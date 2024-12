Die 7 sichersten und privaten Browser

Im Internet sollte man nicht rennen, sondern gehen... Jeden Schritt sehr leise machen, damit kein Boden knarrt. Und auf keinen Fall Cookies zustimmen. Sonst werden sie dich verfolgen und mit gezielter Werbung und relevanten Suchergebnissen belästigen. Natürlich ist das nicht schlimm... Aber es kann zu einem vollständigen Verlust der Vertraulichkeit mit anschließendem Daten- und sogar Finanzdiebstahl führen. Der Grund für dieses traurige Ergebnis liegt in einem falsch gewählten Browser für das Surfen im Internet.

Jeder, der im World Wide Web unterwegs ist, hinterlässt trotz aller Bemühungen Spuren... Aber wer hindert uns daran, mutig und ohne Angst vor Verfolgung im Internet zu surfen? Wer braucht diese Fingerabdrücke? Schließlich handelt es sich um einen virtuellen Raum, der frei von... Vertraulichkeit ist!

In unserer Zeit ist Benutzerinformationen Gold wert. Deshalb gibt es viele Interessenten, die einen Blick darauf werfen wollen. Und nicht alle von ihnen verfolgen Ihre Aktivitäten aus bloßer Neugierde. Denn unter den Überwachenden gibt es wenige Menschen, aber immer mehr Dienste und Plattformen. Aber warum brauchen sie diese Daten?

Wer und wie stiehlt vertrauliche Benutzerinformationen?

Haben Sie das Sprichwort von der kostenlosen Käsefalle gehört? In der Situation mit der Privatsphäre im Netz sind die Benutzer die Mäuse... Die, von dem Wunsch getrieben, ein kostenloses Werkzeug zum Surfen im Internet zu bekommen, in die Falle geraten. Und sie schnappt sofort zu, sobald der Benutzer eine URL in die Adressleiste des Browsers eingibt. Damit endet seine Privatsphäre im Internet. Warum:

Während des Besuchs einer Website werden auf dem Gerät des Benutzers kleine Datenmengen - Cookies-Dateien - gespeichert, die Informationen über die Sitzung enthalten. Und bei einem erneuten Besuch erhält der Benutzer eine personalisierte Version der Webseite. Aber in der Praxis kann der Server zusammen mit den neuen Cookies auch Drittanbieter-Tracker senden.

Die aggregierten Daten gelangen in die Datenbanken von Analyseplattformen, die sie an Dritte verkaufen. Im besten Fall gelangen die Informationen in die Hände eines Werbenetzwerks, das sie für die Ausrichtung von Anzeigen verwendet. Im schlimmsten Fall in die Hände von Kriminellen. Dann können Sie Opfer von Phishing werden und Ihre Zahlungsinformationen von Bankkarten verlieren... Und damit auch Ihr Geld.

All diese Datenlecks werden von Browsern und mit stillschweigender Zustimmung ihrer Entwickler verübt. Darüber hinaus profitieren die Unternehmen, die diese Software herausgeben, selbst von der Verletzung der Privatsphäre der Benutzer. Und sie verwenden die gesammelte Statistik für ihre eigenen egoistischen Zwecke.

Der weltweit beliebteste Browser Chrome gehört Google. Mit seiner Hilfe verfolgt das Unternehmen die Aktivitäten der Benutzer. Anschließend wird die aggregierte Analyse für die Ausrichtung von Anzeigen verwendet, die über AdWords - die kontextbezogene Werbeplattform, die ebenfalls zu Google gehört - ausgestrahlt werden.

Genau deshalb arbeitet die Suchmaschine so hart an ihrem Browser und aktualisiert ständig seine Benutzerfunktionen. Und nicht, weil Google uns alle liebt!

