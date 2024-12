15 meilleures alternatives à GoLogin pour le multi-comptes en 2024 : Avis d'experts

Au cours des 10 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur le web : amélioration de la réputation des clients, création de contenu pour les réseaux sociaux, lancement de publicités et bien sûr le crypto. Les outils qui ont renforcé ma performance sont les navigateurs antidétection.

J'ai testé différentes solutions, donc je suis plutôt expérimenté en ce qui concerne les antidétecteurs. Actuellement, l'un des navigateurs antidétecteurs les plus populaires sur le marché est GoLogin. Malgré tous ses avantages, j'expérimente régulièrement à la recherche d'alternatives à GoLogin.

Dans cet article, j'ai préparé une liste de navigateurs antidétection adaptés aux utilisateurs avec différents objectifs, tâches et budgets. Pour gagner du temps, voici la navigation :

Commençons par l'une des solutions les plus populaires : GoLogin.

Pourquoi j'ai choisi GoLogin en premier lieu

GoLogin est un navigateur antidétecteur universel qui convient aussi bien aux utilisateurs ordinaires qu'aux spécialistes du numérique : marketeurs, spécialistes SMM, affiliés, développeurs, joueurs, et autres professionnels.

GoLogin est idéal pour la multi-comptes et la création simplifiée

Personnellement, j'ai noté les avantages suivants de ce navigateur :

Proxys intégrés gratuits. C'est une fonctionnalité pratique pour ceux qui souhaitent changer leur empreinte digitale et protéger leurs données sur le web. Pour accomplir des tâches numériques plus complexes telles que la cryptomonnaie et la gestion de comptes multiples, je recommande l'achat de proxys résidentiels ou mobiles.

Personnalisation de la table des profils. Les utilisateurs peuvent voir la liste complète des comptes dans une seule fenêtre et passer facilement d'un profil à un autre sur différents réseaux sociaux et moteurs de recherche. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile en SMM, en marketing d'affiliation et en gestion multi-comptes.

Version mobile. GoLogin est l'un des rares navigateurs à proposer une version mobile Android pleinement fonctionnelle en plus de la version web.

Mises à jour régulières. Pour garantir une émulation de haute qualité, les développeurs publient au moins deux mises à jour par mois. Grâce à cela, le navigateur assure une connexion stable. En cas d'erreurs, l'équipe de support réagit rapidement et résout les problèmes.

Un avantage supplémentaire du navigateur est sa compatibilité avec différents appareils. GoLogin est disponible pour Windows, Linux, Mac, Android ou comme une solution basée sur le cloud.

Étant donné qu'il existe des précédents de piratages de navigateurs antidétection, tout utilisateur peut mettre en place une authentification à deux facteurs pour se protéger contre les connexions non autorisées. Pour une sécurité et une anonymat accrus, chaque profil réside dans le cloud.

GoLogin est l'un des rares navigateurs qui propose jusqu'à trois profils gratuitement. Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de profils, il existe différents plans d'abonnement. Tout abonnement sera moins cher si vous payez annuellement.

GoLogin propose quatre types de plans d'abonnement

Malgré la commodité et la fonctionnalité du navigateur, certains utilisateurs préfèrent encore d'autres programmes ou utilisent plusieurs navigateurs anti-détection en même temps. Voici pourquoi :

Tarification. Bien que GoLogin propose trois profils gratuits, cela ne suffit pas à certains utilisateurs. Pour cette raison, ils choisissent des navigateurs qui offrent plus de profils gratuits ou qui sont entièrement gratuits.

Fonctionnalités en fonction des tâches. Par exemple, le blocage des traqueurs et les fonctionnalités d'automatisation de campagnes publicitaires peuvent être importants pour les spécialistes SMM et les affiliés. D'autre part, les utilisateurs travaillant avec des cryptomonnaies placent la qualité de l'émulation de données et la contournement des systèmes anti-fraude en premier lieu.

Communauté. Outre les fonctionnalités, certains utilisateurs soulignent l'importance d'avoir une communauté de personnes partageant des intérêts similaires. Cela est particulièrement vrai si les développeurs ont initialement positionné le navigateur pour des usages spécifiques. Par exemple, pour les affiliés, les utilisateurs de cryptomonnaies ou les développeurs.

J'ai effectué mes recherches et trouvé 15 alternatives à GoLogin qui répondent aux besoins des différents utilisateurs : surfeurs du web, affiliés, développeurs, experts en marketing et autres professionnels du numérique.

Comment j'ai évalué les alternatives à GoLogin

Lors de la préparation de ma liste de navigateurs alternatifs, j'ai axé sur les critères suivants :

Caractéristiques. En plus de la falsification des données, les développeurs ajoutent des fonctionnalités supplémentaires au navigateur. Par exemple, des gestionnaires de proxy intégrés, des robots de cookies, un accès API, de l'automatisation de navigateurs, etc.

