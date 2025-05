Configuration Store Undetectable — comment acheter et utiliser

Quiconque s'engage activement dans le multi-comptes, l'arbitrage de trafic, le marketing Internet ou gère plusieurs comptes sociaux simultanément sait parfaitement que le succès de son travail dépend directement de la qualité de la configuration des profils dans un navigateur anti-détection. Dans Undetectable, il existe une boutique spéciale de configurations de navigateurs réels (Config Store) grâce à laquelle vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête pour configurer correctement les paramètres de l'empreinte digitale.

Dans le magasin, vous pourrez acheter des configurations de tous les systèmes d'exploitation populaires, y compris les mobiles (Android, IOS), qui seront utilisés pour générer l'empreinte numérique des profils dans le programme.

Dans cet article, nous examinerons pourquoi les configurations sont importantes et comment utiliser correctement le configurateur de configuration.

Qu'est-ce que les configurations de navigateur ?

La configuration est un ensemble de données collectées à partir de navigateurs et d'appareils réels. Lorsqu'une configuration spécifique est sélectionnée dans le programme lors de la création d'un profil de navigateur, toutes les empreintes de votre système sont remplacées par celles de la configuration choisie.

En Undetectable, avec une seule configuration, vous pouvez créer plusieurs profils. Chaque profil sera unique, même si vous utilisez une seule configuration plusieurs fois, car des valeurs aléatoires sont ajoutées; vous aurez également une IP, des cookies, un historique uniques, etc.

Chaque configuration inclut :

User-Agent

Résolution de l'écran

Paramètres WebGL

Paramètres du Navigator

En-têtes HTTP

Polices

Plugins

Types MIME

Paramètres de l'objet Window

Autres paramètres nécessaires pour le fingerprinting.

Certaines paramètres peuvent être randomisés ou désactivés dans les paramètres du profil.

Bien que chaque utilisateur reçoive de 10 à 100 configurations de navigateur gratuites lors de l'inscription dans l'application (selon le forfait), qui sont mises à jour automatiquement deux fois par mois, vous pourriez avoir besoin de configurations supplémentaires pour un travail productif.

Configurations de qualité — la clé du succès

Quand vous travaillez avec de nombreux comptes, il est important que chacun d'eux soit perçu par les systèmes anti-fraude comme un utilisateur réel et unique. Si vous négligez même les moindres détails, les comptes peuvent être bloqués, ce qui signifie une perte de temps et d'argent.

Les avantages de nos configurations par rapport aux empreintes générées de manière aléatoire :

Exclusion des incohérences systémiques. Vous ne créerez pas de profil avec une résolution d'écran inexistante ou un système d'exploitation incorrect.

L'utilisation de données de navigateurs réels et d'appareils permet de contourner efficacement les systèmes anti-fraude.

Chaque configuration est vendue à une seule personne, ce qui garantit l'unicité du profil.

Notre magasin propose plus de 100 000 configurations prêtes à l'emploi, y compris des configurations de Yandex.Browser, ce qui élargit considérablement vos possibilités de travail. Leur nombre ne cesse de croître. Voyons maintenant comment les acheter.

Comment utiliser le magasin de configurations Undetectable

Nous avons essayé de rendre la boutique aussi confortable et intuitive que possible. Voici un guide étape par étape sur la façon de l'utiliser :

Entrée du magasin

Pour accéder à la boutique de configurations, vous devez d'abord vous connecter au panneau d'administration. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Entrer » ou « Inscription » sur le site officiel undetectable.io.

Après vous être connecté à votre compte personnel, allez dans l'onglet «Configurations» pour accéder à la boutique de configuration.

Le magasin de configurations est divisé en deux onglets principaux :

Configs Store — catalogue des configurations disponibles. Utilisez les filtres par WebGL, User-Agent, OS, navigateur, version du navigateur, résolution de l'écran, cœurs du CPU et mémoire pour une recherche facile. Pour réinitialiser les filtres, appuyez sur « Reset ».

— catalogue des configurations disponibles. Utilisez les filtres par WebGL, User-Agent, OS, navigateur, version du navigateur, résolution de l'écran, cœurs du CPU et mémoire pour une recherche facile. Pour réinitialiser les filtres, appuyez sur « Reset ». My Configs — catalogue des configurations que vous avez acquises. Pour une recherche facile, vous pouvez les trier par ID, nom ou User-Agent.

Achat de configurations

Pour effectuer un achat, dans l'onglet “Configs Store”, cochez les configurations nécessaires, le montant à payer apparaîtra dans le coin supérieur droit. Ensuite, cliquez sur l'icône du panier, puis appuyez sur « Buy ».

Paiement

Vous pouvez payer les configurations après avoir réapprovisionné votre solde, pour ce faire :

Accédez à la section «Billing» dans le panneau d'administration.

Cliquez sur le bouton «Make a deposit» et saisissez le montant (au moins $10).

Cliquez sur « Checkout » et choisissez un mode de paiement : Visa/MasterCard, « Мир » (pour la Russie), crypto-monnaies, Capitalist.

Après un réapprovisionnement réussi, transférez les fonds vers le solde du magasin de configuration à l'aide du bouton « Transférer depuis le compte ». Les fonds transférés sur le solde du magasin ne peuvent pas être retournés.

Achetez avantageusement

nos utilisateurs réguliers, des remises cumulatives s'appliquent : plus vous achetez de configurations, plus le pourcentage de remise augmente.

Plus de 50 configurations — remise de 5 % sur les achats ultérieurs de configurations en magasin.

Plus de 100 configurations — remise de 10 %.

Plus de 200 configurations — remise de 15 %.

La remise maximale est de 30 % pour l'achat de plus de 500 configurations. Elle vous reste acquise à jamais.

De plus, pour les utilisateurs de n'importe quel abonnement payant, le prix d'achat de chaque configuration est de $1 au lieu de $2,5 sur l'abonnement gratuit.

En conclusion

En utilisant le magasin de configurations Undetectable, vous obtenez des configurations prêtes et fiables qui vous permettent de lancer rapidement et de gérer en toute sécurité de nombreux comptes. Des configurations choisies avec soin et de haute qualité vous aideront à minimiser les risques de blocages et à augmenter considérablement l'efficacité de votre travail. Utilisez les configurations judicieusement et gagnez plus avec Undetectable!