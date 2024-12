Como driblar proibições de IP em 2024 de graça ou por assinatura

Olá, pessoal!

Ao trabalhar no digital por mais de 10 anos, já enfrentei banimentos de IP várias vezes. Os banimentos ocorreram em diferentes situações: ao lançar anúncios, ao trabalhar com redes sociais, durante web scraping ou simplesmente ao navegar na web.

Ao longo dos anos, testei diferentes maneiras de resolver o problema e identifiquei métodos comprovados que certamente ajudarão você a ignorar a proibição de IP e reduzir o risco de restrições no futuro.

Aqui eu irei compartilhar a minha experiência e contar:

Se você é um profissional de marketing, especialista em SMM, afiliado ou um usuário que simplesmente deseja desfrutar de todos os serviços da internet sem restrições e limitações, este artigo é especialmente para você.

As 4 principais razões pelas quais os usuários enfrentam proibições de IP

Um endereço IP é um identificador único que contém dados sobre a localização de um dispositivo específico e o identifica na internet. O endereço IP é composto por um conjunto de números que contêm os números de rede e host. Atualmente, existem dois tipos de endereços IP: IPv4 e IPv6.

Um banimento de IP é a incapacidade de usar um determinado site ou plataforma, pois o serviço bloqueia o acesso ao usuário ao identificar seu endereço de IP. Os sites podem banir todos os usuários de uma localização específica ou de um endereço de IP específico.

Infelizmente, nem todos os serviços avisam seus usuários sobre o banimento e suas causas. Para garantir que um site específico tenha te banido, tente acessar o site de outro dispositivo ou peça a alguém para verificar o site. Se você for o único que não consegue acessar o serviço, desculpe, você está 100% banido.

Websites banem endereços IP por diferentes razões, então eu compilei minha lista pessoal das 4 principais razões para banir IPs.

1. Spam

Websites e serviços populares têm suas próprias regras de comportamento na plataforma, incluindo ações permitidas e proibidas.

Por violar essas regras e políticas, os sites podem bloquear o acesso a um usuário específico e até incluí-lo em uma lista negra. A proibição pode durar de algumas horas a vários meses. Para algumas violações, o usuário pode ser banido permanentemente, sem a possibilidade de recuperar o acesso.

No meu trabalho, me deparei com proibições por enviar emails e mensagens de spam em redes sociais sem o consentimento dos usuários. Bem, quem nunca fez isso?

Como resultado, meu endereço IP foi colocado em uma lista negra e, assim, por violações em apenas uma plataforma, fui bloqueado em vários sites de uma vez. Aqui está uma lista de serviços do mytoolbox que me baniram de uma vez.

Você pode usar o serviço mytoolbox para verificar se seu endereço de IP está na lista negra de bancos de dados populares

2. Links para sites de terceiros

Cada site e serviço deseja manter os usuários em sua plataforma o máximo possível. Para fazer isso, os sites fornecem conteúdo útil, jogos envolventes, bônus e entretenimento.

Alguns sites proíbem a partilha pública de links para sites externos. Se um utilizador violar esta regra e publicar links externos, o site pode bloqueá-lo, quer temporariamente ou permanentemente.

Se o próprio site não proíbe a publicação de links externos, os usuários também podem ser banidos por compartilharem links com conteúdo proibido por lei ou pela plataforma. Por exemplo, conteúdo para maiores de 18 anos, serviços de jogos de azar, plataformas de concorrentes.

Antes de usar qualquer site, verifique as proibições específicas nas políticas do site: confie em mim, essa informação pode poupar muito tempo. Por exemplo, aqui você pode conferir a Política de links externos do Google.

Da política de links externos do Google, você descobrirá quais links são permitidos no YouTube e o que acontece se um usuário violar essa política

3. Coleta de dados em alta velocidade

Especialistas digitais frequentemente usam a técnica de web scraping para coletar dados de sites automaticamente. Por exemplo, e-mails, nomes de usuários, números de telefone. Esses programas fazem várias solicitações ao servidor de um site específico, o que pode causar sobrecarga e crash nos servidores.

Imagine que o site funciona com 20 solicitações por minuto e, em seguida, todos os usuários decidem fazer 100 solicitações. Nenhum servidor pode suportar isso, então cada site possui seus próprios limites para o número de solicitações permitidas. Se um determinado endereço IP exceder esse limite, o serviço bloqueará o acesso.

Tais restrições são temporárias e duram de várias horas a alguns dias. No entanto, alguns serviços podem bloquear um usuário permanentemente.

Tais restrições são necessárias também para proteger os serviços de hackers, que utilizam ataques de Negação Distribuída de Serviço (DDoS). Por exemplo, em outubro de 2023, o Google observou um novo tipo de ataques DDoS que atingiram 398 milhões de solicitações por segundo.

