使用最佳 Chrome 代理选项优化您的在线体验

Chrome 代理：手动设置、PAC 脚本和扩展程序完整指南
Chrome 浏览器发出的每一个请求——HTTP、HTTPS、WebSocket——都可以在到达目标地址之前通过一个中间服务器进行路由。在浏览器层面配置这个中间服务器，就是大多数人所说的 Chrome 代理。本指南涵盖 2026 年 Chrome 中可用的所有代理配置层级，从基础的操作系统级设置到高级 PAC 脚本以及反检测浏览器配置文件管理。
什么是 Chrome 代理，以及它为何在 2026 年如此重要
代理服务器充当您的计算机与互联网之间的中间服务器。当代理通过 Chrome 扩展程序、命令行选项或独立的反检测配置文件进行设置时，它可以只影响相应的浏览器配置文件。但是，在 Windows 或 macOS 中通过 Chrome 标准界面打开的代理设置通常属于系统级设置，也可能影响其他使用操作系统代理配置的应用程序。
这种区别十分重要，因为代理可以通过向网站隐藏用户的 IP 地址来提高隐私性。代理还可以帮助绕过地理限制和审查，因此对于 Meta 和 TikTok 广告套利、Amazon 电商账号养号、跨地区 SEO 监控、球鞋转售以及一般隐私保护来说都非常重要。代理与 VPN 并不相同，因为代理通常不会默认对全部流量进行端到端加密。如果您在工作中依赖代理，那么从适合专业用途的最佳代理服务中进行正确选择至关重要。
|方面
|Chrome 代理
|系统代理
|VPN
|仅影响浏览器流量
|✅
|❌（所有应用）
|❌（所有应用）
|按配置文件单独设置
|✅（通过反检测浏览器）
|❌
|❌
|内置加密
|取决于类型
|取决于类型
|始终提供
|设置复杂度
|低–中等
|低
|低
浏览器级代理的主要优势：
- 按浏览器配置文件隔离流量，而不会影响其他应用程序
- 为广告活动和研究提供灵活的地理定位
- 更轻松地轮换代理并管理身份验证信息
- 与浏览器指纹隔离结合使用时，降低被检测的风险
Undetectable.io 反检测浏览器进一步扩展了这一概念。它基于 Chromium 引擎运行，每个配置文件都拥有独立的浏览器指纹、Cookie、存储空间和专用代理，同时不会影响系统设置。
Chrome 代理配置的内部工作原理
当 Chrome 处理一个 URL 请求时，会依次执行代理解析流程：确定当前启用的代理模式、检查绕过规则、选择代理或直接连接、尝试建立连接，并在代理失败时使用备用方案。
Chrome 可以识别多个配置来源，每个来源都有自己的优先级。最终生效的代理配置取决于当前启用的 Chrome 政策和配置来源。受管理政策可以覆盖或禁用命令行参数、扩展程序以及用户控制的代理设置。在没有受管理政策的情况下，Chrome 可以从命令行标志、扩展程序或操作系统获取代理设置。您可以通过 chrome://net-internals/#proxy 查看当前生效的代理设置。
Chrome 只能管理显式代理，也就是您主动配置的代理。由互联网服务提供商或网络植入的透明代理对浏览器不可见，因此无法通过 Chrome 的代理设置进行管理。
三种主要方式概览：
- 手动代理设置：固定主机、端口和绕过列表——最简单的方法
- PAC 脚本：使用 JavaScript 逻辑针对每个 URL 决定路由方式
- 自动检测（WPAD）：通过网络发现 PAC 文件，常见于企业环境
最强大的控制方式通常来自使用 proxy api（Manifest V3）的 Chrome 扩展程序或企业政策，而普通用户一般依赖操作系统的设置对话框。
在 Chrome 中手动设置代理（Windows、macOS、Linux）
Chrome 的界面会将代理配置交由操作系统处理。当您更改系统代理设置时，Chrome 会继承这些设置。如需详细说明，请参阅我们的如何在 Chrome 浏览器中添加代理指南。手动代理设置允许您为每种协议指定代理服务器地址列表。
Windows 11（2026 年年中）：
- 打开设置 → 网络和 Internet → 代理
- 在手动代理设置中，开启使用代理服务器
- 输入代理服务商提供的 IP 地址和端口号
- 在例外字段中添加需要的绕过规则
- 保存设置并重新启动 Chrome
macOS 14/15：
- 打开系统设置 → 网络 → 当前使用的网络接口 → 详细信息 → 代理
- 启用网页代理（HTTP）、安全网页代理（HTTPS）或 SOCKS 代理
- 输入服务器地址和端口
- 如果服务商要求身份验证，请勾选“代理服务器需要密码”并填写相应字段
- 点击“好”并应用设置
