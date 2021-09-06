Все о мобильных прокси: типы, преимущества и недостатки

Что такое мобильные прокси?

Мобайл прокси — это такие же интернет прокси, как и IPv4, только выход в Интернет осуществляется через мобильного оператора. То есть, если обычный прокси - сеанс с обычного компьютера или сервера, то мобильные прокси - показывают, что сеанс совершен через мобильного оператора. Это особенно важно для социальных сетей, где существенная часть трафика как раз приходится на мобильные устройства. А в случае с Instagram и вовсе преобладающая.

Цена на них выше из-за: затрат на оборудование, SIM-карты и специальное программное обеспечение, позволяющее подключаться к IP мобильных операторов.

Преимущества мобильных прокси

С одного IP-адреса в Интернет выходят сотни, если не десятки тысяч человек в том или ином регионе. Поэтому мобильные прокси не блокируются и помогают обойти спам-блокировки, а также работать с огромными объёмами аккаунтов.

У таких интернет прокси не очень много адресов: в среднем 5000 уникальных IP у одного оператора, и на несколько тысяч этих мобайл прокси - миллионы пользователей. Естественно, блокировать такие IP-адреса соцсетям себе дороже - пострадают и реальные пользователи. Поэтому социальные сети практически не применяют ограничительные меры к IP-адресам, принадлежащим крупным операторам мобильной связи. А если ограничительные меры и применяются, то восстановление траста у того или иного IP из пула IP-адресов мобильного оператора происходит достаточно быстро.

Какими бывают мобильные прокси?

Мобильные прокси бывают приватные, полу приватные и общие. Разница в количестве пользователей на канале.

Также IP может меняться автоматически по времени или по ссылке.

Существует бесшовный реконнект, смена прокси происходит без разрыва соединения. Используются 2 устройства, одно подменяет другое пока первое уходит на перезагрузку сети, заново подключаясь к сотовой вышке. (Обычно ~ 15 секунд на прокси без данной функции)

Подмена Passive OS Fingerprint (TCP / IP Fingerprint)

Наши прокси проверены и меняют отпечаток операционной системы для совпадения с Вашим User-Agent.

Подмена этого отпечатка многократно увеличит доверие со стороны сервисов. Таким образом, ваша ОС может определяться как Linux, Android и другие вместо стандартного для серверов Windows.

Есть порты с полным набором вышеперечисленных функций:

Бесшовные прокси

Подмена Passive OS Fingerprint

Общий пул:

Мегафон ~ 10000 IP, Linux/Android

Beeline ~ 2500 IP, Windows

YOTA ~ 1500 IP, Linux/Android

Смена IP по времени/по ссылке

Ожидается MAC OSX

Почему стоит использовать мобильные прокси?

При корректной организации работы использование мобильных прокси позволяет ощутимо снизить или полностью избежать блокировок, связанных с использованием скомпрометированных IP.

Такие интернет прокси каждый день приобретают больше и больше популярности. Это связано с тем, что соцсети, и другие платформы, непрерывно ужесточают меры безопасности, стараясь выявлять и блокировать ботов, работающих через стандартные IPv4 / IPv6 прокси. Это, в свою очередь, приводит к потере аккаунтов и денег.

Где купить мобильный прокси?

Вы можете купить мобильные прокси у наших партнеров - proxy_speedmsk.deer.is предлагают адреса сотовых операторов Мегафон, Билайн, МТС. Все прокси провереные и качественные. Один приватный канал можно использовать для продвижения одного или нескольких аккаунтов. Цены ProxySpeedMSK стартуют от 1850 рублей (30 дней) за один приватный прокси-канал для любого мобильного оператора.

Как настроить прокси в Undetectable?

Установка прокси:

Создайте новый профиль: напишите название и выберите конфигурацию (каждый тариф имеет бесплатные конфиги).

Выберите язык

Перейдите во вкладку Network;

Выберите тип интернет прокси (https либо socks5) и впишите все необходимые данные в соответствующих полях.

Убедитесь, что установка прокси прошла успешно. Это можно проверить во вкладке Geolocation: нажмите кнопку “MaxMind” и браузер автоматически установит ГЕО, дату и время выбранного прокси.

Более подробная информация:

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Тема на ZISMO:

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