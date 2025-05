Mise à jour Undetectable 2.34.0 : Chromium 136, corrections de bugs et fonctionnement stable

Nous avons publié la nouvelle version Undetectable — 2.34.0. La mise à jour n'est pas très importante en termes de nouvelles fonctionnalités, mais elle est ciblée et utile. Nous avons corrigé des bugs qui pourraient interférer dans le travail quotidien et mis à jour le moteur Chromium. Voici ce qui a changé et pourquoi.

Chromium version 136

Comme toujours, nous continuons à mettre à jour régulièrement le moteur du navigateur vers la version actuelle.

Pourquoi faisons-nous cela ? C'est simple — les sites web ne restent pas en place non plus. Ils utilisent de plus en plus les dernières fonctionnalités des navigateurs : des API récentes, de nouvelles règles d'interaction avec JS et CSS, des mécanismes de protection mis à jour contre l'automatisation. Si vous ne mettez pas à jour Chromium, des problèmes d'affichage des pages peuvent commencer, des erreurs dans le fonctionnement des scripts, et dans certains cas, même avec le masquage lui-même.

Corrections : nous avons éliminé ce qui vous agaçait

Problèmes avec le proxy et l'ouverture des sites sur des appareils individuels

Si vous avez rencontré une situation où, sur un appareil spécifique, le navigateur refusait d'ouvrir les sites ou le proxy se "cassait" soudainement, c'était une erreur dans le nouveau système de proxy. Nous l'avons trouvée et corrigée. Désormais, tout devrait fonctionner correctement.

Rappelons que dans le navigateur Undetectable, il existe 2 systèmes de proxy. Par défaut, dans les paramètres, le système de proxy alternatif (nouveau) est activé. Si vous souhaitez le changer pour le système classique, allez dans les paramètres, section "avancé" et décochez l'option "utiliser le système de proxy alternatif".

Bogue lors du démarrage rapide d'un grand nombre de profils

Beaucoup de gens lancent des dizaines de profils en même temps, surtout ceux qui travaillent avec du trafic ou mènent des campagnes à grande échelle. Jusqu'à présent, lors du lancement soudain d'un grand nombre de profils depuis la fenêtre principale, une erreur pouvait se produire. Désormais, ce comportement est corrigé — vous pouvez à nouveau tout lancer d'un coup sans crainte.

L'extension a été ajoutée au gestionnaire, mais ne s'affichait pas dans le profil

Un bug embarrassant : vous ajoutez une extension — elle semble être là, mais dans le profil, elle semble ne pas y être. C'est gênant, surtout lorsqu'il s'agit d'extensions pour travailler avec des proxy, des anti-captcha ou de l'analytique. Maintenant, tout s'affiche et se connecte correctement.

En deux mots

Undetectable 2.34.0 — c'est un pas vers une plus grande stabilité. Nous continuons à maintenir le navigateur à jour, à corriger des bugs importants et à écouter les retours des utilisateurs.