Оставить отзыв стало проще - Новое Обновление Undetectable 2.19

Обратная связь и удобства - Что нового в Undetectable 2.19
От упрощения обратной связи и новейшего движка Chromium до рандомизации шрифтов и расширенного клонирования профилей — каждая функция призвана улучшить удовольствие от простоты использования, конфиденциальность и траст к аккаунтам. Рассмотрим каждый пункт подробнее:
Быстро сообщить о проблеме или предложить идею
В левом меню программы, над значком “account”, появилась кнопка “feedback”. Нажав на нее, можно сообщить о возникшей проблеме, поделиться идеями или оставить отзыв напрямую в интерфейсе программы.
Обновление ядра Chromium до 124 версии
Актуализация до новейшей версии ядра Chromium не только обновляет браузер, но и позволяет оставаться незамеченным среди миллионов других пользователей интернета. Помимо обеспечения соответствия самым свежим веб-стандартам и функциям безопасности, ваш интернет-опыт и часть параметров становятся идентичными большинству пользователей. Это способствует более безопасному и скрытому использованию интернета, что является особенно важным для тех, кто ценит высокий уровень доверия и конфиденциальности.
Рандомизация шрифтов браузера
Для подмены шрифтов добавлен режим Random. При его активации, для каждого новоиспеченного профиля будет генерироваться уникальный список шрифтов, даже если используется одна и та же конфигурация. По-умолчанию же, шрифты берутся из конфигураций.
Массовый импорт cookies в несколько профилей
Теперь для импорта можно выбрать несколько профилей и несколько файлов с cookies. Если выделенных профилей больше чем файлов, cookies будут импортироваться по кругу.
Клонирование браузерных профилей
Мы улучшили и заменили ранее существовавшую в менеджере профилей функцию “Duplicate”, на функцию “Clone”. Клонируя профиль частично, в новом профилей будет содержаться вся основная информация:
- Настройки;
- Тип браузера;
- ОС;
- Дополнительные настройки;
- Язык;
- Прокси;
- Теги;
- Папки;
- Группа;
- Тип профиля;
- Ядро;
- Стартовая страница;
- Закладки.
При создании частичного клона профиля не переносятся:
- Cookies;
- Кэш;
- Аккаунты;
- Заметки.
Полный клон – новый профиль с полностью идентичными подменами и настройками. Работает аналогично ныне удаленной функции Dublicate.
Другие изменения
- В API добавлены функции для работы с прокси менеджером;
- Переработан дизайн главных настроек;
- Исправлен баг, при которой происходило некорректное закрытие расширений вследствие ошибок с кэшем, требующий перезапуска профиля.