代理服务商通常以 ip:port、ip:port:username:password 或 login:password@ip:port 等格式提供身份验证信息。Chrome 通过 HTTP 407 质询处理代理身份验证，不会直接解析代理字符串中嵌入的身份验证信息。
ChromeOS 中的代理设置可以全局配置，也可以针对单独网络配置，为 Chromebook 用户提供更多灵活性。
使用 Undetectable.io 时，应在应用程序内为每个配置文件单独设置代理，而不是在操作系统级别进行设置。这样可以防止整个系统流量都通过代理，并保持每个配置文件相互隔离。
应避免的常见错误：
- 将 SOCKS 端口输入到 HTTP 代理字段
- 使用格式不正确的 IP 地址，例如 IPv6 地址缺少方括号
- 修改后忘记保存设置并重新启动浏览器
Chrome 代理协议及其含义（HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、DIRECT）
Chrome 支持 HTTP、HTTPS、SOCKSv4 和 SOCKSv5 代理协议，每种协议在流量路由和安全保护方面的行为都不同。
DIRECT 是一种表示不使用代理的伪协议：DIRECT 会将请求直接发送到目标服务器。它会出现在绕过规则、PAC 返回结果和备用连接链中。
HTTP 代理是最常见的类型。HTTP 代理可以代理 http://、https://、ws:// 和 wss:// URL。对于 HTTPS 目标地址，Chrome 使用 CONNECT 方法创建隧道——代理可以看到目标主机名，但无法读取已加密的内容。
HTTPS 代理会使用 TLS 加密 Chrome 与代理服务器之间的连接。这甚至可以向互联网服务提供商或 Wi-Fi 运营商等链路观察者隐藏 CONNECT 请求中的目标主机名。它适合不可信网络，但需要显式代理配置，而不能仅依赖旧版操作系统对话框。
SOCKSv4 的功能有限：仅支持 IPv4、不支持代理身份验证，并且 DNS 解析在客户端进行。SOCKSv5 功能更强，可以在代理端解析域名并支持 IPv6。但是，Chrome 原生的 SOCKS5 实现不直接支持用户名和密码身份验证；Undetectable.io 等商业工具和代理扩展程序会在应用层处理身份验证。
应该选择哪种协议？
- HTTP 代理：标准网页抓取、广告账号管理和普通浏览
- HTTPS 代理：公共 Wi-Fi，以及需要加密设备到代理连接的敏感操作
- SOCKS5：地理位置轮换、远程 DNS、IPv6 支持，或服务商对 HTTP 代理支持有限的情况
- 对于移动代理设置，最常见的是 SOCKS5 或 HTTP
手动代理、PAC 脚本与自动检测（WPAD）
手动代理是最简单的模式：为每种协议设置固定的代理主机和端口列表，再加上绕过列表。这种方式适合个人用户、简单的 Chrome 代理扩展程序以及固定配置。
PAC 脚本模式使用一个 .pac 文件，其中包含 JavaScript 函数 findproxyforurl(url, host)，该函数返回类似“HTTPS proxy.example.com:443; DIRECT”的路由指令。PAC 脚本可以根据域名、URL 协议、端口、IP 范围以及其他可用信号进行请求路由。不应依赖基于路径的路由，因为 Chrome 会在将 HTTPS URL 传递给 FindProxyForURL() 之前删除路径和查询参数。PAC 脚本使用 JavaScript 程序定义代理解析方式，使组织能够进行精细控制。
**自动检测（WPAD）**会让 Chrome 通过 DHCP 或 DNS 查找名为 wpad 的主机，从而发现 PAC 文件。这种方法在企业网络中很常见，但存在安全风险：在不可信网络中，基于 DNS 的 WPAD 可能被伪造，从而将您的流量导向恶意代理。
企业可以将 PAC 文件托管在 https://proxy.company.com/proxy.pac，并通过政策进行分发，使受管理设备上的所有 Chrome 实例都通过安全代理传输外部流量，同时直接访问内部资源。
Undetectable.io 用户通常完全避开 WPAD，而是为每个配置文件使用手动代理或通过 API 配置代理，以避免意外路由。
何时使用哪种方式：
- 企业员工：由 IT 政策配置的 WPAD 或 PAC——用户选择空间很小
- 独立联盟营销人员：手动代理或通过扩展程序切换
- 管理几十个账号的增长团队：在反检测浏览器中为每个配置文件手动设置代理，并结合绕过规则优化延迟
代理规则、绕过列表和 URL 模式
