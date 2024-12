15 Melhores Alternativas GoLogin para Multi-Contas em 2024: Avaliações de Especialistas

Nestes últimos 10 anos, tenho estado muito ativo na web: melhorando a reputação de clientes, criando conteúdo para redes sociais, lançando anúncios e, é claro, criptomoedas. Os instrumentos que impulsionaram minha performance foram os navegadores antidetect.

Eu testei diferentes soluções, então sou um cara bastante experiente sobre antidetects. Atualmente, um dos navegadores antidetect mais populares do mercado é o GoLogin. Apesar de todas as suas vantagens, eu regularmente experimento e procuro por alternativas ao GoLogin.

Neste artigo, preparei uma lista de navegadores antidetecção adequados para usuários com diferentes objetivos, tarefas e orçamentos. Para poupar seu tempo, aqui está a navegação:

Vamos começar com uma das soluções mais populares - GoLogin.

Por que escolhi o GoLogin em primeiro lugar

GoLogin é um navegador antidetecção universal que atende tanto a usuários comuns quanto a especialistas digitais: profissionais de marketing, especialistas em SMM, afiliados, desenvolvedores, gamers e outros especialistas.

O GoLogin é ótimo para multiplas contas e criação simplificada

Pessoalmente, eu notei as seguintes vantagens deste navegador:

Proxys gratuitos integrados. Uma funcionalidade útil para aqueles que desejam alterar sua identificação digital e proteger seus dados na web. Para realizar tarefas digitais mais complexas, como criptografia e contas múltiplas, recomendo a compra de proxies residenciais ou móveis.

Personalização da tabela de perfis. Os usuários podem visualizar a lista completa de contas em uma única janela e alternar facilmente entre perfis em diferentes redes sociais e mecanismos de busca. Essa função será especialmente útil em SMM, marketing de afiliados e contas múltiplas.

Versão móvel. O GoLogin é um dos poucos navegadores que possui uma versão completa para Android, além da versão web.

Atualizações regulares. Para garantir uma alta qualidade de emulação, os desenvolvedores lançam pelo menos duas atualizações por mês. Graças a isso, o navegador oferece uma conexão estável. Em caso de erros, a equipe de suporte responde e resolve os problemas rapidamente.

Uma vantagem separada do navegador é a sua compatibilidade com diferentes dispositivos. O GoLogin está disponível para Windows, Linux, Mac, Android ou como uma solução baseada na nuvem.

Uma vez que já ocorreram casos de hacks de navegadores anti-detect, qualquer usuário pode configurar a autenticação em dois fatores para proteção contra logins não autorizados. Para uma segurança e anonimato aumentados, cada perfil reside na nuvem.

GoLogin é um dos poucos navegadores que oferece até três perfis gratuitamente. Para os usuários que precisam de mais perfis, existem vários planos de assinatura. Qualquer plano de assinatura será mais barato se você pagar anualmente.

GoLogin oferece quatro tipos de planos de assinatura

Apesar da conveniência e funcionalidade do navegador, alguns usuários ainda optam por outros programas ou usam vários navegadores anti-detect ao mesmo tempo. Aqui está o motivo:

Preços. Mesmo que o GoLogin ofereça três perfis gratuitos, não é suficiente para alguns usuários. Por esse motivo, eles escolhem navegadores que oferecem mais perfis gratuitos ou são completamente gratuitos.

Recursos dependendo das tarefas. Por exemplo, recursos de bloqueio de rastreadores e automação de campanhas publicitárias podem ser importantes para especialistas em SMM e afiliados. Por outro lado, usuários que trabalham com criptomoeda colocam a qualidade de emulação de dados e contorno de sistemas antifraude em primeiro lugar.

Comunidade. Além dos recursos, alguns usuários destacam a importância de ter uma comunidade de pessoas com interesses semelhantes. Isso é especialmente verdadeiro se os desenvolvedores inicialmente posicionaram o navegador para fins específicos. Por exemplo, para afiliados, usuários de criptomoedas ou desenvolvedores.

Fiz minha pesquisa e encontrei 15 alternativas ao GoLogin que atendem às necessidades de diferentes usuários: navegadores da web, afiliados, desenvolvedores, especialistas em marketing e outros profissionais digitais.

Como avaliei as alternativas do GoLogin

Ao preparar minha lista de navegadores alternativos, me concentrei nos seguintes critérios:

Recursos. Além do spoofing de dados, os desenvolvedores adicionam recursos adicionais ao navegador. Por exemplo, gerenciadores de proxy embutidos, robôs de cookies, acesso a API, automação do navegador, etc.

Preços. Geralmente, os navegadores antidetect são oferecidos com base em assinatura paga. O custo depende do número de perfis incluídos na assinatura.

Facilidade de integração. Todos os navegadores diferem na dificuldade de instalação. Alguns navegadores são fáceis de baixar no formato de programa, enquanto outros são usados no formato de versões web e soluções baseadas em nuvem.

O público-alvo de um determinado navegador. Por exemplo, alguns navegadores são adequados apenas para profissionais devido à complexidade da interface. Outros são fáceis de instalar no dispositivo do usuário e têm uma interface intuitiva.

Avaliações e feedback.

Eu fiz uma tabela de comparação de todos os navegadores da minha pesquisa para mostrar as principais características de cada software e seu custo.

