GoLogin против MultiLogin: Полный обзор и альтернативы на 2024 год

За последние 10 лет я много работал в интернете: улучшал репутацию клиентов, создавал контент для социальных сетей, запускал рекламу, и, конечно же, занимался криптовалютой. Инструменты, которые значительно повысили мою эффективность, - это браузеры с антидетектом.

Я протестировал различные решения, поэтому я довольно опытный парень в области антидетектов. В настоящее время одним из самых популярных браузеров для антидетектов на рынке является GoLogin. Несмотря на все его преимущества, я регулярно экспериментирую и ищу альтернативы GoLogin.

В этой статье я подготовил список браузеров антидетект для пользователей с разными целями, задачами и бюджетами. Чтобы сэкономить ваше время, вот навигация:

Начнем с одного из самых популярных решений — GoLogin.

Почему я в первую очередь выбрал GoLogin

GoLogin - это универсальный антидетект браузер, который подходит как обычным пользователям, так и цифровым специалистам: маркетологам, специалистам по SMM, аффилиатам, разработчикам, геймерам и другим профессионалам.

GoLogin отлично подходит для многократного использования учетных записей и упрощения создания

Лично я отметил следующие преимущества этого браузера:

Встроенные бесплатные прокси. Удобная функция для тех, кто хочет изменить свой отпечаток и защитить свои данные в сети. Для выполнения более сложных цифровых задач, таких как крипто и мульти-аккаунтинг, рекомендуется покупать резидентские или мобильные прокси.

Настройка таблицы профилей. Пользователи могут видеть полный список учетных записей в одном окне и легко переключаться между профилями в различных социальных сетях и поисковых системах. Эта функция будет особенно полезна в SMM, партнерском маркетинге и мульти-аккаунтинге.

Мобильная версия. GoLogin - один из немногих браузеров, который имеет полноценную мобильную версию для Android, помимо веб-версии.

Регулярные обновления. Для обеспечения высокого качества эмуляции разработчики выпускают как минимум два обновления в месяц. Благодаря этому браузер обеспечивает стабильное подключение. В случае ошибок служба поддержки быстро реагирует и решает проблемы.

Дополнительным преимуществом браузера является его совместимость с различными устройствами. GoLogin доступен для Windows, Linux, Mac, Android или в качестве облачного решения.

Поскольку были случаи анти-обнаружения браузерных взломов, любой пользователь может настроить двухфакторную аутентификацию для защиты от несанкционированного входа в учетную запись. Для повышения безопасности и анонимности каждый профиль находится в облаке.

GoLogin - один из немногих браузеров, которые предлагают до трех профилей бесплатно. Для пользователей, которым нужно больше профилей, доступны различные планы подписки. Любой платежный план будет дешевле, если вы оплатите его ежегодно.

GoLogin предлагает четыре типа подписных планов

Несмотря на удобство и функциональность браузера, некоторые пользователи все равно выбирают другие программы или используют несколько антидетект браузеров одновременно. Вот почему:

Ценообразование. Несмотря на то, что GoLogin предлагает три бесплатных профиля, это недостаточно для некоторых пользователей. По этой причине они выбирают браузеры, которые предлагают больше бесплатных профилей или являются полностью бесплатными.

Функциональность в зависимости от задач. Например, для SMM-специалистов и партнёров могут быть важны функции блокировки трекеров и автоматизации рекламных кампаний. С другой стороны, пользователи, работающие с криптовалютой, ставят на первое место качество эмуляции данных и обход анти-мошеннических систем.

Сообщество. Помимо функционала, некоторые пользователи отмечают важность наличия сообщества единомышленников. Это особенно важно, если разработчики изначально позиционировали браузер для определенных целей. Например, для партнёров, пользователей криптовалюты или разработчиков.

Я провел исследование и нашел 15 альтернатив GoLogin, которые удовлетворяют потребности различных пользователей: пользователей веб-серфинга, партнеров по партнерской программе, разработчиков, маркетологов и других цифровых специалистов.

Как я оценил альтернативы GoLogin

Подготавливая мой список альтернативных браузеров, я сосредоточился на следующих критериях:

Особенности. Помимо подделки данных, разработчики добавляют дополнительные функции в браузер. Например, встроенные менеджеры прокси, роботы для управления куки, доступ к API, автоматизация браузера и т. д.

Ценообразование. Обычно антидетект-браузеры предоставляются на платной подписке. Стоимость зависит от количества профилей, включенных в подписку.

Простота интеграции. Все браузеры отличаются по сложности установки. Некоторые браузеры легко скачиваются в формате программы, в то время как другие используются в формате веб-версий и облачных решений.

Целевая аудитория конкретного браузера. Например, некоторые браузеры подходят только для профессионалов из-за сложности интерфейса. Другие легко устанавливаются на устройстве пользователя и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Обзоры и обратная связь.

Я составил таблицу сравнения всех браузеров из моего исследования, чтобы показать ключевые особенности каждого программного обеспечения и его стоимость.

