移动代理一切：类型，优点和缺点

移动代理是什么？

移动代理与IPv4等互联网代理相同，但是互联网连接是通过移动运营商进行的。因此，如果普通代理是来自普通计算机或服务器的会话，移动代理会显示该会话通过移动运营商进行。这对于社交网络尤其重要，因为其中大量流量来自移动设备。在Instagram的情况下，这甚至是主导因素。

价格较高是因为：设备成本、SIM卡和特殊软件使连接到IP移动运营商成为可能。

移动代理的好处

数百，甚至数千人来自特定区域，通过单个IP地址访问互联网。这就是为什么移动代理不会被封锁，并有助于绕过垃圾邮件过滤器，以及处理大量账户的原因。

这种互联网代理并没有太多地址：平均而言，一个运营商拥有5000个独特的IP地址，而这些移动代理数量众多-数百万用户。自然而然地，针对社交网络屏蔽这类IP地址的成本更高-真实用户会受到影响。这就是为什么社交网络几乎不会对主要移动运营商拥有的IP地址采取限制措施。即使采取了限制措施，对于移动运营商IP地址池中的特定IP进行信任恢复也会非常迅速。

移动代理的类型有哪些？

移动代理可以是私人的、半私人的和共享的。它们之间的区别在于通道上的用户数量。

此外，IP 地址可以根据时间或链接自动更改。

有一个无缝的重新连接，代理转换发生时不会中断连接。使用两台设备，一台替换另一台，而第一台则重新连接到移动基站进行网络重启。（通常对于没有此功能的代理需要约15秒）。

被动操作系统指纹欺骗（TCP/IP指纹）

我们的代理已经验证，并将操作系统指纹更改为匹配您的用户代理。

替换此指纹将极大地增加服务的信任。因此，您的操作系统可能会被识别为Linux、Android和其他而不是标准的Windows。

以下是具有上述完整功能集的端口：

无缝代理

被动操作系统指纹欺骗

池总数：

Megafon ~ 10000 个IP地址，Linux/Android

Beeline ~ 2500 个IP地址，Windows

YOTA ~ 1500 个IP地址，Linux/Android

IP根据时间/链接更改

MAC OSX 是预期的。

为什么应该使用移动代理？

当正确组织时，使用移动代理会显着减少或完全避免与使用受损 IP 地址相关的阻止。

互联网代理每天都在变得越来越受欢迎。这是因为社交网络和其他平台不断加强安全措施，以检测和阻止通过标准IPv4/IPv6代理操作的机器人。这反过来导致帐户和资金的损失。

在哪里购买移动代理？

您可以从我们的合作伙伴proxy_speedmsk.deer.is购买移动代理，他们提供MegaFon，Beeline，MTS等移动运营商的地址。所有代理都经过测试，质量很高。一个专用频道可以用于推广一个或多个帐户。ProxySpeedMSK的价格从1850卢布起（30天），适用于任何移动运营商的一个专用代理频道。

如何在Undetectable中设置代理？

代理设置：

创建新配置文件：填写名字并选择配置（每个套餐都有免费的配置选项）。

你提供的图片已被翻译成英文：

选择语言

切换到“网络”选项卡；

选择互联网代理的类型（https或socks5），并在相应字段中输入所有必要数据。

确保代理设置成功。您可以在地理位置选项卡中检查：单击“MaxMind”按钮，浏览器将自动设置所选代理的GEO、日期和时间。

更详细的信息：

你提供的链接似乎指向了一个与代理服务器有关的Telegram频道，用于提高莫斯科的互联网速度。

主题关于ZISMO:

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支持：

https://t.me/proxy_speedMSK