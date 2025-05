Como configurar um proxy da MarsProxies no navegador anti-detect Undetectable?

Leve o navegador anti-detecção Undetectable para o próximo nível, combinando-o com servidores proxy de alto nível MarsProxies.

O que é MarsProxies?

MarsProxies é um provedor de serviços de proxy altamente avaliado. O que sua rede de mais de 1 milhão de proxies residenciais carece em tamanho, compensa com qualidade excepcional. Atualmente, é o serviço de proxy mais bem avaliado na PCMag, que elogia a variedade de tipos de proxy e a facilidade de uso, assim como o suporte ao cliente profissional. Aqui está o que a MarsProxies oferece.

Por que escolher MarsProxies?

Tráfego residencial sem fronteiras

MarsProxies possui servidores proxy residenciais em 195 países. Além disso, é um dos poucos fornecedores que não define uma data de expiração para o tráfego. Qualquer largura de banda restante que você tenha, você pode sempre voltar a utilizá-la!

Variedade de tipos de proxy

É melhor escolher um serviço de proxy para todas as ocasiões. Este provedor oferece proxies residenciais, de datacenter, ISP, móveis e até mesmo proxies para sneakers, para automatizar compras online.

Suporte ao cliente 24/7

Sinta-se à vontade para visitar a base de conhecimento online da MarsProxies com guias úteis passo a passo. No entanto, você também pode entrar em contato com o suporte ao cliente 24 horas por dia via chat ao vivo, caso precise de ajuda com algum problema.

Ferramentas adicionais

Use o MarsProxies Online Proxy Checker gratuito, ferramenta de IP Lookup, e extensões para Chrome ou Firefox para um gerenciamento de proxy confortável.

Configurando uma conexão proxy no navegador anti-detecção Undetectable

Passo 1: Crie um novo perfil

Inicie o navegador Undetectable e faça login. Em seguida, clique no botão "Novo Perfil".

Passo 2: Vá para a seção “Main” e altere as opções de Proxy para “New Proxy”

Vamos começar adicionando valores de perfil. Primeiramente, nomeie seu perfil no topo. Chamaremos o nosso de MarsTest.

Passo 3: Preencha os detalhes do proxy

Agora, você precisa copiar a string de proxy do MarsProxies no seguinte formato: host:port:login:password.

Observe que as informações do seu perfil e proxy estão detalhadas à direita. Por razões de segurança e privacidade, bloqueamos algumas partes. Aqui está um exemplo de como o string de proxy do MarsProxies se parece:

Exemplo:

ultra.marsproxies.com:44443:mr10478lWc5:TestPassword

Passo 4: Verifique a conexão do proxy

Após especificar o protocolo de proxy correto e copiar seus detalhes, clique no ícone “Checar Proxy” à direita (duas setas opostas). O Undetectable possui um testador de proxy embutido para verificar uma conexão bem-sucedida. Neste caso, podemos ver uma conexão nos EUA, Brandon.

Passo 5: Abra o novo perfil

Clique no botão “Create” para finalizar a criação do perfil. Em seguida, clique em “Open” para executá-lo.

Configurar Proxy Usando o Proxy Manager

Etapa 1: Abra o navegador Undetectable e escolha a opção “Proxy”

Após lançar Undetectable, clique no botão “Proxy” no menu de opções à esquerda.

Passo 2: Comece a inserir os detalhes do proxy

Clique no sinal de + para “Adicionar nova conexão de proxy”.

Etapa 3: Preencha os campos obrigatórios

Nomeie sua conexão proxy. Preencha os detalhes do nome do host, porta, nome de usuário e senha.

Passo 4: Verificar conexão bem-sucedida

Clique no botão "Verificar" para garantir que tudo corre bem.

Passo 5: Salvar o proxy

Por último, clique na opção “Save Proxy” para finalizar a tarefa.

Como você pode ver, adicionamos uma nova conexão de proxy, que você pode usar para perfis Undetectable. Lembre-se de que também suportamos a importação em massa de proxies para economizar tempo usando a opção “Importar”!

Conclusão

Durante nosso teste, o MarsProxies conectou-se com sucesso a um servidor proxy nos EUA sem nenhum problema. Com vários tipos de proxy para escolher e cobertura em 195 países, você pode usá-lo para contornar restrições geográficas, fazer scraping na web ou simplesmente navegar de forma privada. Lembre-se de que o tráfego de proxy residencial deles nunca expira, então fique à vontade para salvá-lo e voltar quando for conveniente.