Понимание цифрового отпечатка устройства: ключ к безопасности и конфиденциальности в интернете

Каждый раз, когда вы открываете сайт, ваш браузер незаметно передаёт десятки сигналов о вашем устройстве. Создание цифрового отпечатка устройства — это процесс сбора характеристик браузера, оборудования, операционной системы и сети для формирования уникального идентификатора удалённого вычислительного устройства, который работает независимо от файлов cookie и изменения IP-адреса.

Цифровой отпечаток устройства создаёт уникальные идентификаторы на основе характеристик устройства, объединяя более 100 параметров для идентификации. Цифровой отпечаток устройства формируется как из сигналов браузерного уровня, таких как строки user agent, версия браузера и результат canvas-фингерпринтинга, так и из более широкого набора данных об устройстве, включая сведения об ОС, характеристики оборудования и особенности сетевого стека. Он широко используется банками, платформами электронной коммерции и SaaS-провайдерами для предотвращения мошенничества, обнаружения ботов и защиты от захвата аккаунтов.

К распространённым подтипам относятся цифровой отпечаток браузера, сосредоточенный на браузере пользователя, цифровой отпечаток мобильного устройства, использующий датчики и сигналы приложений на мобильных устройствах, а также межустройственный фингерпринтинг, который связывает одного и того же пользователя на ноутбуке, телефоне и планшете.

В Undetectable.io мы создаём антидетект-браузер, который позволяет добросовестным пользователям контролировать свои цифровые отпечатки и управлять ими для защиты конфиденциальности и этичной работы с несколькими аккаунтами. Эта статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. Использование инструментов для фингерпринтинга или защиты от него всегда должно соответствовать местному законодательству и правилам платформ.

Как цифровой отпечаток устройства работает на практике

В общих чертах цифровой отпечаток устройства работает следующим образом: когда браузер загружает страницу или открывается мобильное приложение, клиентские скрипты и сетевые уровни раскрывают сотни небольших параметров. Эти сигналы могут быть нормализованы и объединены в идентификатор устройства, который помогает системе оценки рисков распознавать похожие конфигурации устройства с течением времени.

Такие цифровые отпечатки обычно хранятся в серверной базе данных и связываются с аккаунтами, сессиями или профилями риска для обнаружения мошенничества и анализа безопасности. Собранная информация поступает в системы оценки рисков, которые анализируют каждый вход, платёж или конфиденциальное действие, к которому обращается пользователь.

Цифровые отпечатки устройств сохраняются даже после того, как пользователи очищают данные браузера, переходят в режим инкогнито или меняют свой IP-адрес с помощью VPN. В отличие от файлов cookie, базовые характеристики устройства — модель GPU, установленные шрифты и размеры экрана — меняются значительно реже.

Цифровой отпечаток устройства формируется как пассивными методами — наблюдением за поведением TCP/IP, TLS-сигнатурами и HTTP-заголовками, — так и активными методами — запуском JavaScript для обращения к API, рендеринга графики или выполнения временных тестов. Современные провайдеры используют алгоритмы машинного обучения, чтобы объединять немного различающиеся отпечатки одного устройства после изменения версии браузера или его конфигурации, поскольку цифровой отпечаток устройства имеет вероятностную природу и может изменяться после обновлений или модификаций.

Например, первый вход через Chrome на Windows в январе 2025 года создаёт цифровой отпечаток. В марте 2025 года текущее устройство с более новой версией браузера всё равно будет связано с прежним благодаря похожим результатам GPU, шрифтам и сигналам сетевого стека.

Ключевые параметры: что входит в цифровой отпечаток браузера?

Для идентификации устройства цифровой отпечаток использует более 100 параметров, получаемых из нескольких категорий сигналов. Ниже перечислены наиболее значимые из них.

Основные сигналы браузера. Системы фингерпринтинга могут собирать информацию о типе и версии браузера через строку user agent. Они также фиксируют принимаемые языки, флаги Do Not Track, статус включённого JavaScript, поддержку файлов cookie и установленные плагины или расширения. Исследования показывают, что 54,86% пользователей имеют уникальный набор браузерных расширений, что добавляет значительный объём энтропии.

