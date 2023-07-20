最安全和私密的7个浏览器

在互联网上，我们不应该奔跑，而是应该慢慢行走...要小心地迈出每一步，以免踩到任何一块地板板。绝对不要同意收集 cookies。否则，你会被追踪并开始受到定向广告和相关搜索结果的骚扰。当然，这并不可怕...但可能导致完全失去隐私，并随之而来的是数据和甚至财务资金的盗窃。而这一悲惨结局的原因在于选择了错误的用于上网冲浪的浏览器。

每个在互联网上漫游的用户，无论他如何努力，都会留下痕迹...但是谁会阻止我们在互联网上自由地行走，而不必担心被追踪呢？谁需要这些足迹呢？毕竟，这是一个没有...隐私的虚拟空间！

在我们这个时代，用户信息如同黄金一样宝贵。因此，想要窥探的人越来越多。并不是所有人都是出于好奇心来追踪你的行动。因为在追踪者中，人很少，而服务和平台却越来越多。但是他们为什么需要这些数据呢？

谁以及如何窃取用户的隐私信息？

听说过陷阱中的免费奶酪的谚语吗？在网络隐私问题上，用户扮演着老鼠的角色...他们被渴望免费获取上网冲浪工具的欲望所吸引，然后陷入陷阱。而这个陷阱在用户在浏览器地址栏中输入 URL 后立即关闭。这就是他在互联网上的隐私终结的时刻。为什么呢：

在用户设备上访问网站时，会保存一小部分数据 - cookies 文件，其中包含有关会话的信息。在随后的访问中，用户将获得个性化的网页版本。但在实践中，服务器可以发送第三方跟踪器与新的 cookies 一起。

聚合的数据进入分析平台的数据库，然后将其出售给第三方。在最好的情况下，信息将进入广告网络的手中，他们将使用它来定向广告。在最糟糕的情况下，会落入骗子手中。那么你可能成为网络钓鱼的受害者，并失去银行卡的支付属性...以及其中的资金。

所有这些信息窃取都是通过浏览器进行的，并且得到了它们的开发者的默许。而且，发布此类软件的公司本身就从侵犯用户隐私中获利。并且将收集到的统计数据用于自己的私利。

世界上最受欢迎的浏览器 Chrome 属于 Google。通过它，该公司跟踪用户的行为。然后，聚合分析数据用于通过 AdWords 进行广告定向 - 这是 Google 拥有的上下文广告平台。

这就是为什么搜索引擎如此努力地开发自己的浏览器，不断更新其用户功能。而不是因为 Google 爱我们所有人！

指纹识别时代的到来

近年来，越来越多的非营利组织开始反对第三方 cookies 的使用。在一些欧洲国家，甚至计划在立法层面禁止使用它们。但是这并不能解决互联网隐私问题。因为出现了一种新的、更现代的技术 - 数字指纹。它们能够在互联网上对用户进行 90% 的准确身份识别。为此，指纹识别采用了综合方法。"身份"的确定是通过多个特征的组合来实现的，这些特征的组合形成了特定用户的独特轨迹。这些信号包括：

设备的技术特征 - 操作系统、位数、中央处理器的时钟频率、内存容量等。

本地设置 - 语言、时区。

浏览器通过 User-Agent 传递的设备数据。

正如您所见，即使在禁止使用第三方 cookies 的情况下，浏览器中的隐私问题也无法解决。因为在全球网络中，可以成功地对用户进行身份识别，即使没有这些 cookies。在这种情况下，VPN 服务和代理都无法帮助。

这些服务只能绕过封锁并查看在特定国家被禁止的网站。同时，它们只能替换设备的 IP，而无法替换指纹中的其他参数。

但是，也许存在一些浏览器可以提供更匿名的上网体验。毕竟，并非所有软件发布商都只追求商业利益。为了弄清楚这一点，让我们深入现代网络浏览器的世界，并从中选择最值得的浏览器。

当代最隐私的浏览器

Opera

这是一款现代浏览器，最初由一个非营利组织发布。该程序有适用于流行桌面和移动平台的版本。内置的广告拦截器可以提高数据加载速度超过 90%，从而提供舒适的页面浏览体验。此外，Opera 还包含一个简单的 VPN，允许访问任何网站和平台。

