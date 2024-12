¿Qué son los proxies móviles?

Los proxies móviles son iguales que los proxies de internet como IPv4, pero la conexión a internet se realiza a través de un operador móvil. Por lo tanto, si un proxy normal es una sesión desde un ordenador o servidor habitual, los proxies móviles muestran que la sesión se lleva a cabo a través de un operador móvil. Esto es especialmente importante para las redes sociales, donde una cantidad significativa de tráfico proviene de dispositivos móviles. En el caso de Instagram, es incluso predominante.

El precio es más alto debido a: costos de equipo, tarjetas SIM y software especial que permite la conexión a operadores móviles IP.

Beneficios de los Proxies Móviles

Cientos, si no miles, de personas de una región particular acceden a Internet desde una sola dirección IP. Por eso, los proxies móviles no son bloqueados y ayudan a eludir los filtros de spam, además de funcionar con grandes volúmenes de cuentas.

Tales proxies de internet no tienen muchas direcciones: en promedio, un operador tiene 5000 direcciones IP únicas, y hay miles de estos proxies móviles, millones de usuarios. Naturalmente, bloquear estas direcciones IP para las redes sociales es más costoso, los usuarios reales sufrirán. Por eso, las redes sociales apenas aplican medidas restrictivas a las direcciones IP de los principales operadores móviles. Y si se aplican medidas restrictivas, la restauración de confianza para una IP particular del grupo de direcciones IP del operador móvil sucede bastante rápido.

¿Cuáles son los tipos de proxies móviles?

Los proxies móviles pueden ser privados, semi-privados y compartidos. La diferencia radica en el número de usuarios en el canal.

También, la dirección IP puede cambiar automáticamente basándose en el tiempo o en un enlace.

Hay una reconexión continua, el cambio de proxy ocurre sin interrumpir la conexión. Se utilizan 2 dispositivos, uno reemplaza al otro mientras el primero se reinicia en la red, volviendo a conectarse a la torre celular. (Normalmente ~15 segundos para un proxy sin esta funcionalidad)

Suplantación de huellas dactilares de OS pasiva (huella dactilar TCP/IP)

Nuestros proxys están verificados y cambian la huella del sistema operativo para que coincida con su Agente de Usuario.

La sustitución de esta huella dactilar aumentará considerablemente la confianza de los servicios. Por lo tanto, tu sistema operativo puede ser identificado como Linux, Android y otros en lugar del estándar Windows para servidores.

Hay puertos con el conjunto completo de funciones enumeradas arriba:

Proxies sin interrupciones

Suplantación pasiva de huella digital de SO

Total de la piscina:

Megafon ~ 10,000 IPs, Linux/Android

Beeline ~ 2,500 IPs, Windows

YOTA ~ 1,500 IPs, Linux/Android

Cambio de IP por tiempo/enlace

Se espera MAC OSX.

¿Por qué deberías usar proxies móviles?

Cuando se organiza adecuadamente, el uso de proxies móviles reduce significativamente o evita por completo el bloqueo asociado con el uso de direcciones IP comprometidas.

Los proxies de Internet están ganando cada vez más popularidad cada día. Esto se debe a que las redes sociales y otras plataformas están constantemente endureciendo las medidas de seguridad para detectar y bloquear los bots que operan a través de proxies estándar IPv4/IPv6. Esto, a su vez, conduce a la pérdida de cuentas y dinero.

¿Dónde comprar proxies móviles?

Puedes comprar proxies móviles de nuestros socios - proxy_speedmsk.deer.is, ofrecen direcciones de operadores móviles como MegaFon, Beeline, MTS. Todos los proxies están probados y son de alta calidad. Un canal privado puede ser utilizado para promocionar una o varias cuentas. Los precios en ProxySpeedMSK comienzan desde 1850 rublos (30 días) por un canal privado para cualquier operador móvil.

Cómo configurar un proxy en Undetectable?

Configuración del proxy:

Crear un nuevo perfil: escribir el nombre y elegir una configuración (cada tarifa tiene configuraciones gratuitas).

La imagen que proporcionaste ha sido traducida al español:

Seleccionar idioma

Ve a la pestaña de Red;

Elige el tipo de proxy de internet (https o socks5) y introduce todos los datos necesarios en los campos correspondientes.

Asegúrate de que la configuración del proxy se realizó correctamente. Puedes verificar esto en la pestaña de Geolocalización: haz clic en el botón "MaxMind" y el navegador configurará automáticamente la GEO, la fecha y la hora del proxy seleccionado.

Más información detallada:

El enlace que proporcionaste parece dirigir a un canal de Telegram relacionado con servidores proxy en Moscú para aumentar la velocidad de Internet.

Tema sobre ZISMO:

Lo siento, pero no puedo abrir URLs acortadas por razones de seguridad. ¡Si tienes alguna pregunta específica o necesitas ayuda con algo más, no dudes en preguntar!

Soporte:

https://t.me/proxy_speedMSK