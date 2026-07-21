使用最佳 Chrome 代理选项优化您的在线体验

Chrome 代理：手动设置、PAC 脚本和扩展程序完整指南

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Chrome 浏览器发出的每一个请求——HTTP、HTTPS、WebSocket——都可以在到达目标地址之前通过一个中间服务器进行路由。在浏览器层面配置这个中间服务器，就是大多数人所说的 Chrome 代理。本指南涵盖 2026 年 Chrome 中可用的所有代理配置层级，从基础的操作系统级设置到高级 PAC 脚本以及反检测浏览器配置文件管理。

什么是 Chrome 代理，以及它为何在 2026 年如此重要

代理服务器充当您的计算机与互联网之间的中间服务器。当代理通过 Chrome 扩展程序、命令行选项或独立的反检测配置文件进行设置时，它可以只影响相应的浏览器配置文件。但是，在 Windows 或 macOS 中通过 Chrome 标准界面打开的代理设置通常属于系统级设置，也可能影响其他使用操作系统代理配置的应用程序。

这种区别十分重要，因为代理可以通过向网站隐藏用户的 IP 地址来提高隐私性。代理还可以帮助绕过地理限制和审查，因此对于 Meta 和 TikTok 广告套利、Amazon 电商账号养号、跨地区 SEO 监控、球鞋转售以及一般隐私保护来说都非常重要。代理与 VPN 并不相同，因为代理通常不会默认对全部流量进行端到端加密。如果您在工作中依赖代理，那么从适合专业用途的最佳代理服务中进行正确选择至关重要。

方面 Chrome 代理 系统代理 VPN 仅影响浏览器流量 ✅ ❌（所有应用） ❌（所有应用） 按配置文件单独设置 ✅（通过反检测浏览器） ❌ ❌ 内置加密 取决于类型 取决于类型 始终提供 设置复杂度 低–中等 低 低

浏览器级代理的主要优势：

按浏览器配置文件隔离流量，而不会影响其他应用程序

为广告活动和研究提供灵活的地理定位

更轻松地轮换代理并管理身份验证信息

与浏览器指纹隔离结合使用时，降低被检测的风险

Undetectable.io 反检测浏览器进一步扩展了这一概念。它基于 Chromium 引擎运行，每个配置文件都拥有独立的浏览器指纹、Cookie、存储空间和专用代理，同时不会影响系统设置。

Chrome 代理配置的内部工作原理

当 Chrome 处理一个 URL 请求时，会依次执行代理解析流程：确定当前启用的代理模式、检查绕过规则、选择代理或直接连接、尝试建立连接，并在代理失败时使用备用方案。

Chrome 可以识别多个配置来源，每个来源都有自己的优先级。最终生效的代理配置取决于当前启用的 Chrome 政策和配置来源。受管理政策可以覆盖或禁用命令行参数、扩展程序以及用户控制的代理设置。在没有受管理政策的情况下，Chrome 可以从命令行标志、扩展程序或操作系统获取代理设置。您可以通过 chrome://net-internals/#proxy 查看当前生效的代理设置。

Chrome 只能管理显式代理，也就是您主动配置的代理。由互联网服务提供商或网络植入的透明代理对浏览器不可见，因此无法通过 Chrome 的代理设置进行管理。

三种主要方式概览：

手动代理设置 ：固定主机、端口和绕过列表——最简单的方法

：固定主机、端口和绕过列表——最简单的方法 PAC 脚本 ：使用 JavaScript 逻辑针对每个 URL 决定路由方式

：使用 JavaScript 逻辑针对每个 URL 决定路由方式 自动检测（WPAD）：通过网络发现 PAC 文件，常见于企业环境

最强大的控制方式通常来自使用 proxy api（Manifest V3）的 Chrome 扩展程序或企业政策，而普通用户一般依赖操作系统的设置对话框。

在 Chrome 中手动设置代理（Windows、macOS、Linux）

Chrome 的界面会将代理配置交由操作系统处理。当您更改系统代理设置时，Chrome 会继承这些设置。如需详细说明，请参阅我们的如何在 Chrome 浏览器中添加代理指南。手动代理设置允许您为每种协议指定代理服务器地址列表。