Параметры экрана и интерфейса. Системы фингерпринтинга могут собирать информацию о разрешении экрана и глубине цвета, а также о коэффициенте плотности пикселей устройства, доступной области экрана и особенностях размеров окна. Системы фингерпринтинга также могут собирать информацию об установленных шрифтах — один только список шрифтов способен обеспечивать 6–8 бит энтропии.

HTML5 и возможности API. Canvas-фингерпринтинг, рендеринг WebGL — модель GPU и особенности драйвера, — поведение AudioContext, поддержка медиакодеков, утечки IP через WebRTC, а также возможности сенсорного или мышиного управления — всё это учитывается. Каждый вызов API добавляет дополнительный уровень уникальности.

Данные сетевого уровня. IP-адрес, ASN, интернет-провайдер, тип подключения — мобильное или широкополосное, — наборы TLS-шифров и порядок HTTP-заголовков также добавляют энтропию к цифровому отпечатку устройства.

Аппаратные характеристики. Системы фингерпринтинга могут собирать количество ядер CPU и объём доступной памяти, а также данные Battery API, если он поддерживается, и списки датчиков на мобильных устройствах, например акселерометра и гироскопа. Системы фингерпринтинга также могут собирать данные о часовом поясе, предпочитаемом языке и операционной системе. Эти аппаратные сигналы аккуратно объединяются, чтобы избежать чрезмерного сбора конфиденциальных данных в рамках требований GDPR и CCPA.

Продвинутые методы: canvas-, аудио- и аппаратный фингерпринтинг

Помимо стандартных параметров, существует несколько продвинутых методов, которые ещё больше повышают уникальность цифрового отпечатка.

Canvas-фингерпринтинг использует HTML5-элемент canvas для отрисовки определённого текста и фигур с выбранными шрифтами и цветами, после чего создаёт хеш полученного растрового изображения. Незначительные различия в рендеринге GPU, растеризации шрифтов и сглаживании могут приводить к результатам, различающимся на отдельных устройствах. Canvas-фингерпринтинг может обеспечивать 5,7 бита энтропии даже в небольших выборках, что делает его надёжным дополнительным сигналом.

Системы фингерпринтинга могут собирать характеристики обработки аудио с помощью Web Audio API. Создавая и обрабатывая звук через OscillatorNode и AudioContext, система получает небольшие различия во времени и амплитуде, формирующие дополнительный уровень цифрового отпечатка, который сложно подменить без изменений на уровне движка.

Системы фингерпринтинга могут собирать сведения о графическом оборудовании через WebGL, отрисовывая 3D-сцены, считывая данные пикселей и используя строки рендерера и поддерживаемые расширения для определения GPU и драйверов, даже если user agent был подменён. Вместе с результатом canvas это формирует устойчивый аппаратный профиль устройства пользователя.

Микробенчмаркинг запускает короткие JavaScript-тесты производительности, чтобы оценить характеристики CPU и режимы энергосбережения, добавляя тонкие различительные признаки без использования прямых идентификаторов оборудования.

Современные браузеры пытаются снизить эффективность фингерпринтинга с помощью различных механизмов защиты. Chrome, Firefox, Safari, Brave и Tor Browser постепенно ограничивают доступ к API с высокой энтропией или добавляют шум. Это вынуждает поставщиков систем фингерпринтинга использовать более сложные статистические модели, а пользователей, заботящихся о конфиденциальности, — обращаться к таким инструментам, как Undetectable.io, которые для каждого профиля имитируют реалистичные результаты работы этих API, избегая как примитивной блокировки, так и очевидно поддельных значений, вызывающих подозрения.

На изображении показан экран ноутбука, заполненный яркими абстрактными узорами, которые визуально представляют различные результаты рендеринга тестов canvas и WebGL и подчёркивают сложность браузерного фингерпринтинга и сбора данных об устройстве. Эти узоры символизируют сложное взаимодействие между браузером пользователя, операционной системой и уникальными идентификаторами устройства, используемыми для обнаружения мошенничества и предотвращения несанкционированного доступа.