Название браузера Пробный период и плата Основные функции Undetectable Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $39/месяц Создает сотни профилей в минуту

Бот для cookies

Экспорт cookies и профилей

3 способа хранения аккаунтов Sessionbox Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $6.99/месяц Автоматизация рабочих процессов

Менеджер прокси-серверов

Совместим с различными браузерами AdsPower Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $5.4/месяц Автоматизация действий

Центр приложений

Простая настройка профиля и синхронизация Incogniton Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $20.99/месяц Удобный пользовательский интерфейс

Импорт/экспорт cookies

Автоматизация маркетинга Multilogin Нет пробного периода Плата за подписку: от $74/месяц Облачное хранилище

2 встроенных браузера

Управление профилями Dolphin Anty Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $71/месяц Импорт аккаунтов и прокси-серверов

Бот для cookies

Интуитивно понятный интерфейс Octo Browser Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $21/месяц Автоматизация задач

Менеджер прокси-серверов

Синхронизация в облаке Hidemyacc Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $15/месяц 2 встроенных браузера

Быстрое создание дубликатов аккаунтов

Автоматизация задач Loginways Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $35/месяц Менеджер cookies

Поддержка прокси-серверов

Синхронизация профилей Kameleo Нет пробного периода Плата за подписку: от €59/месяц Мобильное приложение

Интеграция автоматизации

Неограниченное количество профилей Ghost Browser Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $21/месяц Синхронизация с Chrome

Блокировщик рекламы

Менеджер прокси-серверов Lalicat Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $59/месяц Автоматизация задач

Эмуляция разных ОС

Быстрая настройка профиля VMlogin Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от $75/месяц Автоматизация задач

Импорт/экспорт cookies

Пакетное создание профилей браузера Surfinite Бесплатная пробная версия Плата за подписку: от €29/месяц Автоматизация задач

Быстрая смена отпечатка

Отличный пользовательский интерфейс ixBrowser Плата за подписку: бесплатный браузер, от $2.25/месяц для IP-адресов Бесплатный браузер

Менеджер cookies

Расширения Chrome

Давайте внимательнее рассмотрим каждый из этих браузеров.

С помощью Undetectable пользователи могут управлять сотнями аккаунтов и защищать данные отпечатка пальца

Неразличимый - это простой и функциональный браузер, который может создать сотни профилей всего за несколько минут с отпечатками, доверяемыми анти-мошенническими системами.

Основные характеристики

Браузер на основе Chromium. Необнаружимый, поддерживает установку расширений и инструментов разработчика из магазина Chrome.

Cookie Bot. Бот собирает куки и автоматически прогревает аккаунты, чтобы завоевать доверие анти-мошеннических систем. Чтобы воспользоваться функцией, откройте Cookie Bot, выберите страну и количество сайтов, которые бот должен посетить. Затем Cookie Bot сгенерирует список случайных сайтов и посетит их.

Три способа хранения профилей. Браузер предлагает три формата хранения профилей: на устройстве, в облаке или на персональном сервере пользователя. В случае локального хранения на устройстве профили доступны без синхронизации с сервером, так что пользователи могут создавать, редактировать, запускать и удалять профили круглосуточно.

Подходит для командной работы. В браузер встроено более 30 функций для настройки доступа в команде. Например, пользователь может помечать свои профили, выбирать роли для оригинальных членов команды, группировать профили для разграничения доступа и отслеживать роли, статусы и сессии на специальной панели управления.

Экспорт куки и профилей. Необнаружимый поддерживает передачу сессий и прокси в нескольких популярных форматах, включая JSON и специальный формат из самого браузера antidetect.

Интеграции

Браузер совместим с Windows 10 и выше, macOS M series и Intel.

Ценообразование

Одной из ключевых особенностей браузера является возможность создания пользователями неограниченного количества локальных профилей для всех приобретенных подписок. Однако существует ограничение на количество цифровых отпечатков, облачных профилей и конфигураций браузера.

Undetectable предлагает 4 типа планов подписки, включая бесплатный план с 5 профилями облака

Почему Undetectable - отличная альтернатива GoLogin

Undetectable имеет широкий список функций, которые подойдут как обычным пользователям интернета, которые беспокоятся о защите данных, так и настоящим профессионалам. Три формата хранения профиля увеличивают защиту данных. В отличие от GoLogin, у Undetectable есть более гибкие тарифные планы с возможностью создания неограниченного количества профилей.

Отзывы

Пользователи отмечают удобство работы с Undetectable при работе в командах, высокий уровень эмуляции и полезные функции.

Команды отмечают, что Undetectable показывает отличную производительность и подделку данных

Что касается недостатков, пользователи отметили, что возникают проблемы с сохранением основной страницы и функция заполнения автоматически не работает на всех веб-сайтах.

Пользователи испытывают проблемы при сохранении домашней страницы и использовании инструмента автозаполнения через недетектируемый

Преимущества

Неограниченное количество профилей на всех приобретенных подписках

Мощные функциональные возможности для всей команды

Встроенный бот для куки-файлов

Недостатки

Нет мобильного приложения или веб-версии

Полный набор функций браузера, включая 100 конфигураций браузера, экспорт файлов cookie и локальные профили доступны только при подписке на PRO-план

Для кого подходит Undetectable

Незаметность подходит для партнерского маркетинга, ставок, электронной коммерции, работы с криптовалютами, мультиаккаунтинга и для крупных команд с различными ролями.

Sessionbox подходит для мультиаккаунтинга и маскировки данных

Sessionbox - это браузерное приложение с доступной стоимостью подписки и бесплатным пробным периодом. Браузер оценят пользователи, которые хотят эмулировать свои отпечатки пальцев, продолжая работать в привычных браузерах: Chrome, Edge или Mozilla.

Основные функции

Приложение для рабочего стола. Все запущенные профили будут открываться в браузере, который вы выберете для использования. Например, для Windows вы можете выбрать Microsoft Edge, Chrome или Mozilla.

Совместимость с различными браузерами. Поскольку Sessionbox открывает профили в выбранном вами браузере, оно также поддерживает все виды расширений, специфичных для браузера.

