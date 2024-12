Как обойти блокировки IP в 2024 году бесплатно или путем подписки

Привет, всем!

В течение более 10 лет работы в цифровой сфере я неоднократно сталкивался с блокировками IP-адресов. Блокировки происходили в разных ситуациях: при запуске рекламы, при работе с социальными медиа, во время веб-скрапинга или просто при серфинге в Интернете.

За годы я испытал разные способы решения проблемы и выявил проверенные методы, которые помогут вам обойти блокировку IP и снизить риск ограничений в будущем.

Здесь я поделюсь своим опытом и расскажу:

Если вы являетесь маркетологом, специалистом по SMM, партнером или просто пользователем, который хочет наслаждаться всеми интернет-сервисами без ограничений и лимитов, то эту статью просто для вас.

4 основных причины блокировки IP-адресов

IP-адрес - это уникальный идентификатор, который содержит данные о местоположении конкретного устройства и идентифицирует его в Интернете. IP-адрес состоит из набора чисел, которые содержат сетевые и хостовые номера. В настоящее время существуют два типа IP-адресов: IPv4 и IPv6.

Блокировка по IP-адресу - это невозможность использовать определенный сайт или платформу, поскольку сервис блокирует доступ пользователю, видя его IP-адрес. Веб-сайты могут заблокировать всех пользователей из определенного местоположения или конкретного IP-адреса.

К сожалению, не все сервисы предупреждают своих пользователей о бане и его причинах. Чтобы убедиться, что конкретный веб-сайт заблокировал вас, попробуйте получить доступ к нему с другого устройства или попросите кого-то проверить сайт. Если только вы не можете получить доступ к сервису, то, к сожалению, вы 100% заблокированы.

Веб-сайты блокируют IP-адреса по разным причинам, поэтому я собрал свой личный топ-4 причин для блокировки IP.

1. Спам

Популярные веб-сайты и сервисы имеют свои собственные правила поведения на платформе, включая разрешенные и запрещенные действия.

Для нарушений этих правил и политик сайты могут заблокировать доступ конкретному пользователю и даже внести его в черный список. Блокировка может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. За некоторые нарушения пользователь может быть забанен пожизненно без возможности восстановить доступ.

В своей работе мне доводилось сталкиваться с запретами из-за отправки спам-писем и сообщений в социальных сетях без согласия пользователей. Ну а кто не делал такое?

В результате мой IP-адрес был внесен в черный список, и из-за нарушений на одной платформе я был заблокирован на различных сайтах одновременно. Вот список сервисов от mytoolbox, которые заблокировали меня сразу.

Вы можете использовать сервис mytoolbox, чтобы проверить, находится ли ваш IP-адрес в черном списке популярных баз данных

2. Ссылки на сторонние сайты

Каждый веб-сайт и сервис заинтересован в том, чтобы удерживать пользователей на своей платформе как можно дольше. Для этого сайты предоставляют полезный контент, увлекательные игры, бонусы и развлечения.

Некоторые сайты запрещают публичное размещение ссылок на внешние веб-сайты. Если пользователь нарушает это правило и публикует внешние ссылки, сайт может заблокировать его, либо временно, либо навсегда.

Если сам сайт не запрещает публикацию внешних ссылок, пользователи могут быть также заблокированы за предоставление ссылок на контент, запрещенный законом или платформой. Например, контент для лиц старше 18 лет, азартные услуги, платформы конкурентов.

Перед использованием любого веб-сайта проверьте конкретные запреты в политике веб-сайта: поверьте мне, эта информация может сэкономить вам кучу времени. Например, здесь вы можете ознакомиться с политикой внешних ссылок Google.

Из политики внешних ссылок Google вы узнаете, какие ссылки разрешены на YouTube и что происходит, если пользователь нарушает эту политику

3. Сбор данных со скоростью высокой

Цифровые специалисты часто используют веб-скрапинг для автоматического сбора данных с веб-сайтов. Например, адреса электронной почты, имена пользователей, номера телефонов. Такие программы отправляют множество запросов на сервер конкретного сайта, что может вызвать перегрузку серверов и их аварийное отключение.

Представьте, что сайт работает на уровне 20 запросов в минуту, а затем все пользователи решают сделать 100 запросов. Ни один сервер не может выдержать это, поэтому каждый сайт имеет свои ограничения на количество разрешенных запросов. Если конкретный IP-адрес превышает это ограничение, сервис блокирует доступ.

Такие ограничения являются временными и длится от нескольких часов до пары дней. Тем не менее, некоторые сервисы могут заблокировать пользователя навсегда.

Такие ограничения также необходимы для защиты сервисов от хакеров, использующих атаки распределенного отказа в обслуживании (DDoS). Например, в октябре 2023 года Google заметил новый тип атак DDoS, которые достигли 398 миллионов запросов в секунду.