A equipe do Google observou um novo tipo de ataques DDoS que atingiu 398 milhões de solicitações

4. Restrições para usuários de países específicos

Os estados podem bloquear o acesso de seus cidadãos a sites específicos. Isso ocorre se o estado acreditar que os serviços violam suas leis e distribuem conteúdo proibido. Por exemplo, a China bloqueia o acesso ao Facebook, Instagram, Tinder e YouTube, enquanto a Rússia bloqueou o acesso ao LinkedIn, Facebook, Instagram, Last.fm e muitos outros sites.

Isso é o que os usuários veem ao tentar visitar um site bloqueado no navegador Chrome.

Se um site estiver banido na sua localização, você provavelmente verá a mensagem 'O site não pode ser alcançado'

Por vezes, as plataformas deixam países específicos e param de fornecer serviços aos utilizadores.

Em ambos os casos, os serviços determinam os usuários pertencentes a um país específico, inclusive pelo endereço IP.

Existem muitos mais motivos para proibições de IP, mas geralmente estão todos relacionados.

O comportamento do usuário, erros e bugs do serviço, ou restrições do estado.

Compartilhe nos comentários se você já enfrentou proibições antes e por quê.

11 maneiras de contornar uma proibição de IP

Os sistemas anti-fraude estão constantemente se tornando mais complexos e melhorando. Até mesmo 10 anos atrás, era suficiente simplesmente ligar uma VPN para ocultar seu endereço IP real. Infelizmente, em 2023 as VPNs não são mais uma forma universal de contornar restrições.

Por essa razão, coletei todos os métodos funcionais sobre como contornar uma proibição de IP por vários parâmetros, incluindo o endereço IP, dados do dispositivo e dados de conexão.

Tenha em mente que ainda não existe um único truque mágico para burlar todas as restrições, portanto, em algumas situações, apenas uma combinação de métodos pode funcionar.

Método #1: Usar um navegador antidetecção

Talvez, essa seja uma das melhores maneiras de falsificar seus dados de diferentes serviços, sites e até hackers.

A essência do método

Os navegadores Antidetect são programas especiais que alteram os dados que os sites e serviços veem sobre você e seu dispositivo. Com a ajuda dos navegadores Antidetect, você pode falsificar seu endereço IP, dados do dispositivo e dados de conexão - todas as informações que formam sua impressão digital digital.

Tipicamente, a interface de um navegador antidetecção se parece com a de um navegador regular. A única diferença é que você pode personalizar uma impressão digital única em cada aba. Isso permite parecer um usuário comum e, ao mesmo tempo, trabalhar com contas diferentes em abas vizinhas.

Por exemplo, numa aba, você pode fingir ser um usuário da Argentina que trabalha em um laptop Lenovo com Windows 10 e 8GB de RAM. Na aba ao lado, você pode criar o perfil de um usuário da Alemanha que utiliza um Mac com processador M1 e 16GB de RAM.

Como implementar

Você precisa escolher um navegador antidetect adequado, dependendo de suas tarefas, orçamento e dos motivos típicos e lugares onde você costuma enfrentar proibições. Ao fazer sua escolha, preste atenção:

Para quais tarefas o navegador é adequado. Por exemplo, alguns navegadores antidetecção são perfeitos para motores de busca, enquanto outros são ideais para publicidade nas redes sociais. Os principais navegadores antidetecção apresentam ótima emulação em todos os sites, mas o preço deles também é alto.

Custo do navegador. Todos os principais navegadores antidetecção são fornecidos com base em pagamento conforme o uso. Tipicamente, os preços começam em $80 por mês e dependem do número de impressões digitais. No entanto, alguns desenvolvedores oferecem 5-10 impressões digitais gratuitas com um conjunto limitado de funcionalidades. Esta opção é adequada para usuários comuns, mas não será suficiente para profissionais.

Conveniência da interface. Se não houver um teste gratuito, busque por análises na web. Isso o ajudará a avaliar a conveniência de um navegador específico e aprender mais sobre as funções do programa.

Disponibilidade de serviço de suporte. Durante o período experimental, verifique a conveniência e a velocidade da equipe de suporte. 50% do seu sucesso depende da qualidade do serviço de suporte do navegador antidetecção.

Após a compra, você precisa instalar e configurar o navegador de acordo com as instruções do desenvolvedor.

Ao configurar as impressões digitais, siga as recomendações dos desenvolvedores. A questão é que cada navegador antidetecção possui suas próprias configurações específicas que mostram os melhores resultados em ocultar os dados do seu PC e conexão.

Para verificar a qualidade da emulação, utilize serviços especiais que escaneiam a impressão digital digital e o nível do seu anonimato. Por exemplo, Am I unique?, browserleaks ou site24x7.

Não se preocupe se os serviços não mostrarem 100% de emulação. Cada site tem seus próprios critérios para avaliar os usuários, e um leve disfarce não causará suspeitas dos algoritmos antifraude.

Vantagens

O navegador antidetect mascara os dados em vez de os criptografar. Assim, você pode se passar por um usuário real de qualquer país sem levantar suspeitas dos serviços.

Adequado para diferentes tarefas: ultrapassar proibições, proteção de dados online, múltiplas contas, web scraping.