Пассивный и активный фингерпринтинг устройств

Пассивный фингерпринтинг собирает характеристики из уже существующего трафика на сетевом или прикладном уровне — параметры TCP/IP, параметры TLS-рукопожатия и HTTP-заголовки — без отправки специальных запросов на сторону пользователя. Это происходит незаметно, пока браузер пользователя взаимодействует с сайтом.

Активный фингерпринтинг требует инициирования взаимодействия с целевым устройством. Он явно запускает JavaScript или нативный код для обращения к API, рендеринга графики или выполнения временных тестов, часто с помощью внедрённых тегов script или SDK, встроенных в содержимое страницы.

Полупассивные подходы занимают промежуточное положение: сервер отправляет стандартный контент, но встраивает небольшие ресурсы — невидимые изображения или лёгкие фрагменты скриптов, — которые вызывают ответы, раскрывающие характеристики устройства, без запуска полного набора тестов фингерпринтинга.

Конкретные сетевые примеры включают отпечатки TCP/IP-стека, используемые такими инструментами, как nmap, а также вариации TLS ClientHello, фиксируемые с помощью хешей JA3/JA4, которые позволяют различать браузеры и TLS-библиотеки на сетевом уровне. Корпоративные и телекоммуникационные среды иногда используют пассивный фингерпринтинг устройств для инвентаризации активов и реализации политик нулевого доверия, тогда как сайты для обычных пользователей чаще полагаются на активный браузерный фингерпринтинг.

Undetectable.io в первую очередь помогает пользователям защищаться от активного браузерного фингерпринтинга, контролируя сигналы JavaScript-уровня и программные результаты, тогда как правильная настройка прокси также может уменьшить влияние некоторых пассивных сетевых отпечатков.

Применение в реальном мире: обнаружение мошенничества, ботов и оценка рисков

В 2024 году потребители в США сообщили о потерях от мошенничества на сумму более 12,5 миллиарда долларов, а ФБР зафиксировало более 16 миллиардов долларов заявленных глобальных потерь от киберпреступлений. Современные системы обнаружения мошенничества рассматривают цифровой отпечаток устройства как постоянный идентификатор устройства, поступающий в системы оценки рисков, которые анализируют каждый вход, платёж, регистрацию или конфиденциальное действие.

Защита от захвата аккаунтов. Когда злоумышленники используют украденные учётные данные из утечек, цифровой отпечаток устройства выявляет попытки входа с новых или подозрительных отпечатков, часто вызывая запрос MFA или дополнительную проверку. Фингерпринтинг может повышать безопасность, обнаруживая мошеннические входы и выявляя подозрительные попытки захвата аккаунтов. Цифровой отпечаток устройства помогает обнаруживать захват аккаунтов и платёжное мошенничество до того, как они будут успешно осуществлены.

Платёжное мошенничество. Платформы электронной коммерции и финтех-сервисы используют фингерпринтинг для обнаружения повторяющихся неудачных мошеннических транзакций, аномальной геолокации, несоответствия языка браузера и часового пояса или ранее внесённых в чёрный список цифровых отпечатков устройств. Цифровой отпечаток устройства обнаруживает закономерности мошеннических покупок между аккаунтами, предотвращая несанкционированный доступ к платёжным системам. Фингерпринтинг может помогать предотвращать платёжное мошенничество и обнаруживать автоматизированных ботов.

Обнаружение ботов. Headless-браузеры, инструменты автоматизации и дешёвые сети прокси часто создают несогласованные или невозможные комбинации сигналов. Системы фингерпринтинга выявляют закономерности, характерные для вредоносных ботов, чтобы блокировать скрапинг, поддельные регистрации и рекламное мошенничество. В исследовании TransUnion компания 4Finance сообщила о снижении общего уровня мошенничества на 40% после внедрения решения TruValidate Device Risk.

Цифровой отпечаток устройства способен с высокой уверенностью выявлять подозрительную активность пользователей — в сочетании с поведенческими и контекстными сигналами он может достигать точности 99,5% при проверке личности. Цифровой отпечаток устройства может идентифицировать пользователей с точностью 99,5%.

Однако эти же системы иногда ошибочно относят опытных пользователей, сторонников конфиденциальности или исследователей к категории высокого риска, если их отпечатки выглядят неестественно или постоянно меняются. Это одна из ключевых причин, по которой важно использовать контролируемые и реалистичные цифровые отпечатки.