Команда Google обнаружила новый тип DDoS-атак, которые достигли 398 миллионов запросов

4. Ограничения для пользователей определенных стран

Государства могут блокировать доступ своих граждан к определенным сайтам. Это происходит, если государство считает, что сервис нарушает его законы и распространяет запрещенный контент. Например, Китай блокирует доступ к Facebook, Instagram, Tinder и YouTube, в то время как Россия заблокировала доступ к LinkedIn, Facebook, Instagram, Last.fm, а также многим другим сайтам.

Это то, что видят пользователи, пытаясь посетить заблокированный веб-сайт в браузере Chrome.

Если в вашем регионе заблокирован веб-сайт, скорее всего вы увидите сообщение «Сайт недоступен»

Иногда платформы прекращают работу в определенных странах и прекращают предоставление услуг пользователям.

В обоих случаях службы определяют пользователей, принадлежащих к определенной стране, включая по IP-адресу.

Существует множество причин для блокировки IP-адресов, но обычно они связаны с общими проблемами.

Поведение пользователя, ошибки и ошибки в работе службы или ограничения государства.

Поделитесь в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с банами и почему.

11 способов обойти IP-бан

Системы противодействия мошенничеству постоянно становятся более сложными и совершенствуются. Еще всего 10 лет назад было достаточно просто включить VPN, чтобы скрыть свой реальный IP-адрес. К несчастью, в 2023 году VPN уже не являются универсальным способом обхода ограничений.

По этой причине я собрал все рабочие методы обхода бана по IP, учитывая различные параметры, включая IP-адрес, данные устройства и данные соединения.

Имейте в виду, что пока не существует универсального магического приема для обхода всех ограничений, поэтому в некоторых случаях может помочь только комбинация методов.

Метод №1: Используйте антидетективный браузер

Возможно, это один из лучших способов подделать ваши данные из разных сервисов, сайтов и даже хакеров.

Суть метода

Antidetect браузеры - это специальные программы, которые изменяют данные, которые видят сайты и сервисы о вас и вашем устройстве. С помощью antidetect браузеров вы можете фальсифицировать ваш IP-адрес, данные устройства и данные соединения - всю информацию, которая формирует ваш цифровой отпечаток.

Обычно интерфейс браузера антидетекта выглядит как обычный браузер. Единственное отличие — можно настроить уникальные отпечатки для каждой вкладки. Это позволяет выглядеть как обычный пользователь и одновременно работать с разными учетными записями из соседних вкладок.

Например, в одной вкладке вы можете притворяться пользователем из Аргентины, который работает на ноутбуке Lenovo с Windows 10 и 8 ГБ оперативной памяти. В соседней вкладке вы можете создать отпечаток пальца пользователя из Германии, который использует Mac с процессором M1 и 16 ГБ RAM.

Как реализовать

Вам нужно выбрать подходящий браузер антидетект в зависимости от ваших задач, бюджета и типичных причин и мест, где вы обычно сталкиваетесь с блокировками. При выборе обратите внимание:

Для каких задач подходит браузер. Например, некоторые антидетект-браузеры идеально подходят для поисковых систем, в то время как другие отлично подходят для рекламы в социальных сетях. Лучшие антидетект-браузеры показывают отличное эмулирование на всех сайтах, но их цена также высока.

Стоимость браузера. Все лучшие антидетект-браузеры предоставляются по принципу "плати по мере использования". Обычно, цены начинаются от $80 в месяц и зависят от количества отпечатков. Однако некоторые разработчики предлагают 5-10 отпечатков бесплатно с ограниченным набором функций. Этот вариант подходит для обычных пользователей, но не хватит для профессионалов.

Удобство интерфейса. Если нет бесплатного пробного периода, проверьте отзывы в интернете. Это поможет вам оценить удобство конкретного браузера и узнать больше о функциях программы.

Наличие службы поддержки. Во время пробного периода проверьте удобство и скорость работы службы поддержки. 50% вашего успеха зависит от качества службы поддержки антидетект-браузера.

После покупки необходимо установить и настроить браузер в соответствии с инструкциями разработчика.

При настройке отпечатков пальцев следуйте рекомендациям разработчиков. Дело в том, что у каждого браузера антидетекта есть свои собственные конфигурации, которые показывают лучшие результаты в скрытии данных вашего ПК и подключения.

Для проверки качества эмуляции используйте специальные сервисы, которые сканируют цифровой отпечаток и уровень вашей анонимности. Например, Am I unique?, browserleaks или site24x7.

Не беспокойтесь, если услуги не показывают 100% эмуляции. У каждого сайта есть свои критерии оценки пользователей, и небольшая маскировка не вызовет подозрения анти-мошеннических алгоритмов.

Преимущества

Браузер антидетект обманывает данные вместо их шифрования. Таким образом, вы можете выдавать себя за реального пользователя из любой страны без подозрений со стороны сервисов.

Подходит для различных задач: обхода блокировок, защиты онлайн данных, мультиаккаунтинга, парсинга веб-сайтов.