Chrome 会创建代理规则，将 URL 模式映射到特定代理，然后应用绕过规则，也称为绕过列表，使匹配的流量直接连接。代理绕过规则决定 Chrome 中哪些 URL 不使用代理。
绕过列表支持自定义模式，包括通配符、域名后缀、IP 地址字面量、IPv4/IPv6 CIDR 范围和特殊标记。<local> 标记匹配不包含点号的简单主机名，例如 printer01 或 intranet。<-loopback> 标记会覆盖 Chrome 默认的 localhost 绕过规则，强制本地回环流量也通过代理——除测试场景外很少需要这样做。
Chrome 的绕过匹配会按照 URL 的书写形式进行。如果您将 10.0.0.0/8 之类的 IP 范围加入绕过列表，该规则只会在 URL 本身使用该范围内的 IP 地址字面量时生效，而不会在某个域名恰好解析到该范围内的 IP 时生效。
在多账号工作流程中，绕过规则可以让社交媒体和电商流量通过代理，同时让内部 CRM、支付网关等特定网站保持直连，从而降低延迟并避免重复身份验证。
实用的绕过模式：
- *.google.com——直接连接 Google 服务以降低延迟
- 10.0.0.0/8——私有局域网子网，直接访问本地设备
- 192.168.1.1——路由器管理面板的特定 IP 地址
- [::1]——IPv6 回环地址，用于本地测试中的 IP 地址规范化
- <local>——所有不包含点号的简单主机名
- *.internal.company.com——特定内部域名绕过
Chrome 代理身份验证和凭据处理
许多代理要求身份验证，例如用户名和密码。当 Chrome 遇到需要凭据的代理时，代理服务器会返回 HTTP 407（需要代理身份验证）。如果该身份验证域的凭据尚未缓存，Chrome 就会提示用户输入。
Chrome 不支持将明文代理凭据嵌入手动代理字符串中。在操作系统代理设置中输入 http://user:pass@ip:port 会被 Chrome 静默忽略——Chrome 只使用 HTTP 407 质询与响应流程。这是一个有意的安全设计，旨在防止凭据暴露在日志和配置文件中。
代理凭据会按会话和身份验证域进行缓存。打开无痕窗口可能会再次出现输入提示。代理服务商通常以多种形式提供凭据：login:password@ip:port、独立字段，或基于 IP 的身份验证，即将您的 IP 地址加入白名单，以替代用户名。
proxy switchyomega、FoxyProxy 和 proxy helper 等 Chrome 代理扩展程序通过拦截 HTTP 407 质询或使用 proxy api 预先配置凭据来处理身份验证，因此不会显示输入提示。
Undetectable.io 会将代理凭据安全地存储在每个代理配置文件中，同时支持用户名/密码和 IP 白名单方式。每个配置文件的凭据完全隔离，一个配置文件的代理数据不会泄露到另一个配置文件。
安全最佳实践：
- 不要在无关账号之间重复使用相同的代理密码
- 不要在截图或团队聊天中分享原始凭据
- 如果服务商支持，请使用 IP 白名单
- 优先使用 HTTPS 或 SOCKS5 代理，以保护传输过程中的凭据
- 定期轮换凭据，尤其是在共享基础设施中
使用 Chrome 代理扩展程序简化控制
许多用户更喜欢代理扩展程序，而不是修改操作系统级网络设置。扩展程序支持一键切换、按域名路由，并且不会影响浏览器以外的应用程序，因此非常适合需要频繁切换多个代理的用户。
扩展程序使用 chrome proxy api 和清单中的“proxy”权限读取和设置代理配置，包括代理规则、PAC URL 和绕过规则。到 2026 年，所有主要扩展程序都已运行在 Manifest V3 上。
扩展程序类别和示例：
- 简单切换工具：proxy helper、Simple Proxy Switcher——提供基本的开关功能以及主机和端口字段
- 高级管理工具：Proxy SwitchyOmega 3 在 Chrome 中拥有 800,000 名用户和 4.8 星评分，是最受欢迎的工具；FoxyProxy 拥有 500,000 名用户和 3.8 星评分，提供可靠的规则引擎和配置文件支持
- 服务商专用工具：Oxy Proxy Manager 可以一键添加无限数量的代理；Proxidize Proxy Extension 支持代理批量管理和测试工具
- 企业扩展程序：仅供内部使用，用于合规管理和流量日志记录
通常应关注的功能包括：多个 IP 和配置文件、通过 CSV 或静态列表批量导入、自动轮换、按域名智能路由、WebRTC 泄漏防护以及内置 IP 检查。