Tarification. Généralement, les navigateurs antidétection sont proposés sur une base d'abonnement payant. Le coût dépend du nombre de profils inclus dans l'abonnement.

Facilité d'intégration. Tous les navigateurs diffèrent en termes de difficulté d'installation. Certains navigateurs sont faciles à télécharger au format de programme, tandis que d'autres sont utilisés sous forme de versions web et de solutions basées sur le cloud.

Le public cible d'un navigateur particulier. Par exemple, certains navigateurs ne conviennent qu'aux professionnels en raison de la complexité de l'interface. D'autres sont faciles à installer sur l'appareil d'un utilisateur et ont une interface intuitive.

Avis et retours.

J'ai créé un tableau de comparaison de tous les navigateurs à partir de mes recherches pour montrer les principales caractéristiques de chaque logiciel et son coût.

Nom du navigateur Essai gratuit et tarif Principales fonctionnalités Undetectable Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 39 $/mois Crée des centaines de profils par minute

Robot de cookies

Export de cookies et profils

3 façons de stocker des comptes Sessionbox Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 6,99 $/mois Automatisation des flux de travail

Gestionnaire de proxy

Compatible avec différents navigateurs AdsPower Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 5,4 $/mois Automatisation des actions

Centre d'applications

Configuration et synchronisation faciles des profils Incogniton Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 20,99 $/mois Belle interface utilisateur

Importation/exportation de cookies

Automatisation du marketing Multilogin Pas d'essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 74 $/mois Stockage en nuage

2 navigateurs intégrés

Gestion de profils Dolphin Anty Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 71 $/mois Importation des comptes et des proxies

Robot de cookies

Interface conviviale Octo Browser Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 21 $/mois Automatisation des tâches

Gestionnaire de proxy

Synchronisation en nuage Hidemyacc Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 15 $/mois 2 navigateurs intégrés

Duplication rapide des comptes

Tâches d'automatisation Loginways Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 35 $/mois Gestionnaire de cookies

Support de proxy

Synchronisation des profils Kameleo Pas d'essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 59 €/mois Application mobile

Intégration d'automatisation

Profils illimités Ghost Browser Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 21 $/mois Synchronisation avec Chrome

Blockage des publicités

Gestionnaire de proxy Lalicat Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 59 $/mois Automatisation des tâches

Émulation de différents OS

Configuration rapide des profils VMlogin Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 75 $/mois Automatisation des tâches

Importation/exportation de cookies

Création en lot de profils de navigateur Surfinite Essai gratuit Frais d'abonnement : à partir de 29 €/mois Automatisation des tâches

Changement rapide des empreintes digitales

Superbe interface utilisateur ixBrowser Frais d'abonnement : navigateur gratuit, à partir de 2,25 $/mois pour les IPs Navigateur gratuit

Gestionnaire de cookies

Extensions Chrome

Penchons-nous sur chacun de ces navigateurs de plus près.

Avec Undetectable, les utilisateurs peuvent gérer des centaines de comptes et protéger les données d'empreinte digitale

Undetectable est un navigateur facile à utiliser et fonctionnel qui peut créer des centaines de profils en quelques minutes avec des empreintes digitales de confiance pour les systèmes anti-fraude.

Principales caractéristiques

Navigateur basé sur Chromium. Indétectable prend en charge l'installation d'extensions et d'outils de développement à partir du Chrome Store.

Cookie Bot. Le bot collecte les cookies et programme automatiquement les comptes pour gagner la confiance des systèmes anti-fraude. Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez le cookie bot, sélectionnez le pays et le nombre sites que le bot devrait visiter. Le cookie bot générera alors une liste de sites aléatoires et les visitera.

Trois façons de stocker des profils. Le navigateur offre trois formats de stockage des profils : sur l'appareil, dans le cloud ou sur le serveur personnel de l'utilisateur. En cas de stockage local sur l'appareil, les profils sont disponibles sans synchronisation avec le serveur, permettant aux utilisateurs de créer, éditer, lancer et supprimer des profils 24h/24, 7j/7.

Adapté au travail d'équipe. Plus de 30 fonctionnalités sont intégrées dans le navigateur pour personnaliser l'accès au sein d'une équipe. Par exemple, l'utilisateur peut tagger ses profils, attribuer des rôles aux membres originaux de l'équipe, regrouper des profils pour différencier l'accès, et suivre les rôles, statuts et sessions sur un tableau de bord spécial.

Exportation de cookies et de profils. Indétectable prend en charge le transfert de session et de proxy dans plusieurs formats populaires, y compris JSON et un format spécial du navigateur antidétect.

