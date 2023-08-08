Undetectable Обновление браузера 2.9.0: Улучшенные API, Функции и безопасность

Обновление Undetectable browser 2.9.0 – Усиление API, улучшение подмен и новые удобства
Обновление отпечатков
В данном обновлении мы внесли ряд улучшений, которые помогут сделать ваш опыт в сети еще более надежным и приватным. Мы стремимся обеспечить высокий уровень безопасности ваших аккаунтов и анонимности, поэтому включили следующие изменения:
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Обновлено ядро Chromium до версии 115: Мы постоянно следим за последними обновлениями в мире веб-технологий и браузеров. В этой версии мы обновили ядро Хромиума до версии 115, что позволяет вам использовать самые новые возможности и функции, а также обеспечивает совместимость с последними веб-стандартами.
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Улучшена подмена WebRTC: WebRTC - это важная технология, которая позволяет веб-приложениям и сайтам взаимодействовать через медиа-потоки, такие как аудио, видео и обмен данными. Однако она может предоставить информацию о вашем реальном IP-адресе, что может послужить путем к идентификации и отслеживанию. В этом обновлении мы улучшили механизм подмены WebRTC, чтобы предотвратить утечку вашего настоящего IP-адреса и обеспечить дополнительный уровень анонимности во время использования браузера.
API стал сильнее
В этом обновлении были добавлены новые функции API, которые позволяют:
- Выбрать параметр для создания профилей из определенной конфигурации
- Получить информацию о дате обновления и дате создания профиля;
- Получить список всех доступных конфигураций;
- Выбрать параметр для изменения типа профиля (cloud/local);
Также, API теперь возвращает ошибку в случае отправки запроса на несуществующий адрес.
Подробнее о новых функциях можно прочитать в документации.
Новые удобства
Теперь можно **импортировать закладки **из любых браузеров на базе Chromium. Для этого, экспортируйте закладки из любого подходящего браузера, выберите файл закладок в настройках профиля, и новые профиля при создании будут автоматически содержать нужный набор закладок.
Была улучшена функция “Paste like a human” и исправлена работа на некоторых сайтах. Напомним, данная функция позволяет имитировать ввод с клавиатуры при вставке текстов в нужные поля на сайтах. Для этого скопируйте текст и нажмите правой кнопкой мыши на нужное поле, а далее выберите “Paste like a human”.
Быстро найти папку локального профиля? – Не проблема! Выберите её в контекстном меню в списке профилей, нажав правую кнопку мыши.
А ещё, мы добавили** имена профилей в иконках браузера на MacOS**. Чтобы они появились, разрешите программе присылать уведомления.
Пофиксили:
- Исправлен баг, при котором некорректно сохранялись прокси без логина пароля в массовом создании профилей в форматах с прокси;
- Исправлена работа инструментов разработчика в профилях с конфигами от мобильных устройств;
- Исправлена ошибка при массовом запуске профилей через менеджер профилей;
- Исправлено дублирование профилей при синхронизации API;
- Исправлено зависание профилей в случае какой-либо ошибки, при запуске их через API;
- Исправлена ошибка, очищающая заметки при изменении тегов через update API;
- Исправлена ошибка, возникающая при импорте одинаковых cookies, теперь они перезаписываются.