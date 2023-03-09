Цифровые отпечатки в интернете: что это и как обойти идентификацию

Что нужно знать о фингерпринтах – главное о цифровых отпечатках за пять минут
Вот здесь пользователь из Саратова проходил. А вот юзер из Читы приобретал товары в маркетплейсе… Личность каждого, бороздящего просторы интернета теперь может быть идентифицирована и опознана по цифровым отпечаткам. Но что это за технология такая? И как от нее уберечься
Что такое цифровой отпечаток?
Краткий экскурс в технологию фингерпринтов будет полезен для каждого, кто пользуется Всемирной паутиной. Главное, что нужно знать о цифровых отпечатках (только факты):
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Отслеживание пользователей с помощью фингерпринтов осуществляет не каждый сайт. Для реализации распознавания с помощью данной технологии требуются дорогостоящие решения, которые по карману только крупным IT-компания. Чаще всего идентификацию по цифровым отпечаткам используют социальные сети, рекламные платформы, букмекерские конторы, финансовые сервисы и криптовалютные биржи.
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По сравнению с остальными технологиями идентификации фингерпринты обеспечивают высокую точность распознавания – до 99%.
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Эффективность данной технологии объясняется ее составной архитектурой. Цифровой отпечаток представляет собой сочетание нескольких десятков параметров, значение которых учитывается при идентификации личности юзера.
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Согласно результатам проведенных исследований, изменение одного параметра, которым делится браузер с системами отслеживания, позволяет исказить фингерпринт всего на 0,3%. Поэтому для достижения полной анонимности интернет-серфинга требуется комплексное искажение отпечатка.
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В состав фингерпринта входят следующие показатели: тип используемого устройства, его модель и технические характеристики составляющих (тактовая частота ЦП, количество ядер, объем оперативной памяти), ОС и ее разрядность, браузера, его версия и т.д.
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Современные системы идентификации кроме перечисленных выше параметров используют дополнительные технологии. Например, Canvas Fingerprinting. Принцип ее работы заключается в принудительной отрисовке устройством пользователя графического примитива с помощью HTML5-элемента canvas.
Поэтому можно смело утверждать, что любое пользовательское устройство обладает уникальным почерком.
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Обойти технологию фингерпринта могут только специализированные антидетект-браузеры. Они позволяют искажать цифровые отпечатки путем замены множества параметров, которые учитываются отслеживающими системами.
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Для повышения уровня конфиденциальности антидетекты используют прокси. С их помощью изменяется реальный IP устройства. По данному показателю антифрод-системы определяют географическое расположение пользователя.
Цифровых следов не стоит бояться
На самом деле в технологии фингерпринтов нет ничего страшного. Чаще всего она используется для идентификации пользователей в социальных сетях и для таргетинга рекламы по интересам. А если все-таки хочется анонимности, то воспользуйтесь Undetectable, который обеспечивает полную конфиденциальность в интернете.