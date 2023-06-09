Как массово создавать новые профили браузера?

Создание профилей для мультиаккаунтинга в антидетект браузере Undetectable

Профиль в мультиаккаунт браузере Undetectable — набор данных и настроек. Каждый профиль содержит файлы cookie, конфигурации и другие параметры программы. Пользователь может создавать множество профилей, с одинаковыми конфигурациями, но разными настройками.

Таким образом антидетект браузер с профилями позволяет посещать источник трафика, не боясь быть обнаруженным. Каждый раз алгоритмы соцсети будут «думать», что это заходят разные пользователи с совершенно разных устройств.

Для задач арбитража трафика используется стратегия мультиаккаунтинга, которая, как следует из названия, требует использования большого количества аккаунтов. Каждый аккаунт в идеале должен быть привязан к отдельному устройству, чтобы пройти модерацию соцсетей. Если арбитражник будет заходить с одного устройства и заводить несколько аккаунтов, соцсеть рано или поздно заблокирует всю цепочку.

Опция «Массовое создание»

В интерфейсе антидетект браузера Undetectable присутствует специальная кнопка. Если ее нажать, откроется окно массового создания профилей.

Кнопка массового создания профилей в антидетект браузере Undetectable

Как массово создавать новые профили? Инструмент “Mass Creator” мультиаккаунт браузера Undetectable для этого предлагает следующие функции:

  1. Создание профилей из конфигураций,
  2. Импорт файла с Useragent+Cookies,
  3. Импорт только файлов Cookies,
  4. Специальный расширенный формат для импорта из Google Sheets, Excel и .tsv файлов.

Все примеры файлов доступны по кнопке со знаком вопроса рядом с выбором формата

Undetectable.io - как создать новый профиль? Интерфейс инструмента массового создания профилей

Основные настройки массового создания профилей

  • Настройка шаблона имени создаваемого профиля. Здесь можно установить начальный идентификатор и сформировать необходимый шаблон. Если поле шаблона оставить пустым, то будет задан только идентификатор.
  • Фильтры конфигурации по операционной системе и браузеру.
  • Выбор конфигураций, которые будут использоваться при создании профилей.
  • Количество сгенерированных профилей.
  • Выбор тегов
Undetectable.io - как создать новый профиль? Интерфейс инструмента массового создания профилей, основные настройки

Расширенные настройки массового создания

  • Для конфигураций с ОС Windows можно установить размер экрана.
  • Выбор прокси: под разные задачи можно использовать резидентские или же мобильные прокси.
  • Выбор основного и дополнительных языков.
  • Поле ввода «Начальная страница» позволяет задать несколько начальных страниц, введя адреса сайтов через пробел. Одна из этих страниц, выбираемая случайным образом, будет открываться при запуске профиля в антидетект браузере.
Undetectable.io - как создать новый профиль? Интерфейс инструмента массового создания профилей, расширенные настройки

Генерация предварительного списка профилей

При нажатии на кнопку генерации создается предварительный список профилей с названиями и базовой информацией. После, по нажатию кнопки “Create”, можно запустить полноценное создание профилей уже со всеми данными.

  • Поле, в котором будет отображена информация о сгенерированных профилях.
  • Кнопка предварительной генерации профилей.
  • Кнопка для создания сгенерированных профилей.
Undetectable.io - создание профиля, список предварительно сгенерированных профилей

Управление профилями

Управлять массово созданными профилями в мультиаккаунт браузере Undetectable можно с помощью Менеджера профилей. Это инструмент, который позволяет структурировать информацию, распределять папки, удалять, архивировать, импортировать и экспортировать. Профили можно сортировать и группировать по тегам, именам.

Что включает Менеджер профиля:

  1. Поиск по профилям.
  2. Фильтры по тегам, статусу, папкам.
  3. Список созданных профилей.
  4. Выбор всех профилей.
  5. Удаление.
  6. Архивирование.
  7. Удаление из архива.
  8. Удаление профилей .
  9. Экспорт профилей.
  10. Редактирование.
  11. Запуск профилей.
  12. и другие функции.
Менеджер профилей - инструмент управления созданными профилями в антидетект браузере Undetectable.io

Вызывая контекстное меню правой кнопкой мыши, можно выполнить следующие действия с профилями — с одним или несколькими:

  • запустить профиль;
  • экспортировать профиль;
  • экспортировать файлы cookie;
  • экспортировать учетные записи;
  • импортировать профиль;
  • обновить браузер до последней актуальной версии;
  • очистить данные профиля;
  • удалить профиль;
  • добавить профиль в архив;
  • отправить профиль в облако или сделать профиль локальным;
  • изменить группу профиля, если облачный;
  • установить прокси;
  • установить теги;
  • установить папку.
Менеджер профилей в мультиаккаунт браузере Undetectable.io позволяет проводить над несколькими профилями операции (импорт, экспорт и т.д.) одновременно

Для экспорта профилей нужно выбрать необходимые профили и нажать кнопку «Экспортировать». Откроется системное окно, в котором нужно выбрать папку для хранения файла экспортированных профилей и нажать «Сохранить». Полученный файл можно перенести на другое устройство для дальнейшего импорта.

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Для импорта профилей нужно нажать на «Импортировать». Затем следует выбрать файл с профилями в открывшемся системном окне и нажать «Открыть». Добавленные профили должны появиться в списке профилей.

Заключение

Массовое создание — мощная опция антидетект браузера Undetectable, которая значительно помогает в работе. Создание профиля не занимает и минуты. Вы можете одновременно сгенерировать столько профилей, сколько вам необходимо под ваши задачи мультиаккаунтинга. Менеджер профилей - не менее мощный инструмент, который просто незаменим для импорта, экспорта и управления созданными браузерными профилями.

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