Подходит для работы в команде. В частности, пользователи могут делиться сессиями для бесперебойной работы.

Менеджер прокси. После сохранения прокси-серверов в приложении пользователи могут привязывать их к профилям или использовать автоматическую установку часового пояса и местоположения в менеджере прокси.

Откройте настройки, чтобы управлять данными вашего профиля в Sessionbox

Интеграции

Браузер доступен для Windows и macOS

Ценообразование

У Sessionbox одна из наиболее доступных базовых подписок на рынке: подписка для индивидуальных пользователей начинается от $6.99 в месяц.

Sessionbox предлагает четыре типа подписных планов, включая корпоративный с круглосуточной поддержкой

Почему Sessionbox - отличная альтернатива GoLogin

Основное преимущество Sessionbox заключается в возможности работы с профилями в привычном браузере и использовании всех его функций. Приложение для обхода обнаружения имеет низкую стоимость даже на PRO-планах.

Отзывы

Согласно отзывам пользователей, Sessionbox подходит для базового эмулирования данных и простых задач. Тем не менее, некоторые пользователи ждали вечность ответа от службы поддержки.

Пользователи Sessionbox испытывают проблемы при попытке получить ответ от службы поддержки

Преимущества

Доступная подписка

Возможность работать с профилями в вашем любимом браузере

Недостатки

Формат приложения. Пользователи, привыкшие работать исключительно в версиях для настольных ПК, могут считать неудобным переход с приложения

Недостаток функций для командной работы

Ограниченные возможности автоматизации

Для кого подойдет Sessionbox

Браузер подходит для широкого спектра задач, включая веб-скрапинг, электронную коммерцию, партнерский маркетинг и SMM. Обязательно попробуйте пробную версию, прежде чем оплатить подписку. Лично я предпочитаю полностью настольное программное обеспечение, но это вопрос привычки.

AdsPower предоставляет скидку до 40% на все подписки

AdsPower - популярный браузер антиобнаружения, обладающий конкурентными преимуществами. Например, синхронизатор, повторяющий определенное действие одновременно в нескольких профилях, а также два встроенных браузера, позволяющих увеличить эмуляцию в различных системах.

Основные особенности

Замена более чем 20 параметров отпечатков устройства и подключения. AdsPower заменяет версию браузера, операционную систему, часовой пояс и время, пользовательский агент, язык и другие параметры.

Три формата для создания профилей. Три типа создания профилей доступны всем пользователям: создание одного профиля с стандартными настройками, создание нескольких профилей с аналогичными настройками или создание десятка профилей сразу на основе параметров, собранных в формате Excel.

Автоматизация действий. В частности, автоматическое создание отпечатков, профилей и выбор IP-адреса. В браузере есть встроенный робот RPA — программа, способная имитировать действия реального человека на различных сайтах. Например, он может прокручивать страницы, создавать и отмечать понравившиеся посты. Каждый пользователь может собрать персональный набор функций, которые он хочет автоматизировать.

Подходит для самостоятельных экспертов, малых команд и целых компаний. AdsPower включает широкий спектр функций для работы в команде, включая назначение ролей, группировку профилей и быстрый импорт учетных записей с использованием логина или куки.

Центр приложений. Пользователи могут устанавливать различные расширения для каждого профиля для автоматизации или усиления своих аккаунтов. Например, с расширением "FB Ads Reports" пользователи могут наблюдать информацию об аккаунте и кампаниях.

Браузер имеет веб-версию, однако я рекомендую начать сразу с настольной версии для большей функциональности. После установки браузера вы увидите полный набор функций в разделе Глобальные настройки.

Вы можете найти все функции AdsPower на вкладке «Глобальные настройки»

Интеграции

AdsPower совместим с Windows 7 и более поздними версиями, macOS и Linux.

Ценообразование

AdsPower предлагает 5 профилей браузера без ограничения по времени. Однако эта опция доступна только в некоторых странах. Для опытных пользователей доступны несколько подписок со скидкой 40% при покупке на год.

AdsPower предлагает 4 типа планов подписки, включая бесплатный план с 5 профилями

Отзывы

Пользователи отмечают стабильную производительность браузера, функциональность и отзывчивую поддержку, которая действительно стремится помочь.

Пользователи довольны командой поддержки AdsPower

Некоторые пользователи отметили проблемы с соединением через прокси.

Иногда у AdsPower возникают проблемы с прокси

Почему AdsPower является отличной альтернативой GoLogin

AdsPower имеет уникальные функции, которых нет у GoLogin. Например, расширенные функции робота RPA и синхронизатор действий. Разработчики постоянно улучшают браузер и добавляют новые функции, которые ценят цифровые специалисты.

Плюсы

Уникальные расширения для автоматизации

Простой и понятный интерфейс

Удобен для всех форматов работы

Доступная стоимость

Недостатки

Нестабильная работа с прокси

Происходят сбои в соединении

Для кого подходит AdsPower

Благодаря легкой установке, простому интерфейсу и набору функций, AdsPower подходит как для обычных пользователей, так и для профессионалов.

Incogniton имеет удобный интерфейс и интеграцию с Selenium

Incogniton имеет более 400 000 пользователей, которые ценят браузер за его широкий спектр функций, которые помогают в решении различных цифровых задач, и за полезную поддержку.

Основные характеристики

Интерфейс, удобный для пользователя. В браузере есть подсказки, описывающие функции и помогающие быстро разобраться в настройках. Эта функция действительно полезна для новых пользователей. Интерфейс доступен на четырех языках: английском, китайском, русском и португальском.