Nome do Navegador Teste Gratuito e Taxa Principais Características Undetectable Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $39/mês Cria centenas de perfis por minuto

Bot de cookies

Exportação de cookies e perfis

3 maneiras de armazenar contas Sessionbox Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $6.99/mês Automação de fluxos de trabalho

Gestor de proxy

Compatível com diferentes navegadores AdsPower Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $5.4/mês Automatização de ações

Centro de aplicativos

Configuração fácil de perfil e sincronização Incogniton Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $20.99/mês Interface agradável

Importação/exportação de cookies

Automatização de marketing Multilogin Sem teste Taxa de assinatura: a partir de $74/mês Armazenamento em nuvem

2 navegadores integrados

Gestão de perfis Dolphin Anty Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $71/mês Importação de contas e proxies

Robô de cookies

Interface amigável Octo Browser Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $21/mês Automatização de tarefas

Gestor de proxy

Sincronização na nuvem Hidemyacc Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $15/mês 2 navegadores integrados

Duplicação rápida de contas

Tarefas de automatização Loginways Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $35/mês Gestor de cookies

Suporte de proxy

Sincronização de perfis Kameleo Sem teste Taxa de assinatura: a partir de €59/mês Aplicativo móvel

Integração de automação

Perfis ilimitados Ghost Browser Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $21/mês Sincronização do Chrome

Bloqueador de anúncios

Gestor de proxy Lalicat Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $59/mês Automatização de tarefas

Emula diferentes SO

Configuração rápida de perfil VMlogin Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de $75/mês Automatização de tarefas

Importação/exportação de cookies

Criação em lote de perfis do navegador Surfinite Teste gratuito Taxa de assinatura: a partir de €29/mês Automatização de tarefas

Mudança rápida de impressão digital

Ótima interface ixBrowser Taxa de assinatura: navegador gratuito, a partir de $2.25/mês para IPs Navegador gratuito

Gestor de cookies

Extensões do Chrome

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses navegadores.

Com o Undetectable, os usuários podem gerenciar centenas de contas e proteger dados de impressões digitais

O Undetectable é um navegador fácil de usar e funcional que pode criar centenas de perfis em minutos com impressões digitais que são reconhecidas pelos sistemas antifraude.

Principais características

Navegador baseado em Chromium. Indetectável suporta a instalação de extensões e DevTools da Chrome Store.

Cookie Bot. O bot coleta cookies e aquece automaticamente as contas para ganhar confiança dos sistemas antifraude. Para usar o recurso, abra o Cookie Bot e selecione o país e o número de sites que o bot deve visitar. O Cookie Bot então gerará uma lista de sites aleatórios e os visitará.

Três formas de armazenar perfis. O navegador oferece três formatos de armazenamento de perfis: no dispositivo, na nuvem ou no servidor pessoal do usuário. No caso do armazenamento local no dispositivo, os perfis estão disponíveis sem sincronização com o servidor, permitindo que os usuários criem, editem, iniciem e excluam perfis 24/7.

Adequado para trabalho em equipe. Mais de 30 recursos estão incorporados no navegador para personalizar o acesso dentro de uma equipe. Por exemplo, o usuário pode marcar seus perfis, selecionar funções para os membros originais da equipe, agrupar perfis para diferenciar o acesso e acompanhar funções, status e sessões em um painel especial.

Exportação de cookies e perfis. O indetectável suporta transferência de sessão e proxy em vários formatos populares, incluindo JSON e um formato especial do próprio navegador antidetect.

Integrações

O navegador é compatível com Windows 10 e superior, macOS série M e Intel.

Preços

Uma das principais características do navegador é que os usuários podem criar um número ilimitado de perfis locais em todas as assinaturas adquiridas. No entanto, há um limite no número de impressões digitais digitais, perfis em nuvem e configurações do navegador.

A Undetectable oferece 4 tipos de planos de assinatura, incluindo um plano gratuito com 5 perfis em nuvem

Por que o Undetectable é uma ótima alternativa ao GoLogin

O Undetectable possui uma extensa lista de recursos que irão atender tanto os internautas preocupados com a proteção de dados quanto os verdadeiros profissionais. Três formatos de armazenamento de perfil aumentam a proteção de dados. Ao contrário do GoLogin, o Undetectable possui planos de preços mais flexíveis com a capacidade de criar um número ilimitado de perfis.

Avaliações

Os usuários destacam a conveniência do Undetectable ao trabalhar com equipes, um alto nível de emulação e recursos úteis.

As equipes mencionam que o Indetectável apresenta ótimo desempenho e falsificação de dados

No que diz respeito às desvantagens, os usuários notaram que existem problemas ao salvar a página principal e o preenchimento automático não funciona em todos os sites.

Os usuários têm problemas ao salvar a página inicial e usar a ferramenta de preenchimento automático via Indetectável

Prós

Número ilimitado de perfis em todas as assinaturas adquiridas

Funcionalidade poderosa para toda a equipe

Bot de cookies integrado

Contras

Sem aplicativo móvel ou versão web

Todos os recursos do navegador, incluindo 100 configurações do navegador, exportação de cookies e perfis locais, estão disponíveis apenas no plano PRO

Para quem a Indetectável é boa

Indetectável é adequado para marketing de afiliação, apostas, comércio eletrônico, trabalho com criptomoedas, multi-contas e para equipes grandes com diferentes funções.

Sessionbox é adequado para multi-contas e falsificação de dados

Sessionbox é um aplicativo de navegador com um custo de assinatura acessível e um teste gratuito. O navegador será apreciado pelos usuários que desejam emular sua impressão digital enquanto ainda trabalham nos navegadores familiares: Chrome, Edge ou Mozilla.

Principais características

Aplicação de desktop. Todos os perfis lançados serão abertos no navegador que escolher usar. Por exemplo, no Windows você pode selecionar o Microsoft Edge, Chrome ou Mozilla.

Compatibilidade com diferentes navegadores. Como o Sessionbox abre perfis no navegador de sua escolha, ele também suporta todos os tipos de extensões específicas do navegador.

Adequado para trabalho em equipe. Em particular, os usuários podem compartilhar sessões para trabalho contínuo.

Gerenciador de proxy. Após salvar proxies na aplicação, os usuários podem associá-los aos perfis ou usar a configuração automática de fuso horário e localização no gerenciador de proxy.

