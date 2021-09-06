Все о мобильных прокси: типы, преимущества и недостатки

Инструкция - как настроить прокси от ProxySpeedMSK
Что такое мобильные прокси?
Мобайл прокси — это такие же интернет прокси, как и IPv4, только выход в Интернет осуществляется через мобильного оператора. То есть, если обычный прокси - сеанс с обычного компьютера или сервера, то мобильные прокси - показывают, что сеанс совершен через мобильного оператора. Это особенно важно для социальных сетей, где существенная часть трафика как раз приходится на мобильные устройства. А в случае с Instagram и вовсе преобладающая.
Цена на них выше из-за: затрат на оборудование, SIM-карты и специальное программное обеспечение, позволяющее подключаться к IP мобильных операторов.
Преимущества мобильных прокси
С одного IP-адреса в Интернет выходят сотни, если не десятки тысяч человек в том или ином регионе. Поэтому мобильные прокси не блокируются и помогают обойти спам-блокировки, а также работать с огромными объёмами аккаунтов.
У таких интернет прокси не очень много адресов: в среднем 5000 уникальных IP у одного оператора, и на несколько тысяч этих мобайл прокси - миллионы пользователей. Естественно, блокировать такие IP-адреса соцсетям себе дороже - пострадают и реальные пользователи. Поэтому социальные сети практически не применяют ограничительные меры к IP-адресам, принадлежащим крупным операторам мобильной связи. А если ограничительные меры и применяются, то восстановление траста у того или иного IP из пула IP-адресов мобильного оператора происходит достаточно быстро.
Какими бывают мобильные прокси?
Мобильные прокси бывают приватные, полу приватные и общие. Разница в количестве пользователей на канале.
Также IP может меняться автоматически по времени или по ссылке.
Существует бесшовный реконнект, смена прокси происходит без разрыва соединения. Используются 2 устройства, одно подменяет другое пока первое уходит на перезагрузку сети, заново подключаясь к сотовой вышке. (Обычно ~ 15 секунд на прокси без данной функции)
Подмена Passive OS Fingerprint (TCP / IP Fingerprint)
Наши прокси проверены и меняют отпечаток операционной системы для совпадения с Вашим User-Agent.
Подмена этого отпечатка многократно увеличит доверие со стороны сервисов. Таким образом, ваша ОС может определяться как Linux, Android и другие вместо стандартного для серверов Windows.
Есть порты с полным набором вышеперечисленных функций:
- Бесшовные прокси
- Подмена Passive OS Fingerprint
Общий пул:
- Мегафон ~ 10000 IP, Linux/Android
- Beeline ~ 2500 IP, Windows
- YOTA ~ 1500 IP, Linux/Android
- Смена IP по времени/по ссылке
Ожидается MAC OSX
Почему стоит использовать мобильные прокси?
При корректной организации работы использование мобильных прокси позволяет ощутимо снизить или полностью избежать блокировок, связанных с использованием скомпрометированных IP.
Такие интернет прокси каждый день приобретают больше и больше популярности. Это связано с тем, что соцсети, и другие платформы, непрерывно ужесточают меры безопасности, стараясь выявлять и блокировать ботов, работающих через стандартные IPv4 / IPv6 прокси. Это, в свою очередь, приводит к потере аккаунтов и денег.
Где купить мобильный прокси?
Вы можете купить мобильные прокси у наших партнеров - proxy_speedmsk.deer.is предлагают адреса сотовых операторов Мегафон, Билайн, МТС. Все прокси провереные и качественные. Один приватный канал можно использовать для продвижения одного или нескольких аккаунтов. Цены ProxySpeedMSK стартуют от 1850 рублей (30 дней) за один приватный прокси-канал для любого мобильного оператора.
Как настроить прокси в Undetectable?
Установка прокси:
- Создайте новый профиль: напишите название и выберите конфигурацию (каждый тариф имеет бесплатные конфиги).
- Выберите язык
- Перейдите во вкладку Network;
- Выберите тип интернет прокси (https либо socks5) и впишите все необходимые данные в соответствующих полях.
Убедитесь, что установка прокси прошла успешно. Это можно проверить во вкладке Geolocation: нажмите кнопку “MaxMind” и браузер автоматически установит ГЕО, дату и время выбранного прокси.
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Тема на ZISMO:
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