Круглосуточная поддержка. В отличие от многих браузеров, поддержка Incogniton работает круглосуточно и всегда отвечает быстро.

Импорт и экспорт файлов cookie. Эта функция полезна для специалистов, которые покупают готовые аккаунты или нуждаются в передаче аккаунтов из другого браузера.

Автоматизация работы. Браузер имеет интеграцию с Selenium и Puppeteer для автоматизации работы с аккаунтами.

Интеграции

Incogniton можно установить на Windows и macOS.

Ценообразование

Incogniton предоставляет 10 бесплатных профилей браузера. Если этого не хватает, пользователи могут выбрать один из трех платных вариантов подписки.

Incogniton предлагает 4 типа платных планов, включая бесплатный план с 10 профилями

Почему Incogniton является отличной альтернативой GoLogin

Incogniton предлагает 10 бесплатных профилей, поддерживающих все основные функции браузера, включая автоматизацию, импорт и экспорт данных.

Отзывы

Пользователи чаще всего высоко оценивают этот браузер. Они особо отмечают его отзывчивую поддержку и стабильность.

Incogniton помогает оставаться анонимным в Интернете

В то же время, некоторые пользователи ожидают добавления новых функций.

Incogniton не имеет достаточно функций для профессионалов

Преимущества

Отзывчивая поддержка

Импорт и экспорт файлов cookie

Интеграция с Selenium и Puppeteer

10 браузерных профилей бесплатно

Недостатки

Недостаток функций

Для кого подходит Инкогнитон

Браузер прекрасно подходит для социальных сетей и электронной коммерции. В то же время пользователи с другими специализациями находят его полезным для своих цифровых задач.

Multilogin подходит для веб-скрапинга и многопользовательских учетных записей

Multilogin имеет широкую аудиторию пользователей по всему миру. Интерфейс браузера доступен на нескольких языках, включая бразильский, английский, китайский, португальский и вьетнамский.

Основные особенности

Хранение данных в облаке. Вся информация о профиле хранится в безопасной среде облака Ads Cloud. Это уменьшает нагрузку на память и ресурсы устройства пользователя.

Подходит для работы в команде. Браузер подходит для одновременной работы всей команды, имеющей сотни учетных записей в различных сервисах и платформах. При работе в команде профили будут синхронизироваться на всех устройствах, так что участники могут работать все вместе с конкретной учетной записью.

Два встроенных браузера. Multilogin включает сразу два браузера: Mimic, который работает на основе Chromium, и Stealth fox с ядром Mozilla.

Управление профилями. Например, пользователи могут отмечать профили флажками для быстрого запуска или закрытия сотен сеансов.

Интеграции

Мультилогин можно установить на Windows, macOS и Linux.

Ценообразование

Хотя в браузере нет бесплатной пробной версии, пользователи могут вернуть средства в течение первых 14 дней использования. Цена базовой подписки для одного пользователя начинается от $99 в месяц. При ежегодной оплате пользователи получают скидку 20%.

Multilogin предлагает три типа подписных планов

Почему Multilogin является отличной альтернативой GoLogin

Мульти-логин легко настроить и имеет уникальные функции. Например, два встроенных браузера в одном и том же программном обеспечении.

Отзывы

У Multilogin отличная команда поддержки

Хотя некоторые пользователи сталкиваются с сбоями сервиса во время работы или при оплате счетов.

Пользователи Multilogin хотели бы получать счета в формате PDF

Преимущества

Высококачественное эмулирование

Обширный набор функций

Отзывчивая поддержка

Недостатки

Проблемы с оплатой

Высокая стоимость подписки

Отсутствие пробного периода

Для кого подходит Multilogin

Разработчики подчеркивают, что браузер отлично подходит для мультиаккаунтинга и веб-скрапинга. По моему мнению, браузер подходит для всех цифровых задач, включая совместную работу.

Dolphin Anty идеален для партнерского маркетинга и мультиаккаунтинга

Дельфин Анты был создан очень ответственной и ориентированной на клиентов командой. Например, летом 2022 года хакеры нашли уязвимость и взломали браузер. Атака затронула некоторых пользователей, поэтому команда полностью компенсировала всем пользователям все финансовые потери.

Основные функции

Функционал для работы в команде. Пользователи могут назначить одну из трех ролей в команде: администратор, покупатель или пользователь. Все роли имеют различные уровни доступа и возможности.

Массовый импорт аккаунтов и прокси. Эта функция помогает загружать сотни аккаунтов и прокси непосредственно с устройства в браузер и создавать для них профили.

Использование реальных отпечатков пальцев. Разработчики собирают цифровые отпечатки пальцев в Интернете и автоматически добавляют их к каждому новому профилю. Это позволяет вам выглядеть как можно более похожим на обычных пользователей.

Удобная фильтрация аккаунтов. Вы можете добавлять теги, заметки и статусы к любому профилю, что ускоряет поиск нужных профилей. Эта функциональность особенно полезна для пользователей, работающих с множеством сайтов или в команде.

Робот по работе с куки-файлами. С его помощью можно автоматически генерировать историю посещений, так что после запуска аккаунтов анти-мошеннические системы различных сайтов могут проверить эти данные и повысить доверие к аккаунту.

Используя Dolphin Anty, вы можете подделать более чем 20 параметров отпечатка

Интеграции

Dolphin anti совместим с Windows, macOS и Linux. При загрузке программы с официального сайта ваша операционная система будет обнаружена автоматически.

