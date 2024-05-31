如何在 Chrome 中设置代理：Windows 和 macOS 指南

在线工作有时可能意味着遇到潜在的限制和限制。如果您有多个账户或仅希望绕过或避免它们，有几种方法可以实现。其中一个方法是使用代理服务器。您可以将它们添加到您喜爱的反检测浏览器中，从而增加您的匿名性和安全性，但本文将专门介绍如何将代理添加到Chrome中。

阅读此文后，您将掌握设置和使用代理的所有必要信息。您将了解：

如何在Windows和macOS上设置Google Chrome中的代理

如何在Windows和Mac上禁用Google Chrome中的代理服务器

如何解决错误“无法连接到代理”

如何在Windows 10、11和macOS中配置代理设置

在Google Chrome中使用代理服务器可能会出现哪些性能问题（及其原因）

要学会如何做到这一点，请参考关于设置代理的详细逐步指南。该文章包含您可能需要的所有信息。

如何在Chrome中设置代理

要在Chrome浏览器中设置代理，请按照以下步骤操作：

打开Chrome浏览器 单击右上角的菜单按钮（三个垂直点） 选择“设置” 滚动到页面底部，点击“高级” 在“网络”部分，点击“更改代理服务器设置” 在弹出窗口中，找到“局域网设置”部分 勾选“使用代理服务器”复选框 输入代理服务器的地址和端口 单击“保存”按钮

现在，您已成功在Chrome中设置代理。

打开Chrome浏览器，然后转到浏览器窗口右上角的由三个点表示的菜单。 从下拉菜单中选择“设置”。 滚动页面并单击“附加”设置。 在“网络”部分中，选择“更改网络设置”。 在打开的窗口中，转到“连接”选项卡，并选择“网络设置”。 选中“为 LAN 使用代理服务器”的复选框。 输入管理员提供的代理服务器地址和端口。 按下“确定”保存更改。

代理服务器现已成功添加到Chrome浏览器中。

现在是时候转向实际问题了。接下来的章节将提供如何在Windows和Mac上的Chrome浏览器中连接代理服务器的详细说明。还将提供如何禁用代理服务器的信息。请注意，Chrome浏览器没有自己的代理服务器设置，因此在所有情况下，这些步骤将引导您转到您的Windows或Mac计算机上的“系统设置”部分。让我们搞清楚这一切。

如何在Windows上的Chrome中设置代理

Windows 是桌面电脑上最流行的操作系统，Chrome 是这个平台上最常见的浏览器选择。以下指南可能对许多用户有所帮助。代理设置的过程简单明了，不会花费太多时间。

打开 Chrome 并单击屏幕右上角带有三个点的菜单按钮。

在菜单中，点击“设置”按钮。

然后转到“系统”选项卡。

在新窗口中，单击“打开计算机的代理设置”按钮。

会出现一个新窗口。在底部，找到“手动代理设置”部分并点击“设置”。 这将带您到下一个窗口。 在这里，您可以切换“使用代理服务器”的开关。 在那里您可以输入代理服务器的IP地址，以及端口号。 该窗口还允许您在一个单独的字段中输入例外列表。

最后，您可以应用更改。 正如您所看到的，这个过程相当简单，尽管有些步骤可能不太明显。

如何在Windows上在Google Chrome中禁用代理服务器

如果您想在 Windows 计算机上关闭 Google Chrome 中代理服务器的使用，请按照以下步骤操作：

打开谷歌浏览器。 点击浏览器窗口右上角的三个点，打开菜单。 从下拉菜单中选择“设置”。 滚动页面并点击“高级”链接显示其他设置。 找到“网络”部分并选择“更改代理设置”。 在打开的窗口中，转到“连接”选项卡，并确保未选中“使用代理服务器进行本地连接”的选项。 点击“确定”保存更改并关闭所有设置窗口。 重新启动 Google Chrome 以应用设置。

现在代理服务器将在您的Windows计算机上禁用Google Chrome。

使用代理服务器的能力很棒，但了解如何禁用它同样重要。禁用它比连接到代理服务器更容易，因为你只需切换设置。以下是如何在Windows上的Google Chrome中逐步禁用代理服务器的指南：

按下“三个点”的按钮，从刚刚打开的菜单中选择“设置”。

点击“系统”按钮。

禁用“使用代理服务器”按钮。

如何在Mac上的Chrome中设置代理

在Chrome浏览器上设置代理是一种保护你的隐私和安全的方法。以下是在Mac上的Chrome浏览器中设置代理的步骤：

打开Chrome浏览器。 点击右上角的三个竖点按钮，打开菜单。 选择“首选项”。 在左侧导航栏中，选择“高级设置”。 在“网络”部分，点击“更改代理设置”。 在弹出的窗口中，点击“局域网设置”。 勾选“使用代理服务器”复选框。 输入你的代理服务器地址和端口号。 点击“保存”来应用设置。

