在一个反检测浏览器中为多账户创建配置文件Undetectable

在多账户浏览器中，一个配置文件 Undetectable 是一组数据和设置。每个配置文件包含Cookie文件、配置和其他程序参数。用户可以创建多个具有相同配置但不同设置的配置文件。

以这种方式，带有配置文件的反检测浏览器让您能够访问流量来源而不必担心被检测到。每次，社交媒体算法会“认为”完全不同设备的不同用户正在访问该网站。

在交通仲裁任务中，使用多账户策略，正如其名所示，需要使用大量账户。理想情况下，每个账户都应链接到不同的设备以通过社交网络的审核。如果一个仲裁员从一个设备登录并创建多个账户，社交网络最终会阻止整个链条。

选项“批量创建”

Undetectable的反检测浏览器界面包含一个特殊按钮。如果您按下它，一个用于批量创建个人资料的窗口将会打开。

如何批量创建新档案？多帐户浏览器中的“ Mass Creator”工具Undetectable提供以下功能：

从配置创建个人资料， 导入包含用户代理 + Cookie 的文件， 仅导入 Cookie 文件， 从 Google Sheets、Excel 和 .tsv 文件导入的特殊扩展格式。

所有示例文件都可以通过格式选择旁边的问号按钮获得

批量配置文件创建的主要设置

配置个人资料模板名称。在这里你可以设定一个初始标识符并创建必要的模板。若模板字段留空，则只会设置标识符。

基于操作系统和浏览器的配置过滤器。

在创建个人资料时使用的配置选择。

生成的个人资料数量。

标签选择。

高级批量创建设置

对于 Windows 配置，您可以设置屏幕大小。

代理选择：对于不同的任务，您可以使用住宅或移动代理。

主要和额外语言选择。

“主页”输入栏允许通过输入网站地址（以空格分隔）来设置多个主页。在启动抗检测浏览器中的配置时，将随机选择其中一个页面打开。

生成初步档案清单

当您单击生成按钮时，将创建一个具有名称和基本信息的初步个人资料列表。之后，通过单击“创建”按钮，您可以启动包含所有数据的个人资料的完整创建过程。

将生成的配置文件信息显示的区域。

预先生成配置文件的按钮。

创建生成配置文件的按钮。

档案管理

在多帐户浏览器 Undetectable 中管理大规模创建的个人资料可以使用配置文件管理器。该工具允许您组织信息，创建文件夹，删除，存档，导入和导出配置文件。配置文件可以按标签和名称排序分组。

Profile Manager 包括以下内容：

个人资料搜索。 根据标签、状态、文件夹筛选。 已创建个人资料列表。 选择所有个人资料。 删除。 归档。 解除归档。 档案删除。 档案导出。 编辑。 启动配置文件。 和其他功能。

通过右键单击并打开上下文菜单，您可以执行以下操作与配置文件 - 一个或多个：

运行配置文件;

导出配置文件;

导出Cookie文件;

导出帐户;

导入配置文件；

更新浏览器至最新版本；

清除配置文件数据；

删除配置文件；

存档配置文件。

将个人资料发送到云端或将个人资料设置为本地;

如果基于云的，更改个人资料组;

设置代理;

设置标签;

设置文件夹.

要导出配置文件，您需要选择必要的配置文件，然后单击"导出"按钮。然后会打开一个系统窗口，您需要选择一个文件夹来存储导出文件，然后单击"保存"。得到的文件可以传输到另一设备用于进一步导入。

要导入配置文件，您需要点击“导入”。然后您应该选择在打开的系统窗口中的配置文件，并点击“打开”。添加的配置文件应该出现在配置文件列表中。

结论

大量檔案建立－是反探測瀏覽器Undetectable的一項強大功能，極大地幫助工作。建立個人資料不到一分鐘。您可以同時生成您多帳戶任務所需的許多個人資料。 個人資料管理員－同樣是一個強大的工具，對於匯入、匯出和管理已建立的瀏覽器個人資料至關重要。