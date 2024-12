Los 7 navegadores más seguros y privados

Por Internet no hay que correr, sino caminar... Muy silenciosamente dar cada paso para que no crujan los tablones bajo los pies. Y en ningún caso aceptar la recopilación de cookies. De lo contrario, te rastrearán y comenzarán a perseguirte con publicidad dirigida y resultados de búsqueda relevantes. Por supuesto, no es aterrador... Pero puede llevar a la pérdida total de confidencialidad con el consiguiente robo de datos e incluso de fondos financieros. Y la razón de este triste resultado radica en la elección incorrecta del navegador para navegar por Internet.

Cada usuario que viaja por la World Wide Web, por mucho que lo intente, siempre deja rastros... Aunque, ¿quién nos impide caminar por Internet sin peligro y sin temor a ser rastreados? ¿A quién le importan estas huellas? Después de todo, es un espacio virtual, libre de... ¡Confidencialidad!

En nuestros tiempos, la información sobre los usuarios tiene un valor incalculable. Por eso hay tantos interesados en espiar. Y no todos ellos siguen tus acciones por simple curiosidad. Después de todo, hay pocos observadores y cada vez más servicios y plataformas. Pero, ¿por qué necesitan esos datos?

¿Quién y cómo roba información confidencial de los usuarios?

¿Has oído el refrán sobre el queso gratis en la ratonera? En la situación de la confidencialidad que se ha desarrollado en la Red, los usuarios actúan como ratones... Que, atraídos por el deseo de obtener una herramienta para navegar por Internet de forma gratuita, caen en la trampa. Y esta se cierra justo después de que el usuario ingresa la URL en la barra de direcciones del navegador. Ahí termina su confidencialidad en Internet. ¿Por qué?

Durante la visita a un sitio web, se almacena una pequeña cantidad de datos en el dispositivo del usuario: archivos de cookies que contienen información sobre la sesión. Y en visitas posteriores, el usuario obtiene una versión personalizada de la página web. Pero en la práctica, junto con las nuevas cookies, el servidor puede enviar rastreadores de terceros.

Los datos agregados van a parar a las bases de datos de plataformas analíticas que los venden a terceros. En el mejor de los casos, la información llega a manos de una red publicitaria que la utiliza para la segmentación de anuncios transmitidos. En el peor de los casos, a los delincuentes. Entonces puedes convertirte en víctima de phishing y perder los atributos de pago de tus tarjetas bancarias... Y, como resultado, su contenido.

Y todos estos robos de información se llevan a cabo con la ayuda de navegadores y con el silencioso consentimiento de sus desarrolladores. Además, las compañías que publican este software se benefician de la violación de la confidencialidad de los usuarios. Y también utilizan las estadísticas recopiladas para sus propios fines egoístas.

El navegador más popular del mundo, Chrome, pertenece a Google. Con su ayuda, la compañía rastrea las acciones de los usuarios. Luego, la analítica agregada se utiliza para la segmentación de anuncios transmitidos a través de AdWords, la plataforma de publicidad contextual que también pertenece a Google.

Es por eso que el motor de búsqueda trabaja arduamente en su navegador, actualizando constantemente su funcionalidad para el usuario. ¡Y no porque a Google le gustemos a todos!

Ha llegado la era de las huellas digitales

En los últimos años, cada vez más organizaciones sin fines de lucro han comenzado a oponerse a las cookies de terceros. Incluso se están planteando prohibir su uso a nivel legislativo en algunos países europeos. Pero de esta manera, el problema de la confidencialidad en Internet no se resolverá. Porque ha surgido una nueva tecnología aún más moderna: las huellas digitales. Estas proporcionan un 90% de precisión en la identificación de los usuarios en Internet. Para ello, las huellas digitales utilizan un enfoque integral. La "identidad" se determina mediante una combinación de múltiples características que forman una huella única para cada usuario. Estas señales incluyen:

Características técnicas del dispositivo: sistema operativo, arquitectura, frecuencia del procesador central, cantidad de memoria RAM, etc.

Configuraciones locales: idioma, zona horaria.

Datos del dispositivo transmitidos por el navegador a través del User-Agent.

Como puedes ver, incluso después de prohibir el uso de cookies de terceros, el problema de la confidencialidad en los navegadores no se resolverá. Porque la identificación del usuario en la World Wide Web se puede realizar con éxito incluso sin ellas. Y en este caso, ni los servicios de VPN ni los proxies ayudarán.

Estos servicios solo permiten eludir bloqueos y ver sitios web prohibidos en un país en particular. En este caso, solo se cambia la dirección IP del dispositivo, pero no se pueden reemplazar los demás parámetros que forman parte de la huella digital.

Pero tal vez existan navegadores que proporcionen una navegación por Internet más anónima. Después de todo, no todos los editores de software persiguen solo intereses comerciales. Para averiguarlo, sumerjámonos en el mundo de los navegadores modernos y elijamos los más dignos entre ellos.

Los navegadores más confidenciales de nuestra época

Opera

Un navegador moderno, originalmente publicado por una organización sin fines de lucro. El programa está disponible en versiones para plataformas de escritorio y móviles populares. La visualización cómoda de las páginas se logra gracias al bloqueador de anuncios incorporado, que aumenta la velocidad de carga de los datos en más del 90%. Además, Opera incluye una VPN sencilla que permite visitar cualquier sitio web y plataforma.

