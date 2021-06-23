Обновление Undetectable 2.34.0: Chromium 136, исправления ошибок и стабильная работа

Мы выпустили свежую версию Undetectable — 2.34.0. Обновление получилось не очень крупным по количеству нововведений, но зато точечным и полезным. Починили баги, которые могли мешать в повседневной работе, и обновили движок Chromium. Рассказываем, что изменилось и зачем.

Chromium 136 версии

Как всегда, мы продолжаем регулярно обновлять движок браузера до актуальной версии.

Зачем мы это делаем? Всё просто — сайты тоже не стоят на месте. Они всё чаще используют новейшие возможности браузеров: свежие API, новые правила взаимодействия с JS и CSS, обновленные механизмы защиты от автоматизации. Если не обновлять Chromium, могут начаться проблемы с отображением страниц, ошибками в работе скриптов, а в некоторых случаях и с самой маскировкой.

Исправления: устранили то, что раздражало

Проблемы с прокси и открытием сайтов на отдельных устройствах

Если вы сталкивались с ситуацией, когда на конкретном устройстве браузер не хотел открывать сайты или прокси внезапно «ломались» — это была ошибка в новой системе прокси. Мы её нашли и устранили. Теперь всё должно работать ровно.

Напомним, что в браузере Undetectable есть 2 системы прокси, по дефолту, в настройках, стоит альтернативная прокси система (новая). Если же вы хотите ее поменять на струю, то пройдите в настройки, раздел “дополнительные” и уберите галочку с опции “использовать альтернативную систему прокси”

Баг при быстром запуске большого количества профилей

Многие запускают десятки профилей разом — особенно те, кто работает с трафиком или ведёт масштабные кампании. До этого момента при резком запуске большого числа профилей из главного окна могла происходить ошибка. Сейчас это поведение исправлено — можно снова запускать всё сразу без опаски.

Расширение добавлялось в менеджер, но не отображалось в профиле

Неловкий баг: вы добавляете расширение — вроде бы оно есть, но в профиле его как будто нет. Неудобно, особенно если речь идёт о расширениях для работы с прокси, антикапчей или аналитикой. Сейчас всё отображается и подключается корректно.

В двух словах

Undetectable 2.34.0 — это шаг к большей стабильности. Мы продолжаем поддерживать браузер в актуальном состоянии, исправляем важные баги и слушаем обратную связь от пользователей.