Abra as configurações para gerenciar os dados do seu perfil no Sessionbox

Integrações

O navegador está disponível para Windows e macOS.

Preços

O Sessionbox tem uma das assinaturas básicas mais acessíveis do mercado: a assinatura para usuários individuais começa a partir de $6.99 por mês.

Sessionbox oferece quatro tipos de planos de assinatura, incluindo um empresarial com suporte 24/7

Por que o Sessionbox é uma ótima alternativa ao GoLogin

A principal vantagem do Sessionbox é a capacidade de trabalhar com perfis em um navegador familiar e utilizar todos os seus recursos. O aplicativo antidetecção tem um baixo custo mesmo nos planos PRO.

Avaliações

De acordo com avaliações de usuários, o Sessionbox é adequado para emulação de dados básicos e tarefas simples. No entanto, alguns usuários esperaram muito tempo por uma resposta da equipe de suporte.

Os usuários do Sessionbox têm problemas ao tentar obter uma resposta da equipe de suporte

Prós

Assinatura acessível

Capacidade de trabalhar com perfis em seu navegador favorito

Contras

Formato do aplicativo. Usuários acostumados a trabalhar especificamente em versões de desktop podem achar inconveniente mudar do aplicativo

Falta de recursos para trabalho em equipe

Características de automação deficientes

Para quem o Sessionbox é bom

O navegador é adequado para uma ampla gama de tarefas, incluindo web scraping, E-commerce, marketing de afiliados e SMM. Certifique-se de experimentar o teste antes de pagar por uma assinatura. Pessoalmente, eu prefiro totalmente o software para desktop, mas é uma questão de hábito.

A AdsPower oferece até 40% de desconto em todas as assinaturas

AdsPower é um popular navegador antidetecção que possui vantagens competitivas. Por exemplo, um sincronizador que repete uma ação específica em vários perfis ao mesmo tempo, e dois navegadores incorporados que permitem aumentar a emulação em diferentes sistemas.

Principais características

Substituindo mais de 20 parâmetros de impressão digital de dispositivos e conexão. AdsPower substitui versão do navegador, sistema operacional, fuso horário e horário, agente do usuário, idioma e outros parâmetros.

Três formatos para criação de perfis. Três tipos de criação de perfil estão disponíveis para todos os usuários: criar um único perfil com configurações padrão, criar vários perfis com configurações semelhantes, ou criar uma dúzia de perfis com base nos parâmetros coletados em formato Excel.

Automação de ações. Em particular, criação automática de impressões digitais, perfis e seleção de IP. O navegador possui um robô RPA integrado - um programa que pode imitar as ações de uma pessoa real em vários sites. Por exemplo, pode rolar páginas, criar e curtir posts. Cada usuário pode reunir um conjunto pessoal de funções que deseja automatizar.

Adequado para especialistas individuais, pequenas equipes e empresas inteiras. AdsPower inclui uma ampla gama de recursos para trabalho em equipe, incluindo atribuição de funções, agrupamento de perfis e importação rápida de contas usando login ou cookies.

Centro de Aplicativos. Os usuários podem instalar diferentes extensões para cada perfil para automatizar ou potencializar suas contas. Por exemplo, com a extensão "Relatórios de Anúncios no FB", os usuários podem observar informações sobre contas e campanhas de anúncios.

O navegador possui uma versão web, mas recomendo começar com a versão desktop imediatamente para ter mais funcionalidades. Após instalar o navegador, você verá o conjunto completo de recursos do navegador na seção Configurações Globais.

Você pode encontrar todos os recursos do AdsPower na guia “Configurações Globais”

Integrações

AdsPower é compatível com Windows 7 e versões posteriores, macOS e Linux.

Preços

AdsPower oferece 5 perfis de navegador sem limite de tempo. No entanto, essa opção está disponível apenas em alguns países. Para usuários avançados, existem várias assinaturas com desconto de 40% ao serem adquiridas anualmente.

O AdsPower oferece 4 tipos de planos de assinatura, incluindo um plano gratuito com 5 perfis

Avaliações

Os usuários observam o desempenho estável do navegador, funcionalidade e suporte responsivo que realmente se esforça para ajudar.

Usuários estão satisfeitos com a equipe de suporte da AdsPower

Alguns usuários relataram problemas com a conexão de proxy.

Às vezes, o AdsPower tem problemas com proxies

Por que o AdsPower é uma ótima alternativa ao GoLogin

AdsPower possui recursos exclusivos que o GoLogin não possui. Por exemplo, recursos avançados de robô RPA e sincronizador de ações. Os desenvolvedores estão constantemente melhorando o navegador e adicionando novos recursos que os profissionais digitais apreciam.

Prós

Extensões únicas para automação

Interface simples e clara

Conveniente para todos os formatos de trabalho

Custo acessível

Contras

Trabalho instável com proxies

Ocorrem falhas de conexão

Quem a AdsPower é boa

A AdsPower é ideal para:

Graças à sua fácil instalação, interface amigável e conjunto de funções, AdsPower é adequado tanto para usuários comuns quanto para profissionais.

Incogniton possui interface amigável ao usuário e integração com o Selenium

Incogniton tem mais de 400.000 usuários que apreciam o navegador por sua ampla gama de funções que ajudam a resolver várias tarefas digitais e pelo suporte útil.

Principais recursos

Interface amigável. Existem dicas no navegador que descrevem as funções e ajudam a entender rapidamente as configurações. Essa funcionalidade é realmente útil para novos usuários. A interface está disponível em quatro idiomas: inglês, chinês, russo e português.

Suporte 24 horas. Ao contrário de muitos navegadores, o suporte do Incogniton funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e sempre responde rapidamente.