Ценообразование

Dolphin anti предлагает 4 варианта подписки. Один из них абсолютно бесплатен, но он имеет ограничения в функциональности. Например, 10 профилей одновременно и ограничения в обмене профилями с другими пользователями.

Почему Dolphin Anty - отличная альтернатива GoLogin

Dolphin Anti приобрел большую популярность среди пользователей СНГ благодаря лояльной ценовой политике и широкому спектру функций. Разработчики постоянно обновляют браузер и добавляют новые функции, чтобы удовлетворить потребности пользователей.

Обзоры

Отзывов о Dolphin Anty в интернете не так много, хотя браузер находится на рынке уже более 3 лет. По мнению пользователей, браузер обеспечивает стабильную работу, высокий уровень поддержки и постоянное обновление новыми функциями.

Dolphin Anty демонстрирует стабильное соединение и производительность

Преимущества

Робот для печенья

Отличные функции для командной работы

Удобный интерфейс

Внимательное обслуживание поддержки

Недостатки

Дорогие тарифные планы

Для кого подходит утюг Dolphin Anty

Изначально браузер antidetect был разработан для аффилиат-маркетинга, поэтому в нем есть много полезных функций для работы с несколькими аккаунтами одновременно. Благодаря 10 бесплатным профилям, браузер также подходит для обычных пользователей, которые хотят оставаться анонимными в сети без дополнительных затрат.

Браузер Octo маскирует цифровые отпечатки, чтобы управлять множеством аккаунтов с одного устройства

Октябрьский браузер удовлетворяет потребности пользователей с различными цифровыми задачами. Среди уникальных функций браузера стоит выделить экспорт профиля с возможностью последующего импорта без потери данных отпечатка пальца.

Основные особенности

Автоматизация API. Браузер может быть синхронизирован с Selenium, Puppeteer и другими библиотеками.

Широкие опции настроек профиля. Профили могут быть созданы в 1 клик, после чего пользователи могут копировать, экспортировать и передавать их своим коллегам.

Менеджер прокси. Браузер Octo поддерживает все популярные виды прокси: HTTP, SOCKS5, SSH. Прокси могут быть сохранены в браузере для добавления их к аккаунтам позже. Для управления прокси пользователи могут добавлять различные расширения к браузеру.

Облачная синхронизация. Благодаря этой функции пользователи могут открывать учетные записи на разных устройствах. Например, если вы работали на устройстве №1, а затем выключили его, вошли в браузер с устройства №2, вы можете продолжить работу с того же места.

Интеграции

Браузер можно установить на Windows, macOS с процессорами Intel/Apple Silicon и Linux.

Цены

Браузер Octo предлагает 5 видов подписок с возможностью получить скидку при оплате за 3, 6 или 12 месяцев.

Браузер Octo предлагает 5 типов подписных планов со скидкой 30% от цены, если приобрести их ежегодно.

Почему браузер Octo является отличной альтернативой GoLogin

Браузер Octo не привязан к устройству, поэтому пользователи могут входить с разных устройств. Нет ограничений на количество профилей, работающих одновременно. Именно эти качества часто становятся причиной выбора пользователей этого браузера.

Отзывы

Пользователи отмечают, что браузер имеет хороший набор функций и обеспечивает высокий уровень эмуляции.

Пользователи довольны скоростью установки и настройки браузера Окто

Однако некоторые пользователи хотели бы видеть больше функций в браузере и более быструю загрузку браузера.

Пользователи считают, что в браузере Octo не хватает функций

Преимущества

Простая установка

Дружелюбный интерфейс, идентичный Chrome

Хорошая автоматизация API

Недостатки

Иногда загрузка занимает много времени

Высокая стоимость

Недостаток типичных плагинов

Для кого подходит браузер Окто

Браузер Octo - это универсальный браузер, который подходит для различных задач: браузер для обхода детекции, SMM, SEO, мультиаккаунтинга и просто для повышения анонимности в сети.

Hidemyacc предлагает бесплатную пробную версию на 7 дней

Hidemyacc - один из немногих браузеров, основанных на двух популярных браузерах. Пока что браузер только начинает набирать популярность среди цифровых специалистов, поэтому разработчики активно расширяют функциональность своего программного обеспечения.

Основные особенности

Работает на двух браузерах. Для обеспечения максимальной анонимности программа включает в себя два браузера: Ghostly с ядром Chromium и Foxy с ядром Mozilla Firefox.

Эмуляция мобильного устройства. При создании цифрового отпечатка можно выбрать эмуляцию операционных систем Linux, Mac, Ubuntu, Chrome OS, iOS и Android.

Функция быстрого копирования аккаунтов. Пользователи могут создать сотни копий одного профиля, с возможностью дальнейшего редактирования параметров конкретного цифрового отпечатка.

Скрипты для автоматизации. В специальном разделе браузера можно добавить самописный код для автоматизации действий или использовать один из готовых скриптов. Например, при работе с Facebook можно автоматически ставить лайки, комментировать и делать репосты.

Интеграции

Браузер можно использовать только на операционных системах Windows.

Цены

Hidemyacc предлагает шесть вариантов подписки, которые отличаются количеством профилей, поддерживаемыми операционными системами, функциями и возможностями для командной работы.

Hidemyacc предлагает 3 типа стандартных планов подписки

Hidemyacc предлагает 3 типа премиальных планов подписки

Почему Hidemyacc - отличная альтернатива GoLogin

У Hidemyacc есть обширный набор функций, а гибкая система ценообразования делает браузер доступным как для обычных пользователей, так и для топовых команд. Особенностью этого программного обеспечения является также функция дублирования профилей, что отличает его от многих других браузеров.