На изображении показан центр управления безопасностью с несколькими мониторами, на которых отображаются абстрактные панели визуализации данных, вероятно используемые для обнаружения мошенничества и предотвращения несанкционированного доступа. На экранах отображаются различные параметры, связанные с цифровыми отпечатками устройств, user agent и потенциально вредоносным поведением, что подчёркивает важность мониторинга пользовательской активности для эффективной борьбы с мошенничеством.

Цифровой отпечаток устройства, браузерный фингерпринтинг и межустройственное отслеживание

Браузерный фингерпринтинг обычно означает сигналы, собираемые в рамках одного экземпляра браузера на устройстве пользователя: user agent, результат canvas, шрифты и похожие программные характеристики. Цифровой отпечаток устройства объединяет несколько уровней: браузер, операционную систему, сеть и аппаратные данные, иногда включая телеметрию нативных приложений с того же устройства.

Межустройственный фингерпринтинг идёт ещё дальше, связывая активность одного человека на разных устройствах — телефоне, ноутбуке и рабочем компьютере — с помощью вероятностных методов, общих учётных записей, пересекающихся диапазонов IP-адресов и поведенческих закономерностей. Например, когда пользователь входит в один и тот же аккаунт через Chrome на Windows и Safari на iOS, межустройственные системы сопоставляют время входа, IP-адреса и цифровые отпечатки устройств, чтобы поддерживать единый профиль риска.

Помимо предотвращения мошенничества, некоторые компании используют межустройственный фингерпринтинг для атрибуции и персонализированной рекламы, что обычно требует явного согласия в соответствии с GDPR и CCPA. Пользователи не могут так же легко отказаться от цифрового отпечатка устройства, как от файлов cookie, поскольку для аппаратных и программных характеристик не существует простой кнопки «Очистить». Браузерный фингерпринтинг может обеспечивать отслеживание между сайтами даже после удаления файлов cookie, а цифровые отпечатки устройств сохраняются после очистки данных браузера.

Undetectable.io предназначен для предотвращения несанкционированного межустройственного фингерпринтинга, позволяя пользователям изолировать и настраивать цифровые отпечатки для каждого профиля, чтобы отдельные действия в разных аккаунтах и проектах нельзя было легко связать между собой.

Конфиденциальность, регулирование и этические аспекты

Цифровой отпечаток устройства вызывает серьёзные опасения в отношении конфиденциальности пользователей. Он крайне полезен для предотвращения мошенничества, но также может обеспечивать долгосрочное отслеживание без явного уведомления или согласия пользователя. Органы, регулирующие конфиденциальность, всё чаще рассматривают фингерпринтинг как форму отслеживания, требующую прозрачности и согласия.

Законы о конфиденциальности, такие как GDPR, устанавливают строгие требования к фингерпринтингу. В соответствии с законодательством ЕС фингерпринтинг для предотвращения мошенничества часто может основываться на «законном интересе», однако GDPR требует явного согласия на цифровой отпечаток устройства в контексте маркетинга или профилирования. Решение Planet49 по делу C-673/17 подтвердило, что заранее отмеченные поля согласия недействительны даже для файлов cookie, не говоря уже о фингерпринтинге. Совокупный размер штрафов по GDPR превысил 7 миллиардов евро, хотя точная сумма зависит от используемого источника и даты отчёта.

Такие нормативные акты, как CCPA/CPRA в Калифорнии, а также похожие законы в Бразилии и Канаде ограничивают скрытое отслеживание и требуют прозрачности в отношении сбора данных. Пользователи имеют право на доступ, удаление данных и возражение против профилирования, хотя применение этих прав усложняется, когда идентификаторы хешируются, но всё ещё могут быть связаны между собой.

Браузеры также принимают меры: Enhanced Tracking Protection в Firefox сокращает отслеживание пользователей примерно на 70%, Safari использует Intelligent Tracking Prevention, а Brave рандомизирует результаты цифрового отпечатка. Сбалансированный подход к фингерпринтингу предполагает ограничение объёма собираемой информации и прозрачное информирование пользователей.

