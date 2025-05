Loja de configurações Undetectable — como comprar e usar

Qualquer pessoa que esteja ativamente envolvida em multi-contas, arbitragem de tráfego, marketing na internet ou gerenciando várias contas sociais ao mesmo tempo, sabe muito bem que o sucesso do trabalho está diretamente ligado à qualidade da configuração dos perfis no navegador anti-detecção. No Undetectable, existe uma loja especial de configurações reais de navegador (Config Store) que ajuda você a não precisar quebrar a cabeça sobre como configurar corretamente os parâmetros da impressão digital.

No site, você poderá adquirir configurações de todas as populares sistemas operacionais, incluindo móveis (Android, IOS), que serão usadas para gerar impressões digitais de perfis no programa.

Neste artigo, analisaremos por que as configurações são importantes e como usar corretamente a loja de configs.

O que são configurações de navegador?

A configuração é um conjunto de dados coletados de navegadores e dispositivos reais. Ao selecionar uma configuração específica no software ao criar um perfil de navegador, todas as impressões digitais do seu sistema são substituídas pelas impressões da configuração escolhida.

В Undetectable com a ajuda de uma única configuração, você pode criar vários perfis. Cada perfil será único, mesmo se você usar a mesma configuração várias vezes, pois alguns valores aleatórios são adicionados a ele, além de ter um IP, cookies, histórico, etc. exclusivos.

Cada configuração inclui:

User-Agent

Resolução de tela

Configurações do WebGL

Configurações do Navigator

Cabeçalhos HTTP

Fontes

Plugins

Tipos MIME

Configurações do objeto Window

Outros parâmetros necessários de fingerprint.

Alguns parâmetros podem ser randomizados ou desativados nas configurações de perfil.

Apesar de, ao se registrar no aplicativo, cada usuário receber de 10 a 100 configurações de navegador gratuitas (dependendo do plano), que são atualizadas automaticamente duas vezes por mês, para um trabalho produtivo, você pode precisar de configurações adicionais.

Configurações de qualidade — a chave para o sucesso

Ao trabalhar com várias contas, é importante que cada uma delas seja percebida pelos sistemas antifraude como um usuário real e único. Se você deixar passar até os menores detalhes, as contas podem ser bloqueadas, o que significa perda de tempo e dinheiro.

Vantagens de nossas configurações em comparação com impressões digitais geradas aleatoriamente:

Eliminação de inconsistências sistêmicas. Você não criará um perfil com uma resolução de tela inexistente ou sistema operacional incorreto.

O uso de dados de navegadores e dispositivos reais permite contornar eficazmente os sistemas antifraude.

Cada configuração é vendida apenas para uma pessoa, o que garante a exclusividade do perfil.

Nossa loja oferece mais de 100.000 configurações prontas, incluindo configurações do Yandex.Browser, o que amplia significativamente suas possibilidades de trabalho. Seu número está crescendo constantemente. Em seguida, vamos ver como comprá-las.

Como usar a loja de configurações Undetectable

Tentamos tornar a loja o mais conveniente e intuitiva possível. Aqui está um guia passo a passo sobre como utilizá-la:

Entrada na loja

Para acessar a loja de configs, primeiro você precisa fazer login no painel do administrador. Isso pode ser feito clicando no botão "Entrar" ou "Registrar" no site oficial undetectable.io.

Após fazer login no portal, vá para a aba "Configurations" para acessar a loja de configurações.

Loja de configurações dividida em duas abas principais:

Configs Store — catálogo de configurações disponíveis. Use os filtros por WebGL, User-Agent, OS, navegador, versão do navegador, resolução de tela, núcleos da CPU e memória para facilitar a busca. Para redefinir os filtros, pressione "Reset".

— catálogo de configurações disponíveis. Use os filtros por WebGL, User-Agent, OS, navegador, versão do navegador, resolução de tela, núcleos da CPU e memória para facilitar a busca. Para redefinir os filtros, pressione "Reset". My Configs — catálogo de configurações adquiridas por você. Para facilitar a busca, você pode classificá-las por ID, nome ou User-Agent.

Compra de configurações

Para fazer uma compra, na aba "Configs Store", marque as configurações desejadas com uma caixa de seleção, e o valor a pagar aparecerá no canto superior direito. Em seguida, clique no ícone do carrinho e, em seguida, clique em "Buy".

Pagamento

Você pode pagar pelas configurações depois de repor seu saldo, para fazer isso:

Vá para a seção "Billing" no painel de administração.

Clique no botão "Make a deposit" e insira o valor (não menos que $10).

Clique em «Checkout» e escolha o método de pagamento: Visa/MasterCard, «Мир» (para RF), criptomoedas, Capitalist.

Após um depósito bem-sucedido, transfira os fundos para o saldo da loja de configurações usando o botão «Transfer from account». Os fundos transferidos para o saldo da loja não podem ser devolvidos.

Compre de Forma Vantajosa

Para nossos usuários frequentes, oferecemos descontos cumulativos: quanto mais configurações você compra, maior é o percentual de desconto.

Mais de 50 configurações — desconto de 5% em compras subsequentes de configurações na loja.

Mais de 100 configurações — desconto de 10%.

Mais de 200 configurações — 15% de desconto.

Máximo desconto – 30% na compra de mais de 500 configurações. Ele permanece com você para sempre.

Além disso, para usuários em qualquer plano pago, o preço para compra de cada configuração é de $1, em vez de $2,5 no plano gratuito.

Como conclusão

Usando a loja de configurações Undetectable, você obtém configurações prontas e confiáveis, permitindo iniciar rapidamente e gerenciar com segurança várias contas. Configurações bem escolhidas e de qualidade irão ajudá-lo a minimizar os riscos de bloqueios e aumentar significativamente a eficiência do seu trabalho. Use as configurações sabiamente e ganhe mais com Undetectable!