Importação e exportação de cookies. Essa funcionalidade é útil para especialistas que compram contas prontas ou precisam transferir contas de outro navegador.

Automação do trabalho. O navegador tem integração com o Selenium e Puppeteer para automatizar o trabalho com contas.

Integrações

Incogniton pode ser instalado no Windows e macOS.

Preços

O Incogniton oferece 10 perfis de navegador de forma gratuita. Se este número não for suficiente, os usuários podem escolher entre três opções de assinatura paga.

Incogniton oferece 4 tipos de planos de assinatura, incluindo um plano gratuito com 10 perfis

Por que o Incogniton é uma ótima alternativa ao GoLogin

Incogniton oferece 10 perfis gratuitos que suportam todas as principais funcionalidades do navegador, incluindo automação, importação e exportação de dados.

Avaliações

Os usuários são na sua maioria positivos sobre o navegador. Em particular, eles destacam seu suporte responsivo e estabilidade.

Incogniton ajuda a permanecer anônimo online

Ao mesmo tempo, alguns usuários esperam que novas opções sejam adicionadas.

Incogniton não tem recursos suficientes para profissionais

Vantagens

Suporte responsivo

Importação e exportação de cookies

Integração com Selenium e Puppeteer

10 perfis de navegador gratuitos

Contras

Falta de recursos

Para quem é bom o Incogniton

O navegador é o melhor para redes sociais e comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, usuários com outras especialidades o consideram útil para suas tarefas digitais.

O Multilogin é adequado para web scraping e multi-contas

O Multilogin tem uma ampla audiência de usuários ao redor do mundo. A interface do navegador está disponível em vários idiomas, incluindo brasileiro, inglês, chinês, português e vietnamita.

Principais características

Armazenamento de dados na nuvem. Todas as informações do perfil são armazenadas em um ambiente seguro da Ads Cloud. Isso reduz a memória e os recursos do dispositivo do usuário.

Adequado para trabalho em equipe. O navegador é adequado para o trabalho simultâneo de toda a equipe, com centenas de contas em diferentes serviços e plataformas. Ao trabalhar em equipe, os perfis serão sincronizados em todos os dispositivos, para que os participantes possam trabalhar todos juntos com uma conta específica.

Dois navegadores integrados. O Multilogin inclui dois navegadores ao mesmo tempo: o Mimic, que roda no Chromium, e o Stealth fox com um núcleo Mozilla.

Gerenciamento de perfis. Por exemplo, os usuários podem marcar perfis com caixas de seleção para inicialização rápida ou fechamento de centenas de sessões.

Integrações

Multilogin pode ser instalado no Windows, macOS e Linux.

Preços

Embora não haja um período de avaliação gratuita no navegador, os usuários podem solicitar reembolso nos primeiros 14 dias de uso. O preço da assinatura básica para um usuário começa em $99 por mês. Para pagamento anual, os usuários recebem um desconto de 20%.

Multilogin oferece três tipos de planos de assinatura

Por que Multilogin é uma ótima alternativa ao GoLogin

O multi login é fácil de configurar e possui características únicas. Por exemplo, dois navegadores integrados dentro do mesmo software.

Avaliações

Multilogin tem uma excelente equipe de suporte

Embora alguns usuários enfrentem falhas no serviço durante o trabalho ou ao pagar contas.

Os usuários do Multilogin gostariam de receber faturas em PDF

Vantagens

Emulação de alta qualidade

Conjunto extenso de funções

Suporte responsivo

Contras

Dificuldades de pagamento

Alto custo de assinatura

Sem versão de teste

Para quem Multilogin é bom

Os desenvolvedores enfatizam que o navegador é ótimo para multi-contas e web scraping. Na minha opinião, o navegador é adequado para todas as tarefas digitais, incluindo trabalho em equipe.

O Dolphin Anty é ótimo para marketing de afiliação e multi-contas

Dolphin Anty foi criado por uma equipe muito responsável e orientada para o cliente. Por exemplo, no verão de 2022, hackers encontraram uma vulnerabilidade e hackearam o navegador. O ataque afetou alguns usuários, então a equipe compensou totalmente os usuários por todas as perdas financeiras.

Principais características

Funcional para trabalho em equipe. Os usuários podem atribuir um dos três papéis dentro da equipe: administrador, comprador ou usuário. Todos os papéis têm níveis de acesso e capacidades diferentes.

Importação em massa de contas e proxies. Essa funcionalidade ajuda a baixar centenas de contas e proxies diretamente do dispositivo para o navegador e criar perfis para cada um.

Utilizando impressões digitais reais. Os desenvolvedores coletam impressões digitais na web e as adicionam automaticamente a cada novo perfil. Isso permite parecer o mais semelhante possível aos usuários comuns.

Filtragem conveniente de contas. É possível adicionar tags, notas e status a qualquer perfil, o que agiliza a busca pelos perfis corretos. Essa funcionalidade é especialmente útil para usuários que trabalham com vários sites ou em equipe.

Robô de cookies. Com sua ajuda, é possível gerar automaticamente um histórico de visitas, de modo que após lançar contas, os sistemas anti-fraude de vários sites possam verificar esses dados e aumentar a confiança na conta.

Ao usar o Anty Dolphin, você pode falsificar mais de 20 parâmetros da impressão digital

Integrações

O Dolphin anti é compatível com Windows, macOS e Linux. Ao baixar o programa no site oficial, o seu sistema operacional será detectado automaticamente.

Preços

O Dolphin Anti oferece 4 opções de assinatura. Uma opção é completamente gratuita, mas possui limitações em termos de funcionalidade. Por exemplo, permite apenas 10 perfis por vez e impõe restrições ao compartilhamento de perfis com outros usuários.