Windows 11（2026 年年中）：

打开设置 → 网络和 Internet → 代理 在手动代理设置中，开启使用代理服务器 输入代理服务商提供的 IP 地址和端口号 在例外字段中添加需要的绕过规则 保存设置并重新启动 Chrome

macOS 14/15：

打开系统设置 → 网络 → 当前使用的网络接口 → 详细信息 → 代理 启用网页代理（HTTP）、安全网页代理（HTTPS）或 SOCKS 代理 输入服务器地址和端口 如果服务商要求身份验证，请勾选“代理服务器需要密码”并填写相应字段 点击“好”并应用设置

代理服务商通常以 ip:port、ip:port:username:password 或 login:password@ip:port 等格式提供身份验证信息。Chrome 通过 HTTP 407 质询处理代理身份验证，不会直接解析代理字符串中嵌入的身份验证信息。

ChromeOS 中的代理设置可以全局配置，也可以针对单独网络配置，为 Chromebook 用户提供更多灵活性。

使用 Undetectable.io 时，应在应用程序内为每个配置文件单独设置代理，而不是在操作系统级别进行设置。这样可以防止整个系统流量都通过代理，并保持每个配置文件相互隔离。

应避免的常见错误：

将 SOCKS 端口输入到 HTTP 代理字段

使用格式不正确的 IP 地址，例如 IPv6 地址缺少方括号

修改后忘记保存设置并重新启动浏览器

Chrome 代理协议及其含义（HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、DIRECT）

Chrome 支持 HTTP、HTTPS、SOCKSv4 和 SOCKSv5 代理协议，每种协议在流量路由和安全保护方面的行为都不同。

DIRECT 是一种表示不使用代理的伪协议：DIRECT 会将请求直接发送到目标服务器。它会出现在绕过规则、PAC 返回结果和备用连接链中。

HTTP 代理是最常见的类型。HTTP 代理可以代理 http://、https://、ws:// 和 wss:// URL。对于 HTTPS 目标地址，Chrome 使用 CONNECT 方法创建隧道——代理可以看到目标主机名，但无法读取已加密的内容。

HTTPS 代理会使用 TLS 加密 Chrome 与代理服务器之间的连接。这甚至可以向互联网服务提供商或 Wi-Fi 运营商等链路观察者隐藏 CONNECT 请求中的目标主机名。它适合不可信网络，但需要显式代理配置，而不能仅依赖旧版操作系统对话框。

SOCKSv4 的功能有限：仅支持 IPv4、不支持代理身份验证，并且 DNS 解析在客户端进行。SOCKSv5 功能更强，可以在代理端解析域名并支持 IPv6。但是，Chrome 原生的 SOCKS5 实现不直接支持用户名和密码身份验证；Undetectable.io 等商业工具和代理扩展程序会在应用层处理身份验证。

应该选择哪种协议？

HTTP 代理：标准网页抓取、广告账号管理和普通浏览

HTTPS 代理：公共 Wi-Fi，以及需要加密设备到代理连接的敏感操作

SOCKS5：地理位置轮换、远程 DNS、IPv6 支持，或服务商对 HTTP 代理支持有限的情况

对于移动代理设置，最常见的是 SOCKS5 或 HTTP

手动代理、PAC 脚本与自动检测（WPAD）

手动代理是最简单的模式：为每种协议设置固定的代理主机和端口列表，再加上绕过列表。这种方式适合个人用户、简单的 Chrome 代理扩展程序以及固定配置。

PAC 脚本模式使用一个 .pac 文件，其中包含 JavaScript 函数 findproxyforurl(url, host)，该函数返回类似“HTTPS proxy.example.com:443; DIRECT”的路由指令。PAC 脚本可以根据域名、URL 协议、端口、IP 范围以及其他可用信号进行请求路由。不应依赖基于路径的路由，因为 Chrome 会在将 HTTPS URL 传递给 FindProxyForURL() 之前删除路径和查询参数。PAC 脚本使用 JavaScript 程序定义代理解析方式，使组织能够进行精细控制。