Das Zeitalter der Fingerabdrücke ist angebrochen

In den letzten Jahren haben immer mehr gemeinnützige Organisationen gegen Drittanbieter-Cookies protestiert. In einigen europäischen Ländern soll ihre Verwendung sogar gesetzlich verboten werden. Aber damit wird das Problem der Privatsphäre im Internet nicht gelöst. Denn es gibt eine neue, noch modernere Technologie - digitale Fingerabdrücke. Sie ermöglichen eine 90%ige Genauigkeit bei der Identifizierung von Benutzern im Internet. Dazu werden Fingerabdrücke mit einem umfassenden Ansatz verwendet. Die "Identität" wird anhand einer Vielzahl von Merkmalen bestimmt, deren Kombination eine eindeutige Spur ergibt, die einem bestimmten Benutzer zugeordnet ist. Zu diesen Signalen gehören:

Technische Merkmale des Geräts - Betriebssystem, Bit-Version, Taktfrequenz des Prozessors, Arbeitsspeicher usw.

Lokale Einstellungen - Sprache, Zeitzone.

Gerätedaten, die vom Browser über den User-Agent übertragen werden.

Wie Sie sehen, wird das Problem der Privatsphäre in Browsern auch nach dem Verbot von Drittanbieter-Cookies nicht gelöst. Denn die Identifizierung des Benutzers im World Wide Web kann auch ohne sie erfolgreich durchgeführt werden. Und in diesem Fall helfen weder VPN-Dienste noch Proxies.

Diese Dienste ermöglichen nur das Umgehen von Sperren und das Anzeigen von Websites, die in einem bestimmten Land verboten sind. Dabei wird lediglich die IP-Adresse des Geräts geändert, aber die anderen Parameter, die Teil des Fingerabdrucks sind, können sie nicht ersetzen.

Aber vielleicht gibt es Browser, die ein anonymes Surfen im Internet ermöglichen. Denn nicht alle Softwareverlage verfolgen nur kommerzielle Interessen. Um das herauszufinden, tauchen wir ein in die Welt der modernen Webbrowser und wählen die besten aus.

Die vertraulichsten Browser unserer Zeit

Opera

Ein moderner Browser, der ursprünglich von einer gemeinnützigen Organisation herausgegeben wurde. Das Programm ist in Versionen für beliebte Desktop- und Mobilplattformen erhältlich. Der komfortable Seitenaufruf wird durch einen integrierten Werbeblocker gewährleistet, der die Datenübertragung um mehr als 90% beschleunigt. Darüber hinaus enthält Opera einen einfachen VPN, mit dem Sie beliebige Websites und Plattformen besuchen können.

Trotz einiger Tools zur Gewährleistung der Privatsphäre kann dieser Browser nicht als der sicherste Webbrowser bezeichnet werden. Im Jahr 2016 wurde Opera von einem chinesischen IT-Unternehmen übernommen. Seitdem sammelt der Browser aktiv anonymisierte Daten über seine Benutzer. Das heißt, ohne persönliche Identifizierung der Person.

Firefox

Die Geschichte von Firefox begann im Jahr 2002. Der Browser hat mehrmals den Motor gewechselt. Jetzt verwendet er Quantum. Im Gegensatz zu Opera sammelt dieser Webbrowser viel weniger Informationen über die Benutzer.

Darüber hinaus enthält Firefox mehrere Tools zum Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten der Benutzer:

Integrierter Blocker für Drittanbieter-Cookies.

Schutz vor automatischer Wiedergabe von Videos auf Webseiten.

Blocker für Social-Media-Tracker.

Aber das Vorhandensein dieser Tools garantiert kein anonymes Surfen. Außerdem hat Firefox keinen integrierten VPN. Daher können mit seiner Hilfe gesperrte Websites nicht besucht werden.

Brave

Ein relativ junger Browser, der von einer gemeinnützigen Organisation herausgegeben wird. Die erste Version des Programms wurde 2016 veröffentlicht. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Browser einen klaren Schwerpunkt auf die Sicherheit der Benutzer legt. Dafür verwendet er mehrere Mittel:

Werbeblocker.

"Incognito"-Modus.

Integrierter VPN-Dienst.

Anonyme Netzwerk-Routing.

Schutz vor Fingerabdruckerkennung.

Der Funktionsumfang der Schutzmittel von Brave ist viel größer als bei den zuvor genannten Browsern. Dennoch garantiert selbst dieses Arsenal keine vollständige Anonymität der Benutzeraktivitäten im Internet.