Por que o Dolphin Anty é uma ótima alternativa ao GoLogin

O Dolphin Anti ganhou grande popularidade entre os usuários da CIS devido à política de preços leais e a ampla gama de funções. Os desenvolvedores atualizam constantemente o navegador e adicionam novos recursos para atender às necessidades dos usuários.

Avaliações

Não há muitas avaliações do Dolphin Anty na web, embora o navegador esteja no mercado há mais de 3 anos. Segundo as avaliações dos usuários, o navegador oferece operação estável, um alto nível de suporte e é constantemente atualizado com novos recursos.

Dolphin Anty mostra conexão e desempenho estáveis

Prós

Robô de Cookies

Ótimos recursos para trabalho em equipe

Interface amigável ao usuário

Serviço de suporte atencioso

Contras

Planos de assinatura caros

Para quem o Dolphin Anty é bom

Inicialmente, o navegador antidetect foi desenvolvido para marketing de afiliados, então tem muitas funções úteis para trabalhar com várias contas ao mesmo tempo. Graças aos 10 perfis gratuitos, o navegador também é adequado para usuários comuns que desejam permanecer anônimos na rede sem custos adicionais.

O navegador Octo falsifica impressões digitais digitais para gerenciar várias contas a partir de um único dispositivo

O navegador October atende às necessidades de usuários com diferentes tarefas digitais. Entre as funções únicas do navegador, vale a pena destacar a exportação de um perfil com a possibilidade de importação subsequente sem perda dos dados de impressão digital.

Principais características

Automação de API. O navegador pode ser sincronizado com Selenium, Puppeteer e outras bibliotecas.

Amplas opções de configurações de perfil. Perfis podem ser criados com apenas 1 clique, após o qual os usuários podem copiá-los, exportá-los e transferi-los para seus colegas de equipe.

Gerenciador de proxy. O navegador Octo suporta todos os tipos populares de proxies: HTTP, SOCKS5, SSH. Proxies podem ser salvos no navegador para serem adicionados às contas posteriormente. Para gerenciar proxies, os usuários podem adicionar várias extensões ao navegador.

Sincronização na nuvem. Graças a esse recurso, os usuários podem abrir contas em diferentes dispositivos. Por exemplo, se você estava trabalhando no dispositivo nº 1 e depois o desligou, fez login no navegador pelo dispositivo nº 2, poderá continuar trabalhando do mesmo ponto.

Integrações

O navegador pode ser instalado no Windows, macOS Intel/Apple Silicon e Linux.

Preços

O navegador Octo oferece 5 tipos de assinaturas com a opção de obter um desconto para pagamento de 3, 6 ou 12 meses.

O navegador Octo oferece 5 tipos de planos de assinatura com 30% de desconto no preço se comprado anualmente

Por que o navegador Octo é uma ótima alternativa ao GoLogin

O navegador Octo não está vinculado a um dispositivo, então os usuários podem fazer login a partir de diferentes dispositivos. Não há restrições quanto ao número de perfis sendo executados ao mesmo tempo. Essas qualidades frequentemente se tornam o motivo pelo qual os usuários escolhem esse navegador.

Avaliações

Os usuários observam que o navegador tem um bom conjunto de recursos e oferece um alto nível de emulação.

Os usuários estão satisfeitos com a velocidade de instalação e configuração do navegador Octo

No entanto, alguns usuários gostariam de ver mais recursos no navegador e um carregamento mais rápido do navegador.

Usuários consideram que o navegador Octo carece de recursos

Prós

Instalação fácil

Interface amigável idêntica ao Chrome

Boa automação de API

Contras

Às vezes demora muito tempo para carregar

Custo elevado

Falta de plugins típicos

Para quem o navegador Octo é bom

O navegador Octo é um navegador universal adequado para várias tarefas: navegador anti-deteção, SMM, SEO, multi-contas e apenas para aumentar o anonimato na web.

Hidemyacc oferece um teste gratuito de 7 dias

Hidemyacc é um dos poucos navegadores que é baseado em dois navegadores populares. Até agora, o navegador está ganhando popularidade apenas entre especialistas digitais, então os desenvolvedores estão ativamente expandindo a funcionalidade de seu software.

Principais características

Funciona em dois navegadores. Para garantir o máximo de anonimato, o software inclui dois navegadores: Ghostly com núcleo Chromium e Foxy com núcleo Mozilla Firefox.

Emulação de dispositivos móveis. Ao criar uma impressão digital, é possível escolher emular sistemas operacionais Linux, Mac, Ubuntu, Chrome OS, iOS e Android.

Função de cópia rápida de contas. Os usuários podem criar centenas de cópias de um único perfil, com a possibilidade de editar posteriormente os parâmetros específicos da impressão digital.

Scripts para automação. Em uma seção especial do navegador, é possível adicionar um código autoescrito para automatizar ações ou usar um dos scripts prontos. Por exemplo, ao trabalhar com o Facebook, é possível curtir, comentar e compartilhar automaticamente.

Integrações

O navegador pode ser usado apenas em sistemas operacionais Windows.

Preços

O Hidemyacc oferece seis opções de assinatura, que diferem na quantidade de perfis, sistemas operacionais suportados, funções e capacidades de trabalho em equipe.

Hidemyacc oferece 3 tipos de planos de assinatura padrão

Hidemyacc oferece 3 tipos de planos de assinatura premium

Por que Hidemyacc é uma ótima alternativa ao GoLogin

Dada uma ampla gama de funções, Hidemyacc possui uma política de preços flexível que torna o navegador acessível tanto para usuários comuns quanto para equipes de elite. A funcionalidade de duplicação de perfil também diferencia este software de muitos outros navegadores.

Avaliações

Entre as principais vantagens do navegador, os usuários destacam um extenso conjunto de recursos, facilidade de configuração e qualidade de emulação.

Hidemyacc possui uma interface amigável, processo de instalação fácil e suporte rápido

Alguns usuários desejam ver um preço mais baixo.