Pero a pesar de tener varias herramientas para garantizar la confidencialidad en su funcionalidad, no se puede considerar el navegador más seguro. En 2016, Opera fue adquirida por una empresa de TI china. Desde entonces, el navegador ha estado recopilando activamente datos desidentificados sobre sus usuarios. Es decir, sin vincularlos a la identidad de la persona.

Firefox

La historia de Firefox comenzó en 2002. El navegador ha cambiado de motor varias veces. Ahora utiliza Quantum. A diferencia de Opera, este navegador recopila mucha menos información sobre los usuarios.

Además, Firefox incluye varias herramientas para proteger la confidencialidad y los datos personales de los usuarios:

Bloqueador de cookies de terceros incorporado.

Protección contra la reproducción automática de videos en páginas web.

Bloqueador de rastreadores de redes sociales.

Pero tener estas herramientas no garantiza una navegación anónima. Además, Firefox no tiene una VPN incorporada. Por lo tanto, no se pueden visitar sitios web bloqueados utilizando este navegador.

Brave

Un navegador relativamente nuevo publicado por una organización sin fines de lucro. La primera versión del programa se lanzó en 2016. Su principal característica es el enfoque claro en la seguridad de los usuarios. Para lograr esto, el navegador utiliza varias herramientas:

Bloqueador de anuncios.

Modo "Incógnito".

Servicio VPN incorporado.

Enrutamiento de red anónimo.

Protección contra la eliminación de huellas digitales.

El conjunto de herramientas de protección de Brave es mucho más amplio que el de los navegadores mencionados anteriormente. Sin embargo, incluso este arsenal no garantiza el anonimato completo de las actividades del usuario en Internet.

Tor

Una de las soluciones más poderosas para garantizar el anonimato en la web. El navegador utiliza un mecanismo de transferencia de datos no estándar. Tor utiliza lo que se conoce como "enrutamiento en cebolla". Es un sistema de servidores proxy distribuidos a través de los cuales los datos se transmiten de forma cifrada y sin guardar cookies. Esto elimina por completo la posibilidad de rastrear las acciones de los usuarios y su identificación mediante huellas digitales. Ya que los sistemas de seguimiento no reciben suficiente información para identificar la identidad del usuario.

Pero debido a la retransmisión múltiple de datos, la velocidad de conexión a Internet disminuye. Esto es especialmente crítico cuando se utiliza una conexión móvil lenta a Internet. Como resultado, las páginas web se cargarán lentamente. Esto reduce la comodidad de uso de Tor para la navegación diaria por Internet.

Epic

La primera versión de este navegador se lanzó en 2010. Epic ha cambiado de motor varias veces. Ahora funciona sobre la base de Chromium. Está disponible en versiones para Windows, macOS y Android. Las características de Epic que garantizan un alto nivel de confidencialidad son:

Almacenamiento local del historial de navegación.

Eliminación automática de cookies.

Bloqueador de cookies de terceros y rastreadores publicitarios.

Servicio proxy incorporado con soporte para ocho ubicaciones.

Soporte para un conjunto limitado de extensiones de navegador.

Epic cuenta con una lista impresionante de herramientas para proteger los datos de los usuarios. Pero no permite una visita cómoda a los sitios web debido a la falta de capacidad para utilizar extensiones. Además, Epic no tiene una función de actualización automática. Por lo tanto, la descarga de una nueva versión del programa se realiza manualmente por parte del usuario.

Ungoogled-chromium

Un navegador que funciona con el motor Chromium puro sin estar vinculado a los servicios de Google. Gracias a esto, sus servicios publicitarios y analíticos no pueden recopilar ningún dato sobre ti mientras navegas por los sitios web.

Además, el navegador no guarda el historial de visitas y recibe actualizaciones diarias. Sin embargo, la descarga de estas actualizaciones se realiza manualmente. Por lo tanto, esta opción de software solo se puede considerar como una alternativa segura a Chrome para muchos usuarios.

Undetectable

Un navegador antifingerprint profesional que utiliza un enfoque diferente para garantizar la confidencialidad. A diferencia de otros navegadores en el ranking, Undetectable no bloquea cookies y rastreadores de terceros, sino que sustituye las huellas digitales. Esto no solo garantiza el anonimato completo de las acciones del usuario, sino que también permite eludir cualquier tipo de bloqueo. Y también permite el acceso multi-cuenta a cualquier plataforma, incluyendo redes sociales, tiendas en línea y servicios de apuestas. Undetectable proporciona todas las funciones necesarias para esto en su versión gratuita del navegador. Lo que distingue a Undetectable de otros antifingerprint.

Los antifingerprint son la clave para el anonimato completo

En nuestro ranking, presentamos navegadores que brindan el más alto nivel de confidencialidad y seguridad para los usuarios. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una serie de desventajas que disminuyen su efectividad.

Los antifingerprint utilizan un mecanismo de protección diferente: sustituyen las huellas digitales. Por lo tanto, están libres de estas deficiencias y son capaces no solo de garantizar un alto nivel de anonimato, sino también de superar cualquier tipo de bloqueo.

La única desventaja de los navegadores anónimos es su alto costo. Pero Undetectable es uno de los pocos antifingerprint profesionales con una suscripción gratuita y completa. Por lo tanto, la elección es obvia!