对于初学者来说，proxy helper 或 Simple Proxy Switcher 这样的代理切换工具已经足够。高级用户和套利团队则可以考虑 SwitchyOmega 或 SmartProxy，因为它们提供更强大的规则引擎。
专业开展多账号业务的团队通常很快就会超出扩展程序的能力范围。Undetectable.io 是一个独立的代理和配置文件管理工具，提供灵活的 Undetectable.io 定价方案。每个浏览器实例都有独立的 Chromium 引擎指纹和代理配置，无需依赖扩展程序。您可以批量创建配置文件，并通过界面或 API 分配代理。
高级 Chrome 代理配置：PAC 脚本和企业规则
PAC 脚本文件包含一个 JavaScript 函数 FindProxyForURL(url, host)，Chrome 会对每个请求执行该函数。Chrome 会将输入 URL 处理为 scheme://host:port/ 格式，并删除路径和查询参数，以避免信息泄漏。
Chrome 中可用的主要 PAC 辅助函数包括 dnsResolve(host)、myIpAddress() 和 myIpAddressEx()。这些函数存在限制：dnsResolve 会同步执行，可能导致延迟；myIpAddressEx() 在具有多个网络接口的主机上可能返回多个 IP。Chrome 出于隐私和性能考虑对这些函数进行了限制。
PAC 逻辑示例（伪代码）：
PAC 文件会直接下载，而不是通过现有代理获取；它必须返回 HTTP 200 状态码，并且未压缩大小通常限制在约 1 MB。Chrome 使用自己的更新逻辑，不依赖标准 HTTP 缓存来获取 PAC 文件。
企业通过 ProxySettings、ProxyPacUrl 和 Chrome Enterprise v144+ 中较新的 ProxyOverrideRules 等代理政策使用代理进行网页过滤和内容控制。启用这些政策后，Chrome 的代理设置界面会变为不可用状态。
Undetectable.io 通常用于企业 PAC 环境之外，但高级用户可能会通过使用 PAC 配置的住宅代理串联配置文件，以测试广告展示或预览不同地区的内容体验。
PAC 最佳实践：
- 保持逻辑简单，避免复杂循环或过多调用 dnsResolve
- 部署之前通过 chrome://net-internals/#proxy 测试脚本
- 使用 HTTPS 托管 PAC 文件，并通过版本管理追踪变更
- 尽量使用域名匹配，而不是复杂的 IP 逻辑
排查 Chrome 代理问题（超时、错误、IP 不正确）
最常见的 Chrome 代理问题包括：代理服务器无法访问时出现 ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED；凭据错误导致重复身份验证提示；网站显示错误的地理位置或 IP 地址；重复使用 IP 导致出现 CAPTCHA；代理被静默绕过时发生意外直连。通过代理访问时，网站的行为可能发生变化，因此检查出口 IP 始终是最关键的第一步。
排查步骤：
- 在
chrome://net-internals/#proxy中查看当前生效的代理设置和规则
- 通过
chrome://net-export导出 Net Log，将其载入 Net Log Viewer，检查 Proxy overview 选项卡以及使用 PROXY_ 和 PAC_ 前缀筛选的事件
- 使用 ipinfo.io 或 ifconfig.me 等网站检查外部 IP
- 使用 BrowserLeaks检查 DNS 和 WebRTC 泄漏
- 使用代理列表中的另一个代理测试问题是否仍然存在
故障排查检查表：
- 确认代理 IP 地址和端口号正确
- 暂时禁用存在冲突的 Chrome 扩展程序
- 对比直连和代理连接，以确定问题来源
- 将绕过规则恢复为默认设置
- 在服务商控制面板中检查代理在线状态和失败资源
- 如果当前 IP 被封锁或标记，请更换 IP
Android 与 ChromeOS 的行为可能不同——Android 使用进程内 PAC 解析器，而 ChromeOS 拥有自己的代理组件。如果移动端测试与桌面端结果不同，应考虑这一点。
Undetectable.io 用户可以快速克隆具有相同指纹但使用不同代理的配置文件，执行 IP 检查，并在切换后使用 Cookies Bot 预热会话，从而降低新 IP 冷启动导致封禁的概率。
用于匿名、多账号和反检测工作的 Chrome 代理