Alguns usuários do Hidemyacc gostariam de um preço mais acessível

Vantagens

Fácil instalação

Recursos especiais, incluindo gerenciador de proxy e duplicação de contas

Conexão estável

Contras

Preço alto

Para quem o Hidemyacc é bom

Hidemyacc é perfeito para diferentes tarefas digitais: trabalhar com criptomoedas, marketing de afiliados, SMM, SEO. Como o navegador não tem uma assinatura completamente gratuita, os usuários comuns muitas vezes escolhem outras soluções.

Loginways ajuda a gerenciar várias contas e proteger dados

Loginways apareceu no mercado em 2021 e até agora não se destaca muito em termos de funções entre outros navegadores antidetecção.

Principais características

Sem vinculação ao dispositivo. Graças à sincronização de perfil, os usuários podem fazer login no navegador a partir de qualquer dispositivo e continuar trabalhando de onde pararam.

Gerenciador de cookies. O navegador possui recursos para importar e exportar rapidamente cookies da conta.

Suporta todos os protocolos de proxy populares. Em particular, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, proxies autorizados e não autorizados.

Integrações

O navegador pode ser instalado no Windows e macOS.

Preços

Loginways não oferece assinaturas gratuitas, por isso os usuários comuns preferem outros navegadores. O preço da assinatura depende do número de perfis.

A Loginways oferece três tipos de planos de assinatura

Por que o Loginways é uma ótima alternativa ao GoLogin

O Login era um navegador simples e intuitivo que tem funções básicas para emular dados de impressão digital e trabalhar posteriormente na rede. Os desenvolvedores raramente adicionam novos recursos, embora as características básicas demonstrem ótimo desempenho.

Avaliações

Há poucas críticas e testemunhos online sobre o Loginways. Isso também se deve ao fato de que o navegador é relativamente novo e mais provável de ser usado na CEI. Por exemplo, o navegador ainda não possui uma classificação no AlternativeTo, um site popular de comparação de navegadores.

Vantagens

Emulação de alta qualidade

Conexão estável

Contras

Falta de recursos

Muito caro para um conjunto pequeno de funções

Para quem o Loginways é bom

Loginways é usado para múltiplas contas e oferece todos os recursos básicos: a possibilidade de trabalho em equipe, sincronização automática de perfis, gerenciador de cookies e compatibilidade com diferentes proxies. Para tarefas digitais mais complexas, recomendo usar outras soluções desta lista.

O Kameleo possui uma versão para desktop e um aplicativo móvel

Kameleo rapidamente encontrou seu público no mercado graças a um conjunto de recursos úteis. Em particular, Kameleo é um dos poucos navegadores que oferece um aplicativo móvel.

Principais características

Aplicativo móvel Android. Os usuários podem criar perfis com impressões digitais iOS e Android, e usar todos os tipos populares de proxy ou VPN para substituir o IP.

Suporta 4 tipos de navegadores. Kameleo roda em vários núcleos de navegador ao mesmo tempo, para que os usuários possam emular as impressões digitais do Chrome, Firefox, Safari e Edge e usar seus recursos.

Substituição de mais de 10 parâmetros de impressão digital. Em particular, dados do sistema operacional, fuso horário, idioma, WebRTC, fontes, plugins e outros parâmetros.

Sem restrições quanto ao número de perfis. Todas as assinaturas oferecem perfis de navegador ilimitados.

Integrações

Kameleo pode ser instalado no Windows e Android.

Preços

Uma das principais características do navegador é que ele não tem restrições sobre o número de perfis. Os tipos de assinatura diferem na quantidade de funções disponíveis no navegador.

O Kameleo oferece três tipos de planos de assinatura

Por que o Kameleo é uma ótima alternativa ao GoLogin

A principal característica do navegador é o aplicativo móvel para Android. O Kameleo possui todas as funções necessárias para realizar várias tarefas: automação, suporte para formatos populares de proxy, exportação e importação de cookies, etc.

Avaliações

Os usuários observam a facilidade de uso, personalização e interface amigável do navegador Avaliações de usuários.

Kameleo possui uma interface confortável e um processo de configuração fácil

Às vezes, o navegador Kameleo recebe feedback negativo sobre a qualidade da emulação de impressão digital.

Kameleo falha em alguns testes de impressão digital

Vantagens

Gerenciador de proxy integrado

Aplicativo móvel Android

Perfis ilimitados em todos os planos de assinatura

Contras

Qualidade instável da emulação

Alguns usuários enfrentam problemas de conexão

Caro

Para quem o Kameleo é adequado

Uma vez que as avaliações apontam a qualidade instável da emulação, o navegador pode não ser adequado para apostas, trabalhar com criptomoedas e burlar sistemas avançados de proteção contra fraudes. Kameleo apresenta bom desempenho para marketing de afiliados, SMM e SEO.

O Ghost Browser possui uma interface intuitiva e ótimo suporte

O Ghost Browser tem uma boa relação entre preço e número de funções integradas. Pessoalmente, eu adoro a interface agradável e suave do navegador.

Principais características

Bloqueio de Anúncios. O navegador possui uma extensão de bloqueio de anúncios integrada. Isso permite que você visite sites sem spam desnecessário e coleta de dados.

Sincronização do Chrome. O navegador é baseado no kernel Chromium, o que permite instalar extensões do Chrome e sincronizar histórico, favoritos e cookies, se necessário.

Perfis de Classificação. No navegador Ghost, os usuários podem marcar e classificar abas por filtros, o que acelera a busca e a troca entre contas.

Gerenciador de Proxy. O navegador possui uma extensão especial Ghost Proxy Control que ajuda a gerenciar todos os proxies salvos e adicioná-los às contas.

