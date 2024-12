Deixar seu feedback nunca foi tão fácil - Nova Undetectable Atualização 2.19

Da simplificação do feedback e do mais recente mecanismo Chromium à randomização de fontes e à clonagem avançada de perfis, cada recurso é projetado para aprimorar o prazer da facilidade de uso, privacidade e confiança nas contas. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada ponto:

Reportar rapidamente um problema ou sugerir uma ideia

No menu da esquerda do programa, acima do ícone de "conta", surgiu um botão de "feedback". Ao clicar nele, você pode relatar um problema, compartilhar ideias ou deixar feedback diretamente na interface do programa.

Atualização do Núcleo do Chromium para a Versão 124

Atualizar para a última versão do núcleo do Chromium não só atualiza o navegador, mas também ajuda a permanecer indetectável entre milhões de outros usuários da internet. Além de cumprir com os padrões e recursos de segurança web mais recentes, sua experiência na internet e algumas configurações se tornam idênticas às da maioria dos usuários, contribuindo para um uso mais seguro e privado da internet, o que é especialmente importante para aqueles que valorizam um alto nível de confiança e confidencialidade.

Randomização de Fonte do Navegador

Foi adicionado um Modo Aleatório para a substituição de fontes. Quando ativado, uma lista única de fontes será gerada para cada perfil recém-criado, mesmo que a mesma configuração seja usada. No entanto, por padrão, as fontes são retiradas das configurações.

Importação em massa de cookies em vários perfis

Agora, você pode selecionar vários perfis e vários arquivos de cookies para importar. Se houver mais perfis selecionados do que arquivos, os cookies serão importados de forma alternada.

Clonagem de Perfis de Navegador

Melhoramos e substituímos a funcionalidade anteriormente existente de "Duplicar" no gestor de perfis com a função "Clonar". Ao clonar um perfil parcialmente, o novo perfil conterá todas as informações essenciais:

Configurações;

Tipo de navegador;

Sistema operacional;

Configurações adicionais;

Idioma;

Proxy;

Tags;

Pastas;

Grupo;

Tipo de perfil;

Núcleo;

Página inicial;

Favoritos.

Ao criar um clone parcial de um perfil, os seguintes itens não são transferidos:

Cookies;

Cache;

Contas;

Notas.

Um clone completo é um novo perfil com substituições e configurações completamente idênticas. Ele funciona de forma semelhante à função de Duplicar, que foi removida.

Outras Alterações