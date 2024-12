Tudo sobre proxies móveis: tipos, vantagens e desvantagens

O que são proxies móveis?

Os proxies móveis são iguais aos proxies da internet, como o IPv4, mas a conexão com a internet é feita através de um operador móvel. Portanto, se um proxy regular é uma sessão de um computador ou servidor regular, os proxies móveis indicam que a sessão é realizada através de um operador móvel. Isso é especialmente importante para redes sociais, onde uma quantidade significativa de tráfego vem de dispositivos móveis. No caso do Instagram, essa é até predominante.

O preço é mais elevado devido a: custos de equipamentos, cartões SIM e software especial que permite conexão com operadoras móveis IP.

Benefícios de Proxies Móveis

Centenas, se não milhares, de pessoas de uma região específica acessam a Internet a partir de um único endereço IP. Por isso, os proxies móveis não são bloqueados e ajudam a contornar filtros de spam, além de funcionar com grandes volumes de contas.

Tais proxies de internet não têm muitos endereços: em média, um operador possui 5000 endereços de IP exclusivos, e existem milhares desses proxies móveis - milhões de usuários. Naturalmente, bloquear esses endereços de IP para redes sociais é mais custoso - os usuários reais sofrerão. É por isso que as redes sociais raramente aplicam medidas restritivas aos endereços de IP pertencentes aos principais operadores móveis. E se medidas restritivas forem aplicadas, a restauração da confiança para um IP específico do pool de IPs do operador móvel acontece bastante rapidamente.

Quais são os tipos de proxies móveis?

Proxies móveis podem ser privados, semi-privados e compartilhados. A diferença está no número de usuários no canal.

Além disso, o endereço IP pode ser alterado automaticamente com base no tempo ou em um link.

Existe uma reconexão perfeita, a troca de proxy ocorre sem interromper a conexão. 2 dispositivos são usados, um substitui o outro enquanto o primeiro faz um reboot na rede, reconectando à torre celular. (Normalmente ~15 segundos para um proxy sem essa funcionalidade)

Falsificação de Impressão Digital de SO Passiva (Impressão Digital TCP/IP)

Nossos proxies são verificados e alteram a impressão digital do sistema operacional para corresponder ao seu User-Agent.

Substituir esta impressão digital aumentará muito a confiança dos serviços. Assim, seu SO pode ser identificado como Linux, Android e outros em vez do padrão Windows para servidores.

Existem portas com o conjunto completo de funções listadas acima:

Proxies sem emendas

Falsificação passiva de impressão digital do sistema operacional

Total da piscina:

Megafon ~ 10000 IPs, Linux/Android

Beeline ~ 2500 IPs, Windows

YOTA ~ 1500 IPs, Linux/Android

Mudança de IP por tempo/link

MAC OSX é esperado.

Por que deve usar proxies móveis?

Quando adequadamente organizado, o uso de proxies móveis reduz significativamente ou evita completamente o bloqueio associado ao uso de endereços IP comprometidos.

Os proxies de internet estão ganhando cada vez mais popularidade a cada dia. Isso ocorre porque as redes sociais e outras plataformas estão constantemente apertando as medidas de segurança para detectar e bloquear bots que operam através de proxies IPv4/IPv6 padrão. Isso, por sua vez, leva à perda de contas e dinheiro.

Onde comprar proxies móveis?

Você pode comprar proxies móveis de nossos parceiros - proxy_speedmsk.deer.is, eles oferecem endereços dos operadores móveis MegaFon, Beeline, MTS. Todos os proxies são testados e de alta qualidade. Um canal privado pode ser usado para promover uma ou várias contas. Os preços na ProxySpeedMSK começam a partir de 1850 rublos (30 dias) para um canal de proxy privado para qualquer operadora móvel.

Como configurar um proxy em Undetectable?

Configuração de proxy:

Criar um novo perfil: escreva o nome e escolha uma configuração (cada tarifa possui configs gratuitas).

Escolha o idioma

Vá para a guia Rede;

Escolha o tipo de proxy de internet (https ou socks5) e introduza todos os dados necessários nos respetivos campos.

Certifique-se de que a configuração do proxy foi bem-sucedida. Você pode verificar isso na guia Geolocalização: clique no botão "MaxMind" e o navegador definirá automaticamente a GEO, data e hora do proxy selecionado.

Mais informações detalhadas:

Tópico sobre ZISMO:

Suporte:

https://t.me/proxy_speedMSK