных действий.
Что пофиксили
Исправлена ошибка “Chromium process crashed”, которая возникала, если браузер обращался к базе данных в момент, когда она была занята. Теперь старт профиля не спотыкается о конкурирующие обращения. Как итог – меньше случайных падений и прерванных сессий.
Что улучшили
Ускорение старта профилей.
Мы убрали вспомогательный процесс, который использовался для связи профилей с программой: теперь всё работает напрямую. В итоге профили стартуют заметно быстрее, а сам путь запуска стал короче и стабильнее — меньше звеньев, меньше мест, где что-то может пойти не так.
Проверки прокси и обработка ошибок.
Мы улучшили проверки прокси и обработку ошибок, которые приводили к зависанию профиля или отсутствию интернета в профиле.
Итог
Undetectable 2.39.0 — это обновление про скорость, стабильность и контроль.
Свежий Chromium 141 делает профили более естественными, кукис-бот с поиском по стране ускоряет прогрев, а новый API-запрос папок упрощает интеграции.
Запуск профилей стал быстрее, а работа с прокси — надёжнее.
Обновляйтесь и работайте без сбоев — всё остальное Undetectable возьмёт на себя.