Intégrations

Le navigateur est compatible avec Windows 10 et ultérieur, macOS de la série M et Intel.

Tarification

Une des fonctionnalités clés du navigateur est que les utilisateurs peuvent créer un nombre illimité de profils locaux sur tous les abonnements achetés. Cependant, il y a une limite sur le nombre d'empreintes digitales numériques, de profils cloud et de configurations de navigateur.

Indétectable propose 4 types de plans d'abonnement, dont un plan gratuit avec 5 profils cloud a

Pourquoi Undetectable est une excellente alternative à GoLogin

Undetectable propose une large liste de fonctionnalités qui conviendront aussi bien aux internautes préoccupés par la protection des données qu'aux professionnels aguerris. Trois formats de stockage de profils augmentent la protection des données. Contrairement à GoLogin, Undetectable propose des plans tarifaires plus flexibles avec la possibilité de créer un nombre illimité de profils.

Avis

Les utilisateurs soulignent la commodité d'Undetectable lorsqu'ils travaillent en équipe, un haut niveau d'émulation et des fonctionnalités utiles.

Les équipes mentionnent qu'Undetectable offre de grandes performances et un spoofing de données

En ce qui concerne les inconvénients, les utilisateurs ont remarqué qu'il y avait des problèmes pour enregistrer la page principale et que l'autocomplétion ne fonctionnait pas sur tous les sites web.

Les utilisateurs rencontrent des problèmes lors de l'enregistrement de la page d'accueil et lors de l'utilisation de l'outil de remplissage automatique via Undetectable

Avantages

Nombre illimité de profils sur toutes les abonnements achetés

Fonctionnalités puissantes pour toute l'équipe

Bot cookies intégré

Inconvénients

Pas d'application mobile ou version web

Toutes les fonctionnalités du navigateur complet, y compris 100 configurations de navigateur, l'exportation de cookies et les profils locaux, ne sont disponibles que sur le plan PRO

Pour qui l'indétectabilité est-elle bénéfique

Indétectable est adapté pour le marketing d'affiliation, les paris, le commerce électronique, le travail avec les cryptomonnaies, le multi-comptes et pour les grandes équipes avec des rôles différents.

Sessionbox est adapté pour le multi-comptes et le spoofing de données

Sessionbox est une application de navigateur avec un coût d'abonnement abordable et un essai gratuit. Le navigateur sera apprécié par les utilisateurs qui souhaitent émuler leur empreinte digitale tout en travaillant dans des navigateurs familiers : Chrome, Edge ou Mozilla.

Principales caractéristiques

Application de bureau. Tous les profils lancés s'ouvriront dans le navigateur que vous choisissez d'utiliser. Par exemple, pour Windows, vous pouvez sélectionner Microsoft Edge, Chrome, ou Mozilla.

Compatibilité avec différents navigateurs. Comme Sessionbox ouvre les profils dans le navigateur de votre choix, il prend également en charge tous types d'extensions spécifiques aux navigateurs.

Adapté pour le travail d'équipe. En particulier, les utilisateurs peuvent partager des sessions pour un travail ininterrompu.

Gestionnaire de proxy. Après avoir enregistré des proxys dans l'application, les utilisateurs peuvent les lier aux profils ou utiliser le réglage automatique du fuseau horaire et de l'emplacement dans le gestionnaire de proxy.

Ouvrez les paramètres pour gérer les données de votre profil dans Sessionbox

Intégrations

Le navigateur est disponible pour Windows et macOS

Tarification

Sessionbox propose l'une des abonnements de base les plus abordables du marché : l'abonnement pour utilisateurs individuels commence à partir de 6,99 $ par mois.

Sessionbox propose quatre types de plans d'abonnement, dont un entreprise avec support 24/7

Pourquoi Sessionbox est une excellente alternative à GoLogin

Le principal avantage de Sessionbox est la capacité de travailler avec des profils dans un navigateur familier et d'utiliser toutes ses fonctionnalités. L'application antidétection a un coût faible même sur les plans PRO.

Avis

Selon les avis des utilisateurs, Sessionbox convient pour émuler des données de base et effectuer des tâches simples. Cependant, certains utilisateurs ont attendu pendant des siècles une réponse de l'équipe de support.

Les utilisateurs de Sessionbox rencontrent des problèmes pour obtenir une réponse de l'équipe de support

Avantages

Abonnement abordable

Capacité à travailler avec des profils dans votre navigateur préféré

Inconvénients

Format de l'application. Les utilisateurs habitués à travailler spécifiquement sur des versions de bureau peuvent trouver inconfortable de passer de l'application

Un manque de fonctionnalités pour le travail en équipe

Faibles fonctionnalités d'automatisation

Pour qui Sessionbox est-il bon

Le navigateur convient à une large gamme de tâches, y compris le web scraping, le commerce électronique, le marketing d'affiliation et les réseaux sociaux. Assurez-vous d'essayer l'essai avant de souscrire un abonnement. Personnellement, je préfère totalement le logiciel de bureau, mais c'est une question d'habitude.

