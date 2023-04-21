6 глубоких параметров браузерных отпечатков для антидетекта

Улучшите эффективность антика с помощью 6 глубоких параметров браузерных отпечатков
Уверены, что знаете о цифровых отпечатках все? И любой антидетект-браузер для вас, как наизусть выученный стишок? Не хотим вас разочаровывать, но технология фингерпринтов намного сложнее, чем кажется. Поэтому о ней всегда есть что рассказать. Например, о малоизвестных, но не менее важных составляющих отпечатков… О которых издатели антидетектов часто замалчивают… Но только не мы.
6 глубоких параметров фингерпринтов браузера, которые повысят эффективность работы антидетектов
Эффективность работы антидетектов зависит не только от качества прокси. Для качественного мультиаккаунтинга браузер должен предоставлять как можно больше параметров фингерпринтов. В том числе и редко используемых. К ним относятся:
- Canvas Fingerprint – цифровой отпечаток, получаемый в результате принудительной отрисовки устройством какого-либо графического примитива с помощью HTML5-элемента Canvas. Не обеспечивает высокой точности идентификации устройства, поэтому используется как второстепенный признак.
- WebGL – кроссплатформенный API для отрисовки трехмерной графики в браузерах. Может применяться в любых программных языках, поддерживающих HTML. Используется совместно с Canvas для отрисовки графики.
- AudioContext – отпечаток, который генерируется на основе технических характеристик цифрового оборудования устройства. Представляет собой хеш-значение.
- WebRTC – технология, объединяющая стандарты обмена видео и аудиоданными между браузерами и устройствами. При ее использовании отслеживающая система может перехватить реальный IP-адрес юзера.
- ClientRects – JavaScipt-функция, результатом работы которой является массив с координатами расположения в окне просмотра строчных элементов. Данный отпечаток обеспечивает высокую точность определения устройства за счет уникальности точки положения элемента на странице.
- TLS Fingerprint – основан на криптографическом протоколе TLS, применяемом для шифрования передаваемых через интернет пакетов информации. Идентификация пользователя происходит на основе данных TLS-рукопожатия клиента, которые не изменяются даже при повторных сеансах.
- Набор шрифтов – семейства шрифтов, установленные на конкретном устройстве. Является второстепенным параметром и не обеспечивает высокой точности распознавания.
Выбирайте правильный антидетект
Высокоэффективный антидетект-браузер должен поддерживать перечисленные выше параметры фингерпринта. Но для упрощения настройки цифровых отпечатков достаточно эмулировать их значения. В профилях Undetectable эти составляющие присутствуют. Поэтому вы имеете дело с правильным антидетектом!