这样，你就成功在Mac上的Chrome浏览器中设置代理了。

类似于Windows，在Mac上的Chrome中没有内置的代理服务器设置，因此用户需要访问系统范围的设置。总体而言，此过程与Windows上的类似，尽管界面和一些代理设置看起来会有所不同。下面是这一过程的所有步骤的逐步指南。

打开Chrome浏览器，并点击右上角的三个点按钮进入菜单。在菜单中选择“设置”选项。

在“高级设置”部分找到“系统”选项卡。现在您需要单击“打开计算机的代理设置”按钮。这将带您到一个具有系统范围代理设置的窗口。

新窗口将包含在Mac上设置代理所需的所有重要细节。 您可以选择三种类型的代理服务器：web代理、安全web代理和SOCKS。 根据您打算使用的服务器类型选择一个。 现在，您可以输入其IP地址和端口。 您还可以指定例外情况。 单击“确定”应用更改。

如何在 Mac 上的 Google Chrome 中禁用代理服务器

您可以按照以下步骤禁用 Google Chrome 中的代理服务器设置：

在 Google Chrome 中，点击右上角的菜单按钮（三个垂直点）。 选择“偏好设置”。 在偏好设置页面的底部，点击“高级”。 在“系统”部分，点击“打开您的计算机的代理设置”。 这将打开系统的网络设置面板。 在网络设置面板中，您可以取消选中“自动检测代理设置”和“使用网页代理服务器”来禁用代理服务器设置。 关闭网络设置面板后，您的 Google Chrome 将不再使用代理服务器。

现在您已成功禁用 Google Chrome 中的代理服务器设置。

现在是时候了解如何在Mac上禁用Google Chrome的代理连接。 这并不复杂：macOS让这个过程变得非常简单。查看逐步指南以禁用代理服务器，并了解如何恢复正常连接。以下是步骤：

打开浏览器，点击三个点，然后在菜单中找到“设置”按钮。

滚动到“系统”部分，然后点击“打开代理设置”按钮。

在新窗口中，切换到任何现有的代理。单击“确定”应用更改。

如何修复“无法连接到代理服务器”的错误

若您遇到“无法连接到代理服务器”的错误，您可以尝试以下解决方法：

检查网络连接是否正常。确保您的网络连接不受干扰。 检查代理设置。确认代理服务器的设置是否正确并没有发生变化。 清除浏览器缓存和cookie。有时候过期的缓存或cookie可能导致此错误。 重新启动设备。尝试重新启动您的设备，有时候这可以帮助解决临时的网络问题。 请联系网络管理员。如果以上方法都无法解决问题，可能需要联系网络管理员进一步排查故障。

希望这些解决方法能帮助您解决“无法连接到代理服务器”的问题。

没有一个过程是完美无缺的。在谷歌浏览器中设置代理和连接到代理是相当简单的操作，只需按照几个步骤执行即可，但仍然可能遇到问题。在使用代理时，最常见的错误是出现"无法连接到代理"的消息。让我们看看如何解决这个问题。

步骤1：在您的设备上找到“互联网”项目

你需要做的第一件事是找到你的互联网连接设置。在Windows和Mac上都很容易实现。在Windows上，你可以简单地从“开始”菜单中输入“Internet settings”。在Mac上，点击苹果图标，然后选择“系统偏好设置”。“然后选择“网络”。

步骤2：勾选“删除个人设置”复选框并重置。

那么现在就是时候删除您的档案并添加一个新的了。下面，我将提供如何操作的信息。

在Windows系统中，只需点击你在上一步中打开的“Internet选项”菜单中的“重置”按钮。会弹出另一个窗口，在那里你需要勾选“删除个人设置”旁边的复选框。然后点击“重置”并重新启动你的电脑。

在 macOS 上，您需要在 "网络" 菜单中选择您的连接，然后点击 "-"（减号）按钮。然后点击 "应用"。这将移除您的连接。

如何在Google Chrome中设置代理

步骤:

打开Google Chrome浏览器。 点击右上方的菜单图标 (三个垂直点)。 选择“设置”选项。 在“设置”页面中，滚动到底部并点击“高级”。 在“网络”部分，点击“更改代理服务器设置”。 在打开的窗口中，选择“局域网设置”选项卡。 在“代理服务器”部分，勾选“使用代理服务器”复选框。 输入代理服务器的地址和端口号。 点击“确定”保存设置。 关闭浏览器，然后重新打开它以使更改生效。