Обзоры

Среди основных преимуществ браузера пользователи отмечают широкий набор функций, простую настройку и качество эмуляции.

Hidemyacc имеет удобный интерфейс, простой процесс установки и быструю поддержку

Некоторые пользователи хотят увидеть более низкую цену.

Некоторые пользователи Hidemyacc хотели бы более доступную цену

Плюсы

Простая установка

Специальные функции, включая управление прокси и дублирование аккаунтов

Стабильное подключение

Недостатки

Высокая цена

Для кого подходит Hidemyacc

Hidemyacc идеально подходит для различных цифровых задач: работы с криптовалютами, партнерским маркетингом, SMM, SEO. Поскольку у браузера нет полностью бесплатной подписки, обычные пользователи часто выбирают другие решения.

Loginways помогает управлять несколькими аккаунтами и защищать данные

Loginways появился на рынке в 2021 году и пока не выделяется особо по функциональности среди других браузеров против обнаружения.

Основные характеристики

Не привязка к устройству. Благодаря синхронизации профиля пользователи могут войти в браузер с любого устройства и продолжить работу там, где они остановились.

Менеджер куки. У браузера есть функции быстрого импорта и экспорта куки-файлов учетной записи.

Поддерживает все популярные протоколы прокси. В частности, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, авторизованные и неавторизованные прокси.

Интеграции

Браузер можно установить на Windows и macOS.

Ценообразование

Loginways не предлагает бесплатные подписки, поэтому обычные пользователи предпочитают другие браузеры. Цена подписки зависит от количества профилей.

Loginways предлагает три вида подписочных планов

Почему Loginways является отличной альтернативой GoLogin

Логин - это простой и интуитивно понятный браузер, который имеет базовые функции для эмуляции данных отпечатка пальца и последующей работы в сети. Разработчики редко добавляют новые функции, хотя базовые функции показывают отличную производительность.

Обзоры

Отзывов и рекомендаций онлайн о Loginways пока не так много. Это также связано с тем, что браузер относительно новый и вероятнее всего используется в странах СНГ. Например, на популярном сайте сравнения браузеров ALternativeTo пока нет рейтинга этого браузера.

Преимущества

Высокая эмуляция

Стабильное соединение

Недостатки

Отсутствие функций

Слишком дорого для небольшого набора функций

Для кого подходит Loginways

Loginways используется для мультиаккаунтинга и предлагает все основные функции: возможность командной работы, автоматическую синхронизацию профилей, менеджер cookies и совместимость с различными прокси. Для более сложных цифровых задач рекомендуется использовать другие решения из этого списка.

Kameleo имеет версию для ПК и мобильное приложение

Камелео быстро нашел свою аудиторию на рынке благодаря ряду полезных функций. В частности, Камелео - один из немногих браузеров, предлагающих мобильное приложение.

Основные особенности

Мобильное приложение Android. Пользователи могут создавать профили с отпечатками iOS и Android, используя все популярные типы прокси или VPN для замены IP.

Поддерживает 4 типа браузеров. Kameleo работает на нескольких ядрах браузера одновременно, так что пользователи могут эмулировать отпечатки Chrome, Firefox, Safari и Edge и использовать их функции.

Замена более 10 параметров отпечатков. В частности, данные операционной системы, часовой пояс, язык, WebRTC, шрифты, плагины и другие параметры.

Нет ограничений на количество профилей. Все подписки предоставляют неограниченное количество профилей браузера.

Интеграции

Kameleo можно установить на Windows и Android.

Ценообразование

Одной из основных особенностей браузера является отсутствие ограничений на количество профилей. Типы подписок различаются по количеству доступных функций в браузере.

Kameleo предлагает три вида платных подписок

Почему Kameleo является отличной альтернативой GoLogin

Основной особенностью браузера является мобильное приложение для Android. Kameleo имеет все необходимые функции для выполнения различных задач: автоматизация, поддержка популярных форматов прокси, экспорт и импорт файлов cookie и многое другое.

Отзывы

Пользователи отмечают удобство использования, настраиваемость и дружелюбный интерфейс браузера.

Kameleo имеет удобный интерфейс и простой процесс настройки

Иногда браузер Kameleo получает негативные отзывы о качестве имитации отпечатка пальца.

Kameleo проваливает некоторые тесты на отпечатки

Преимущества

Встроенный менеджер прокси

Мобильное приложение для Android

Неограниченное количество профилей на всех тарифных планах

Недостатки

Нестабильное качество эмуляции

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами с подключением

Дорого

Для кого хорош Kameleo

Поскольку обзоры отмечают нестабильное качество эмуляции, браузер может быть не подходящим для ставок, работы с криптовалютами и обхода продвинутых анти-мошеннических систем. Kameleo показывает хорошую производительность для партнерского маркетинга, SMM и SEO.

Ghost Browser имеет интуитивный интерфейс и отличную поддержку

Ghost Browser имеет хорошее соотношение цены и количества встроенных функций. Лично я обожаю их приятный и плавный интерфейс браузера.

Основные особенности

Блокировка рекламы. В браузере есть встроенное расширение для блокировки рекламы. Это позволяет посещать веб-сайты без ненужных спама и сбора данных.

Синхронизация Chrome. Браузер основан на ядре Chromium, что позволяет устанавливать расширения из Chrome и синхронизировать историю, закладки и куки при необходимости.

Сортировка профилей. В браузере Ghost пользователи могут помечать и сортировать вкладки с помощью фильтров, что ускоряет поиск и переключение между учетными записями.

