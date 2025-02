什么是轮换代理，它们为什么需要？

经常我们会遇到限制,当想要得到我们负担不起的东西时,就像在网上一样-用户在试图访问特定信息或服务时可能会遇到来自反欺诈系统(安全系统)的阻拦。 网站会屏蔽 IP 地址,跟踪用户并基于他们的地理位置或行为限制访问。你可能会想,“如何绕过这些限制?”其中最有效的工具之一是代理服务器。

代理是什么,它们有什么作用?

代理服务器是您设备和互联网之间的一种中介。当您访问网站或使用在线服务时,通常请求直接从您的设备发送,网站可以看到您的真实IP地址。但如果通过代理连接,请求会首先通过中间服务器进行,该服务器将更改您的IP地址为自己的。

这有什么用处?

首先,这有助于保持匿名性。您的真实IP地址被隐藏,这使得追踪您在互联网上的位置和行为变得困难。

其次,代理服务器可以帮助绕过各种封锁。例如,如果您所在的国家限制了对某个网站或服务的访问,您可以使用具有另一个国家IP地址的代理服务器,来访问被封锁的内容。

另一个重要的代理功能是数据保护。代理服务器可以过滤流量,阻止恶意网站或隐藏有关您设备的信息。 在公共Wi-Fi网络或需要保持机密性的情况下,这将尤为有用。

代理服务器也经常被用于优化网络工作。例如,公司可以使用它们来分配负载,以加快访问网站或应用程序的速度。

最後,代理服务器是一种广泛应用于自动化的工具。例如,在数据收集(网络抓取/解析)中,大规模注册帐户或在线广告测试。它们允许创建数十甚至数百个连接,每个连接看起来都像来自独立用户的请求。

因此,代理服务器不仅仅是隐藏您的 IP 地址的方法,而且是执行多种任务的通用工具:从保护和匿名性到扩展和绕过限制。

代理类型

有几种类型的代理服务器,每种都适合不同的任务。 让我们来看看主要的类型,以便更好地理解哪种最适合你。

代理数据中心

这些是最简单(也是最廉价的)代理。它们在数据中心的服务器上运行,并为您提供与真实人员无关的IP地址,这非常类似于流水线。

这些代理快速且非常适合大规模任务。由于这些代理是公开的,某些网站会有完整的黑名单,其中有相当一部分是数据中心代理的地址。因此,它们可能不是与具有强大防护系统的网站一起工作的最佳选择,因为这些代理的IP地址非常容易追踪,您可能会被封锁。

住宅代理

这些代理看起来已经像真实用户一样。它们使用真正存在的家庭IP地址。当你通过居民代理连接时,你的请求看起来就好像是来自一个坐在电脑前的活人。

如果您需要匿名性,那么它们非常适合。例如,您可能想在一个安全保障良好的平台上注册账户,绕过地理限制等等。

当然,负面是它们的价格。住宅代理服务器 - 不是最经济的选择,但如果您需要在网络上尽可能真实,它们的价格是合理的。

移动代理

这些代理使用移动运营商的IP地址(这可以从它们的名称看出)。 如果您希望被视为移动互联网用户,则这是您的选择。

这样的代理有一个好处,就是它们在网站中引起了最大程度的信任。它们几乎不会被阻止,因为看起来像普通的移动用户。

但这里也并非没有陷阱。首先,移动代理很昂贵,因为使用它们比较困难。其次,速度可能会更慢,尤其是如果移动运营商网络负荷过重。

旋转代理

最后是旋转代理,有时也称为动态代理。在我看来,这是用于解析的最佳代理类型。因为它们会自动在几分钟后或每个请求后更改您的IP地址。

旋转代理有不同类型。它们可以基于数据中心、居民或移动IP。因此,您可以选择适合您任务的那种类型。由于其功能,这些代理是最昂贵的之一。

旋转代理

谈到旋转代理,让我们来看看它们是如何工作的。

您正在连接到一个具有大量IP地址池的服务。该服务系统会在每次您的请求之后或一定时间间隔后自动切换IP地址。

这些代理在爬取数据时极大地简化了你的工作,通过地址的轮换,使网站认为请求来自不同用户,从而避免了封锁,使你能够从特定来源获取大量数据。

旋转代理的优势

从他们的主要优势中我会强调

匿名性和安全性 你的真实 IP 地址会完全隐藏起来。而且,由于 IP 经常更换,跟踪系统根本来不及“找出”你。这是保护隐私的绝佳方式,特别是在处理敏感数据时 - 例如广告账户、支付信息或企业登录信息。它们泄露或被阻止可能对业务产生不良后果。 避免屏蔽 频繁更换 IP 有助于绕过防欺诈系统。即使一个地址被屏蔽,系统也会自动切换到下一个。 工作速度 Rotational proxies use a pool of multiple servers. This means that the load is distributed, allowing you to send more requests simultaneously. This is especially useful when working with large volumes of data.

