Undetectable Browser Update 2.9.0: Verbesserte API, Funktionen und Sicherheit

Chromium-Kern auf Version 115 aktualisiert : Wir verfolgen ständig die neuesten Entwicklungen in der Welt der Webtechnologien und Browser. In dieser Version haben wir den Chromium-Kern auf Version 115 aktualisiert, um Ihnen die neuesten Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und die Kompatibilität mit den neuesten Webstandards zu gewährleisten.

Verbesserte WebRTC-Spoofing: WebRTC ist eine wichtige Technologie, die Webanwendungen und Websites die Interaktion über Mediendatenströme wie Audio, Video und Datenaustausch ermöglicht. Allerdings kann sie Informationen über Ihre tatsächliche IP-Adresse preisgeben, was zu Identifizierung und Verfolgung führen kann. In diesem Update haben wir den WebRTC-Spoofing-Mechanismus verbessert, um das Auslaufen Ihrer tatsächlichen IP-Adresse zu verhindern und einen zusätzlichen Grad an Anonymität während der Browsernutzung zu gewährleisten.