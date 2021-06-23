更新 Undetectable 2.34.0：Chromium 136，错误修复和稳定性改进

我们发布了新版本 Undetectable — 2.34.0。此次更新在新增功能的数量上不是很大，但却是针对性的和有用的。修复了一些可能在日常工作中产生障碍的漏洞，并更新了Chromium引擎。我们来介绍一下具体的变化以及更新的理由。

Chromium 136 版本

正如往常一样，我们继续定期将浏览器引擎更新到最新版本。

为什么我们要这样做？很简单——网站也在不断发展。它们越来越多地使用浏览器的新功能：新的API、JS和CSS交互新规则、更新的自动化防护机制。如果不更新Chromium，可能会出现页面显示问题、脚本运行错误，在某些情况下甚至会影响到伪装功能。

修正：消除那些让人烦恼的因素

独立设备上的代理和网站打开问题

在某些情况下，您可能会发现特定设备无法访问网站或代理服务。由于Undetectable不参与流量传递，出现这些问题通常可能有多个原因：

设备配置 ：确保您的网络设置正确，无论是Wi-Fi还是移动数据。同时，请检查额外的虚拟专用网络（VPN）是否影响连接。

：确保您的网络设置正确，无论是Wi-Fi还是移动数据。同时，请检查额外的虚拟专用网络（VPN）是否影响连接。 浏览器问题 ：尝试在不同浏览器中打开该站点。

：尝试在不同浏览器中打开该站点。 阻止规则：某些站点可能会因地理位置限制、父母控制或企业政策被封锁。

建议逐步排查，协助找出问题的根本原因。

如果您遇到过在特定设备上浏览器不愿意打开网站或代理突然“崩溃”的情况——这是新代理系统中的一个错误。我们已经找到并修复了它。现在一切应该稳定运行。

请注意，Undetectable浏览器 有两种代理系统，默认情况下设置为替代代理系统（新的）。如果您想将其更改为流，那就进入设置中的“高级”部分，并取消选中“使用替代代理系统”选项。

关于快速启动大量配置文件的错误

许多人会同时启动几十个账号，特别是那些从事流量业务或进行大规模活动的人。在此之前，从主窗口突然启动大量账号可能会导致错误。现在这种情况已被修复——你可以再次放心地同时启动所有账号。

扩展添加到管理器中，但未显示在配置文件中

尴尬的漏洞：您添加了扩展——看起来它存在，但在配置文件中似乎没有。很不方便，特别是当涉及到代理、反验证码或分析的扩展时。目前，一切正常显示并连接。

简而言之

Undetectable 2.34.0 — 是朝着更大稳定性迈出的一步。我们继续保持浏览器的最新状态，修复重要的错误，并倾听用户的反馈。