主要应用领域

网络爬虫 如果你需要从多个网站收集数据,旋转代理是必不可少的。有了它们,你可以发送数千个请求而不必担心被封禁。网站将每个这样的请求视为来自单独的真实用户,而不是来自同一个IP地址的活动。

如果你需要从多个网站收集数据,旋转代理是必不可少的。有了它们,你可以发送数千个请求而不必担心被封禁。网站将每个这样的请求视为来自单独的真实用户,而不是来自同一个IP地址的活动。 不同内容的自动更改IP地址 假设你需要检查网站对不同国家用户的显示情况。通过旋转代理,借助自动旋转(更改)IP地址的功能,你可以“环游”世界,观察不同国家的受众看到的内容。

假设你需要检查网站对不同国家用户的显示情况。通过旋转代理,借助自动旋转(更改)IP地址的功能,你可以“环游”世界,观察不同国家的受众看到的内容。 广告和测试 启动广告系列时,了解不同地区用户对其的反应至关重要。循环代理有助于模拟来自不同地区的用户活动,以便测试创意,检查点击量并跟踪广告系列的效果。

代理服务器的比较分析

To better understand the difference between proxy types, study the following table.

参数 代理数据中心 住宅代理 移动代理 轮换代理 匿名性 低匿名水平。由于IP地址属于数据中心而不是真实用户,网站可以轻松将其识别为代理。适用于不需要高度匿名性的任务。 高匿名水平。这些IP地址与真实用户关联,使它们几乎与普通访问者无异。这提供了更好的防范反欺诈系统。 提供高度匿名性,因为使用了移动运营商的IP地址。看起来像普通的移动用户,从而降低了被封锁的风险。 取决于IP地址更改的频率。频繁更改IP地址可以降低被封锁的可能性,但对于复杂的任务,选择具有高质量IP地址池的代理非常重要。 速度 通常很高,因为使用了强大的专用服务器基础设施。但在高负载或频繁封锁的情况下,速度可能会下降。 速度可能会因供应商和网络当前的负载情况而有所不同。通常比数据中心代理慢,但对于大多数任务来说已经足够。 由于移动网络的特性,速度可能会较慢。然而,移动代理允许访问需要通过移动IP地址进行连接的服务。 取决于代理服务的质量和轮换频率。如果IP地址变化太频繁,可能会导致速度变慢,但选择正确的服务可以弥补这一缺点。 价格 最经济的选择。成本更低,因为代理数据中心提供了大量的共享资源。适用于需要大量IP的任务,而成本最低的情况。 通常价格更高,因为这些代理提供真实的用户体验,并具有高度的匿名性。对于需要最自然行为的任务来说,价格是合理的。 由于获取移动IP地址的复杂性和数量有限,价格更高。适用于专门化任务,例如测试移动应用程序。 价格差异很大。价格取决于旋转频率、IP地址质量和所选费率。 对于大型任务,应选择具有访问大型IP池的费率。 稳定性 连接稳定性高。然而,反欺诈系统可能会封锁这些IP地址,尤其是在进行大规模操作或存在可疑活动时。 更稳定,因为IP地址与真实设备相关联,对反欺诈系统更自然。这降低了被封锁的可能性。 稳定性取决于移动运营商和服务提供商的质量。移动网络的拥挤或覆盖不良可能导致延迟。 稳定性取决于服务。高质量的旋转代理确保顺畅运行,但质量低劣的代理可能经常断开连接。 应用 适合大规模任务,如大规模网络抓取,市场自动化,在线应用测试。不适用于需要高匿名性的任务。 非常适合需要高度匿名性的任务:在社交网络中注册和管理帐户,绕过地理限制,网站解析。 通常用于测试移动应用程序,处理只能通过移动设备访问的内容,或绕过与移动访问相关的限制。 适用于大规模操作,例如网络爬虫、绕过反机器人系统、测试广告活动和内容策略。IP轮换使它们成为通用工具。

如何选择旋转代理

速度 速度越快,你就能在最短的时间内发送更多的请求。如果处理大量数据,请注意服务提供的连接速度。 地理位置 检查支持的区域。如果需要访问特定国家的数据,请确保服务商有该地区的IP地址。覆盖范围越广,越好。 供应商的可靠性 在这里一切都很重要: IP地址的质量、客户支持、连接的稳定性。最好选择有良好声誉和庞大IP地址池的经过验证的服务提供商,以避免在解决问题时浪费时间和精力(如果问题出现)。

我不负责每个代理提供商的质量,但你可以关注这些服务:

MangoProxy

IPfoxy

LTEBoost

Astro

Proxymus

结论

每种类型的代理都有其优势和应用领域。对于涉及大量操作和网络爬虫的任务,旋转代理成为不可或缺的工具。将它们与防检测浏览器配合使用是有效绕过网站保护系统并保持匿名的关键。