Substituição de dados. Se for bloqueado em algum site, você pode criar uma nova impressão digital em questão de minutos para continuar trabalhando com o serviço.

Desvantagens

Caro. O preço de navegadores antidetecção de alta qualidade começa em $80 por mês. Programas antidetecção baratos ou mesmo gratuitos são inferiores em termos de qualidade de emulação, então nem sempre ajudam a contornar proibições de serviços com algoritmos anti-fraude fortes.

Custos adicionais. Além do navegador antidetecção, você precisa obter proxies para substituir o endereço IP. Alguns navegadores antidetecção oferecem descontos de parceiros aos usuários, mas ainda assim é necessário comprar endereços IP.

Não ajudará com proibições de aplicativos. Em 2023, ainda não existem navegadores antidetecção para telefones celulares.

Quando escolher este método

Os melhores navegadores antidetecção estão equipados com uma interface intuitiva, sendo convenientes tanto para usuários comuns, especialistas digitais e empresas com uma ampla gama de tarefas na rede. Devido ao custo desses programas, eles são mais frequentemente utilizados por profissionais e especialistas digitais.

Método #2. Remova o programa do seu computador

Excluir um programa é uma das maneiras básicas de como burlar uma proibição de IP.

A essência do método

Ao remover o programa, você pode limpar o computador dos arquivos que salvaram o histórico de suas ações em um serviço específico. Este método também pode ajudar se houve alguns erros no sistema.

Como implementar

Para desinstalar um programa no Windows, faça o seguinte:

Passo 1. Encontrar o programa

Na caixa de pesquisa ao lado de Iniciar, digite "Desinstalar Programas".

Passo 2. Excluir o programa

Selecione o programa e clique em "Desinstalar".

Se o problema foi causado pelo site, desinstale o navegador.

Vantagens

Grátis. Você pode remover manualmente qualquer programa do seu computador sem precisar de software adicional.

Rápido. Normalmente leva alguns minutos para desinstalar o programa.

Desvantagens

O método é adequado apenas para proibições simples de serviços com proteção anti-fraude fraca.

Quase não funciona como um método independente. Além disso, é necessário limpar o cache do seu navegador e PC, usar um proxy e um navegador anti-detecção.

Quando escolher esse método

Este método é adequado como uma solução básica para burlar proibições simples de usuários. Por exemplo, se um endereço IP foi banido devido a um mau funcionamento, acidentalmente ou pelas ações de um usuário anterior. Se você foi banido por mecanismos de busca ou redes sociais, este método é praticamente inútil.

Método #3. Limpar o cache do programa no seu computador

Este método de contornar as proibições é uma consequência do anterior.

A essência do método

A razão do seu banimento pode ser arquivos que foram salvos no seu computador durante o uso do programa ou site. Esses resquícios digitais podem persistir mesmo após desinstalar o programa.

Como implementar

Passo 1 — Abrir pastas

Vá para as pastas:

C:/arquivosdeprogramas

C:/programfiles (x86)

C:/Usuarios/%nome de usuário%/AppData/Local

Passo 2 - Encontrar o programa

Digite o nome do programa utilizado em cada pasta e delete esses arquivos.

Passo 3 — Acesse o editor de Registros

Use o comando Windows + R e digite "Regedit" para abrir o Editor de Registro.

Passo 4 — Excluir arquivos

Na janela, você verá uma lista completa de pastas com os locais dos arquivos do programa. Copie e cole o caminho das pastas na barra de pesquisa e delete-os.

Para os usuários do Windows 11, você pode assistir a este tutorial de 3 minutos do Help Cloud, que explica para que mais o DNS é usado e como limpá-lo. No entanto, pessoalmente, nunca tive problemas ao limpar o DNS, mesmo pela primeira vez.

Vantagens

Grátis. Você pode limpar seu computador manualmente, então não há necessidade de comprar programas e serviços especiais.

Desvantagens

Ajuda a contornar proibições simples. O método não funcionará se você estiver banido por serviços com proteção anti-fraude poderosa.

Pode levar tempo. Por exemplo, se os arquivos do programa estiverem localizados em pastas diferentes.

Quando escolher este método

Assim como excluir programas, limpar o cache pode ser uma solução única para tipos simples de proibições. Pode ser útil para usuários comuns que foram banidos por engano ou por violações menores. Para contornar proibições de mecanismos de busca, redes sociais ou serviços de e-mail, é necessário usar várias técnicas ao mesmo tempo.

Método #4. Use um VPN para alterar seu endereço de IP

Sim, um VPN pode contornar uma proibição de IP. Com certeza. Mesmo em 2023, ainda é uma das melhores maneiras de contornar proibições de IP.

A essência do método

VPN é uma rede privada virtual que cria uma conexão criptografada entre o seu dispositivo e o servidor que o seu dispositivo está acessando. Ao contrário dos proxies, um VPN não só protege o seu endereço IP, mas também criptografa as suas atividades online para que ninguém possa rastreá-las. Os serviços de VPN ajudam os usuários de todo o mundo a contornar proibições de IP no Discord, proibições em redes sociais e serviços de e-mail.

