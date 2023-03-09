Цифровые отпечатки в интернете: что это и как обойти идентификацию

Вот здесь пользователь из Саратова проходил. А вот юзер из Читы приобретал товары в маркетплейсе… Личность каждого, бороздящего просторы интернета теперь может быть идентифицирована и опознана по цифровым отпечаткам. Но что это за технология такая? И как от нее уберечься

Что такое цифровой отпечаток?

Краткий экскурс в технологию фингерпринтов будет полезен для каждого, кто пользуется Всемирной паутиной. Главное, что нужно знать о цифровых отпечатках (только факты):

Отслеживание пользователей с помощью фингерпринтов осуществляет не каждый сайт. Для реализации распознавания с помощью данной технологии требуются дорогостоящие решения, которые по карману только крупным IT-компания. Чаще всего идентификацию по цифровым отпечаткам используют социальные сети, рекламные платформы, букмекерские конторы, финансовые сервисы и криптовалютные биржи.

По сравнению с остальными технологиями идентификации фингерпринты обеспечивают высокую точность распознавания – до 99%.

Эффективность данной технологии объясняется ее составной архитектурой. Цифровой отпечаток представляет собой сочетание нескольких десятков параметров, значение которых учитывается при идентификации личности юзера.

Согласно результатам проведенных исследований, изменение одного параметра, которым делится браузер с системами отслеживания, позволяет исказить фингерпринт всего на 0,3%. Поэтому для достижения полной анонимности интернет-серфинга требуется комплексное искажение отпечатка.

В состав фингерпринта входят следующие показатели: тип используемого устройства, его модель и технические характеристики составляющих (тактовая частота ЦП, количество ядер, объем оперативной памяти), ОС и ее разрядность, браузера, его версия и т.д.

Современные системы идентификации кроме перечисленных выше параметров используют дополнительные технологии. Например, Canvas Fingerprinting. Принцип ее работы заключается в принудительной отрисовке устройством пользователя графического примитива с помощью HTML5-элемента canvas.

Поэтому можно смело утверждать, что любое пользовательское устройство обладает уникальным почерком.

Обойти технологию фингерпринта могут только специализированные антидетект-браузеры. Они позволяют искажать цифровые отпечатки путем замены множества параметров, которые учитываются отслеживающими системами.

Для повышения уровня конфиденциальности антидетекты используют прокси. С их помощью изменяется реальный IP устройства. По данному показателю антифрод-системы определяют географическое расположение пользователя.

Цифровых следов не стоит бояться

На самом деле в технологии фингерпринтов нет ничего страшного. Чаще всего она используется для идентификации пользователей в социальных сетях и для таргетинга рекламы по интересам. А если все-таки хочется анонимности, то воспользуйтесь Undetectable, который обеспечивает полную конфиденциальность в интернете.