Замена данных. Если вас заблокировали на каком-то сайте, вы можете создать новый отпечаток за пару минут, чтобы продолжить работу с сервисом.

Недостатки

Дорого. Цена высококачественных браузеров-антидетекторов начинается от $80 в месяц. Дешевые или даже бесплатные программы-антидетекторы уступают по качеству эмуляции, поэтому они не всегда помогают обойти блокировки от служб с сильными антифродовыми алгоритмами.

Дополнительные затраты. Помимо браузера-антидетектора, вам потребуются прокси-серверы для смены IP-адреса. Некоторые браузеры-антидетекторы предоставляют пользователям скидки у своих партнеров, но все равно вам нужно покупать IP-адреса.

Не помогут при блокировках приложений. В 2023 году еще нет браузеров-антидетекторов для мобильных телефонов.

Когда выбрать этот метод

Лучшие браузеры с антидетектом оснащены интуитивно понятным интерфейсом, поэтому они будут удобны как для обычных пользователей, так и для цифровых специалистов и компаний с широким спектром задач в сети. Из-за стоимости таких программ они чаще используются профессионалами и специалистами в области цифровых технологий.

Метод №2. Удалите программу с вашего компьютера

Удаление программы - один из основных способов обхода IP-бана.

Суть метода

Удалением программы вы можете очистить компьютер от файлов, которые сохраняли историю ваших действий в определенном сервисе. Этот метод также может помочь, если возникли некоторые системные ошибки.

Как реализовать

Чтобы удалить программу на Windows, сделайте следующее:

Шаг 1. Найдите программу

В поле поиска рядом с кнопкой «Пуск» введите «Удалить программы».

Шаг 2. Удалите программу

Выберите программу и нажмите "Удалить".

Если проблема вызвана веб-сайтом, попробуйте удалить браузер.

Преимущества

Бесплатно. Вы можете вручную удалить любую программу с вашего компьютера без использования дополнительного программного обеспечения.

Быстро. Обычно на удаление программы уходит всего несколько минут.

Недостатки

Этот метод подходит только для простых блокировок на службах с слабой защитой от мошенничества.

Почти не работает как автономный метод. Кроме того, вам нужно очистить кеш браузера и ПК, использовать прокси и браузер антидетекции.

Когда выбрать этот метод

Этот метод подходит в качестве базового решения для обхода простых блокировок пользователей. Например, если IP-адрес был заблокирован из-за сбоя, случайно или из-за действий предыдущего пользователя. Если вы были заблокированы поисковыми системами или социальными сетями, этот метод практически бесполезен.

Метод #3. Очистка кэша программы на вашем компьютере

Этот метод обхода блокировок является следствием предыдущего.

Суть метода

Причиной вашего блокирования могут быть файлы, которые были сохранены на вашем компьютере во время использования программы или сайта. Такие цифровые остатки могут сохраняться даже после удаления программы.

Как реализовать

Шаг 1 — Откройте папки

Перейдите в папки:

C:/programfiles

C:/programfiles (x86)

C:/Пользователи/%имя_пользователя%/AppData/Local

Шаг 2 — Найти программу

Введите название используемой программы в каждой папке и удалите эти файлы.

Шаг 3 — Перейдите в редактор реестра

Используйте комбинацию клавиш Windows + R и введите "Regedit", чтобы открыть редактор реестра.

Шаг 4 — Удаление файлов

В окне вы увидите полный список папок с расположением файлов программ. Скопируйте и вставьте путь к папкам в строку поиска и удалите их.

Что касается пользователей Windows 11, вы можете посмотреть этот трехминутный учебник от Help Cloud, который объясняет, для чего еще используется DNS и как его очистить. Лично я никогда не сталкивался с проблемами даже при первом использовании очистки DNS.

Преимущества

Бесплатно. Вы можете очистить свой компьютер вручную, поэтому нет необходимости покупать специальные программы и услуги.

Недостатки

Помогает обойти простые блокировки. Метод не будет работать, если вас заблокировали сервисы с мощной защитой от мошенничества.

Может занять время. Например, если файлы программы расположены в разных папках.

Когда выбрать этот метод

Как и при удалении программ, очистка кэша может быть одноразовым решением для простых типов блокировок. Это может быть полезно для обычных пользователей, которые были заблокированы по ошибке или из-за незначительных нарушений. Для обхода блокировок от поисковых систем, социальных сетей или почтовых сервисов необходимо использовать несколько техник одновременно.

Метод #4. Используйте VPN, чтобы изменить свой IP-адрес

Может ли VPN обойти бан по IP? Конечно. Даже в 2023 году это по-прежнему один из лучших способов обойти бан по IP.

Суть метода

VPN это виртуальная частная сеть, которая создает зашифрованное соединение между вашим устройством и сервером, к которому обращается ваше устройство. В отличие от прокси, VPN не только защищает ваш IP-адрес, но также шифрует ваши онлайн-активности, чтобы никто не мог их проследить. VPN-сервисы помогают пользователям со всего мира обходить блокировку IP в Discord, блокировки в социальных сетях и почтовых сервисах.