Менеджер прокси. В браузере есть специальное расширение Ghost Proxy Control, которое помогает управлять всеми сохраненными прокси и добавлять их к учетным записям.

Интеграции

Ghost browser совместим с Windows, Linux и macOS.

Ценообразование

В браузере есть три варианта подписки, включая полностью бесплатный план с 4 профилями. Платные подписки различаются количеством функций и профилей.

Ghost Browser предлагает 3 типа платных планов, включая один бесплатный

Почему Ghost Browser - отличная альтернатива GoLogin

Браузер Ghost предлагает хороший набор функций даже в бесплатном плане. Пользователи отмечают удобство интерфейса и настройки отпечатков.

Отзывы

Пользователи браузера отмечают его удобные функции автоматизации работы, возможность создавать профили в различных цветах, чтобы не запутаться, а также хороший уровень эмуляции.

Ghost browser легок в использовании и подходит для работы в команде

Среди недостатков браузера пользователи отмечали проблемы со скоростью загрузки сайта и сталкивались с проблемами с расширениями. Рекламный блокировщик также нуждается в улучшениях, поскольку часто блокирует все рекламные баннеры на сайте, хотя в некоторых случаях пользователям нужно их видеть.

Некоторые функции Ghost Browser работают плохо

Преимущества

Высокий уровень безопасности и конфиденциальности

Отзывчивая поддержка для пользователей с различными операционными системами

Пользовательский интерфейс, удобный в использовании

Недостатки

Цена не соответствует качеству

Есть проблемы со скоростью браузера

Некоторые функции, такие как единый вход и ограниченный доступ, не работают, как описано

Для кого подходит браузер Ghost

Ghost Browser подходит для защиты онлайн-данных, специалистов по SMM, партнерского маркетинга и электронной коммерции.

Вы можете автоматизировать свои действия в Интернете, используя Lalicat

Лаликат приобрел большую популярность в Азии и некоторых европейских странах. Браузер представляет собой стандартное решение, которое обеспечивает хорошее качество основных функций.

Основные характеристики

Автоматизация через API. С этой функцией пользователи могут добавлять сторонние сервисы для автоматизации рутиных действий на различных платформах и в социальных сетях.

Подходит для командной работы. Пользователи могут назначать различные роли и уровни доступа, а также передавать аккаунты между членами команды.

Эмуляция различных операционных систем. При настройке профиля пользователи могут выбирать отпечаток Chrome, Firefox, Windows, Android или iOS.

Замена более 10 параметров отпечатка. Пользователи могут подделывать версию браузера, системные шрифты, ОЗУ, ЦП, SSL, мультимедийные устройства, расширения, операционную систему, класс ЦП, язык, WebGL и т. д.

Интеграции

Lalicat может быть установлен на Windows.

Ценообразование

Браузер предлагает бесплатную 3-дневную пробную версию и пять вариантов подписки. Один раз оплатив подписку на 3, 6 или 12 месяцев пользователи могут получить дополнительные дни подписки или скидку до 27%.

Lalicat предлагает 5 типов подписочных планов

Почему Lalicat - отличная альтернатива GoLogin

Lalicat становится все более популярным среди пользователей благодаря своей хорошей функциональности и гибкой ценовой политике, с скидками до 27% при ежегодной оплате.

Отзывы

Среди ключевых преимуществ пользователи отмечают хороший уровень замены отпечатков пальцев, большое количество пользовательских агентов и легкость переключения между вкладками.

Lalicat отлично скрывает данные пользователей в сети

У некоторых пользователей возникли проблемы с оплатой. В частности, один из пользователей не смог воспользоваться программой и затем запросил возврат средств.

Команда поддержки Lalicat может отвечать целую вечность

Преимущества

Большое количество юзер-агентов

Поддерживает различные ядра браузеров

Недостатки

Возможны проблемы с возвратом

Дорого

Медленный отклик службы поддержки

Для кого подходит Лаликат

Лаликат подходит для социальных сетей, электронной коммерции, продажи билетов, ставок и партнерского маркетинга. Хотя разработчики утверждают, что браузер подходит для мультиаккаунтинга, я рекомендую большим командам и целым компаниям выбирать более проверенные решения.

С помощью VMlogin пользователи могут управлять несколькими учетными записями при работе в одиночку или в команде

VMlogin - это китайский браузер с англоязычной локализацией. Помимо специальной технологии замены отпечатков пальцев, это стандартный браузер, предлагающий основные функции для цифровых задач.

Основные характеристики

Автоматизация типичных задач. Пользователи могут автоматизировать рутинные задачи с помощью Selenium или специального программного обеспечения, например, Browser Automation Studio.

Подходит для работы в команде. Участники команды могут передавать профили или одновременно работать в определенных аккаунтах.

Совместимость с различными форматами прокси. Пользователи могут добавлять прокси всех популярных типов, включая HTTPS, SOCKS5 и SSH.

Импорт и экспорт файлов cookie. С этой функцией вы можете добавлять купленные или ранее использованные на других браузерах учетные записи.

Интеграции

VMlogin может быть установлен на Windows.

Ценообразование

VMLogin предлагает бесплатную пробную версию на 3 дня, после чего пользователь должен выбрать один из трех вариантов подписки.

VMlogin предлагает 3 типа подписных планов и одну 3-дневную пробную версию

Почему VMlogin - отличная альтернатива GoLogin

Wmlogin имеет все функции для удовлетворения потребностей цифровых специалистов, включая автоматизацию браузера, импорт и экспорт куки, функции передачи учетных записей.