Chrome提供了更改代理设置以通过代理服务器使用互联网连接的功能。以下是如何操作：

打开 Chrome 并单击右上角的菜单图标（三个点）。 从下拉菜单中选择“设置”。 滚动页面并单击“高级”设置。 在“系统”部分，在“网络”子部分下选择“打开代理设置”。 在“连接”选项卡中，选择“配置网络”并输入代理服务器的地址和端口。 点击“保存”以应用更改。

现在您有机会根据您的偏好在Chrome浏览器中设置代理。

现在是时候找出如何在这个浏览器中更改代理设置了。在接下来的几节中，我将提供如何在 Windows 10、11 和 macOS 中进行此操作的详细说明。幸运的是，区别并不是很显著，但它们是值得的。这些方法与我们在之前某些节中描述的相当相似。

如何在 Windows 中设置代理服务器

步骤1: 点击“开始”图标，然后选择“设置”。

步骤2：转到“网络和Internet”部分。

步骤 3：从左侧菜单面板中选择 “代理”。

第4步：在“手动代理设置”部分，切换“使用代理服务器”开关，然后输入代理地址和端口。

步骤 5：进行更改后，点击“保存”按钮。

现在您需要更改Windows 11中的代理服务器。

Windows 11是全球最流行的桌面操作系统的最新版本。让我们看看如何在这个系统中设置代理。

打开您的浏览器，点击“三个点”按钮。转到“设置”选项。

点击“系统”按钮以转到选项卡。

3.进入“打开计算机代理的设置”。

你将看到平台设置。在“手动设置代理服务器”部分，点击 “设置” 按钮。

您可以选择代理的类型，输入或修改其IP地址、端口，并添加例外列表。

在 Windows 10 中设置代理服务器

这个过程与Windows 11非常相似，尽管操作系统之间存在许多差异，但用户界面的许多元素仍然相似。与使用浏览器相关的初始步骤是相同的。让我们逐步指导如何更改这个服务器。

在运行Windows 10的计算机上打开Chrome。在屏幕右上角，单击看起来像三个点的图标。这将打开主菜单。在那里您会找到"设置"按钮。点击它。

2.现在是按下"系统"按钮的时候。

您将看到Windows 10系统代理设置窗口。切换开关。

输入服务器的IP地址和端口。可选地，添加异常情况。

如何在 macOS 上设置代理

Google Chrome 在所有系统上，包括 macOS，都使用系统设置的代理。因此，处理过程的初始步骤将对 Windows 10 和 11 相同。然而，设置窗口会有所不同。无论如何，在下面的指南中，我将为您提供更改代理服务器所需的所有必要信息。

打开浏览器，点击具有三个点的按钮，转到“设置”部分。

滚动到“附加”部分，找到“系统”子部分。单击“打开计算机的代理设置”按钮。按钮名称可能会根据您使用的 macOS 版本而有所不同。

您将看到一个新窗口。您可以从列表中选择代理类型，包括 HTTPS、SOCKS 和其他选项，输入地址、端口，或可选择添加例外情况。

正如您所看到的，这个过程在所有三个操作系统上都很简单。许多步骤几乎完全相同，特别是与在转移到平台系统设置之前使用浏览器相关的步骤。

Chrome中可能导致代理问题的原因

正如我之前提到的，使用代理服务器时会出现一些问题。其中大多数都是次要问题，可以很容易解决。以下是您可能会遇到的问题的潜在原因列表。

个人资料. Chrome允许用户创建多个个人资料。当多人使用同一设备或为一个用户分离工作和个人资料时，这一特性非常有用。无论如何，使用多个个人资料可能会在使用代理时引起问题，尽管这种可能性很低，因为Chrome使用系统设置连接到服务器。 Google Chrome代理扩展. 这是一个高度模块化的浏览器，拥有一个庞大的扩展和插件列表。它们可以增强用户体验，改变许多功能的工作方式，并简化使用某些功能。代理也不例外，有许多提供此类服务的扩展。有时它们可能与系统设置不兼容或导致其他问题，因此我建议在使用代理时通过我的指南禁用它们。 代理系统设置. 如您在指南中所见，此浏览器使用系统设置。因此，显然，如果设置有问题，它将对连接产生重大影响。 插件. 正如我之前提到的，Google Chrome包含许多扩展和插件，可能会影响代理的性能。我已经查看过具有相同功能的插件，但其他插件也可能会影响代理。 其他Chrome组件. 有时其他与Chrome相关的附加元素可能会引起问题。我建议尝试禁用所有附加组件、插件和扩展，以查看是否可以成功连接到代理服务器。

结论

一般来说，使用代理服务器对一些专家至关重要，特别是那些与目标受众、套利、推荐和其他在线机会合作的人。在本文中，我提供了大量关于如何在Windows和Mac中将代理连接到Chrome以及关于设置代理的详细说明。