Обратная связь и удобства - Что нового в Undetectable 2.19

Оставить отзыв стало проще - Новое Обновление Undetectable 2.19

От упрощения обратной связи и новейшего движка Chromium до рандомизации шрифтов и расширенного клонирования профилей — каждая функция призвана улучшить удовольствие от простоты использования, конфиденциальность и траст к аккаунтам. Рассмотрим каждый пункт подробнее:

Быстро сообщить о проблеме или предложить идею

В левом меню программы, над значком “account”, появилась кнопка “feedback”. Нажав на нее, можно сообщить о возникшей проблеме, поделиться идеями или оставить отзыв напрямую в интерфейсе программы.

Обновление ядра Chromium до 124 версии

Актуализация до новейшей версии ядра Chromium не только обновляет браузер, но и позволяет оставаться незамеченным среди миллионов других пользователей интернета. Помимо обеспечения соответствия самым свежим веб-стандартам и функциям безопасности, ваш интернет-опыт и часть параметров становятся идентичными большинству пользователей. Это способствует более безопасному и скрытому использованию интернета, что является особенно важным для тех, кто ценит высокий уровень доверия и конфиденциальности.

Рандомизация шрифтов браузера

Для подмены шрифтов добавлен режим Random. При его активации, для каждого новоиспеченного профиля будет генерироваться уникальный список шрифтов, даже если используется одна и та же конфигурация. По-умолчанию же, шрифты берутся из конфигураций.

Массовый импорт cookies в несколько профилей

Теперь для импорта можно выбрать несколько профилей и несколько файлов с cookies. Если выделенных профилей больше чем файлов, cookies будут импортироваться по кругу.

Клонирование браузерных профилей

Мы улучшили и заменили ранее существовавшую в менеджере профилей функцию “Duplicate”, на функцию “Clone”. Клонируя профиль частично, в новом профилей будет содержаться вся основная информация:

  • Настройки;
  • Тип браузера;
  • ОС;
  • Дополнительные настройки;
  • Язык;
  • Прокси;
  • Теги;
  • Папки;
  • Группа;
  • Тип профиля;
  • Ядро;
  • Стартовая страница;
  • Закладки.

При создании частичного клона профиля не переносятся:

  • Cookies;
  • Кэш;
  • Аккаунты;
  • Заметки.

Полный клон – новый профиль с полностью идентичными подменами и настройками. Работает аналогично ныне удаленной функции Dublicate.

Другие изменения

  1. В API добавлены функции для работы с прокси менеджером;
  2. Переработан дизайн главных настроек;
  3. Исправлен баг, при которой происходило некорректное закрытие расширений вследствие ошибок с кэшем, требующий перезапуска профиля.
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