在不触发平台账号关联机制的情况下运行超过 20 个 Google Ads 账号、50 多个 TikTok 商店或多个 Amazon 卖家配置文件，仅仅更换 IP 地址是不够的。代理可以隐藏您的真实 IP 地址和位置，但在 2026 年，平台会主动交叉比对浏览器指纹——包括 Canvas 渲染、WebGL 哈希、字体列表、User-Agent 字符串、时区和 WebRTC 数据——以识别相关账号。
Undetectable.io 等反检测浏览器通过为每个配置文件提供独立的 Chrome 兼容 Chromium 引擎指纹、隔离的 Cookie、本地存储以及专用代理或代理池来解决这一问题。您可以了解如何通过这种方式安全创建多个 Google 账号。
实际示例：
- 营销人员为一组面向德国市场的 Facebook 配置文件分配德国静态住宅代理子网，以确保地理信号保持一致
- 另一名用户使用轮换移动代理批量参与空投，同时将高价值电商账号保留在静态数据中心 IP 上，以保证稳定性
Undetectable.io 相比普通扩展程序的优势包括：付费套餐提供无限本地配置文件，仅受磁盘空间限制；配置文件存储在本地，不存在集中式泄漏风险；支持批量创建配置文件、代理导入和导出，以及通过 API 自动化执行广告套利或电商平台账号养号。
多账号团队最佳实践：
- 不要让无关身份重复使用同一个代理
- 让代理地理位置与账号地址、语言区域和付款方式保持一致
- 在执行关键操作前，使用 Cookies Bot 预热新代理
- 对每个新配置文件检查 DNS 和 WebRTC IP 泄漏
- 记录配置文件、代理及其用途之间的映射关系
- 代理一旦受到影响，应立即弃用，而不是让整条账号链面临风险
Chrome 代理设置的安全性、隐私和局限性
Chrome 代理会向您访问的网站隐藏真实位置和 IP，并且在使用 HTTPS 或带 TLS 的 SOCKS5 时，可以加密设备与代理之间的流量。但是，如果目标网站使用未加密的 HTTP，代理不会加密代理与目标服务器之间的流量。代理可以缓存网页内容，加快经常访问的网站加载速度，但缓存也可能暴露浏览习惯。
代理本身并不能提供完整的端到端匿名性。代理服务商可以看到您的真实 IP。网站仍然可以采集浏览器指纹，并根据行为、Cookie 和硬件信号关联账号。免费公共代理可能不稳定，并带来隐私风险，例如记录流量、注入广告或暴露凭据。
需要注意的隐私风险包括：域名解析在代理通道之外完成时出现 DNS 泄漏；WebRTC 泄漏暴露本地 IP；以及 Chrome 的安全 DNS（DoH）等功能在配置错误时可能让 DNS 请求绕过代理。
使用代理从事欺诈、滥用平台或违反服务条款的行为可能带来实际法律风险。广告测试、SEO 分析、隐私保护和竞争研究等合法用途，可以通过正确的隐私浏览器与代理配置得到良好支持。
应该做和不应该做的简要总结：
- 应该：使用可信的代理服务商，优先选择 HTTPS 或 SOCKS5，防止 WebRTC 泄漏，并使代理位置与账号数据保持一致
- 应该：按配置文件设置代理，而不是进行全系统设置，并定期检查 DNS 泄漏
- 不应该：只依靠更换 IP 获取匿名性，不要在不可信网络中接受 WPAD，也不要分享原始代理凭据
- 不应该：不要将免费公共代理用于敏感操作，也不要忽视平台服务条款
快速开始：使用 Undetectable.io 安全设置 Chrome 代理
以下是在 2026 年使用 Undetectable.io 快速建立可用 Chrome 代理环境的方法：
- 注册或登录——在 Undetectable.io 创建免费账号，并下载适用于 Windows 和 macOS 的 Undetectable 浏览器
- 创建浏览器配置文件——设置符合目标身份的真实浏览器指纹，包括操作系统、语言、时区和屏幕分辨率。启用 WebRTC 泄漏防护
- 添加代理——选择 HTTP、HTTPS 或 SOCKS5 代理类型，然后输入代理服务商提供的主机、端口和凭据。使用内置代理检查器确认代理可用并位于预期地区
- 启动并验证——启动配置文件，访问 IP 检查网站确认出口 IP，并执行泄漏测试，确保 DNS 和 WebRTC 未发生泄漏
- 克隆并扩展——为不同身份复制配置文件并使用不同代理。使用批量创建配置文件和代理导入功能，一次性为整个广告活动配置代理
生成的浏览器就像一个相互隔离的 Chrome 实例，拥有独立的代理配置、浏览器指纹、Cookie 和存储空间。您可以为每个配置文件设置自定义绕过规则，并通过本地 API自动执行所有操作。
Undetectable.io 在付费套餐中提供无限本地配置文件、按配置文件安全保存代理、用于账号预热的 Cookies Bot 以及完整的自动化 API 访问权限，将 Chrome 代理概念扩展为完整的反检测技术栈。您可以免费开始使用，先尝试少量配置文件和代理，然后逐步扩展工作流程。