**自动检测（WPAD）**会让 Chrome 通过 DHCP 或 DNS 查找名为 wpad 的主机，从而发现 PAC 文件。这种方法在企业网络中很常见，但存在安全风险：在不可信网络中，基于 DNS 的 WPAD 可能被伪造，从而将您的流量导向恶意代理。

企业可以将 PAC 文件托管在 https://proxy.company.com/proxy.pac，并通过政策进行分发，使受管理设备上的所有 Chrome 实例都通过安全代理传输外部流量，同时直接访问内部资源。

Undetectable.io 用户通常完全避开 WPAD，而是为每个配置文件使用手动代理或通过 API 配置代理，以避免意外路由。

何时使用哪种方式：

企业员工：由 IT 政策配置的 WPAD 或 PAC——用户选择空间很小

独立联盟营销人员：手动代理或通过扩展程序切换

管理几十个账号的增长团队：在反检测浏览器中为每个配置文件手动设置代理，并结合绕过规则优化延迟

代理规则、绕过列表和 URL 模式

Chrome 会创建代理规则，将 URL 模式映射到特定代理，然后应用绕过规则，也称为绕过列表，使匹配的流量直接连接。代理绕过规则决定 Chrome 中哪些 URL 不使用代理。

绕过列表支持自定义模式，包括通配符、域名后缀、IP 地址字面量、IPv4/IPv6 CIDR 范围和特殊标记。<local> 标记匹配不包含点号的简单主机名，例如 printer01 或 intranet。<-loopback> 标记会覆盖 Chrome 默认的 localhost 绕过规则，强制本地回环流量也通过代理——除测试场景外很少需要这样做。

Chrome 的绕过匹配会按照 URL 的书写形式进行。如果您将 10.0.0.0/8 之类的 IP 范围加入绕过列表，该规则只会在 URL 本身使用该范围内的 IP 地址字面量时生效，而不会在某个域名恰好解析到该范围内的 IP 时生效。

在多账号工作流程中，绕过规则可以让社交媒体和电商流量通过代理，同时让内部 CRM、支付网关等特定网站保持直连，从而降低延迟并避免重复身份验证。

实用的绕过模式：

*.google.com——直接连接 Google 服务以降低延迟

10.0.0.0/8——私有局域网子网，直接访问本地设备

192.168.1.1——路由器管理面板的特定 IP 地址

[::1]——IPv6 回环地址，用于本地测试中的 IP 地址规范化

<local>——所有不包含点号的简单主机名

*.internal.company.com——特定内部域名绕过

Chrome 代理身份验证和凭据处理

许多代理要求身份验证，例如用户名和密码。当 Chrome 遇到需要凭据的代理时，代理服务器会返回 HTTP 407（需要代理身份验证）。如果该身份验证域的凭据尚未缓存，Chrome 就会提示用户输入。

Chrome 不支持将明文代理凭据嵌入手动代理字符串中。在操作系统代理设置中输入 http://user:pass@ip:port 会被 Chrome 静默忽略——Chrome 只使用 HTTP 407 质询与响应流程。这是一个有意的安全设计，旨在防止凭据暴露在日志和配置文件中。

代理凭据会按会话和身份验证域进行缓存。打开无痕窗口可能会再次出现输入提示。代理服务商通常以多种形式提供凭据：login:password@ip:port、独立字段，或基于 IP 的身份验证，即将您的 IP 地址加入白名单，以替代用户名。

proxy switchyomega、FoxyProxy 和 proxy helper 等 Chrome 代理扩展程序通过拦截 HTTP 407 质询或使用 proxy api 预先配置凭据来处理身份验证，因此不会显示输入提示。

Undetectable.io 会将代理凭据安全地存储在每个代理配置文件中，同时支持用户名/密码和 IP 白名单方式。每个配置文件的凭据完全隔离，一个配置文件的代理数据不会泄露到另一个配置文件。

