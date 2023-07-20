最安全和私密的7个浏览器

最佳浏览器以确保安全和隐私
在互联网上，我们不应该奔跑，而是应该慢慢行走...要小心地迈出每一步，以免踩到任何一块地板板。绝对不要同意收集 cookies。否则，你会被追踪并开始受到定向广告和相关搜索结果的骚扰。当然，这并不可怕...但可能导致完全失去隐私，并随之而来的是数据和甚至财务资金的盗窃。而这一悲惨结局的原因在于选择了错误的用于上网冲浪的浏览器。
每个在互联网上漫游的用户，无论他如何努力，都会留下痕迹...但是谁会阻止我们在互联网上自由地行走，而不必担心被追踪呢？谁需要这些足迹呢？毕竟，这是一个没有...隐私的虚拟空间！
在我们这个时代，用户信息如同黄金一样宝贵。因此，想要窥探的人越来越多。并不是所有人都是出于好奇心来追踪你的行动。因为在追踪者中，人很少，而服务和平台却越来越多。但是他们为什么需要这些数据呢？
谁以及如何窃取用户的隐私信息？
听说过陷阱中的免费奶酪的谚语吗？在网络隐私问题上，用户扮演着老鼠的角色...他们被渴望免费获取上网冲浪工具的欲望所吸引，然后陷入陷阱。而这个陷阱在用户在浏览器地址栏中输入 URL 后立即关闭。这就是他在互联网上的隐私终结的时刻。为什么呢：
- 在用户设备上访问网站时，会保存一小部分数据 - cookies 文件，其中包含有关会话的信息。在随后的访问中，用户将获得个性化的网页版本。但在实践中，服务器可以发送第三方跟踪器与新的 cookies 一起。
- 聚合的数据进入分析平台的数据库，然后将其出售给第三方。在最好的情况下，信息将进入广告网络的手中，他们将使用它来定向广告。在最糟糕的情况下，会落入骗子手中。那么你可能成为网络钓鱼的受害者，并失去银行卡的支付属性...以及其中的资金。
所有这些信息窃取都是通过浏览器进行的，并且得到了它们的开发者的默许。而且，发布此类软件的公司本身就从侵犯用户隐私中获利。并且将收集到的统计数据用于自己的私利。
世界上最受欢迎的浏览器 Chrome 属于 Google。通过它，该公司跟踪用户的行为。然后，聚合分析数据用于通过 AdWords 进行广告定向 - 这是 Google 拥有的上下文广告平台。
这就是为什么搜索引擎如此努力地开发自己的浏览器，不断更新其用户功能。而不是因为 Google 爱我们所有人！
指纹识别时代的到来
近年来，越来越多的非营利组织开始反对第三方 cookies 的使用。在一些欧洲国家，甚至计划在立法层面禁止使用它们。但是这并不能解决互联网隐私问题。因为出现了一种新的、更现代的技术 - 数字指纹。它们能够在互联网上对用户进行 90% 的准确身份识别。为此，指纹识别采用了综合方法。"身份"的确定是通过多个特征的组合来实现的，这些特征的组合形成了特定用户的独特轨迹。这些信号包括：
- 设备的技术特征 - 操作系统、位数、中央处理器的时钟频率、内存容量等。
- 本地设置 - 语言、时区。
- 浏览器通过 User-Agent 传递的设备数据。
正如您所见，即使在禁止使用第三方 cookies 的情况下，浏览器中的隐私问题也无法解决。因为在全球网络中，可以成功地对用户进行身份识别，即使没有这些 cookies。在这种情况下，VPN 服务和代理都无法帮助。
这些服务只能绕过封锁并查看在特定国家被禁止的网站。同时，它们只能替换设备的 IP，而无法替换指纹中的其他参数。
但是，也许存在一些浏览器可以提供更匿名的上网体验。毕竟，并非所有软件发布商都只追求商业利益。为了弄清楚这一点，让我们深入现代网络浏览器的世界，并从中选择最值得的浏览器。
当代最隐私的浏览器
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Opera
这是一款现代浏览器，最初由一个非营利组织发布。该程序有适用于流行桌面和移动平台的版本。内置的广告拦截器可以提高数据加载速度超过 90%，从而提供舒适的页面浏览体验。此外，Opera 还包含一个简单的 VPN，允许访问任何网站和平台。
但是，尽管浏览器的功能中包含了一些保护隐私的工具，但它不能被称为最安全的网络浏览器。在 2016 年，Opera 被中国 IT 公司收购。此后，该浏览器开始积极收集其用户的匿名数据。也就是说，与个人身份无关的数据。
