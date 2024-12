Tout sur les proxies mobiles : types, avantages et inconvénients

Qu'est-ce que sont les proxies mobiles ?

Les proxies mobiles sont similaires aux proxies internet tels que l'IPv4, mais la connexion internet est établie via un opérateur mobile. Ainsi, tandis qu'un proxy classique est une session à partir d'un ordinateur ou d'un serveur classique, les proxies mobiles indiquent que la session est effectuée via un opérateur mobile. Cela est particulièrement crucial pour les réseaux sociaux, d'où provient une part importante du trafic via des appareils mobiles. Dans le cas d'Instagram, c'est même prédominant.

Le prix est plus élevé en raison des coûts liés à l'équipement, aux cartes SIM et aux logiciels spéciaux permettant la connexion aux opérateurs mobiles IP.

Avantages des Proxies Mobiles

Des centaines, voire des milliers, de personnes d'une région spécifique accèdent à Internet depuis une seule adresse IP. C'est pourquoi les proxy mobiles ne sont pas bloqués et aident à contourner les filtres anti-spam, tout en permettant de travailler avec de grands volumes de comptes.

De tels proxys Internet n'ont pas beaucoup d'adresses : en moyenne, un opérateur a 5000 adresses IP uniques, et il y a des milliers de ces proxys mobiles - des millions d'utilisateurs. Bloquer de telles adresses IP pour les réseaux sociaux est naturellement plus coûteux - les vrais utilisateurs en souffriront. C'est pourquoi les réseaux sociaux appliquent rarement des mesures restrictives aux adresses IP appartenant aux principaux opérateurs mobiles. Et si des mesures restrictives sont prises, la restauration de confiance pour une adresse IP particulière issue du pool d'adresses IP de l'opérateur mobile se fait assez rapidement.

Quels sont les types de proxies mobiles ?

Les proxies mobiles peuvent être privés, semi-privés et partagés. La différence réside dans le nombre d'utilisateurs sur le canal.

De plus, l'adresse IP peut changer automatiquement en fonction du temps ou d'un lien.

Il y a une reconnexion transparente, le changement de proxy se produit sans interrompre la connexion. 2 appareils sont utilisés, l'un remplace l'autre pendant que le premier redémarre pour se reconnecter à la tour cellulaire. (Généralement ~15 secondes pour un proxy sans cette fonctionnalité)

Falsification de l'empreinte passive du système d'exploitation (Empreinte TCP/IP)

Nos proxies sont vérifiés et modifient l'empreinte du système d'exploitation pour correspondre à votre User-Agent.

Le remplacement de cette empreinte digitale augmentera considérablement la confiance des services. Ainsi, votre OS pourra être identifié comme Linux, Android, et d'autres au lieu de Windows standard pour les serveurs.

Il existe des ports avec l'ensemble complet de fonctions répertoriées ci-dessus :

Proxies transparents

Leurrage de l'empreinte passive de l'OS

Total piscine :

Megafon ~ 10 000 IPs, Linux/Android

Beeline ~ 2 500 IPs, Windows

YOTA ~ 1 500 IPs, Linux/Android

Changement d'IP par temps / lien

MAC OSX est requis.

Pourquoi devriez-vous utiliser des proxys mobiles?

Lorsqu'ils sont correctement organisés, l'utilisation de proxies mobiles réduit significativement, voire évite complètement, le blocage associé à l'utilisation d'adresses IP compromises.

Les proxies Internet gagnent de plus en plus en popularité chaque jour. Cela est dû au fait que les réseaux sociaux et autres plateformes renforcent constamment les mesures de sécurité pour détecter et bloquer les bots fonctionnant à travers des proxies IPv4/IPv6 standard. Cela conduit ainsi à la perte de comptes et d'argent.

Où acheter des proxies mobiles?

Vous pouvez acheter des proxies mobiles auprès de nos partenaires - proxy_speedmsk.deer.is, ils offrent des adresses d'opérateurs mobiles MegaFon, Beeline, MTS. Tous les proxies sont testés et de haute qualité. Un canal privé peut être utilisé pour promouvoir un ou plusieurs comptes. Les prix chez ProxySpeedMSK commencent à partir de 1850 roubles (30 jours) pour un canal proxy privé pour n'importe quel opérateur mobile.

Comment configurer un proxy dans

Configuration du proxy :

Créez un nouveau profil : écrivez le nom et choisissez une configuration (chaque forfait a des configurations gratuites).



Sélectionnez la langue

Allez dans l'onglet Réseau ;

Choisissez le type de proxy Internet (https ou socks5) et saisissez toutes les données nécessaires dans les champs respectifs.

Assurez-vous que la configuration du proxy a été réussie. Vous pouvez vérifier cela dans l'onglet Géolocalisation : cliquez sur le bouton "MaxMind" et le navigateur définira automatiquement la géolocalisation, la date et l'heure du proxy sélectionné.