Tor

Eine der leistungsstärksten Lösungen für Anonymität im Netz. Der Browser verwendet einen nicht standardmäßigen Datenübertragungsmechanismus. Tor verwendet das sogenannte "Zwiebel-Routing". Dabei handelt es sich um ein System verteilter Proxy-Server, über die Daten verschlüsselt und ohne Speicherung von Cookies übertragen werden. Dadurch wird die Möglichkeit der Verfolgung von Benutzeraktivitäten und der Identifizierung anhand von Fingerabdrücken vollständig ausgeschlossen. Da die Überwachungssysteme nicht genügend Informationen zur Identifizierung der Benutzeridentität erhalten.

Aufgrund der mehrfachen Datenübertragung sinkt jedoch die Geschwindigkeit der Internetverbindung. Dies ist besonders kritisch bei der Verwendung einer langsamen mobilen Internetverbindung. Dadurch werden die Webseiten langsam geladen. Dies verringert die Benutzerfreundlichkeit von Tor für den täglichen Internetzugang.

Epic

Die erste Version des Browsers wurde 2010 veröffentlicht. Epic hat mehrmals den Motor gewechselt. Jetzt basiert er auf Chromium. Das Programm ist für Windows, macOS und Android erhältlich. Die Merkmale von Epic, die einen hohen Grad an Vertraulichkeit gewährleisten:

Lokale Speicherung des Browserverlaufs.

Automatisches Löschen von Cookies.

Blocker für Drittanbieter-Cookies und Werbetracker.

Integrierter Proxy-Service mit Unterstützung für acht Standorte.

Unterstützung einer begrenzten Anzahl von Browsererweiterungen.

Epic ist mit einer beeindruckenden Liste von Tools zum Schutz der Benutzerdaten ausgestattet. Aber er ermöglicht kein komfortables Surfen auf Websites aufgrund der Unmöglichkeit, Erweiterungen zu verwenden. Darüber hinaus verfügt Epic nicht über eine automatische Update-Funktion. Daher muss der Benutzer die neue Version der Software manuell herunterladen.

Ungoogled-chromium

Ein Browser, der auf dem reinen Chromium-Motor ohne Verbindung zu Google-Diensten läuft. Dadurch können seine Werbe- und Analyse-Dienste beim Surfen auf Websites keine Daten über Sie sammeln.

Darüber hinaus speichert der Browser keine Verlaufsdaten und erhält tägliche Updates. Aber ihr Download erfolgt manuell. Daher kann diese Software nur als sichere Alternative zum für viele Benutzer gewohnten Chrome betrachtet werden.

Undetectable

Ein professioneller Anti-Detect-Browser, der einen anderen Ansatz zum Schutz der Privatsphäre verwendet. Im Gegensatz zu den anderen Browsern in der Rangliste blockiert Undetectable keine Drittanbieter-Cookies und Tracker, sondern ersetzt Fingerabdrücke. Dadurch wird nicht nur die vollständige Anonymität der Benutzeraktivitäten garantiert, sondern es können auch alle Arten von Sperren umgangen werden. Und es ermöglicht auch den Multi-Account-Zugriff auf jede Plattform. Einschließlich sozialer Netzwerke, Online-Shops und Buchmacherdienste. Dabei bietet Undetectable den gesamten dafür erforderlichen Funktionsumfang in der kostenlosen Version des Browsers. Was Undetectable von anderen Anti-Detects vorteilhaft unterscheidet.

Anti-Detects - der Schlüssel zur vollständigen Anonymität

In unserem Ranking finden Sie Browser, die das höchste Maß an Privatsphäre und Sicherheit für Benutzer bieten. Dennoch haben sie alle eine Reihe von Nachteilen, die ihre Effektivität beeinträchtigen.

Anti-Detects verwenden einen anderen Schutzmechanismus - die Ersetzung von Fingerabdrücken. Daher sind sie frei von diesen Mängeln und können nicht nur ein hohes Maß an Anonymität gewährleisten, sondern auch jede Art von Sperre umgehen.

Der einzige Nachteil anonymer Browser ist ihr hoher Preis. Aber Undetectable ist einer der wenigen professionellen Anti-Detects mit einem voll funktionsfähigen kostenlosen Abonnement. Daher ist die Wahl offensichtlich!