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Firefox
Firefox 的历史可以追溯到 2002 年。该浏览器多次更换了引擎。现在它使用 Quantum 引擎。与 Opera 不同，这个网络浏览器收集的用户信息要少得多。
此外，Firefox 还包含了一些保护隐私和用户个人数据的工具：
- 内置的第三方 cookies 拦截器。
- 防止网页上发布的视频自动播放。
- 社交媒体跟踪器拦截器。
但是这些工具的存在并不能保证匿名浏览。此外，Firefox 没有内置的 VPN。因此，无法访问被封锁的网站。
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Brave
这是一个相对年轻的浏览器，由一个非营利组织发布。该程序于 2016 年首次发布。它的主要特点是明确强调用户安全。为了实现这一目标，浏览器使用了几种手段：
- 广告拦截器。
- "隐身"模式。
- 内置 VPN 服务。
- 匿名网络路由。
- 防止数字指纹被识别。
Brave 的保护工具功能比前面提到的浏览器要多得多。然而，即使是这个工具箱也不能保证完全匿名地上网。此外，即使是这个工具箱也不能保证完全匿名地上网。
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Tor
这是保护网络匿名性的最强大解决方案之一。该浏览器使用非标准的数据传输机制。Tor 使用所谓的 "洋葱路由"。它是一个分布式代理服务器系统，通过该系统，数据以加密形式传输，而且不保存 cookies。这完全排除了追踪用户行为和使用指纹进行身份识别的可能性。因为追踪系统无法获得足够的信息来识别用户的身份。
但是，由于数据的多次传输，互联网连接速度会下降。这在使用较慢的移动网络连接时尤为严重。结果，网站的网页加载速度会很慢。这降低了 Tor 用于日常上网冲浪的便利性。
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Epic
该浏览器于 2010 年首次发布。Epic 多次更换了引擎。现在它基于 Chromium。它有适用于 Windows、mac OS 和 Android 的版本。Epic 的特点使其具有较高的隐私级别：
- 本地存储访问历史记录。
- 自动清除 cookies。
- 第三方 cookies 和广告跟踪器拦截器。
- 内置支持八个位置的代理服务器。
- 支持有限的浏览器扩展。
Epic 提供了一系列用于保护用户数据的工具。但是由于无法使用扩展，因此无法舒适地访问网站。此外，Epic 没有自动更新功能。因此，用户需要手动下载新版本的程序。
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Ungoogled-chromium
这是一个在没有与 Google 服务绑定的情况下使用纯 Chromium 引擎的浏览器。这样，它就不会让广告和分析服务在浏览网站时收集关于您的任何数据。
此外，该浏览器不会保存访问历史记录，并且会进行每日更新。但是更新需要用户手动下载。因此，这个浏览器只能被视为对许多用户来说是 Chrome 的安全替代品。
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Undetectable
这是一款专业的反检测浏览器，采用了与众不同的方法来保护隐私。与排名中的其他浏览器不同，Undetectable 不会阻止第三方 cookies 和跟踪器，而是替换指纹。这不仅保证了用户的完全匿名性，还可以绕过所有类型的封锁。并且可以访问任何平台的多账户。包括社交网络、在线商店和博彩服务。此外，Undetectable 在浏览器的免费版本中提供了所有必要的功能。这使得 Undetectable 与其他反检测工具有着明显的区别。
反检测工具 - 实现完全匿名的关键
我们的排名中列出了提供用户最高级别的隐私和安全性的浏览器。然而，它们每个都有一系列缺点，降低了它们的效果。
反检测工具使用了一种不同的保护机制 - 通过替换指纹来实现。因此，它们没有这些缺点，不仅可以提供高级别的匿名性，还可以绕过任何类型的封锁。
唯一的缺点是匿名浏览器的高昂价格。但是 Undetectable 是为数不多的具有完整免费订阅的专业反检测工具之一。因此，选择是显而易见的！