Как реализовать

Как и с прокси, ваша задача - выбрать надежный VPN-сервис. Для этого обратите внимание на следующие критерии:

Местоположения. Посмотрите все страны, в которых предлагается определенный сервис.

Разрешен ли конкретный VPN-сервис в стране. Некоторые государства активно борются против VPN-серверов и блокируют их. Перед покупкой подписки убедитесь, что нет санкций против конкретного сервиса.

Стоимость подписки. Бесплатные VPN-сервисы могут красть ваши данные и зарабатывать на них, поэтому важно выбрать сервис с различными тарифными планами.

Скорость соединения. Надежные VPN-сервисы предлагают пробный период, чтобы пользователи могли проверить скорость соединения и наличие проблем с доступом к конкретному сервису.

Схема установки VPN будет зависеть от вашего устройства и операционной системы. Популярные VPN-сервисы обычно предлагают мобильное приложение и VPN для персонального ПК в рамках подписки.

Преимущества

Полное эмулирование вашего реального IP-адреса. Только сервис VPN увидит ваше реальное местоположение и IP-адрес.

Защищает ваши данные от злоумышленников и служб. VPN маскирует весь ваш трафик, чтобы никто, кроме самого сервиса, не мог его видеть.

Недостатки

Только VPN с подпиской может гарантировать безопасность данных. Бесплатные сервисы могут анализировать и красть ваши данные. Да, это все из-за денег.

Сайты и сервисы могут видеть, что вы используете VPN. По этой причине доверие услуг к пользователю может быть ниже.

Скорость соединения может быть медленнее.

Когда выбрать этот метод

VPN - это универсальный способ обойти блокировку IP, который используется как обычными пользователями, так и цифровыми специалистами. В то же время VPN не всегда подходят для обхода блокировок за серьезные нарушения на сайтах и социальных сетях, в частности, в случае массового размещения рекламы и мультиаккаунтинга.

Сервис видит, что человек скрывает свои данные через VPN, и не может идентифицировать пользователя. Нет данных - нет доверия.

Метод #5. Использование прокси-серверов для подделки вашего IP-адреса

Лучшая альтернатива VPN - это прокси-сервисы.

Суть метода

Прокси-сервер является посредником между вашим устройством и сервером, к которому вы подключаетесь. Используя прокси-сервер, вы можете обойти блокировку по IP, потому что сайт и сервис, к которому вы обращаетесь, увидят IP-адрес прокси.

Как реализовать

Основная задача - выбрать правильный прокси-сервер. При выборе сервера обратите внимание на следующие критерии:

Количество IP-адресов и местоположения. В терминах местоположений выбирайте прокси-серверы из стран, в которых не ограничен сервис или веб-сайт, который вам нужен.

Тип прокси. Каждый тип прокси подходит для разных задач. Например, мобильные прокси обладают более высокой скоростью и подходят для партнерского маркетинга. Резидентные прокси - уникальные прокси реальных провайдеров интернета, наиболее доверенные веб-сайтами, но могут иметь более низкую скорость.

Используйте пробный период. Если сервис предлагает проверить прокси-серверы, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Во время пробного периода проверьте качество и скорость соединения, а также возникли ли проблемы с доступом к конкретным сайтам.

Служба поддержки. Команда поддержки может предоставить вам полезные советы и информацию. Например, какие прокси лучше подходят для ваших задач, как настроить прокси в браузере antidetect, что делать, если прокси не работают, и т. д.

После покупки прокси поменяйте IP-адрес на вашем устройстве следующим образом.

Шаг 1 — Перейдите в настройки

Откройте «Пуск» и нажмите на «Настройки» (иконка шестеренки).

Шаг 2 — Найти прокси-сервер

Щелкните раздел "Сеть и интернет" и затем выберите "Прокси-сервер" в левом меню.

Шаг 3 — Включение использования прокси

В разделе "Настройка прокси вручную" переместите ползунок в состояние "Включено" в разделе "Использовать прокси-сервер".

Шаг 4 — Введите данные своего прокси

Введите адрес и порт купленного прокси, затем нажмите кнопку "Сохранить".

Шаг 5 — Проведите быструю проверку

Проверьте изменение IP-адреса через whatismyip или myip.

Чтобы отключить прокси, просто перейдите в Настройки — Сеть и интернет — Прокси-сервер, затем нажмите "Отключить" в разделе "Использовать прокси-сервер".

Для настройки прокси на Mac, посмотрите это видео от calexismedia. Вам потребуется всего несколько минут, чтобы установить новый IP-адрес.

Если вы планируете использовать антидетект браузер, всегда следуйте правилу: 1 прокси = 1 отпечаток. Если вы используете одни и те же прокси для разных аккаунтов, есть риск того, что все аккаунты будут заблокированы одновременно.

Преимущества

Помогает обходить все виды IP-банов.