Como implementar

Assim como com os proxies, sua tarefa é escolher um serviço de VPN confiável. Para fazê-lo, preste atenção aos seguintes critérios:

Locais. Verifique todos os países em que um serviço particular é oferecido.

Um serviço VPN específico é permitido no país. Alguns estados lutam ativamente contra servidores VPN e os bloqueiam. Antes de comprar uma assinatura, verifique se há sanções contra um serviço específico.

Custo da assinatura. VPNs gratuitos podem roubar seus dados e lucrar com eles, por isso é importante escolher um serviço com diferentes planos de assinatura.

Velocidade da conexão. Serviços VPN confiáveis oferecem um teste para que os usuários possam testar a velocidade da conexão e verificar se há problemas de acesso a um serviço específico.

O esquema de instalação da VPN dependerá do seu dispositivo e sistema operacional. Os serviços de VPN populares normalmente oferecem um aplicativo móvel e uma VPN para um PC pessoal como parte de uma assinatura.

Vantagens

Emulação de 100% do seu endereço IP real. Apenas o serviço de VPN verá sua localização e endereço IP real.

Protege seus dados de intrusos e serviços. A VPN mascara todo o seu tráfego para que ninguém possa vê-lo, exceto o serviço em si.

Desvantagens

Apenas VPNs com assinatura podem garantir a segurança dos dados. Serviços gratuitos podem analisar e roubar seus dados. Sim, o dinheiro está em jogo.

Sites e serviços podem perceber que você está usando uma VPN. Por esse motivo, a confiança dos serviços no usuário pode ser menor.

As velocidades de conexão podem ser mais lentas.

Quando escolher este método

VPN é uma forma universal de como evitar uma proibição de IP, que é usada tanto por usuários regulares quanto por especialistas digitais. Ao mesmo tempo, as VPNs nem sempre são adequadas para contornar proibições por violações graves em sites e redes sociais, em particular, no caso de lançamento em massa de anúncios e de contas múltiplas.

O serviço percebe que a pessoa está escondendo seus dados por meio de uma VPN e não consegue identificar o usuário. Sem dados - sem confiança.

Método #5. Use servidores proxy para falsificar seu endereço IP.

A melhor alternativa para VPNs são os serviços de proxy.

A essência do método

Um servidor proxy é um intermediário entre o seu dispositivo e o servidor ao qual você está se conectando. Ao usar um servidor proxy, você pode ignorar proibições de IP, pois o site e o serviço que você está acessando verão o endereço IP do proxy.

Como implementar

A tarefa fundamental é escolher o servidor proxy adequado. Ao escolher um servidor, preste atenção nos seguintes critérios:

Número de endereços IP e localizações. Em termos de localizações, escolha proxies dos países onde o serviço ou o site que você precisa não é restrito.

Tipo de proxy. Cada tipo de proxy é adequado para tarefas diferentes. Por exemplo, os proxies móveis têm maior velocidade e são adequados para o marketing de afiliados. Os proxies residenciais são proxies únicos de provedores de internet reais que obtêm mais confiança dos sites, mas podem ter velocidade mais baixa.

Use uma assinatura de teste. Se o serviço oferecer testes de proxies, aproveite essa oportunidade. Durante o teste, verifique a qualidade e a velocidade da conexão, e se há problemas ao visitar sites específicos.

Serviço de suporte. A equipe de suporte pode fornecer dicas e informações úteis. Por exemplo, quais proxies são melhores para suas tarefas, como configurar proxies no navegador antidetecção, o que fazer se os proxies não funcionarem, etc.

Após a compra de um proxy, altere o endereço IP no seu dispositivo da seguinte forma.

Passo 1 - Acesse Configurações

Abra o "Iniciar" e clique em "Configurações" (ícone de engrenagem).

Passo 2 - Encontrar o Servidor Proxy

Clique na seção “Rede e Internet” e clique em “Servidor Proxy” no menu à esquerda.

Passo 3 — Habilitar o uso de proxy

Na seção "Configuração manual do proxy", mova o controle deslizante para o estado "Ativar" em "Usar servidor proxy".

Passo 4 — Digite os dados do seu proxy

Digite o endereço e a porta do proxy comprado e, em seguida, clique em "Salvar".

Passo 5 — Faça uma verificação rápida

Verifique a mudança de IP via whatismyip ou myip.

Para desativar o proxy, basta ir para Configurações — Rede e Internet — Servidor Proxy e em seguida clicar em "Desativar" em "Usar servidor proxy".

Para configurar um Proxy no Mac, assista a este vídeo da calexismedia. Levará apenas alguns minutos para configurar um novo endereço IP.

Se você planeja usar um navegador antidetect, sempre siga a regra: 1 proxy = 1 fingerprint. Se você usar os mesmos proxies para diferentes contas, há o risco de ter todas as contas banidas ao mesmo tempo.

Vantagens

Ajuda a contornar todos os tipos de banimentos de IP.

