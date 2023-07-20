Топ 7 самых безопасных и приватных браузеров

По интернету нужно не бегать, а ходить… Очень тихо делать каждый шаг, чтоб под ногами не скрипнула ни одна половица. И ни в коем случае не соглашаться на сбор cookies. Иначе тебя выследят и начнут преследовать, домогаться таргетированной рекламой и релевантными результатами поиска. Конечно, это не страшно… Но может привести к полной потере конфиденциальности с последующей кражей данных, и даже финансовых средств. А причина столь печального исхода кроется в неправильно выбранном браузере для интернет-серфинга.

Каждый странствующий по Всемирной паутине пользователь, как бы он ни старался, все равно оставляет следы… Хотя кто мешает нам смело шагать по интернету без опаски и не остерегаясь быть выслеженным? Кому нужны эти отпечатки? Ведь это же виртуальное пространство, свободное от… Конфиденциальности!

В наше время информация о пользователя ценится на вес золота. Поэтому желающих подглядеть стало очень много. И не все из них отслеживают ваши действия из обычного любопытства. Ведь среди следящих мало людей, а все больше сервисов да платформ. Но зачем им эти данные?

Кто и как крадет конфиденциальную информацию о пользователях?

Слышали пословицу о бесплатном сыре в мышеловке? В ситуации с конфиденциальностью, которая сложилась в Сети, пользователи выступают в роле мышей… Которые, влекомые жаждой получить инструмент для интернет-серфинга бесплатно, попадают в ловушку. И она захлопывается сразу после того, как пользователь вводит URL в адресную строку браузера. В этот его конфиденциальности в интернете приходит конец. Почему:

Во время посещения сайта на устройстве пользователя сохраняются небольшой объем данных – файлы cookies, которые содержат информацию о сеансе. И уже при последующем визите юзер получает персонализированный вариант веб-страницы. Но на практике вместе с новыми cookies сервер может посылать сторонние трекеры.

Агрегированные данные попадают в базы аналитических платформ, которые продают их третьей стороне. В лучшем случае информация попадет в руки рекламной сети, которая использует ее для таргетинга транслируемых объявлений. В худшем – злоумышленникам. Тогда вы можете стать жертвой фишинга и лишиться платежных атрибутов от банковских карт… И, как следствие, их содержимого.

И все эти кражи информации совершаются с помощью браузеров и с молчаливого согласия их разработчиков. Более того, компании, издающие данное ПО, сами наживаются на нарушении конфиденциальности пользователей. А также используют собранную статистику для собственных корыстных целей.

Самый популярный в мире браузер Chrome принадлежит Google. С его помощью компания отслеживает действия юзеров. После чего агрегированная аналитика применяется для таргетинга объявлений, транслируемых через AdWords – платформу контекстной рекламы, которая также принадлежит Google.

Именно поэтому поисковик так усердно трудится над своим браузером, постоянно обновляя его пользовательский функционал. А не потому, что Google любит всех нас!

Настала эра фингерпринтов

В последние годы все больше некоммерческих организаций стали выступать против third-party куков. Их использование даже собираются запретить на законодательном уровне в некоторых европейских странах. Но таким образом проблема конфиденциальности в интернете не решится. Поскольку появилась новая, еще более современная технология – цифровые отпечатки. Они обеспечивают 90% точность идентификации пользователей в интернете. Для этого фингерпринты применяют комплексный подход. Определение «личности» осуществляется по множеству признаков, сочетание которых формирует уникальный след, присущий конкретному пользователю. К таким сигналам относятся:

Технические характеристики устройства – ОС, ее разрядность, тактовая частота центрального процессора, объем оперативной памяти и т.д.

Локальные настройки – язык, часовой пояс.

Данные об устройстве, передаваемые браузером через User-Agent.

Как видите, даже после запрета применения сторонних cookies проблема с конфиденциальностью в браузерах не решится. Поскольку идентификацию пользователя во Всемирной паутине можно успешно осуществлять и без них. И в этом случае не помогут ни VPN-сервисы, ни прокси.

Данные сервисы позволяют лишь обходить блокировки и просматривать сайты, запрещенные в отдельно взятой стране. При этом осуществляется лишь подмена IP устройства, а остальные параметры, входящие в состав фингерпринта, они не могут заменить.

Но, возможно, существуют браузеры, обеспечивающие более анонимный интернет-серфинг. Ведь не все издатели ПО преследуют лишь коммерческий интерес. Чтобы выяснить это, окунемся в мир современных интернет-обозревателей и выберем среди них самые достойные.

Самые конфиденциальные браузеры нашего времени

Opera

Современный браузер, первоначально издаваемый некоммерческой организацией. Программа реализована в версиях под популярные десктопные и мобильные платформы. Комфортный просмотр страниц обеспечивается благодаря встроенному блокировщику рекламы, который повышает скорость загрузки данных более чем на 90%. Кроме этого в состав Opera входит простой VPN, позволяющий посещать любые сайты и платформы.