AdsPower offre jusqu'à 40% de réduction sur toutes les abonnements

AdsPower est un navigateur anti-détection populaire qui présente des avantages concurrentiels. Par exemple, un synchroniseur qui répète une action spécifique dans plusieurs profils à la fois, et deux navigateurs intégrés qui permettent d'augmenter l'émulation dans différents systèmes.

Principales caractéristiques

Remplacement de plus de 20 paramètres d'empreinte de dispositif et de connexion. AdsPower remplace la version du navigateur, le système d'exploitation, le fuseau horaire et l'heure, l'agent utilisateur, la langue et d'autres paramètres.

Trois formats pour la création de profils. Trois types de création de profil sont disponibles pour tous les utilisateurs : création d'un seul profil avec des paramètres standard, création de plusieurs profils avec des paramètres similaires, ou création d'une douzaine de profils basés sur vos paramètres collectés au format Excel.

Automatisation des actions. En particulier, création automatique d'empreintes digitales, de profils et de sélection d'IP. Le navigateur dispose d'un robot RPA intégré — un programme capable d'imiter les actions d'une vraie personne sur différents sites. Par exemple, il peut tourner les pages, créer et aimer des publications. Chaque utilisateur peut constituer un ensemble personnel de fonctions qu'il souhaite automatiser.

Convient aux experts solos, aux petites équipes et aux entreprises entières. AdsPower inclut une large gamme de fonctionnalités pour le travail d'équipe, notamment l'attribution des rôles, le regroupement des profils et l'importation rapide des comptes à l'aide de la connexion ou des cookies.

Centre d'application. Les utilisateurs peuvent installer différentes extensions pour chaque profil afin d'automatiser ou d'améliorer leurs comptes. Par exemple, avec l'extension "Rapports sur les annonces Facebook", les utilisateurs peuvent observer les infos sur les comptes publicitaires et les campagnes.

Le navigateur dispose d'une version web, mais je recommande de commencer directement par la version bureau pour bénéficier de plus de fonctionnalités. Après avoir installé le navigateur, vous verrez l'ensemble complet des fonctionnalités du navigateur dans la section Paramètres globaux.

Vous pouvez trouver toutes les fonctionnalités AdsPower dans l'onglet « Paramètres globaux »

Intégrations

AdsPower est compatible avec Windows 7 et les versions ultérieures, macOS et Linux.

Tarification

AdsPower propose 5 profils de navigateurs sans limite de temps. Cependant, cette option n'est disponible que dans certains pays. Pour les utilisateurs avancés, plusieurs abonnements offrent une réduction de 40 % lorsqu'ils sont achetés annuellement.

AdsPower propose 4 types d'abonnements, dont un gratuit avec 5 profils

Avis

Les utilisateurs notent la performance stable du navigateur, la fonctionnalité et le support réactif qui s'efforcent vraiment d'aider.

Les utilisateurs sont satisfaits de l'équipe de support AdsPower

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion via proxy.

Parfois AdsPower rencontre des problèmes avec les proxies

Pourquoi AdsPower est une excellente alternative à GoLogin

AdsPower possède des fonctionnalités uniques que GoLogin n'a pas. Par exemple, des fonctionnalités avancées de robot RPA et un synchroniseur d'actions. Les développeurs améliorent constamment le navigateur et ajoutent de nouvelles fonctionnalités que les professionnels du numérique apprécient.

Avantages

Extensions uniques pour l'automatisation

Interface simple et claire

Pratique pour tous les formats de travail

Coût abordable

Inconvénients

Travail instable avec des proxys

Des échecs de connexion se produisent

Pour qui AdsPower est-il bon

Grâce à son installation facile, son interface conviviale et son ensemble de fonctions, AdsPower convient aussi bien aux utilisateurs ordinaires qu'aux professionnels.

4. Incogniton Incogniton

Incogniton dispose d'une interface conviviale et de l'intégration de Selenium

Incogniton compte plus de 400 000 utilisateurs qui apprécient le navigateur pour sa gamme étendue de fonctions qui aident à résoudre diverses tâches numériques ainsi que pour son support utile.

Principales caractéristiques

Interface conviviale. Des indices dans le navigateur décrivent les fonctions et aident à comprendre rapidement les paramètres. Cette fonctionnalité est vraiment utile pour les nouveaux utilisateurs. L'interface est disponible en quatre langues : anglais, chinois, russe et portugais.

Support 24h/24 et 7j/7. Contrairement à de nombreux navigateurs, le support Incogniton fonctionne en continu et répond toujours rapidement.