Proxies de alta qualidade fazem com que você pareça um usuário regular. Graças a isso, os sites não desconfiam que o usuário esteja tentando esconder seus dados.

Substituição rápida de endereço IP. Mesmo se você for banido, a substituição do proxy levará apenas 5 minutos. Para isso, recomendo sempre ter vários proxies em estoque.

Adequado para programas de PC. Ao se conectar ao servidor do programa, os desenvolvedores verão o proxy.

Desvantagens

Caro. O custo de proxies de alta qualidade começa em $3 por unidade e pode chegar a cem dólares - depende do tipo de proxies.

Proxies só falsificam o seu endereço IP. Isso significa que você não poderá contornar proibições em caso de violações graves das políticas de serviços.

Quando escolher este método

Servidores proxy são uma forma universal de contornar proibições de IP. É por isso que são usados tanto por usuários comuns quanto por profissionais digitais.

Se o serviço te banir por violações graves, apenas mudar seu endereço de IP não será suficiente. Neste caso, é melhor usar proxies juntamente com um navegador anti-detecção.

Método #6. Alterar o endereço MAC

Este método não é o mais popular, porque requer tempo e conhecimento por parte do utilizador.

A essência do método

Endereço de Controle de Mídia ou endereço MAC é um identificador exclusivo do dispositivo, que é atribuído no momento da fabricação do equipamento. Todos os dispositivos que têm acesso à web possuem um endereço MAC, incluindo: PCs, roteadores e laptops.

Como implementar

A forma de alterar o endereço MAC vai depender do seu sistema operacional. Para Windows, o endereço MAC pode ser alterado de duas maneiras.

Método #1. Alterar o endereço MAC através das configurações de rede e internet

Passo 1 — Ir para Configurações

Abra "Configurações" na aba "Iniciar".

Passo 2 — Alterar suas opções de adaptador

Selecione "Rede e Internet" e clique em "Alterar opções do adaptador". Clique com o botão direito na sua conexão de rede e selecione "Propriedades". Escolha "Cliente para Redes Microsoft" e clique em "Personalizar".

Passo 3 — Criar uma pasta para o seu novo endereço MAC

Selecione a guia Avançado e em seguida clique em "Endereço de Rede" na janela. Se não houver essa opção, siga para o segundo método. Se houver — vá para o passo 4.

Passo 4 — defina seu novo endereço MAC

Você pode definir um endereço MAC diferente no campo de valor. Pode ser gerado, por exemplo, usando browserling. Após gerar o endereço MAC, cole-o na caixa "Valor" e clique em "Ok".

Método #2. Alterando o endereço MAC através do Editor de Registro

Passo 1 — Abrir o Editor de Registro

Pressione Windows + R no seu teclado e digite "Regedit" no Editor de Registro.

Passo 2 — Encontre a pasta com todos os dados de conexão

Na janela aberta, acesse as seguintes pastas: HKEY_LOCAL_MACHINE — SYSTEM — CurrentControlSet — Control — Class — {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Passo 3 — Crie uma pasta para o seu novo endereço MAC

Abra a pasta 0000. Ela contém várias pastas com dispositivo de rede e conexão. Clique em "Novo" e selecione "Parâmetro de String". Nomeie a pasta como "Endereço de Rede".

Passo 4 — Defina o seu novo endereço MAC

Cole o novo endereço Mac no campo "Valor". Assim como no primeiro método, você pode criar usando browserling.

**Passo 5 — Reinicie o seu dispositivo **

Feche o Editor de Registro e reinicie seu dispositivo. Feito! Agora seu dispositivo tem um novo endereço MAC.

Para ser sincero, passei muito tempo tentando redefinir meu endereço MAC pela primeira vez. Se você tiver os mesmos problemas, assista a este guia em vídeo passo a passo no YouTube do High Techy. Usuários do Mac também são bem-vindos no YouTube :)

Vantagens

Sem custo. Você pode criar um novo endereço MAC gratuitamente e defini-lo manualmente.

Desvantagens

Leva tempo para redefinir o endereço MAC.

Pode ajudar apenas com proibições de IP simples. O endereço MAC é apenas parte dos dados analisados pelos serviços. Com proibições complexas, substituí-lo não resolverá o problema.

Quando escolher este método

A substituição do endereço MAC é adequada tanto para usuários comuns quanto para profissionais. No entanto, os profissionais digitais utilizam métodos adicionais. Se você foi banido em redes sociais, serviços de e-mail ou motores de busca, também deve excluir o programa, limpar o cache e usar programas antidetecção.

Método #7. Utilize o navegador Tor

O navegador Tor é uma das formas mais antigas e gratuitas de contornar proibições de IP e restrições de serviço. E em 2023 ainda funciona.

A essência do método

O Tor é um navegador web gratuito que permite visitar sites e serviços mantendo o anonimato. Para isso, o Tor utiliza três servidores aleatórios, através dos quais encaminha e criptografa seu tráfego, e depois se conecta ao servidor que você precisa.

