Digitale Fingerabdrücke im Internet: Was ist das und wie man die Identifizierung umgeht

Hier hat ein Benutzer aus Saratow teilgenommen. Und hier hat ein Benutzer aus Chita Waren auf dem Marktplatz gekauft... Die Identität eines jeden, der das Internet durchstreift, kann nun anhand digitaler Fingerabdrücke erkannt und identifiziert werden. Aber was ist das für eine Technologie? Und wie kann man sich davor schützen?

Was ist ein digitaler Fingerabdruck?

Ein kurzer Ausflug in die Technologie der Fingerabdrücke ist für jeden hilfreich, der das World Wide Web nutzt. Das Wichtigste, was man über digitale Fingerabdrücke wissen sollte (nur Fakten):

Nicht jede Website verfolgt Benutzer mithilfe von Fingerabdrücken. Die Umsetzung der Erkennung mit dieser Technologie erfordert teure Lösungen, die sich nur große IT-Unternehmen leisten können. Am häufigsten werden Identifikationen anhand digitaler Fingerabdrücke von sozialen Netzwerken, Werbeplattformen, Buchmachern, Finanzdienstleistern und Kryptowährungsbörsen verwendet.

Im Vergleich zu anderen Identifikationstechnologien bieten Fingerabdrücke eine hohe Erkennungsgenauigkeit von bis zu 99 %.

Die Effektivität dieser Technologie erklärt sich durch ihre zusammengesetzte Architektur. Ein digitaler Fingerabdruck besteht aus einer Kombination von Dutzenden von Parametern, deren Werte bei der Identifizierung einer Benutzeridentität berücksichtigt werden.

Laut den Ergebnissen von Studien kann bereits eine Änderung eines Parameters, den der Browser mit Tracking-Systemen teilt, den Fingerabdruck um nur 0,3 % verfälschen. Daher ist zur Erreichung vollständiger Anonymität beim Surfen im Internet eine umfassende Verfälschung des Fingerabdrucks erforderlich.

Der Fingerabdruck umfasst folgende Indikatoren: Art des verwendeten Geräts, Modell und technische Spezifikationen (CPU-Takt, Anzahl der Kerne, Arbeitsspeicher), Betriebssystem und seine Architektur, Browser, Version usw.

Moderne Identifikationssysteme verwenden neben den oben genannten Parametern auch zusätzliche Technologien. Zum Beispiel Canvas Fingerprinting. Der Arbeitsmechanismus besteht darin, dass das Gerät des Benutzers mithilfe eines HTML5-Canvas-Elements eine grafische Primitive zwangsweise zeichnet.

Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass jedes Benutzergerät eine einzigartige Handschrift hat.

Die Fingerabdrucktechnologie kann nur von spezialisierten Anti-Detection-Browsern umgangen werden. Sie ermöglichen es, digitale Fingerabdrücke zu verfälschen, indem sie eine Vielzahl von Parametern ersetzen, die von Tracking-Systemen berücksichtigt werden.

Um den Vertraulichkeitsgrad zu erhöhen, verwenden Anti-Detection-Tools Proxies. Damit kann die tatsächliche IP-Adresse des Geräts geändert werden. Anhand dieses Indikators bestimmen Anti-Fraud-Systeme den geografischen Standort des Benutzers.

Digitale Spuren sollten keine Angst machen

In der Tat gibt es in der Fingerabdrucktechnologie nichts Schreckliches. Sie wird am häufigsten zur Identifizierung von Benutzern in sozialen Netzwerken und zur Werbung nach Interessen verwendet. Und wenn Sie dennoch Anonymität wünschen, verwenden Sie Undetectable, das vollständige Vertraulichkeit im Internet gewährleistet.