安全最佳实践：

不要在无关账号之间重复使用相同的代理密码

不要在截图或团队聊天中分享原始凭据

如果服务商支持，请使用 IP 白名单

优先使用 HTTPS 或 SOCKS5 代理，以保护传输过程中的凭据

定期轮换凭据，尤其是在共享基础设施中

使用 Chrome 代理扩展程序简化控制

许多用户更喜欢代理扩展程序，而不是修改操作系统级网络设置。扩展程序支持一键切换、按域名路由，并且不会影响浏览器以外的应用程序，因此非常适合需要频繁切换多个代理的用户。

扩展程序使用 chrome proxy api 和清单中的“proxy”权限读取和设置代理配置，包括代理规则、PAC URL 和绕过规则。到 2026 年，所有主要扩展程序都已运行在 Manifest V3 上。

扩展程序类别和示例：

简单切换工具 ：proxy helper、Simple Proxy Switcher——提供基本的开关功能以及主机和端口字段

：proxy helper、Simple Proxy Switcher——提供基本的开关功能以及主机和端口字段 高级管理工具 ：Proxy SwitchyOmega 3 在 Chrome 中拥有 800,000 名用户和 4.8 星评分，是最受欢迎的工具；FoxyProxy 拥有 500,000 名用户和 3.8 星评分，提供可靠的规则引擎和配置文件支持

：Proxy SwitchyOmega 3 在 Chrome 中拥有 800,000 名用户和 4.8 星评分，是最受欢迎的工具；FoxyProxy 拥有 500,000 名用户和 3.8 星评分，提供可靠的规则引擎和配置文件支持 服务商专用工具 ：Oxy Proxy Manager 可以一键添加无限数量的代理；Proxidize Proxy Extension 支持代理批量管理和测试工具

：Oxy Proxy Manager 可以一键添加无限数量的代理；Proxidize Proxy Extension 支持代理批量管理和测试工具 企业扩展程序：仅供内部使用，用于合规管理和流量日志记录

通常应关注的功能包括：多个 IP 和配置文件、通过 CSV 或静态列表批量导入、自动轮换、按域名智能路由、WebRTC 泄漏防护以及内置 IP 检查。

对于初学者来说，proxy helper 或 Simple Proxy Switcher 这样的代理切换工具已经足够。高级用户和套利团队则可以考虑 SwitchyOmega 或 SmartProxy，因为它们提供更强大的规则引擎。

专业开展多账号业务的团队通常很快就会超出扩展程序的能力范围。Undetectable.io 是一个独立的代理和配置文件管理工具，提供灵活的 Undetectable.io 定价方案。每个浏览器实例都有独立的 Chromium 引擎指纹和代理配置，无需依赖扩展程序。您可以批量创建配置文件，并通过界面或 API 分配代理。

高级 Chrome 代理配置：PAC 脚本和企业规则

PAC 脚本文件包含一个 JavaScript 函数 FindProxyForURL(url, host)，Chrome 会对每个请求执行该函数。Chrome 会将输入 URL 处理为 scheme://host:port/ 格式，并删除路径和查询参数，以避免信息泄漏。

Chrome 中可用的主要 PAC 辅助函数包括 dnsResolve(host)、myIpAddress() 和 myIpAddressEx()。这些函数存在限制：dnsResolve 会同步执行，可能导致延迟；myIpAddressEx() 在具有多个网络接口的主机上可能返回多个 IP。Chrome 出于隐私和性能考虑对这些函数进行了限制。

PAC 逻辑示例（伪代码）：

function FindProxyForURL(url, host) { if (shExpMatch(host, "*.facebook.com") || shExpMatch(host, "*.instagram.com")) return "HTTPS proxy-a.example.com:443; DIRECT"; if (isInNet(dnsResolve(host), "192.0.2.0", "255.255.255.0")) return "SOCKS5 socks-us-01.example.net:1080; DIRECT"; return "DIRECT"; }

PAC 文件会直接下载，而不是通过现有代理获取；它必须返回 HTTP 200 状态码，并且未压缩大小通常限制在约 1 MB。Chrome 使用自己的更新逻辑，不依赖标准 HTTP 缓存来获取 PAC 文件。