Importation et exportation des cookies. Cette fonction est utile pour les spécialistes qui achètent des comptes préfabriqués ou doivent transférer des comptes depuis un autre navigateur.

Automatisation du travail. Le navigateur est intégré à Selenium et Puppeteer pour automatiser le travail avec les comptes.

Intégrations

Incogniton peut être installé sur Windows et macOS.

Tarification

Incogniton offre 10 profils de navigateur gratuits. Si ce montant n'est pas suffisant, les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options d'abonnement payant.

Incogniton propose 4 types de forfaits d'abonnement, y compris un forfait gratuit avec 10 profils

Pourquoi Incogniton est une excellente alternative à GoLogin

Incogniton propose 10 profils gratuits prenant en charge toutes les fonctionnalités clés du navigateur, y compris l'automatisation, l'importation et l'exportation de données.

Avis

Les utilisateurs sont le plus souvent positifs concernant le navigateur. En particulier, ils notent son support réactif et sa stabilité.

Incogniton vous aide à rester anonyme en ligne

En même temps, certains utilisateurs s'attendent à ce que de nouvelles options soient ajoutées.

Incogniton ne dispose pas de suffisamment de fonctionnalités pour les professionnels

Avantages

Support réactif

Importation et exportation de cookies

Intégration avec Selenium et Puppeteer

10 profils de navigateurs gratuits

Inconvénients

Manque de caractéristiques

Pour qui Incogniton est-il bon

Le navigateur est idéal pour les réseaux sociaux et le commerce électronique. En même temps, les utilisateurs avec d'autres spécialités le trouvent utile pour leurs tâches numériques.

Voici le lien vers le site officiel de Multilogin: Multilogin official website

Multilogin a une large audience d'utilisateurs à travers le monde. L'interface du navigateur est disponible en plusieurs langues, dont le brésilien, l'anglais, le chinois, le portugais et le vietnamien.

Principales caractéristiques

Stockage des données dans le cloud. Toutes les informations de profil sont stockées dans un environnement sécurisé Ads Cloud. Cela réduit la mémoire et les ressources du périphérique de l'utilisateur.

Adapté pour le travail d'équipe. Le navigateur est adapté pour le travail simultané de toute l'équipe, avec des centaines de comptes dans différents services et plateformes. Lorsqu'ils travaillent en équipe, les profils seront synchronisés sur tous les appareils, afin que les participants puissent travailler tous ensemble avec un compte spécifique.

Deux navigateurs intégrés. Multilogin inclut deux navigateurs à la fois : Mimic, qui fonctionne sur Chromium, et Stealth fox avec un cœur Mozilla.

Gestion des profils. Par exemple, les utilisateurs peuvent marquer les profils avec des cases à cocher pour un démarrage rapide ou fermer des centaines de sessions.

Intégrations

Multilogin peut être installé sur Windows, macOS et Linux.

Tarification

Bien qu'il n'y ait pas d'essai gratuit dans le navigateur, les utilisateurs peuvent être remboursés dans les 14 premiers jours d'utilisation. Le prix de l'abonnement de base pour un utilisateur démarre à partir de 99 $ par mois. Pour un paiement annuel, les utilisateurs bénéficient d'une remise de 20 %.

Multilogin propose trois types de plans d'abonnement

Pourquoi Multilogin est une excellente alternative à GoLogin

La multi-connexion est facile à mettre en place et possède des fonctionnalités uniques. Par exemple, deux navigateurs intégrés dans le même logiciel.

Avis

Multilogin a une excellente équipe de support

Cependant, certains utilisateurs rencontrent des échecs du service pendant le travail ou lors du paiement des factures.

Les utilisateurs de Multilogin aimeraient recevoir des factures en PDF

Avantages

Émulation de haute qualité

Large gamme de fonctions

Support réactif

Inconvénients

Difficultés de paiement

Coût d'abonnement élevé

Aucune version d'essai

Pour qui Multilogin est-il fait

Les développeurs soulignent que le navigateur est idéal pour la gestion de plusieurs comptes et le web scraping. À mon avis, le navigateur est adapté à toutes les tâches numériques, y compris le travail d'équipe.

Dolphin Anty site officiel

Dolphin Anty a été créé par une équipe très responsable et orientée vers les clients. Par exemple, à l'été 2022, des pirates ont découvert une vulnérabilité et ont piraté le navigateur. L'attaque a affecté certains utilisateurs, donc l'équipe a pleinement indemnisé tous les utilisateurs des pertes financières subies.

Principales fonctionnalités

Fonctionnel pour le travail d'équipe. Les utilisateurs peuvent attribuer l'un des trois rôles au sein de l'équipe : admin, acheteur ou utilisateur. Chaque rôle a des niveaux d'accès et des capacités différents.