Como implementar

Passo 1 — Baixar o Tor

Acesse o site oficial do navegador Tor, escolha seu sistema operacional e faça o download. Se o site estiver bloqueado em seu país, use uma VPN ou proxy. Não tente baixar o navegador em outros sites, pois pode ser perigoso para seu dispositivo.

Passo 2 — Desativar o JavaScript

Para aumentar o anonimato, desative o JavaScript após instalar o navegador.

Vantagens

Ignora as proibições de IP e dá acesso a serviços que estão bloqueados em uma localização específica.

Aumenta o anonimato. O Tor dificulta para os serviços analisarem seus dados.

Desvantagens

Os serviços e sites podem detectar que uma pessoa está usando o Tor. Isso significa que serviços com alta proteção contra fraudes terão menor confiança em você.

Conexão mais lenta. Devido à conexão sequencial com servidores aleatórios, a velocidade de download de sites e serviços é mais lenta.

Em alguns países, toda a rede TOR é completamente bloqueada. Para contornar as proibições nesses locais, você precisará testar diferentes configurações do navegador ou tentar outro método.

Quando escolher este método

Tor é uma maneira popular de contornar restrições ao visitar sites. No entanto, este método é improvável de ser adequado para afiliados e profissionais de marketing, uma vez que serviços sofisticados com um alto nível de proteção aprenderam a reconhecer o uso do Tor. Assim, bloqueiam o acesso via Tor para todos os usuários ou bloqueiam os usuários em si.

Método #8. Limpar o seu DNS

DNS é um sistema de nomes de domínio que permite ao navegador encontrar o site solicitado pelo usuário pelo nome de domínio.

A essência do método

Sempre que digita o nome do site na caixa de pesquisa, o DNS converte-o no endereço IP de um site específico. O DNS é chamado o livro de telefone da Internet porque o sistema armazena informações sobre todos os endereços IP e seus valores de letras.

Como implementar

Para limpar o DNS no Windows, siga estes passos:

Passo 1 — Abrir o Prompt de Comando

Digite "cmd" e clique em "Prompt de Comando" nos resultados.

Passo 2 — Redefinir o seu DNS

Digite a combinação ipconfig/flushdns no prompt de comando.

Passo 3 — Certifique-se de que o DNS foi redefinido

Para verificar o reset do DNS, digite ipconfig/displaydns no prompt de comando.

Vantagens

Gratuito. Você pode redefinir seu DNS manualmente sem a necessidade de software especial.

A redefinição do DNS leva de 1 a 2 minutos.

Desvantagens

Pode não resolver o problema do banimento. Esta dica pode funcionar apenas com banimentos simples de IP de uma vez.

Na maioria das vezes, é ineficaz como método único. Os usuários podem redefinir o DNS, alterar o endereço MAC e usar proxies ou VPNs para falsificar seu endereço IP.

Quando escolher este método

De maneira geral, o reset do DNS é uma ação útil para todos os usuários que passam tempo na web. Pessoalmente, essa solução me ajudou duas vezes com proibição de acesso menor, mas não teve resultado quando fui bloqueado em redes sociais e serviços de e-mail.

Método #9. Utilize um computador na nuvem

Este é um método bastante raro que geralmente é utilizado por profissionais e startups.

A essência do método

Um computador na nuvem é uma máquina virtual que permite que você execute qualquer ação na rede através de um computador localizado em outro lugar. Ao se conectar a um computador na nuvem, você utiliza todo o seu poder: RAM, disco rígido, etc. Normalmente, os computadores na nuvem são utilizados para expandir a capacidade do seu dispositivo. Por exemplo, para evitar a compra de um novo PC potente, usuários e até mesmo empresas inteiras alugam PCs na nuvem.

Frequentemente, os PCs na nuvem são utilizados por gamers que necessitam de um PC com alto desempenho.

Como implementar

Você precisa encontrar um serviço que forneça PCs na nuvem. Normalmente, a assinatura começa em $5.

Ao escolher um PC na nuvem, preste atenção em:

Onde exatamente o PC está localizado. Se o PC na nuvem estiver em um local que não for adequado para você, não ajudará a resolver o problema com a proibição de IP.

Custo. PCs na nuvem são fornecidos com base em pagamento conforme o uso. Não tente economizar dinheiro e procurar soluções gratuitas — pode ser perigoso para você e seu dispositivo.

Certifique-se de que o serviço tenha uma equipe de suporte. Você provavelmente precisará de ajuda ao escolher a assinatura e configurar o PC na nuvem.

Vantagens

Expande as capacidades do seu dispositivo. Você terá um dispositivo poderoso que expandirá suas capacidades de rede.

Você poderá contornar proibições de IP e impressões digitais.

Desvantagens

O custo começa a partir de $5 por mês.

No caso de os dados do PC em nuvem serem banidos, você terá que procurar por outro PC em nuvem, o que acarretará em custos adicionais.

As impressões digitais do PC em nuvem podem já ter sido banidas em diferentes sites.