但是，尽管浏览器的功能中包含了一些保护隐私的工具，但它不能被称为最安全的网络浏览器。在 2016 年，Opera 被中国 IT 公司收购。此后，该浏览器开始积极收集其用户的匿名数据。也就是说，与个人身份无关的数据。

Firefox

Firefox 的历史可以追溯到 2002 年。该浏览器多次更换了引擎。现在它使用 Quantum 引擎。与 Opera 不同，这个网络浏览器收集的用户信息要少得多。

此外，Firefox 还包含了一些保护隐私和用户个人数据的工具：

内置的第三方 cookies 拦截器。

防止网页上发布的视频自动播放。

社交媒体跟踪器拦截器。

但是这些工具的存在并不能保证匿名浏览。此外，Firefox 没有内置的 VPN。因此，无法访问被封锁的网站。

Brave

这是一个相对年轻的浏览器，由一个非营利组织发布。该程序于 2016 年首次发布。它的主要特点是明确强调用户安全。为了实现这一目标，浏览器使用了几种手段：

广告拦截器。

"隐身"模式。

内置 VPN 服务。

匿名网络路由。

防止数字指纹被识别。

Brave 的保护工具功能比前面提到的浏览器要多得多。然而，即使是这个工具箱也不能保证完全匿名地上网。此外，即使是这个工具箱也不能保证完全匿名地上网。

Tor

这是保护网络匿名性的最强大解决方案之一。该浏览器使用非标准的数据传输机制。Tor 使用所谓的 "洋葱路由"。它是一个分布式代理服务器系统，通过该系统，数据以加密形式传输，而且不保存 cookies。这完全排除了追踪用户行为和使用指纹进行身份识别的可能性。因为追踪系统无法获得足够的信息来识别用户的身份。

但是，由于数据的多次传输，互联网连接速度会下降。这在使用较慢的移动网络连接时尤为严重。结果，网站的网页加载速度会很慢。这降低了 Tor 用于日常上网冲浪的便利性。

Epic

该浏览器于 2010 年首次发布。Epic 多次更换了引擎。现在它基于 Chromium。它有适用于 Windows、mac OS 和 Android 的版本。Epic 的特点使其具有较高的隐私级别：

本地存储访问历史记录。

自动清除 cookies。

第三方 cookies 和广告跟踪器拦截器。

内置支持八个位置的代理服务器。

支持有限的浏览器扩展。

Epic 提供了一系列用于保护用户数据的工具。但是由于无法使用扩展，因此无法舒适地访问网站。此外，Epic 没有自动更新功能。因此，用户需要手动下载新版本的程序。

Ungoogled-chromium

这是一个在没有与 Google 服务绑定的情况下使用纯 Chromium 引擎的浏览器。这样，它就不会让广告和分析服务在浏览网站时收集关于您的任何数据。

此外，该浏览器不会保存访问历史记录，并且会进行每日更新。但是更新需要用户手动下载。因此，这个浏览器只能被视为对许多用户来说是 Chrome 的安全替代品。

Undetectable

这是一款专业的反检测浏览器，采用了与众不同的方法来保护隐私。与排名中的其他浏览器不同，Undetectable 不会阻止第三方 cookies 和跟踪器，而是替换指纹。这不仅保证了用户的完全匿名性，还可以绕过所有类型的封锁。并且可以访问任何平台的多账户。包括社交网络、在线商店和博彩服务。此外，Undetectable 在浏览器的免费版本中提供了所有必要的功能。这使得 Undetectable 与其他反检测工具有着明显的区别。

反检测工具 - 实现完全匿名的关键

我们的排名中列出了提供用户最高级别的隐私和安全性的浏览器。然而，它们每个都有一系列缺点，降低了它们的效果。

反检测工具使用了一种不同的保护机制 - 通过替换指纹来实现。因此，它们没有这些缺点，不仅可以提供高级别的匿名性，还可以绕过任何类型的封锁。

唯一的缺点是匿名浏览器的高昂价格。但是 Undetectable 是为数不多的具有完整免费订阅的专业反检测工具之一。因此，选择是显而易见的！