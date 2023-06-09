Создание профилей для мультиаккаунтинга в антидетект браузере Undetectable

Профиль в мультиаккаунт браузере Undetectable — набор данных и настроек. Каждый профиль содержит файлы cookie, конфигурации и другие параметры программы. Пользователь может создавать множество профилей, с одинаковыми конфигурациями, но разными настройками.

Таким образом антидетект браузер с профилями позволяет посещать источник трафика, не боясь быть обнаруженным. Каждый раз алгоритмы соцсети будут «думать», что это заходят разные пользователи с совершенно разных устройств.

Для задач арбитража трафика используется стратегия мультиаккаунтинга, которая, как следует из названия, требует использования большого количества аккаунтов. Каждый аккаунт в идеале должен быть привязан к отдельному устройству, чтобы пройти модерацию соцсетей. Если арбитражник будет заходить с одного устройства и заводить несколько аккаунтов, соцсеть рано или поздно заблокирует всю цепочку.

Опция «Массовое создание»

В интерфейсе антидетект браузера Undetectable присутствует специальная кнопка. Если ее нажать, откроется окно массового создания профилей.

Как массово создавать новые профили? Инструмент “Mass Creator” мультиаккаунт браузера Undetectable для этого предлагает следующие функции:

Создание профилей из конфигураций, Импорт файла с Useragent+Cookies, Импорт только файлов Cookies, Специальный расширенный формат для импорта из Google Sheets, Excel и .tsv файлов.

Все примеры файлов доступны по кнопке со знаком вопроса рядом с выбором формата

Основные настройки массового создания профилей

Настройка шаблона имени создаваемого профиля. Здесь можно установить начальный идентификатор и сформировать необходимый шаблон. Если поле шаблона оставить пустым, то будет задан только идентификатор.

Фильтры конфигурации по операционной системе и браузеру.

Выбор конфигураций, которые будут использоваться при создании профилей.

Количество сгенерированных профилей.

Выбор тегов

Расширенные настройки массового создания

Для конфигураций с ОС Windows можно установить размер экрана.

Выбор прокси: под разные задачи можно использовать резидентские или же мобильные прокси.

Выбор основного и дополнительных языков.

Поле ввода «Начальная страница» позволяет задать несколько начальных страниц, введя адреса сайтов через пробел. Одна из этих страниц, выбираемая случайным образом, будет открываться при запуске профиля в антидетект браузере.

Генерация предварительного списка профилей

При нажатии на кнопку генерации создается предварительный список профилей с названиями и базовой информацией. После, по нажатию кнопки “Create”, можно запустить полноценное создание профилей уже со всеми данными.

Поле, в котором будет отображена информация о сгенерированных профилях.

Кнопка предварительной генерации профилей.

Кнопка для создания сгенерированных профилей.

Управление профилями

Управлять массово созданными профилями в мультиаккаунт браузере Undetectable можно с помощью Менеджера профилей. Это инструмент, который позволяет структурировать информацию, распределять папки, удалять, архивировать, импортировать и экспортировать. Профили можно сортировать и группировать по тегам, именам.

Что включает Менеджер профиля:

Поиск по профилям. Фильтры по тегам, статусу, папкам. Список созданных профилей. Выбор всех профилей. Удаление. Архивирование. Удаление из архива. Удаление профилей . Экспорт профилей. Редактирование. Запуск профилей. и другие функции.

Вызывая контекстное меню правой кнопкой мыши, можно выполнить следующие действия с профилями — с одним или несколькими:

запустить профиль;

экспортировать профиль;

экспортировать файлы cookie;

экспортировать учетные записи;

импортировать профиль;

обновить браузер до последней актуальной версии;

очистить данные профиля;

удалить профиль;

добавить профиль в архив;

отправить профиль в облако или сделать профиль локальным;

изменить группу профиля, если облачный;

установить прокси;

установить теги;

установить папку.

Для экспорта профилей нужно выбрать необходимые профили и нажать кнопку «Экспортировать». Откроется системное окно, в котором нужно выбрать папку для хранения файла экспортированных профилей и нажать «Сохранить». Полученный файл можно перенести на другое устройство для дальнейшего импорта.

Для импорта профилей нужно нажать на «Импортировать». Затем следует выбрать файл с профилями в открывшемся системном окне и нажать «Открыть». Добавленные профили должны появиться в списке профилей.

Заключение

Массовое создание — мощная опция антидетект браузера Undetectable, которая значительно помогает в работе. Создание профиля не занимает и минуты. Вы можете одновременно сгенерировать столько профилей, сколько вам необходимо под ваши задачи мультиаккаунтинга. Менеджер профилей - не менее мощный инструмент, который просто незаменим для импорта, экспорта и управления созданными браузерными профилями.