Quando escolher este método

O Cloud PC é adequado como solução para contornar uma proibição única. No entanto, se você enfrentar regularmente proibições em plataformas ao coletar dados ou usar várias contas, é melhor prestar atenção a outros métodos.

Método #10. Contatar o administrador

Este método só funciona se você foi banido por engano ou por violações menores.

A essência do método

Você pode tentar remover o banimento diretamente através do administrador do site. Resolver o problema dessa forma pode levar muito tempo e não há garantia de que isso trará resultados.

Como implementar

Como regra geral, todas as plataformas e serviços possuem instruções especiais em caso de proibição. Você precisa encontrar os contatos de suporte no site e preparar o seu recurso.

Minha experiência mostra que é necessário escrever de forma curta e direta. Por exemplo, é assim que um modelo de apelo pode parecer:

Saudação

Qual problema você encontrou

Resposta motivada sobre por que você foi banido por engano

Pedido para suspender a proibição

Vantagens do método

Gratuito. A única coisa que você gasta é o seu tempo.

Desvantagens

Não há garantia de que o administrador removerá o seu IP da lista negra. Isso pode acontecer se o IP foi banido por violações graves das políticas do serviço de e-mail.

Pode levar muito tempo. Após enviar a apelação, o administrador pode considerar a solicitação de 1 dia a vários meses. Em alguns casos, você não receberá resposta alguma.

Quando escolher este método

O método pode ser adequado apenas se você certamente não cometeu nenhuma infração ou se a infração foi insignificante. De qualquer forma, o proprietário do site pode encontrar motivos para se recusar a remover a proibição ou simplesmente não responder — pelo menos, foi isso que enfrentei várias vezes.

Pessoalmente, só consegui remover uma vez a proibição diretamente através do administrador, e isso porque o endereço de IP estava proibido antes de mim.

Método #11. Remova o seu endereço IP das listas negras

"Recursos, recursos, recursos" ou outro método quando você tem que escrever e depois esperar.

A essência do método

Na rede, você pode encontrar muitos serviços que coletam dados sobre endereços IP bloqueados. Em particular, existem listas de endereços IP bloqueados em serviços de e-mail.

Seu endereço de IP pode estar na lista negra:

devido às suas ações

se alguém tiver usado este IP antes de você e violado as regras de um serviço específico

por engano.

Como implementar

Passo 1 — Descubra o seu endereço IP

Se ainda não sabe o seu endereço IP, verifique através de um serviço especial na web. Por exemplo, whatismyip ou what is my IP address.

Passo 2 — Verifique quais serviços baniram o seu IP

Verifique nos serviços públicos se o seu endereço IP está banido. Por exemplo, você pode fazer isso no site mxtoolbox.

Passo 3 — Descubra como recorrer

Se encontrou o seu IP na lista negra de alguns serviços, descubra como enviar um pedido de remoção em um serviço específico.

Por exemplo, assim é como você pode recorrer ao Barracuda Central.

Para remover o seu IP da lista negra da Barracuda, preencha as informações sobre o seu IP e explique o motivo da remoção

E é assim que você pode recorrer no site spamhaus.

De acordo com o procedimento de remoção do Spamhaus, você pode remover automaticamente o seu endereço IP do banco de dados PBL

O conteúdo do recurso pode ser o seguinte:

Saudação

Uma descrição de como o bloqueio impede você de usar o serviço

Explicação de que você não violou as regras do serviço

Pedido para remover seu endereço de IP da lista negra

O período de tempo para considerar a remoção do seu endereço de IP das listas negras dependerá do serviço específico. Pode levar alguns dias ou várias semanas. Ao mesmo tempo, não há garantia de que a proibição será removida.

Vantagens

Grátis. Se alguns serviços exigirem uma taxa para remover a proibição, tenha cuidado, pois podem ser golpistas.

Desvantagens

Leva tempo. Você precisará enviar apelos para cada serviço que colocou seu endereço IP na lista negra.

Não há garantia de que seu IP será excluído da lista negra. O apelo pode ser recusado, por exemplo, se graves violações foram cometidas a partir do seu endereço IP.

Quando escolher este método

Este método é adequado para usuários comuns e profissionais que trabalham com serviços de correio. A proibição só pode ser removida se o seu IP foi bloqueado por engano ou pelas ações de um usuário que utilizou o IP antes de você.

Como evitar proibições de IP

Uma combinação dos métodos acima pode ajudar a contornar proibições de IP e continuar seu trabalho com serviços específicos. No entanto, para evitar novas proibições no futuro, lembre-se sempre das seguintes regras.

Regra #1. Observar as leis e regras do provedor.

Familiarize-se com as leis, regras e regulamentos do país em que se encontra e do ISP específico.

Você precisa prestar atenção às restrições sobre o comportamento online, quais tópicos são proibidos e quais são os recursos bloqueados.

Por exemplo, em Dubai é proibido enviar conteúdo para maiores de 18 anos, mesmo em mensagens privadas, e em Omã e na Coreia do Norte os usuários não podem utilizar serviços de VPN.