Importation en masse de comptes et de procurations. Cette fonctionnalité permet de télécharger des centaines de comptes et de procurations directement depuis l'appareil dans le navigateur et de créer des profils pour chacun.

Utilisation d'empreintes digitales réelles. Les développeurs collectent des empreintes digitales numériques sur le web et les ajoutent automatiquement à chaque nouveau profil. Cela permet de ressembler autant que possible à des utilisateurs ordinaires.

Filtrage de comptes pratique. Vous pouvez ajouter des tags, des notes et des statuts à n'importe quel profil, ce qui accélère la recherche des profils appropriés. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui travaillent avec de nombreux sites ou en équipe.

Robot de cookies. Avec son aide, vous pouvez générer automatiquement un historique des visites, de sorte qu'après le lancement des comptes, les systèmes anti-fraude de divers sites puissent vérifier ces données et renforcer leur confiance dans le compte.

En utilisant Dolphin Anty, vous pouvez falsifier plus de 20 paramètres de l'empreinte digitale

Intégrations

Dolphin anti est compatible avec Windows, macOS et Linux. Lors du téléchargement du programme depuis le site officiel, votre système d'exploitation sera détecté automatiquement.

Tarification

Dolphin Anti propose 4 options d'abonnement. Une option est entièrement gratuite, mais comporte des limitations en terme de fonctionnalités. Par exemple, 10 profils à la fois, et des restrictions pour partager des profils avec d'autres utilisateurs.

Voici une image d'un dauphin anti-pricing :

Pourquoi Dolphin Anty est une excellente alternative à GoLogin

Dolphin Anti a acquis une grande popularité parmi les utilisateurs de la CEI en raison de sa politique de prix loyal et de sa large gamme de fonctions. Les développeurs mettent constamment à jour le navigateur et ajoutent de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Avis

Il n'y a pas beaucoup d'avis sur Dolphin Anty sur le web, bien que le navigateur soit sur le marché depuis plus de 3 ans. Selon les avis des utilisateurs, le navigateur offre un fonctionnement stable, un haut niveau de support et est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Dolphin Anty affiche une connexion et des performances stables

Avantages

Robot Cookies

Excellentes fonctionnalités pour le travail d'équipe

Interface conviviale

Service d'assistance attentif

Inconvénients

Plans d'abonnement coûteux

Pour qui Dolphin Anty est bon

Initialement, le navigateur antidétection a été développé pour le marketing d'affiliation, il dispose donc de nombreuses fonctions utiles pour travailler avec plusieurs comptes en même temps. Grâce aux 10 profils gratuits, le navigateur convient également aux utilisateurs ordinaires qui souhaitent rester anonymes sur le réseau sans frais supplémentaires.

Octo browser falsifie les empreintes digitales numériques pour gérer de nombreux comptes depuis un seul appareil

Le navigateur October répond aux besoins des utilisateurs pour différentes tâches numériques. Parmi les fonctions uniques du navigateur, il convient de souligner l'exportation d'un profil avec la possibilité d'importer ultérieurement sans perte de données d'empreinte digitale.

Fonctionnalités principales

Automatisation de l'API. Le navigateur peut être synchronisé avec Selenium, Puppeteer et d'autres bibliothèques.

Large choix de paramètres de profil. Les profils peuvent être créés en 1 clic, après quoi les utilisateurs peuvent les copier, les exporter et les transférer à leurs coéquipiers.

Gestionnaire de proxy. Le navigateur Octo prend en charge tous types de proxys populaires : HTTP, SOCKS5, SSH. Les proxys peuvent être enregistrés dans le navigateur pour les ajouter aux comptes ultérieurement. Pour gérer les proxys, les utilisateurs peuvent ajouter différentes extensions au navigateur.

Synchronisation cloud. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent ouvrir des comptes sur différents appareils. Par exemple, si vous travailliez sur l'appareil nº1, puis l'avez éteint, vous êtes connecté au navigateur depuis l'appareil nº2, vous pouvez continuer à travailler depuis le même endroit.

Intégrations

Le navigateur peut être installé sur Windows, macOS Intel/Apple Silicon et Linux.

Tarification

Le navigateur Octo propose 5 types d'abonnements avec la possibilité d'obtenir une réduction pour un paiement de 3, 6 ou 12 mois.

Le navigateur Octo propose 5 types de plans d'abonnement avec une réduction de 30 % si acheté annuellement

Pourquoi Octo browser est une excellente alternative à GoLogin

Le navigateur Octo n'est pas lié à un appareil, donc les utilisateurs peuvent se connecter à partir de différents appareils. Il n'y a pas de restrictions sur le nombre de profils fonctionnant en même temps. Ces qualités deviennent souvent la raison pour laquelle les utilisateurs choisissent ce navigateur.