В Undetectable.io мы выступаем за право пользователей контролировать собственный цифровой отпечаток браузера, предотвращать фингерпринтинг для навязчивого отслеживания и при этом соблюдать законы и правила платформ, применимые к конкретному сценарию использования.

Распространённые методы обхода и подмены, используемые злоумышленниками

С другой стороны этой технологической гонки мошенники используют виртуальные машины, эмуляторы и антидетект-браузеры для создания большого количества синтетических цифровых отпечатков устройств, массовой регистрации аккаунтов и злоупотребления бонусами в рамках различных форм мошенничества первой стороны.

Типичная подмена включает изменение строк user agent, размеров экрана, часового пояса и языковых настроек для имитации реальных пользователей из определённых регионов — например, для создания видимости нахождения в США при фактической работе с другого континента. Более продвинутое клонирование конфигураций включает импорт украденных цифровых отпечатков — полных профилей браузера и устройства — в специальные инструменты для имитации устройства жертвы при попытках захвата аккаунта или платёжного мошенничества.

Современные системы предотвращения мошенничества проверяют внутреннюю согласованность параметров: версию браузера и поддерживаемые функции, строки GPU и ОС, результаты WebGL и canvas, а также временные аномалии, указывающие на виртуализацию. Скрипты обнаруживают несоответствующие комбинации — например, user agent, заявляющий Windows 11, при наличии шрифтов, характерных для macOS, — и немедленно рассматривают их как признаки вредоносного поведения.

Примитивная рандомизация всех параметров часто приводит к обратному результату. Создание невозможных комбинаций сигналов делает профиль более заметным для систем цифрового фингерпринтинга, чем обычный браузер. Злоумышленники, которые рандомизируют всё подряд, фактически повышают риск своего обнаружения.

Позиционирование Undetectable.io однозначно: мы сосредоточены на создании реалистичных и согласованных цифровых отпечатков браузера для специалистов по конфиденциальности и работе с несколькими аккаунтами — маркетологов, SMM-менеджеров и арбитражных команд, — а не на помощи в обходе KYC или совершении мошенничества. Мы существуем для того, чтобы мошенничество не мешало добросовестным пользователям, а не для его поддержки.

Защитные стратегии: как могут действовать пользователи и компании

Независимо от того, защищаете ли вы себя как пользователь или обеспечиваете безопасность платформы как компания, важно понимать доступные варианты. Фингерпринтинг часто используется вместе с другими сигналами безопасности, поэтому защитные меры должны следовать тому же многоуровневому подходу.

Для обычных пользователей и исследователей. Браузеры, ориентированные на конфиденциальность, такие как Firefox с дополнениями, Brave и Tor Browser, уменьшают количество раскрываемых сигналов. Блокировщики скриптов и VPN также помогают, хотя могут вызывать CAPTCHA и ухудшать пользовательский опыт. Стратегии «упрощённого цифрового отпечатка» — сокращение количества доступных шрифтов, отключение ненужных API, таких как WebGL и canvas, и использование стандартных размеров окна — помогают слиться с общей массой пользователей, а не выделяться.

Для специалистов, работающих с несколькими аккаунтами. Подходы с «подменённым цифровым отпечатком», использующие антидетект-браузеры, такие как Undetectable.io, создают согласованные и реалистичные цифровые отпечатки для каждого профиля. Каждый профиль работает как изолированная среда, разделяя действия между аккаунтами и проектами, чтобы одно физическое устройство не связывало их между собой. Это важно для партнёрских маркетологов, SMM-команд и специалистов по арбитражу трафика, которые работают на множестве платформ.

Для компаний. Используйте цифровой отпечаток устройства как один из уровней более широкой системы безопасности вместе с репутацией IP-адресов, проверками частоты действий, поведенческой биометрией и надёжной аутентификацией — WebAuthn и FIDO2. Используйте цифровой отпечаток устройства для выявления развивающихся угроз и закономерностей злоупотреблений, но не полагайтесь чрезмерно на какой-либо один сигнал.