Прокси высокого качества делают вас похожим на обычного пользователя. Благодаря этому сайты не подозревают, что пользователь пытается скрыть свои данные.

Быстрая замена IP-адреса. Даже если вас забанили, замена прокси займет всего 5 минут. Для этого рекомендуется всегда иметь несколько прокси на складе.

Подходит для программ на ПК. Подключаясь к серверу программы, разработчики увидят прокси.

Недостатки

Дорого. Стоимость высококачественных прокси начинается от $3 за единицу и может достигать до ста долларов — зависит от типа прокси.

Прокси маскируют только ваш IP-адрес. Это означает, что в случае серьезных нарушений политики сервисов вы не сможете обойти блокировки.

Когда выбрать этот метод

Прокси-серверы - универсальный способ обойти запреты на IP. Поэтому ими пользуются как обычные пользователи, так и цифровые профессионалы.

Если сервис заблокировал вас за грубые нарушения, просто изменение IP-адреса не будет достаточно. В этом случае лучше использовать прокси вместе с браузером антидетект.

Метод #6. Измените свой MAC-адрес

Этот метод не является самым популярным, потому что требует времени и знаний от пользователя.

Суть метода

MAC-адрес (MAC-адрес) - это уникальный идентификатор устройства, который назначается во время производства оборудования. Все устройства, имеющие доступ к Интернету, имеют MAC-адрес, включая: ПК, маршрутизаторы и ноутбуки.

Как реализовать

Способ изменения MAC-адреса зависит от вашей операционной системы. Для Windows MAC-адрес можно изменить двумя способами.

Метод №1. Изменение MAC-адреса через настройки сети и интернета

Шаг 1 — Перейдите в раздел Настройки

Откройте "Настройки" на вкладке "Пуск".

Шаг 2 — Измените параметры своего адаптера

Выберите "Сеть и интернет" и нажмите "Изменить параметры адаптера". Щелкните правой кнопкой мыши на вашем методе подключения к сети и выберите "Свойства". Выберите "Клиент для сети Microsoft" и нажмите "Настроить".

Шаг 3 — Создание папки для вашего нового MAC-адреса

Выберите вкладку «Дополнительно» и затем нажмите «Сетевой адрес» в окне. Если такого варианта нет, перейдите ко второму методу. Если есть - перейдите к шагу 4.

Шаг 4 — установите новый MAC-адрес

Вы можете установить другой MAC-адрес в поле значения. Его можно сгенерировать, например, используя browserling. После генерации MAC-адреса вставьте его в поле "Значение" и затем нажмите "ОК".

Метод №2. Изменение MAC-адреса через редактор реестра

Шаг 1 - Откройте редактор реестра

Нажмите клавиши Windows + R на клавиатуре и введите "Regedit" в редакторе реестра.

Шаг 2 — Найдите папку с данными всех соединений

В окне откройте следующие папки: HKEY_LOCAL_MACHINE — SYSTEM — CurrentControlSet — Control — Class — {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Шаг 3 — Создайте папку для вашего нового MAC-адреса

Откройте папку 0000. В ней содержатся несколько папок с сетевыми устройствами и соединениями. Нажмите "New" и выберите "String Parameter". Назовите папку "Network Address".

Шаг 4 — Установите ваш новый MAC-адрес

Вставьте новый MAC-адрес в поле "Значение". Как и в первом методе, вы можете создать его, используя browserling.

Шаг 5 — Перезагрузите ваше устройство

Закройте редактор реестра и перезагрузите устройство. Готово! Теперь у вашего устройства новый MAC-адрес.

Честно говоря, я потратил много времени, когда впервые пытался сбросить свой MAC-адрес. Если у вас возникнут такие же проблемы, посмотрите это пошаговое видео-руководство на YouTube от High Techy. Пользователи Mac также приветствуются на YouTube :)

Преимущества

Бесплатно. Вы можете создать новый MAC-адрес и установить его вручную.

Недостатки

Требуется время для сброса MAC-адреса.

Может помочь только с простыми IP-блокировками. MAC-адрес - это только часть данных, которую анализируют сервисы. При комплексных блокировках замена его не решит проблему.

Когда выбрать этот метод

Замена MAC-адреса подходит как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Однако цифровые профессионалы дополнительно используют другие методы. Если вас заблокировали на социальных сетях, почтовых сервисах или поисковых системах, также следует удалить программу, очистить кэш и использовать антидетекционные программы.

Метод №7. Используйте браузер Tor

Tor Browser - один из самых старых бесплатных способов обхода блокировок по IP и ограничений служб. И в 2023 году он по-прежнему работает.

Суть метода

Tor - это бесплатный веб-браузер, который позволяет посещать сайты и сервисы, сохраняя анонимность. Для этого Tor использует три случайных сервера, через которые он направляет и шифрует ваш трафик, а затем подключается к необходимому серверу.

