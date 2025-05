Atualização Undetectable 2.34.0: Chromium 136, correções de erros e funcionamento estável

Lançamos a nova versão Undetectable — 2.34.0. A atualização não contém muitas novidades, mas é pontual e útil. Corrigimos bugs que poderiam atrapalhar o trabalho do dia a dia e atualizamos o motor Chromium. Vamos explicar o que mudou e por quê.

Chromium 136 versão

Como sempre, continuamos a atualizar regularmente o motor do navegador para a versão mais recente.

Por que estamos fazendo isso? É simples — os sites também não ficam parados. Eles estão cada vez mais utilizando as últimas funcionalidades dos navegadores: novas APIs, novas regras de interação com JS e CSS, mecanismos de proteção contra automação atualizados. Se não atualizarmos o Chromium, podemos começar a ter problemas com a exibição das páginas, erros no funcionamento dos scripts e, em alguns casos, até mesmo com a própria camuflagem.

Correções: eliminamos o que irritava

Problemas com proxy e abertura de sites em dispositivos individuais

Se você já se deparou com uma situação em que em um dispositivo específico o navegador não queria abrir sites ou os proxies de repente "quebraram" — isso foi um erro no novo sistema de proxy. Nós o encontramos e corrigimos. Agora tudo deve funcionar perfeitamente.

Lembramos que o navegador Undetectable possui 2 sistemas de proxy, por padrão, nas configurações, há um sistema de proxy alternativo (novo). Se você quiser alterá-lo para um fluxo, vá para as configurações, seção “adicional” e desmarque a opção “usar um sistema proxy alternativo”.

Erro ao iniciar rapidamente um grande número de perfis

Muitos lançam dezenas de perfis de uma só vez — especialmente aqueles que trabalham com tráfego ou conduzem campanhas em larga escala. Até agora, ao lançar um grande número de perfis repentinamente a partir da janela principal, um erro poderia ocorrer. Agora, esse comportamento foi corrigido — você pode voltar a lançar tudo de uma vez sem receio.

Expansão foi adicionada ao gerenciador, mas não apareceu no perfil

Um bug embaraçoso: você adiciona uma extensão — parece que ela está lá, mas no perfil é como se não estivesse. Inconveniente, especialmente quando se trata de extensões para trabalhar com proxy, anti-captcha ou analytics. Agora tudo aparece e conecta corretamente.

Em poucas palavras

Undetectable 2.34.0 — este é um passo para uma maior estabilidade. Continuamos mantendo o navegador atualizado, corrigimos bugs importantes e ouvimos o feedback dos usuários.