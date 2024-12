Empreintes digitales en ligne : qu'est-ce que c'est et comment contourner l'identification

Voici où l'utilisateur de Saratov a été repéré. Et voici l'utilisateur de Chita qui a acheté des produits sur une place de marché... L'identité de chaque personne qui parcourt Internet peut maintenant être identifiée et reconnue grâce aux empreintes digitales numériques. Mais quelle est cette technologie ? Et comment s'en protéger ?

Qu'est-ce qu'une empreinte digitale numérique ?

Une brève introduction à la technologie des empreintes digitales sera utile à tous ceux qui utilisent le World Wide Web. Voici les principales choses à savoir sur les empreintes digitales (seulement des faits) :

Tous les sites web ne suivent pas les utilisateurs à l'aide des empreintes digitales. La mise en œuvre de la reconnaissance par cette technologie nécessite des solutions coûteuses, qui ne sont abordables que pour les grandes entreprises informatiques. Les réseaux sociaux, les plateformes publicitaires, les bookmakers, les services financiers et les bourses de cryptomonnaies sont les plus susceptibles d'utiliser l'identification par empreintes digitales.

Comparées aux autres technologies d'identification, les empreintes digitales offrent une précision de reconnaissance élevée, allant jusqu'à 99 %.

L'efficacité de cette technologie s'explique par son architecture complexe. L'empreinte digitale numérique est une combinaison de plusieurs dizaines de paramètres, dont la valeur est prise en compte lors de l'identification de l'utilisateur.

Selon les résultats de recherches, la modification d'un seul paramètre partagé par le navigateur avec les systèmes de suivi peut altérer l'empreinte digitale de seulement 0,3 %. C'est pourquoi une distorsion complexe de l'empreinte est nécessaire pour atteindre l'anonymat complet lors de la navigation sur Internet.

L'empreinte digitale comprend les indicateurs suivants : le type d'appareil utilisé, son modèle et ses caractéristiques techniques (fréquence d'horloge du processeur, nombre de cœurs, quantité de mémoire vive), le système d'exploitation et sa version, le navigateur, sa version, etc.

En plus des paramètres mentionnés ci-dessus, les systèmes d'identification modernes utilisent d'autres technologies. Par exemple, le Canvas Fingerprinting. Son principe de fonctionnement consiste à forcer l'appareil de l'utilisateur à dessiner un primitif graphique à l'aide de l'élément HTML5 canvas.

On peut donc affirmer sans crainte que chaque appareil utilisateur possède une signature unique.

Seuls les navigateurs anti-détection spécialisés peuvent contourner la technologie des empreintes digitales. Ils permettent de fausser les empreintes digitales en remplaçant de nombreux paramètres pris en compte par les systèmes de suivi.

Pour augmenter le niveau de confidentialité, les anti-détections utilisent des proxys. Ils permettent de modifier l'adresse IP réelle de l'appareil. C'est grâce à cet indicateur que les systèmes anti-fraude déterminent la localisation géographique de l'utilisateur.

Il ne faut pas craindre les traces numériques

En réalité, il n'y a rien de terrifiant dans la technologie des empreintes digitales. Elle est le plus souvent utilisée pour l'identification des utilisateurs sur les réseaux sociaux et pour le ciblage publicitaire en fonction des intérêts. Et si vous souhaitez tout de même rester anonyme, utilisez Undetectable, qui garantit une confidentialité totale sur Internet.