Undetectable Обновление браузера 2.9.0: Улучшенные API, Функции и безопасность

Обновлено ядро Chromium до версии 115 : Мы постоянно следим за последними обновлениями в мире веб-технологий и браузеров. В этой версии мы обновили ядро Хромиума до версии 115, что позволяет вам использовать самые новые возможности и функции, а также обеспечивает совместимость с последними веб-стандартами.

Улучшена подмена WebRTC: WebRTC - это важная технология, которая позволяет веб-приложениям и сайтам взаимодействовать через медиа-потоки, такие как аудио, видео и обмен данными. Однако она может предоставить информацию о вашем реальном IP-адресе, что может послужить путем к идентификации и отслеживанию. В этом обновлении мы улучшили механизм подмены WebRTC, чтобы предотвратить утечку вашего настоящего IP-адреса и обеспечить дополнительный уровень анонимности во время использования браузера.