Integrações

O navegador Ghost é compatível com Windows, Linux e macOS.

Preços

Existem três opções de assinatura no navegador, incluindo um plano completamente gratuito com 4 perfis. As assinaturas pagas variam na quantidade de recursos e perfis.

Ghost Browser oferece 3 tipos de planos de assinatura, incluindo um gratuito

Por que o Ghost Browser é uma ótima alternativa ao GoLogin

O Ghost Browser oferece um bom conjunto de recursos mesmo no plano gratuito. Os usuários observam a conveniência da interface e as configurações de impressões digitais.

Avaliações

Os utilizadores do navegador destacam as suas úteis funcionalidades de automação de trabalho, a capacidade de configurar perfis em diferentes cores para não se perderem e um bom nível de emulação.

O Ghost Browser é fácil de trabalhar e é adequado para equipes

Entre as desvantagens do navegador, os usuários notaram problemas com a velocidade de carregamento do site e enfrentaram questões com extensões. O bloqueador de anúncios também precisa de melhorias, pois frequentemente bloqueia todos os anúncios no site, embora em alguns casos os usuários precisem vê-los.

Algumas funcionalidades do Ghost Browser funcionam mal

Prós

Alto nível de segurança e privacidade

Suporte responsivo para usuários com diferentes sistemas operacionais

Interface amigável para o usuário

Contras

O preço não corresponde à qualidade

Existem problemas com a velocidade do navegador

Algumas funcionalidades como logon único e acesso limitado não funcionam conforme descrito

Quem é bom para o Navegador Ghost

O Navegador Ghost é ideal para:

Desenvolvedores web : permite testar sites com várias contas simultaneamente.

: permite testar sites com várias contas simultaneamente. Profissionais de marketing digital : facilita a gestão de várias contas de redes sociais.

: facilita a gestão de várias contas de redes sociais. Gerentes de projetos : possibilita uma visão geral de vários projetos ao mesmo tempo.

: possibilita uma visão geral de vários projetos ao mesmo tempo. Usuários regulares: oferece proteção de privacidade ao navegar na web.

O Ghost Browser é adequado para proteção de dados online, especialistas em SMM, marketing de afiliados e e-commerce.

Você pode automatizar suas ações na web usando a Lalicat

Lalicat ganhou grande popularidade na Ásia e em alguns países europeus. O navegador é mais uma solução padrão que oferece uma boa qualidade de recursos básicos.

Principais características

Automação por API. Com este recurso, os usuários podem adicionar serviços de terceiros para automatizar ações rotineiras em várias plataformas e nas redes sociais.

Adequado para trabalho em equipe. Os usuários podem atribuir diferentes funções e níveis de acesso, bem como transferir contas entre os membros da equipe.

Emulação de diferentes sistemas operacionais. Ao configurar o perfil, os usuários podem escolher uma impressão digital do Chrome, Firefox, Windows, Android ou iOS.

Substituição de mais de 10 parâmetros de impressão digital. Os usuários podem falsificar a versão do navegador, fontes do sistema, RAM, CPU, SSL, dispositivo de mídia, extensões, sistema operacional, classe de CPU, idioma, WebGL, etc.

Integrações

Lalicat pode ser instalado no Windows.

Preços

O navegador oferece um teste gratuito de 3 dias e cinco opções de assinatura. Com um pagamento único por 3, 6 ou 12 meses, os usuários podem obter dias adicionais de assinatura ou até 27% de desconto.

Lalicat oferece 5 tipos de planos de assinatura

Por que a Lalicat é uma ótima alternativa ao GoLogin

Lalicat está ganhando cada vez mais popularidade entre os usuários devido à sua boa funcionalidade e política de preços flexível, com descontos de até 27% para pagamento anual.

Avaliações

Entre as principais vantagens, os usuários observam um bom nível de troca de impressões digitais, um grande conjunto de agentes de usuário e fácil alternância entre guias.

Lalicat é ótimo para falsificar dados dos usuários na web

Alguns usuários tiveram problemas com pagamento. Em particular, um dos usuários não conseguiu utilizar o programa e depois solicitar o reembolso.

A equipe de suporte da Lalicat pode responder por muito tempo

Vantagens

Grande quantidade de user-agents

Suporta uma variedade de núcleos de navegadores

Contras

Possíveis problemas com reembolso

Caro

Resposta lenta do suporte

Para quem Lalicat é bom

Lalicat é adequado para redes sociais, comércio eletrônico, venda de ingressos, apostas e marketing de afiliados. Embora os desenvolvedores afirmem que o navegador é adequado para multi-contas, eu recomendo que grandes equipes e empresas inteiras escolham soluções mais comprovadas.

Ao usar o VMlogin, os usuários podem gerenciar várias contas ao trabalhar sozinhos ou em equipe

VMlogin é um navegador chinês com localização em inglês. Além da tecnologia especial de substituição de impressão digital, este é um navegador padrão que oferece funções básicas para tarefas digitais.

Principais características

Automação de tarefas típicas. Os usuários podem automatizar tarefas rotineiras usando Selenium ou software especial, por exemplo, Browser Automation Studio.

Adequado para trabalho em equipe. Os membros da equipe podem transferir perfis ou trabalhar simultaneamente em contas específicas.

Compatível com diferentes formatos de proxy. Os usuários podem adicionar proxies de todos os tipos populares, incluindo HTTPS, SOCKS5 e SSH.

Importação e exportação de cookies. Com esta funcionalidade, é possível adicionar contas compradas ou previamente usadas em outro navegador.

Integrações

VMlogin pode ser instalado no Windows.

Preços

VMLogin oferece um teste gratuito de 3 dias, após o qual o usuário deve escolher uma das três opções de assinatura.