Avis

Les utilisateurs notent que le navigateur dispose d'un bon ensemble de fonctionnalités et offre un haut niveau d'émulation.

Les utilisateurs sont satisfaits de la vitesse d'installation et de configuration du navigateur Octo

Cependant, certains utilisateurs aimeraient voir plus de fonctionnalités dans le navigateur et un chargement plus rapide du navigateur.

Les utilisateurs trouvent qu'il y a un manque de fonctionnalités dans le navigateur Octo

Avantages

Installation facile

Interface conviviale identique à Chrome

Bonne automatisation de l'API

Inconvénients

Parfois, cela prend beaucoup de temps pour se charger

Coût élevé

Absence de plugins typiques

Pour qui le navigateur Octo est-il bon ?

Octo browser est un navigateur universel adapté à diverses tâches : navigateur antidétection, SMM, SEO, multi-comptes et simplement pour augmenter l'anonymat sur le web.

Hidemyacc propose un essai gratuit de 7 jours

Hidemyacc est l'un des rares navigateurs basé sur deux navigateurs populaires. Jusqu'à présent, le navigateur ne gagne en popularité que parmi les spécialistes du numérique, donc les développeurs étendent activement les fonctionnalités de leur logiciel.

Principales caractéristiques

Fonctionne sur deux navigateurs. Pour assurer un maximum d'anonymat, le logiciel comprend deux navigateurs : Ghostly avec un moteur Chromium et Foxy avec un moteur Mozilla Firefox.

Emulation sur appareil mobile. Lors de la création d'une empreinte digitale, vous pouvez choisir d'émuler les systèmes d'exploitation Linux, Mac, Ubuntu, Chrome OS, iOS et Android.

Fonction de copie rapide des comptes. Les utilisateurs peuvent créer des centaines de copies d'un seul profil, avec la possibilité de modifier ultérieurement des paramètres spécifiques de l'empreinte digitale.

Scripts d'automatisation. Dans une section spéciale du navigateur, vous pouvez ajouter un code auto-écrit pour automatiser des actions ou utiliser l'un des scripts prêts à l'emploi. Par exemple, lors de l'utilisation de Facebook, vous pouvez automatiquement liker, commenter et faire des partages.

Intégrations

Le navigateur ne peut être utilisé que sur les systèmes d'exploitation Windows.

Tarification

Hidemyacc propose six options d'abonnement, qui diffèrent par le nombre de profils, les systèmes d'exploitation pris en charge, les fonctions et les capacités d'équipe.

Hidemyacc propose 3 types de plans d'abonnement standard

Hidemyacc propose 3 types de plans d'abonnement premium

Pourquoi Hidemyacc est une excellente alternative à GoLogin

Avec un ensemble étendu de fonctionnalités, Hidemyacc dispose d'une politique de tarification flexible qui rend le navigateur accessible à la fois aux utilisateurs ordinaires et aux équipes de haut niveau. La fonction de duplication de profil distingue également ce logiciel de nombreux autres navigateurs.

Avis

Parmi les principaux avantages du navigateur, les utilisateurs notent un large éventail de fonctionnalités, une installation facile et une qualité d'émulation.

Hidemyacc possède une interface conviviale, un processus d'installation facile et un support rapide

Certains utilisateurs souhaitent voir un prix plus bas.

Certains utilisateurs de Hidemyacc aimeraient un prix plus abordable

Avantages

Installation facile

Fonctionnalités spéciales, y compris gestionnaire de proxy et duplication de comptes

Connexion stable

Inconvénients

Prix élevé

Pour qui Hidemyacc est bon

Hidemyacc est parfait pour différentes tâches numériques : travailler avec les cryptomonnaies, le marketing d'affiliation, les médias sociaux et le référencement. Étant donné que le navigateur n'offre pas d'abonnement complètement gratuit, les utilisateurs ordinaires choisissent souvent d'autres solutions.

Loginways aide à gérer plusieurs comptes et à protéger les données

Loginways est apparu sur le marché en 2021 et jusqu'à présent ne se démarque pas beaucoup en termes de fonctionnalités parmi les autres navigateurs antidétection.

Principales caractéristiques

Aucune liaison avec l'appareil. Grâce à la synchronisation des profils, les utilisateurs peuvent se connecter au navigateur à partir de n'importe quel appareil et continuer à travailler là où ils l'ont laissé.

Gestionnaire de cookies. Le navigateur propose des fonctionnalités d'importation et d'exportation rapides des cookies de compte.

Prise en charge de tous les protocoles proxy populaires. En particulier, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, mandataires autorisés et non autorisés.

Intégrations

Le navigateur peut être installé sur Windows et macOS.