Но, несмотря на наличие в функционале браузера нескольких инструментов для обеспечения конфиденциальности, его нельзя назвать самым безопасным интернет-обозревателем. В 2016 г. Opera была приобретена китайской IT-компанией. После чего браузер начал активно собирать обезличенные данные о своих пользователях. То есть без привязки к личности человека.

Firefox

История Firefox началась в 2002 г. Браузер несколько раз менял движок. Сейчас он использует Quantum. В отличие от Opera данный интернет-обозреватель собирает о пользователях намного меньше информации.

Кроме этого в состав Firefox входит несколько инструментов для защиты конфиденциальности и личных данных пользователей:

Встроенный блокировщик сторонних cookies.

Защита от автоматического воспроизведения видео, опубликованных на веб-страницах.

Блокировщик трекеров социальных сетей.

Но наличие перечисленных инструментов не гарантирует анонимного серфинга. К тому же в Firefox отсутствует встроенный VPN. Поэтому с его помощью нельзя посещать заблокированные сайты.

Brave

Относительно молодой браузер, выпускаемый некоммерческой организацией. Первый выпуск программы вышел в 2016 г. Его главное отличие – явный акцент на безопасности пользователей. Для ее обеспечения браузер использует несколько средств:

Блокировщик рекламы.

Режим «Инкогнито».

Встроенный VPN-сервис.

Анонимную сетевую маршрутизацию.

Защиту от снятия цифровых отпечатков.

Функционал защитных средств Brave намного шире, чем в упомянутых ранее браузерах. Тем не менее даже этот арсенал не гарантирует полной анонимности деятельности пользователя в интернете.

Tor

Одно из самых мощных решений для обеспечения анонимности в Сети. Браузер использует нестандартный механизм передачи данных. Tor применяет так называемую «луковичную маршрутизацию». Она представляет собой систему распределенных прокси-серверов, через которые данные передаются в зашифрованном виде и без сохранения cookies. Что полностью исключает возможность отслеживания действий пользователей и его идентификации с помощью фингерпринтов. Поскольку отслеживающие системы не получают достаточного объема информации для идентификации личности юзера.

Но вследствие многократной пересылки данных падает скорость интернет-соединения. Что особенно критично при использовании медленного мобильного подключения к Сети. В результате чего веб-страницы сайтов будут загружаться долго. Это снижает удобство использования Tor для повседневного интернет-серфинга.

Epic

Первый выпуск браузера вышел в 2010 г. Epic несколько раз менял движки. Сейчас работает на базе Chromium. Реализован в версиях под Windows, mac OS и Android. Характеристики Epic, благодаря которым достигается высокий уровень конфиденциальности:

Локальное хранение истории посещения сайтов.

Автоматическая очистка cookies.

Блокировщик сторонних куков и рекламных трекеров.

Встроенный прокси-сервис, поддерживающий восемь локаций.

Поддержка ограниченного набора браузерных расширений.

Epic снабжен внушительным списком инструментов для защиты пользовательских данных. Но он не обеспечивает комфортного посещения сайтов из-за отсутствия возможности использования расширений. Кроме этого в Epic нет функции автоматического обновления. Поэтому загрузка новой версии программы осуществляется пользователем в ручном режиме.

Ungoogled-chromium

Браузер, работающий на чистом движке Chromium без привязки к сервисам Google. Благодаря чему его рекламные и аналитические сервисы при путешествии по сайтам не смогут собирать о вас никаких данных.

Кроме этого браузер не сохраняет истории посещений и получает ежедневные обновления. Но их загрузка осуществляется в ручном режиме. Поэтому данный вариант ПО можно рассматривать лишь как безопасную альтернативу привычного для многих пользователей Chrome.

Undetectable

Профессиональный антидетект-браузер, использующий другой подход в обеспечении конфиденциальности. В отличие от остальных браузеров из рейтинга Undetectable не блокирует сторонние куки и трекеры, а осуществляет подмену фингерпринтов. Это не только гарантирует полную анонимность действий пользователя, но и позволяет обходить все блокировки. А также осуществлять мультиаккаунтный доступ к любой площадке. В том числе к социальным сетям, интернет-магазинам и букмекерским сервисам. При этом Undetectable предоставляет весь необходимый для этого функционал в бесплатной версии браузера. Что выгодно отличает Undetectable от других антидетектов.

Антидетекты – ключ к полной анонимности

В нашем рейтинге представлены браузеры, обеспечивающие наибольший уровень конфиденциальности и безопасности пользователей. Тем не менее каждый из них имеет целый ряд недостатков, снижающих их эффективность.

Антидетекты используют другой механизм защиты – с помощью подмены фингерпринтов. Поэтому лишены этих изъянов и способны не только обеспечить высокий уровень анонимности, но и перешагнуть через любой тип блокировки.

Единственный недостаток анонимных браузеров – их высокая стоимость. Но Undetectable один из немногих профессиональных антидетектов с полнофункциональной бесплатной подпиской. Поэтому выбор очевиден!