Отзывы

Онлайн существует немного обзоров на антидетект-браузер. Среди доступных обзоров пользователи отмечают изолированные вкладки с индивидуальными настройками для каждого профиля и автоматизацию действий.

Отдельно некоторые обозреватели отмечают, что они часто сталкиваются с ошибками.

Некоторый текст на VMlogin написан на китайском

Преимущества

Автоматизация типичных задач

Подходит для работы в команде

Недостатки

Ошибки сервера

Ошибки интерфейса и нестабильная работа

Дорого

Некоторые тексты интерфейса на китайском

Для кого подходит VMlogin

VMlogin подходит для соло специалистов или небольших команд, занимающихся партнерским маркетингом, веб-скрапингом, SMM и электронной коммерцией. Для крупных команд и компаний я бы рекомендовал выбирать другие браузеры из этой статьи.

Surfinite ускоряет работу и фальсифицирует цифровые отпечатки

Сурфините будет оценено теми, кто ценит порядок и структуру. Например, пользователь, работающий в команде, может создать отдельную группу профилей для личных проектов.

Основные особенности

Автоматизация. Пользователи могут автоматизировать рутинные задачи, которые чаще всего выполняются в социальных сетях и в рекламных кабинетах.

Подходит для командной работы. В Surfinite пользователи могут назначать разные роли участникам команды для дифференциации доступа, передачи учетных записей или одновременного входа в выбранные профили.

Замена 10+ параметров отпечатка пальца. Surfinite может эмулировать операционную систему, ЦП, ГПУ, ОЗУ, разрешение экрана, шрифты, геолокацию, языки, WebRTC, изображение Canvas, изображение WebGL, аудиоконтекст, батарею и мультимедийные устройства.

Удобная сортировка. Все профили могут быть определены в разных категориях и вкладках для быстрого поиска учетных записей.

Интеграции

Совместимо с Windows, Linux и macOS

Цены

Всем пользователям предлагается 1-дневная пробная версия, после чего они могут выбрать один из 4 вариантов подписки. При ежегодном платеже пользователи получают скидку 20%.

Surfinite предлагает 4 типа платных планов подписки

Почему Surfinite - отличная альтернатива GoLogin

Surfiniite предлагает высокий уровень эмуляции с возможностью настройки печатей. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу пользователи могут быстро найти все необходимые профили.

Отзывы

Пользователи отмечают, что Сурфинит имеет все заявленные разработчиком функции, и некоторые действительно впечатлены скоростью подключения и пользовательским интерфейсом браузера.

Пользователям нравится, что у Surfinite впечатляющий пользовательский интерфейс и 7-дневная бесплатная пробная версия

Преимущества

Впечатляющий пользовательский интерфейс

Высокая скорость соединения

Функции автоматизации

Недостатки

Незначительные ошибки

Для кого подходит Surfinite

Surfinite подходит для управления несколькими рекламными щитами и аккаунтами в социальных сетях, ставками, продажей билетов и криптовалютой.

iXBrower - это абсолютно бесплатный браузер антидетект

ixBrowser стал уникальным решением на рынке. Особенность браузера заключается в том, что он полностью бесплатен: пользователи должны платить только в случае необходимости использования высококачественных прокси-серверов.

Основные характеристики

Бесплатно. Все функции браузера доступны бесплатно. Пользователи платят только за возможность выбора конкретных прокси в зависимости от их задач.

Менеджер куки. Пользователи могут экспортировать и импортировать куки в браузер, например, при передаче учётных записей из других браузеров.

Расширения Chrome. Пользователи могут устанавливать любые расширения Google Chrome и использовать их в своих профилях браузера.

Подходит для работы в команде. Пользователи могут передавать учётные записи, назначать роли и управлять уровнями доступа для конкретных пользователей.

Интеграции

ixBrowser можно установить на Windows

Цены

ixBrowser предлагает 4 типа абонементных планов, включая 1 бесплатный план с неограниченным количеством профилей

Почему ixBrowser - отличная альтернатива GoLogin

ixBrowser - это полностью бесплатный браузер, который поддерживает все необходимые функции для полноценной работы в сети, как индивидуально, так и целыми командами.

Отзывы

Основное преимущество ixBrowser заключается в том, что у него нет ограничений на количество профилей.

ixBrowsers предоставляется бесплатно без ограничений

Учитывая, что браузер бесплатен, пользователи остаются верными даже его недостаткам. Например, проблемы с пользовательским интерфейсом и прокси-подключением.

Пользователи хотели бы видеть более удобный интерфейс

Преимущества

Полностью бесплатный браузер антидетект

Профили для ПК и мобильных устройств

Подходит для работы в команде

Недостатки

Необходимо обновить пользовательский интерфейс

Скорость соединения с прокси

Для кого подходит ixBrowser

ixBrowser доступен широкой аудитории обычных пользователей и профессионалов, которые хотят решить базовые цифровые задачи, включая партнерский маркетинг, SMM и электронную коммерцию.

Какую альтернативу GoLogin выбрать

Основная цель этой статьи - показать альтернативы GoLogin, которые дешевле и обеспечивают отличную производительность для различных цифровых задач. На рынке существует множество других решений, которые помогут вам достичь ваших целей и показать захватывающую производительность в сети. В частности, некоторые пользователи используют сразу несколько браузеров с антидетекцией.

Лично я уже 6 месяцев использую Undetectable, и это полностью подходит мне.

Поделитесь в комментариях, какие браузеры вы тестировали и какова была ваша лучшая оценка.