Как это реализовать

Шаг 1 — Скачайте Tor

Посетите официальный сайт браузера Tor, выберите свою операционную систему и загрузите его. Если сайт заблокирован в вашей стране, используйте VPN или прокси. Не пытайтесь загружать браузер с других веб-сайтов, так как это может быть опасно для вашего устройства.

Шаг 2 — Отключите JavaScript

Для повышения анонимности отключите JavaScript после установки браузера.

Преимущества

Обходит IP-блокировки и предоставляет доступ к сервисам, которые заблокированы в определенном местоположении.

Увеличивает анонимность. Tor делает сложнее анализировать ваши данные.

Недостатки

Сервисы и сайты могут увидеть, что человек использует Tor. Это означает, что у служб с высоким уровнем защиты от мошенничества будет меньше доверия к вам.

Медленное подключение. Из-за последовательного подключения к случайным серверам скорость загрузки сайтов и услуг медленнее.

В некоторых странах весь сеть TOR может быть полностью заблокирован. Чтобы обойти запреты в этих местах, вам потребуется протестировать различные настройки браузера или попробовать другой метод.

Когда выбирать этот метод

Tor - популярный способ обхода ограничений на посещение сайтов. Однако этот метод маловероятно подойдет профессиональным партнерам и маркетологам, поскольку продвинутые службы с высоким уровнем защиты научились распознавать использование Tor. Таким образом, они либо блокируют доступ через Tor для всех пользователей, либо блокируют самих пользователей.

Метод #8. Очистить кэш DNS

DNS - это система доменных имен, которая позволяет браузеру найти запрашиваемый пользователем сайт по доменному имени.

Сущность метода

Каждый раз, когда вы вводите название сайта в поисковую строку, DNS преобразует его в IP-адрес определенного сайта. DNS называют "телефонной книгой" Интернета, потому что система хранит информацию обо всех IP-адресах и их буквенных значениях.

Как реализовать

Чтобы очистить DNS в Windows, следуйте этим шагам:

Шаг 1 — Откройте командную строку

Введите "cmd" и щелкните по "Командная строка" в результатах.

Шаг 2 — Сбросьте настройки DNS

Введите комбинацию ipconfig /flushdns в командной строке.

Шаг 3 — Убедитесь, что DNS сброшен

Для проверки сброса DNS введите ipconfig/displaydns в командной строке.

Преимущества

Бесплатно. Вы можете сбросить свой DNS вручную без специального программного обеспечения.

Сброс DNS занимает 1-2 минуты.

Недостатки

Возможно, не решит проблему с запретом. Этот совет может работать только с простым одноразовым запретом IP-адреса.

Чаще всего неэффективен как самостоятельный метод. Пользователи сбрасывают DNS, изменяют MAC-адрес и используют прокси-серверы и VPN-сервисы для подделки своего IP-адреса.

Когда выбирать этот метод

В общем, сброс DNS - это полезное действие для всех пользователей, проводящих время в Интернете. Лично мне это решение помогло дважды с незначительными блокировками, но не принесло результата, когда меня заблокировали в социальных сетях и почтовых сервисах.

Метод №9. Используйте облачный компьютер

Это довольно редкий метод, обычно применяемый профессионалами и стартапами.

Суть метода

Облачный компьютер - это виртуальная машина, которая позволяет выполнять любые действия в сети через компьютер, расположенный в другом месте. Подключаясь к облачному компьютеру, вы используете всю его мощность: оперативную память, жесткий диск и т.д. Обычно облачные компьютеры используются для расширения возможностей вашего устройства. Например, чтобы избежать покупки нового компьютера высшего класса, пользователи и даже целые компании арендуют облачные ПК.

Часто облачные ПК используются геймерами, которым нужен ПК с отличным быстродействием.

Как реализовать

Вам нужно найти сервис, который предоставляет облачные ПК. Обычно подписка начинается с $5.

При выборе облачного ПК обратите внимание на:

Где именно находится ПК. Если облачный ПК находится в месте, которое вам не подходит, это не поможет вам решить проблему с IP-блокировкой.

Стоимость. Облачные ПК предоставляются по принципу оплаты по факту использования. Не пытайтесь сэкономить и искать бесплатные решения — это может быть опасно для вас и вашего устройства.

Убедитесь, что у сервиса есть команда поддержки. Вам вероятно понадобится помощь при выборе подписки и настройке облачного ПК.

Преимущества

Расширяет возможности вашего устройства. Вы получите мощное устройство, которое расширит возможности вашей сети.

Вы сможете обойти запреты по IP-адресу и отпечаткам пальцев.

Недостатки

Стоимость начинается с $5 в месяц.

В случае блокировки данных облачного ПК, вам придется искать другой облачный ПК, что приведет к дополнительным затратам.

Цифровые отпечатки облачного ПК могут уже быть заблокированы на различных сайтах.

Когда выбрать этот метод

Облачный ПК подходит в качестве решения для обхода одноразового бана. Однако, если вы регулярно сталкиваетесь с баном на платформах при сборе данных или использовании нескольких аккаунтов, лучше обратить внимание на другие методы.