Компании должны прозрачно описывать сбор данных в политиках конфиденциальности, предоставлять пользователям элементы управления там, где это возможно, и чётко разделять использование данных для предотвращения мошенничества и маркетинговые цели, чтобы соблюдать требования законодательства и сохранять доверие добросовестных пользователей.

На изображении показан человек, сосредоточенно работающий за столом перед широким монитором, на котором открыто несколько окон браузера с различными веб-приложениями. Такая рабочая среда демонстрирует, как пользователь взаимодействует с разными онлайн-платформами, потенциально выполняя задачи, связанные с обнаружением мошенничества и предотвращением несанкционированного доступа.

Как Undetectable.io использует профили цифровых отпечатков для безопасной работы с несколькими аккаунтами

Undetectable.io — это антидетект-браузер, созданный для добросовестных пользователей: партнёрских маркетологов, менеджеров социальных сетей, команд по арбитражу трафика и продавцов электронной коммерции, которым необходимо управлять множеством аккаунтов, не вызывая срабатывания антифрод-систем на таких платформах, как Google, Facebook, TikTok и Amazon.

Каждый профиль браузера имеет собственный стабильный и реалистичный цифровой отпечаток браузера, включая user agent, параметры экрана, строку GPU, шрифты и поведение canvas/WebGL, а также отдельные файлы cookie, локальное хранилище и индивидуальные настройки прокси. Инструмент помогает предотвращать связывание ваших профилей по цифровым отпечаткам, обеспечивая отображение каждой среды для сайта как полностью независимого устройства.

Платные тарифы позволяют создавать фактически неограниченное количество локальных профилей, ограниченное только объёмом дискового пространства. Благодаря этому команды могут создавать сотни или тысячи изолированных сред для рекламных кампаний или клиентов с одного устройства. Локальные профили остаются на вашем оборудовании, поэтому ваши данные не отправляются на внешние серверы, что снижает риск утечек и предоставляет полный контроль над хранимой информацией.

Cookies Robot — это функция автоматизации, которая прогревает новые профили, посещая сайты и собирая файлы cookie, формируя правдоподобную историю, чтобы цифровые отпечатки и поведение не выглядели как у недавно созданных ботов. Это важно, поскольку системы обнаружения отмечают профили с пустой историей посещений и отсутствующими файлами cookie.

Варианты синхронизации включают локальные и облачные профили, совместную работу команды и автоматизацию через API для массового создания цифровых отпечатков и управления ими с возможностью при необходимости хранить конфиденциальные данные в собственной инфраструктуре.

Undetectable.io предназначен для защиты конфиденциальности, предотвращения нежелательного отслеживания и управления работой с несколькими аккаунтами, при этом ответственность за соблюдение правил платформ и местного законодательства остаётся за пользователем.

Заключение: будущее цифрового отпечатка устройства

Цифровой отпечаток устройства выполняет двойную функцию: это важнейший инструмент для обнаружения мошенничества, ботов и захвата аккаунтов, но одновременно и устойчивый механизм отслеживания, вызывающий серьёзные вопросы о конфиденциальности каждого пользователя интернета.

В ближайшие несколько лет стоит ожидать усиления защиты в браузерах, более активного применения законодательства, расширения использования поведенческой биометрии и появления более сложных моделей искусственного интеллекта, способных связывать или намеренно разделять цифровые отпечатки устройств с течением времени. И компаниям, и опытным пользователям необходимо понимать, как работает цифровой отпечаток устройства, чтобы принимать обоснованные решения в области безопасности, соответствия требованиям и конфиденциальности.

Если вы управляете множеством аккаунтов или заботитесь об анонимности в интернете, оставлять цифровую идентичность устройства без контроля рискованно. Попробуйте Undetectable.io бесплатно и поэкспериментируйте с контролируемыми, реалистичными цифровыми отпечатками браузера, которые сохраняют изоляцию профилей и защищают вашу работу. Начните с бесплатного тарифа, изучите, как каждый уникальный идентификатор остаётся стабильным и правдоподобным, и возьмите контроль над своим цифровым отпечатком вместо того, чтобы надеяться, что за вами никто не наблюдает.

Какой бы инструмент вы ни выбрали, используйте его ответственно. Соблюдайте местное законодательство, отраслевые требования и правила платформ.