VMlogin oferece 3 tipos de planos de assinatura e um teste de 3 dias

Por que o VMlogin é uma ótima alternativa ao GoLogin

O Wmlogin possui todas as funções para atender às necessidades dos especialistas digitais, incluindo automação de navegadores, importação e exportação de cookies, e funções de transferência de contas.

Avaliações

Não há muitas avaliações online para o navegador antidetect. Entre as avaliações disponíveis, os usuários observam guias isoladas com configurações individuais para cada perfil e automação de ações.

Separadamente, alguns revisores observam que frequentemente enfrentam erros.

Alguns textos do VMlogin estão em chinês

Vantagens

Automação de tarefas típicas

Adequado para trabalho em equipe

Contras

Erros de servidor

Bugs de interface e operação instável

Caro

Alguns textos da interface estão em chinês

Para quem o VMlogin é bom

VMlogin é adequado para especialistas individuais ou pequenas equipes envolvidas em marketing de afiliados, web scraping, SMM e E-commerce. Para equipes grandes e empresas, recomendaria escolher outros navegadores deste artigo.

Surfinite acelera o trabalho e falsifica impressões digitais

Surfinite será apreciado por aqueles que se preocupam com ordem e estrutura. Por exemplo, um usuário que trabalha em equipe pode criar um grupo separado de perfis para projetos pessoais.

Principais características

Automação. Os usuários podem automatizar tarefas rotineiras que são mais frequentemente realizadas em redes sociais e em gabinetes de publicidade.

Adequado para trabalho em equipe. No Surfinite, os usuários podem escolher diferentes funções para membros da equipe para diferenciar o acesso, transferir contas ou fazer login em perfis selecionados ao mesmo tempo.

Substituição de 10+ parâmetros de identificação digital. Surfinite pode emular sistema operacional, CPU, GPU, RAM, resolução de tela, fontes, Geo, idiomas, WebRTC, imagem Canvas, imagem WebGL, contexto de áudio, bateria e dispositivos de mídia.

Classificação conveniente. Todos os perfis podem ser definidos em diferentes categorias e guias para acelerar a busca de contas.

Integrações

Compatível com Windows, Linux e macOS

Preços

Todos os usuários têm direito a um teste de 1 dia, após o qual podem escolher uma das 4 opções de assinatura. Para pagamento anual, os usuários recebem um desconto de 20%.

A Surfinite oferece 4 tipos de planos de assinatura

Por que o Surfinite é uma ótima alternativa ao GoLogin

Surfiniite oferece um alto nível de emulação com a capacidade de personalizar impressões. Graças à interface amigável, os usuários podem rapidamente encontrar todos os perfis de que necessitam.

Avaliações

Os usuários observam que o Sufinite possui todas as funções declaradas pelo desenvolvedor, e alguns estão realmente impressionados com a velocidade de conexão e a interface do navegador.

Os usuários gostam que Surfinite tenha uma UI impressionante e um teste gratuito de 7 dias

Prós

Interface impressionante

Alta velocidade de conexão

Funções de automação

Contras

Problemas menores

Para quem a Surfinite é boa

Surfinite é adequado para gerenciar múltiplos gabinetes de publicidade e contas de mídia social, apostas, emissão de ingressos e criptomoeda.

ixBrowser é um navegador antidetecção 100% gratuito

ixBrowser tornou-se uma solução única no mercado. A peculiaridade do navegador é que ele é completamente gratuito: os usuários só precisam pagar se precisarem usar proxies de alta qualidade.

Principais características

Gratuito. Todas as funções do navegador estão disponíveis gratuitamente. Os usuários pagam apenas pela capacidade de selecionar proxies específicos conforme suas necessidades.

Gerenciador de cookies. Os usuários podem exportar e importar cookies para o navegador, por exemplo, ao transferir contas de outros navegadores.

Extensões do Chrome. Os usuários podem instalar qualquer extensão do Google Chrome e usá-las em seus perfis de navegador.

Adequado para trabalho em equipe. Os usuários podem transferir contas, atribuir funções e gerenciar níveis de acesso para usuários específicos.

Integrações

ixBrowser pode ser instalado no Windows

Preços

ixBrowser oferece 4 tipos de planos de assinatura, incluindo 1 plano gratuito com perfis ilimitados

Por que o ixBrowser é uma ótima alternativa ao GoLogin

O ixBrowser é um navegador completamente gratuito que suporta todos os recursos necessários para o trabalho completo na rede, tanto individualmente quanto em equipes inteiras.

Avaliações

A principal vantagem do ixBrowser é que não tem limites no número de perfis.

ixBrowser é fornecido gratuitamente sem limites

Dado que o navegador é gratuito, os usuários são leais mesmo diante de suas deficiências. Por exemplo, existem problemas com a interface do usuário e a conexão do proxy.

Os usuários gostariam de ver uma interface mais confortável

Prós

Navegador antidetecção totalmente livre

Perfis para PC e celular

Adequado para trabalho em equipe

Contras

A interface do utilizador precisa de ser melhorada

Velocidade da ligação do proxy

Para quem o ixBrowser é bom

O ixBrowser está acessível a um amplo público de usuários comuns e profissionais que desejam resolver tarefas digitais básicas, incluindo marketing de afiliados, SMM e E-commerce.

Qual alternativa ao GoLogin escolher

O principal objetivo deste artigo é mostrar alternativas ao GoLogin que são mais baratas e apresentam ótimo desempenho para diferentes tarefas digitais. Existem muitas outras soluções no mercado que atenderão às suas metas e o ajudarão a mostrar um desempenho fascinante na web. Em particular, alguns usuários utilizam vários navegadores anti-detecção ao mesmo tempo.

Pessoalmente, nos últimos 6 meses tenho utilizado o Undetectable e funciona totalmente para mim.

Compartilhe nos comentários quais navegadores você testou e qual foi a sua melhor experiência.