Метод №10. Свяжитесь с администратором

Это сработает только, если вас заблокировали по ошибке или за незначительные нарушения.

Суть метода

Вы можете попытаться удалить блокировку непосредственно через администратора сайта. Решение проблемы таким образом может занять много времени, и нет гарантии, что это приведет к результатам.

Как реализовать

Как правило, на всех платформах и сервисах есть специальные инструкции в случае банов. Вам следует найти контакты поддержки на сайте и подготовить апелляцию.

Мой опыт показывает, что нужно писать коротко и по делу. Например, вот так может выглядеть шаблон обращения:

Приветствие

Какая проблема у вас возникла

Мотивированный ответ на то, что вы были заблокированы по ошибке

Запрос на снятие бана

Преимущества метода

Бесплатно. Единственное, что вы тратите - это ваше время.

Недостатки

Нет гарантии того, что администратор удалит ваш IP с черного списка. Это может произойти, если IP был заблокирован за грубые нарушения политики почтового сервиса.

Это может занять много времени. После отправки апелляции администратор может рассмотреть ее от 1 дня до нескольких месяцев. В некоторых случаях вы вообще не получите ответа.

Когда выбрать этот метод

Данный метод может быть подходящим только в случае, если вы точно не совершали нарушений или нарушение было незначительным. В любом случае владелец сайта может найти причины отказать в снятии блокировки или просто не отреагировать — по крайней мере, с этим я сталкивался множество раз.

Лично мне удалось только один раз удалить блокировку напрямую через администратора, и это потому что IP-адрес был заблокирован до меня.

Метод №11. Удалите свой IP-адрес из черных списков

“Обращения, обращения, обращения” или другой метод, когда вам нужно написать и затем ждать.

Основа метода

В сети можно найти множество служб, собирающих данные о заблокированных IP-адресах. В частности, существуют списки IP-адресов, заблокированных в электронных почтовых сервисах.

Ваш IP-адрес может быть внесен в черный список:

из-за ваших действий

если кто-то использовал этот IP до вас и нарушил правила конкретного сервиса

по ошибке.

Как это реализовать

Шаг 1 — Узнайте свой IP-адрес

Если вы еще не знаете свой IP-адрес, проверьте его через специальный сервис в Интернете. Например, whatismyip или what is my IP address.

Шаг 2 — Проверьте, какие службы заблокировали ваш IP

Проверьте в публичных службах, заблокирован ли ваш IP-адрес. Например, вы можете сделать это на веб-сайте mxtoolbox.

Шаг 3 — Узнайте, как подать апелляцию

Если вы обнаружили, что ваш IP-адрес находится в черном списке некоторых сервисов, узнайте, как отправить запрос на удаление в конкретном сервисе.

Например, вот как вы можете обратиться в Barracuda central.

Для удаления вашего IP-адреса из черного списка Barracuda заполните информацию о своем IP и объясните причину удаления

И вот как вы можете подать апелляцию на веб-сайте spamhaus.

Согласно процедуре удаления из списка Spamhaus, вы можете автоматически удалить свой IP-адрес из базы данных PBL

Содержание обращения может быть следующим:

Приветствие

Описание того, как блокировка мешает вам пользоваться сервисом

Объяснение того, что вы не нарушали правила сервиса

Просьба удалить ваш IP-адрес из черного списка

Период времени для рассмотрения удаления вашего IP-адреса из черных списков будет зависеть от конкретного сервиса. Это может занять несколько дней или несколько недель. В то же время нет гарантии того, что блокировка будет снята.

Преимущества

Бесплатно. Если некоторые услуги требуют оплаты за снятие бана, будьте осторожны, это могут быть мошенники.

Недостатки

Это занимает время. Вам нужно будет отправить апелляции в каждый сервис, который внес ваш IP-адрес в черный список.

Нет гарантии, что ваш IP будет исключен из черного списка. Апелляция может быть отклонена, например, если с вашего IP-адреса были совершены серьезные нарушения.

Когда выбрать этот метод

Этот метод подходит как для обычных пользователей, так и для профессионалов, работающих с почтовыми сервисами. Блокировка может быть снята только в случае, если ваш IP был заблокирован по ошибке или из-за действий пользователя, который использовал данный IP ранее.

Как избежать блокировок IP-адресов

Комбинация вышеуказанных методов может помочь обойти IP-баны и продолжить работу с конкретными сервисами. Однако, чтобы избежать новых банов в будущем, всегда имейте в виду следующие правила.

Правило №1. Соблюдайте законы и правила провайдера

Ознакомьтесь с законами, правилами и регламентами страны, в которой находитесь, а также конкретного интернет-провайдера.

Вы должны обратить внимание на ограничения в онлайн-поведении, на запрещенные темы и заблокированные ресурсы.

