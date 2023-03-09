互联网数字指纹：是什么以及如何规避识别

关于指纹识别的要点 - 五分钟了解数字指纹的重要性
什么是数字指纹？
对于每个使用互联网的人来说，了解指纹技术的简要介绍都是有益的。以下是关于数字指纹的一些重要事实：
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并非每个网站都使用指纹技术来追踪用户。实施这种技术需要昂贵的解决方案，只有大型IT公司才能负担得起。社交网络、广告平台、博彩公司、金融服务和加密货币交易所通常使用数字指纹进行身份识别。
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与其他身份识别技术相比，指纹识别提供了高达99%的准确性。
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这种技术的有效性在于其复杂的架构。数字指纹是几十个参数的组合，这些参数的值在用户身份识别过程中被考虑。
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根据研究结果，浏览器与跟踪系统共享的一个参数的变化只会使指纹失真0.3%。因此，要实现完全匿名的互联网浏览，需要对指纹进行综合性的扭曲。
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数字指纹包括以下指标：使用的设备类型、设备型号和技术规格（CPU时钟频率、核心数量、内存容量）、操作系统及其位数、浏览器、浏览器版本等。
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除了上述参数，现代身份识别系统还使用其他技术，例如Canvas指纹。其工作原理是通过HTML5的canvas元素强制用户设备绘制图形原语。
因此，可以毫不犹豫地说，每个用户设备都具有独特的特征。
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只有专门的反检测浏览器才能绕过指纹技术。它们通过更改许多被跟踪系统考虑的参数来扭曲数字指纹。
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为了提高机密性，反检测浏览器使用代理。代理可以更改设备的真实IP地址。反欺诈系统根据此指标确定用户的地理位置。
不必害怕数字足迹
实际上，指纹技术并没有什么可怕的。它通常用于在社交网络上识别用户和根据兴趣进行广告定向。但如果您仍然希望保持匿名，可以使用Undetectable，它可以在互联网上提供完全的保密性。
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