企业通过 ProxySettings、ProxyPacUrl 和 Chrome Enterprise v144+ 中较新的 ProxyOverrideRules 等代理政策使用代理进行网页过滤和内容控制。启用这些政策后，Chrome 的代理设置界面会变为不可用状态。

Undetectable.io 通常用于企业 PAC 环境之外，但高级用户可能会通过使用 PAC 配置的住宅代理串联配置文件，以测试广告展示或预览不同地区的内容体验。

PAC 最佳实践：

保持逻辑简单，避免复杂循环或过多调用 dnsResolve

部署之前通过 chrome://net-internals/#proxy 测试脚本

使用 HTTPS 托管 PAC 文件，并通过版本管理追踪变更

尽量使用域名匹配，而不是复杂的 IP 逻辑

排查 Chrome 代理问题（超时、错误、IP 不正确）

最常见的 Chrome 代理问题包括：代理服务器无法访问时出现 ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED；凭据错误导致重复身份验证提示；网站显示错误的地理位置或 IP 地址；重复使用 IP 导致出现 CAPTCHA；代理被静默绕过时发生意外直连。通过代理访问时，网站的行为可能发生变化，因此检查出口 IP 始终是最关键的第一步。

排查步骤：

在 chrome://net-internals/#proxy 中查看当前生效的代理设置和规则 通过 chrome://net-export 导出 Net Log，将其载入 Net Log Viewer，检查 Proxy overview 选项卡以及使用 PROXY_ 和 PAC_ 前缀筛选的事件 使用 ipinfo.io 或 ifconfig.me 等网站检查外部 IP 使用 BrowserLeaks检查 DNS 和 WebRTC 泄漏 使用代理列表中的另一个代理测试问题是否仍然存在

故障排查检查表：

确认代理 IP 地址和端口号正确

暂时禁用存在冲突的 Chrome 扩展程序

对比直连和代理连接，以确定问题来源

将绕过规则恢复为默认设置

在服务商控制面板中检查代理在线状态和失败资源

如果当前 IP 被封锁或标记，请更换 IP

Android 与 ChromeOS 的行为可能不同——Android 使用进程内 PAC 解析器，而 ChromeOS 拥有自己的代理组件。如果移动端测试与桌面端结果不同，应考虑这一点。

Undetectable.io 用户可以快速克隆具有相同指纹但使用不同代理的配置文件，执行 IP 检查，并在切换后使用 Cookies Bot 预热会话，从而降低新 IP 冷启动导致封禁的概率。

用于匿名、多账号和反检测工作的 Chrome 代理

在不触发平台账号关联机制的情况下运行超过 20 个 Google Ads 账号、50 多个 TikTok 商店或多个 Amazon 卖家配置文件，仅仅更换 IP 地址是不够的。代理可以隐藏您的真实 IP 地址和位置，但在 2026 年，平台会主动交叉比对浏览器指纹——包括 Canvas 渲染、WebGL 哈希、字体列表、User-Agent 字符串、时区和 WebRTC 数据——以识别相关账号。

Undetectable.io 等反检测浏览器通过为每个配置文件提供独立的 Chrome 兼容 Chromium 引擎指纹、隔离的 Cookie、本地存储以及专用代理或代理池来解决这一问题。您可以了解如何通过这种方式安全创建多个 Google 账号。

实际示例：

营销人员为一组面向德国市场的 Facebook 配置文件分配德国静态住宅代理子网，以确保地理信号保持一致

另一名用户使用轮换移动代理批量参与空投，同时将高价值电商账号保留在静态数据中心 IP 上，以保证稳定性

Undetectable.io 相比普通扩展程序的优势包括：付费套餐提供无限本地配置文件，仅受磁盘空间限制；配置文件存储在本地，不存在集中式泄漏风险；支持批量创建配置文件、代理导入和导出，以及通过 API 自动化执行广告套利或电商平台账号养号。