Seguindo estas regras, você pode evitar problemas tanto com os serviços quanto com a lei.

Regra #2. Utilize Redes Privadas Virtuais

As VPNs ajudam-no a evitar proibições, a manter-se anónimo e a proteger os seus dados de intrusos. É importante escolher serviços VPN fiáveis com uma boa reputação. Ao escolher VPNs gratuitos, pode aplicar a regra: se não souber como a empresa ganha dinheiro, então ela está a ganhar dinheiro consigo. E com os seus dados.

Como alternativa às VPNs, você pode usar servidores proxy. Permita-me lembrar que os proxies de qualidade substituem apenas o seu endereço IP e não criptografam o tráfego, tornando você o mais semelhante possível a um usuário comum.

Regra #3. Preste atenção à etiqueta da comunicação em rede

Serviços e plataformas analisam constantemente o comportamento dos usuários. Para não chamar a atenção dos sistemas de segurança e administradores do site, siga as regras de comunicação e comportamento:

Respeite os interesses, opiniões, visões e religião de outras pessoas

Evite críticas e insultos

Não assedie os usuários

Evite um número excessivo de mensagens genéricas em chats privados e sob postagens de usuários.

Regra #4. Proteja o seu computador

Utilize apenas serviços comprovados e de alta qualidade licenciados por assinatura. Ao escolher um software, faça o download apenas dos sites oficiais.

Se você trabalha frequentemente com redes sociais, mantém várias contas ou está envolvido em marketing de afiliados, sua base obrigatória:

Proxies. Proxies devem ser selecionados para tarefas específicas. Para multi-contas de alta qualidade, são necessários proxies residenciais, enquanto para marketing de afiliados e e-mails, proxies dinâmicos podem ser adequados. Sempre mantenha de 5 a 10 proxies em estoque.

Navegador antide detecção. O software ajudará você a trabalhar simultaneamente com diferentes contas do serviço a partir de um único dispositivo.

Regra #5. Evitar ações em massa

Comporte-se no site como qualquer outro usuário comum. Se, por exemplo, precisar enviar mensagens ou publicar anúncios sob posts de usuários, tente fazê-lo em etapas. Isso ajudará a evitar a atenção dos administradores do site.

Em relação ao conteúdo em si, tente escrever textos únicos e amigáveis que não pareçam posts de spam. Isso ajudará a evitar atenção desnecessária do website e aumentará a probabilidade de obter uma ação direcionada do usuário.

Regra #6. Estude as regras e políticas dos serviços e sites

Cada website tem suas próprias regras e proibições. No entanto, muitas vezes os serviços utilizam termos gerais, o que dificulta compreender os limites do que é permitido.

Nesses casos, é melhor dedicar tempo para ler avaliações sobre tais regras de especialistas independentes. Por exemplo, afiliados e profissionais de marketing frequentemente enfrentam proibições na web, e eles compartilham os motivos publicamente.

Regra #7. Respeite os limites de velocidade e tráfego.

Ao fazer web scraping, limite o número de solicitações ao servidor do site e colete os dados gradualmente. Isso ajudará a evitar proibições de endereços IP por exceder o número de solicitações.

Se precisar recolher dados com urgência, é melhor dividir essa tarefa entre vários dispositivos. Isso reduzirá o risco de proibições para o seu dispositivo e contas.

Regra #8. Respeite a lei ao usar torrents

Torrents contêm muitos programas úteis e informações que estão disponíveis em sites oficiais mediante pagamento.

No entanto, baixar software de torrents pode violar leis. Na maioria dos países do mundo, o download e a distribuição de conteúdo não licenciado acarretam responsabilidade administrativa e até criminal.

Torrents podem conter programas maliciosos que podem infectar seu dispositivo e causar perda de dados. Nos últimos anos, os hackers têm cada vez mais usado torrents para espalhar vírus. Uma vez nos dispositivos, o código malicioso pode roubar os dados pessoais do usuário ou usar o dispositivo da vítima para fins ilegais.

Regra #9. Tenha cuidado ao usar redes Wi-Fi públicas

Se precisar de trabalhar a partir de um local público, verifique o endereço IP do local antes de começar. Por exemplo, através do browserleaks. Depois disso, verifique se esse endereço IP está bloqueado noutros recursos.

Se o IP estiver na lista negra ou banido, use proxies e VPN para acessar os sites e serviços necessários.

Recomendo nunca fazer transações financeiras ou transações com dados pessoais através de redes Wi-Fi públicas. Caso contrário, você corre o risco de ficar sem dados e sem dinheiro.

Pessoalmente, tive os dados da minha conta pessoal roubados dessa forma no início da minha carreira digital.

Conclusão

Espero que os métodos e dicas que reuni neste artigo vos ajudem a encontrar as formas perfeitas de contornar uma proibição de IP e trabalhar eficazmente online.

Se tiver perguntas ou se gostaria de compartilhar feedback sobre técnicas específicas, adoraria vê-lo nos comentários.