Например, в Дубае запрещено отправлять контент для лиц старше 18 лет даже в личных сообщениях, а в Омане и Северной Корее пользователям запрещено использовать VPN-сервисы.

Следуя этим правилам, вы сможете избежать проблем как с услугами, так и с законом.

Правило №2. Используйте виртуальные частные сети

VPN помогают вам избежать блокировок, оставаться анонимным и защищать ваши данные от злоумышленников. Важно выбирать надежные VPN-сервисы с хорошей репутацией. При выборе бесплатных VPN можно руководствоваться следующим правилом: если вы не знаете, на чем компания зарабатывает деньги, то она зарабатывает их на вас. И на ваших данных.

В качестве альтернативы VPN вы можете использовать прокси-серверы. Напомню, что качественные прокси заменяют только ваш IP-адрес и не шифруют трафик, делая вас как можно более похожим на обычного пользователя.

Правило №3. Обратите внимание на этикет сетевого общения

Сервисы и платформы постоянно анализируют поведение пользователей. Чтобы не привлекать внимание систем безопасности и администраторов сайтов, придерживайтесь правил общения и поведения:

Уважайте интересы, мнения, взгляды и религию других людей

Избегайте критики и оскорблений

Не домогайтесь пользователей

Избегайте избыточного количества шаблонных сообщений в личных чатах и под постами пользователей.

Правило №4. Защитите ваш компьютер

Используйте только проверенные и высококачественные лицензированные услуги по подписке. При выборе программного обеспечения загружайте его с официальных веб-сайтов.

Если вы часто работаете с социальными сетями, управляете несколькими учетными записями или занимаетесь партнерским маркетингом, вашим необходимым основанием:

Прокси. Прокси должны быть выбраны для конкретных задач. Для качественного мультиаккаунтинга вам понадобятся резидентные прокси, для аффилиатского маркетинга и рассылки электронной почты подойдут динамические прокси. Всегда держите запасом 5–10 прокси.

Браузер антидетекции. Это программное обеспечение поможет вам работать одновременно с разными аккаунтами сервиса с одного устройства.

Правило №5. Избегайте массовых действий

Ведите себя на сайте как обычный пользователь. Например, если вам нужно отправить сообщения или разместить объявления под постами пользователей, попробуйте делать это поэтапно. Это поможет вам избежать внимания администраторов сайта.

Что касается контента, постарайтесь писать уникальные и дружелюбные тексты, которые не будут выглядеть как спам. Это поможет избежать ненужного внимания от веб-сайта и увеличит вероятность получения целенаправленного действия от пользователя.

Правило №6. Изучите правила и политику сервисов и сайтов

Каждому веб-сайту присущи свои правила и запреты. Однако иногда бывает, что сервисы используют общие формулировки, что затрудняет понимание границ допустимого.

В таких случаях лучше уделить время на прочтение отзывов о таких правилах от независимых экспертов. Например, аффилиаты и маркетологи регулярно сталкиваются с запретами в сети и делятся причинами публично.

Правило №7. Соблюдайте скоростной режим и ограничения движения

При веб-скрапинге ограничивайте количество запросов к серверу сайта и собирайте данные постепенно. Это поможет избежать блокировок IP-адреса из-за превышения количества запросов.

Если вам срочно нужно собрать данные, лучше распределить эту задачу между несколькими устройствами. Это уменьшит риск блокировок для вашего устройства и аккаунтов.

Правило №8. Соблюдайте закон при использовании торрентов

Торренты содержат множество полезных программ и информации, которая доступна на официальных веб-сайтах за плату.

Однако загрузка программного обеспечения из торрентов может нарушать законы. В большинстве стран мира загрузка и распространение нелицензионного контента предусматривает административную и даже уголовную ответственность.

Торренты могут содержать вредоносные программы, которые могут заразить ваше устройство и привести к потере данных. В последние годы хакеры все чаще начали использовать торренты для распространения вирусов. Попав на устройства, вредоносный код может похитить личные данные пользователя или использовать устройство жертвы для незаконных целей.

Правило №9. Будьте осторожны при использовании публичных Wi-Fi сетей

Если вам нужно работать из общественного места, проверьте IP-адрес этого места перед началом работы. Например, с помощью browserleaks. После этого убедитесь, что этот IP-адрес не заблокирован на других ресурсах.

Если IP-адрес находится в черном списке или заблокирован, используйте прокси и VPN для доступа к нужным сайтам и сервисам.

Я рекомендую никогда не проводить денежные операции или передачу личных данных через общедоступные сети Wi-Fi. В противном случае, вы рискуете остаться без данных и без денег.

Лично у меня были украдены данные моего личного аккаунта именно таким образом в начале моей цифровой карьеры.

Заключение

Я надеюсь, что методы и советы, которые я собрал в этой статье, помогут вам найти идеальные способы обхода блокировки IP и эффективно работать в Интернете.

Если у вас есть вопросы или вы хотели бы поделиться отзывом о конкретных техниках, я буду рада увидеть вас в комментариях.