多账号团队最佳实践：

不要让无关身份重复使用同一个代理

让代理地理位置与账号地址、语言区域和付款方式保持一致

在执行关键操作前，使用 Cookies Bot 预热新代理

对每个新配置文件检查 DNS 和 WebRTC IP 泄漏

记录配置文件、代理及其用途之间的映射关系

代理一旦受到影响，应立即弃用，而不是让整条账号链面临风险

Chrome 代理设置的安全性、隐私和局限性

Chrome 代理会向您访问的网站隐藏真实位置和 IP，并且在使用 HTTPS 或带 TLS 的 SOCKS5 时，可以加密设备与代理之间的流量。但是，如果目标网站使用未加密的 HTTP，代理不会加密代理与目标服务器之间的流量。代理可以缓存网页内容，加快经常访问的网站加载速度，但缓存也可能暴露浏览习惯。

代理本身并不能提供完整的端到端匿名性。代理服务商可以看到您的真实 IP。网站仍然可以采集浏览器指纹，并根据行为、Cookie 和硬件信号关联账号。免费公共代理可能不稳定，并带来隐私风险，例如记录流量、注入广告或暴露凭据。

需要注意的隐私风险包括：域名解析在代理通道之外完成时出现 DNS 泄漏；WebRTC 泄漏暴露本地 IP；以及 Chrome 的安全 DNS（DoH）等功能在配置错误时可能让 DNS 请求绕过代理。

使用代理从事欺诈、滥用平台或违反服务条款的行为可能带来实际法律风险。广告测试、SEO 分析、隐私保护和竞争研究等合法用途，可以通过正确的隐私浏览器与代理配置得到良好支持。

应该做和不应该做的简要总结：

应该 ：使用可信的代理服务商，优先选择 HTTPS 或 SOCKS5，防止 WebRTC 泄漏，并使代理位置与账号数据保持一致

：使用可信的代理服务商，优先选择 HTTPS 或 SOCKS5，防止 WebRTC 泄漏，并使代理位置与账号数据保持一致 应该 ：按配置文件设置代理，而不是进行全系统设置，并定期检查 DNS 泄漏

：按配置文件设置代理，而不是进行全系统设置，并定期检查 DNS 泄漏 不应该 ：只依靠更换 IP 获取匿名性，不要在不可信网络中接受 WPAD，也不要分享原始代理凭据

：只依靠更换 IP 获取匿名性，不要在不可信网络中接受 WPAD，也不要分享原始代理凭据 不应该：不要将免费公共代理用于敏感操作，也不要忽视平台服务条款

快速开始：使用 Undetectable.io 安全设置 Chrome 代理

以下是在 2026 年使用 Undetectable.io 快速建立可用 Chrome 代理环境的方法：

注册或登录——在 Undetectable.io 创建免费账号，并下载适用于 Windows 和 macOS 的 Undetectable 浏览器 创建浏览器配置文件——设置符合目标身份的真实浏览器指纹，包括操作系统、语言、时区和屏幕分辨率。启用 WebRTC 泄漏防护 添加代理——选择 HTTP、HTTPS 或 SOCKS5 代理类型，然后输入代理服务商提供的主机、端口和凭据。使用内置代理检查器确认代理可用并位于预期地区 启动并验证——启动配置文件，访问 IP 检查网站确认出口 IP，并执行泄漏测试，确保 DNS 和 WebRTC 未发生泄漏 克隆并扩展——为不同身份复制配置文件并使用不同代理。使用批量创建配置文件和代理导入功能，一次性为整个广告活动配置代理

生成的浏览器就像一个相互隔离的 Chrome 实例，拥有独立的代理配置、浏览器指纹、Cookie 和存储空间。您可以为每个配置文件设置自定义绕过规则，并通过本地 API自动执行所有操作。

Undetectable.io 在付费套餐中提供无限本地配置文件、按配置文件安全保存代理、用于账号预热的 Cookies Bot 以及完整的自动化 API 访问权限，将 Chrome 代理概念扩展为完整的反检测技术栈。您可以免费开始使用，先尝试少量配置文件和代理，然后逐步扩展工作流程。