Tarification

Loginways ne propose pas d'abonnements gratuits, c'est pourquoi les utilisateurs ordinaires préfèrent d'autres navigateurs. Le prix de l'abonnement dépend du nombre de profils.

Loginways propose trois types d'abonnements

Pourquoi Loginways est une excellente alternative à GoLogin

Login était un navigateur simple et intuitif qui dispose de fonctions de base pour l'émulation des données d'empreintes digitales et le travail ultérieur sur le réseau. Les développeurs ajoutent rarement de nouvelles fonctionnalités, bien que les fonctionnalités de base affichent de grandes performances.

Avis

Il y a peu d'avis et de témoignages en ligne pour Loginways. Cela s'explique également par le fait que le navigateur est relativement nouveau et est plus susceptible d'être utilisé dans la CEI. Par exemple, le navigateur n'a pas encore de notation sur ALternativeTo, un site populaire de comparaison de navigateurs.

Avantages

Haute émulation

Connexion stable

Inconvénients

Manque de fonctionnalités

Trop cher pour un petit ensemble de fonctions

Pour qui Loginways est-il bon

Loginways est utilisé pour le multi-compte et offre toutes les fonctionnalités de base : la possibilité de travailler en équipe, la synchronisation automatique des profils, un gestionnaire de cookies et la compatibilité avec différents proxies. Pour des tâches numériques plus complexes, je recommande d'utiliser d'autres solutions de cette liste.

Kameleo dispose d'une version bureau et d'une application mobile

Kameleo a rapidement trouvé son public sur le marché grâce à un ensemble de fonctionnalités utiles. En particulier, Kameleo est l'un des rares navigateurs à proposer une application mobile.

Principales caractéristiques

Application mobile Android. Les utilisateurs peuvent créer des profils avec des empreintes digitales iOS et Android, et utiliser tous les types de proxy populaires ou VPN pour remplacer l'IP.

Prise en charge de 4 types de navigateurs. Kameleo s'exécute sur plusieurs moteurs de navigateur à la fois, permettant aux utilisateurs d'émuler les empreintes digitales de Chrome, Firefox, Safari et Edge et d'utiliser leurs fonctionnalités.

Remplacement de plus de 10 paramètres d'empreinte digitale. En particulier, les données du système d'exploitation, le fuseau horaire, la langue, WebRTC, les polices, les plugins et d'autres paramètres.

Aucune restriction sur le nombre de profils. Toutes les abonnements offrent un nombre illimité de profils de navigateurs.

Intégrations

Kameleo peut être installé sur Windows et Android.

Tarification

Une des principales caractéristiques du navigateur est qu'il n'a aucune restriction sur le nombre de profils. Les types d'abonnements diffèrent par le nombre de fonctions disponibles dans le navigateur.

Pourquoi Kameleo est une excellente alternative à GoLogin

Kameleo est une solution de pointe qui offre de nombreux avantages par rapport à GoLogin. Voici quelques raisons pour lesquelles Kameleo peut être considéré comme un choix supérieur :

Fonctionnalités avancées : Kameleo propose une gamme de fonctionnalités avancées pour vous permettre de gérer vos profils de navigation de manière efficace et sécurisée. Simplicité d'utilisation : Son interface utilisateur conviviale rend Kameleo facile à utiliser, même pour les utilisateurs novices. Personnalisation avancée : Avec Kameleo, vous pouvez personnaliser vos profils de navigation de manière approfondie pour répondre à vos besoins spécifiques. Protection de la confidentialité : Kameleo met l'accent sur la protection de la vie privée et la sécurité de vos données, vous offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire lors de l'utilisation de profils de navigation.

En conclusion, si vous recherchez une solution fiable et avancée pour la gestion des profils de navigation, Kameleo est un excellent choix à considérer.

La fonctionnalité clé du navigateur est l'application mobile pour Android. Kameleo possède toutes les fonctions dont vous avez besoin pour effectuer diverses tâches : automatisation, prise en charge des formats de proxy populaires, export et import de cookies, etc.

Avis

Les utilisateurs notent la facilité d'utilisation, la personnalisation et l'interface conviviale du navigateur.

Kameleo dispose d'une interface confortable et d'un processus de configuration facile

Parfois, le navigateur Kameleo reçoit des retours négatifs sur la qualité de l'émulation d'empreinte digitale.

Kameleo échoue à certains tests d'empreintes digitales

Avantages

Gestionnaire de proxy intégré

Application mobile Android

Profils illimités sur tous les abonnements

Inconvénients

Qualité d'émulation instable

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de connexion

Cher

Pour qui Kameleo est-il bon

Étant donné que les critiques soulignent la qualité instable de l'émulation, le navigateur peut ne pas être adapté aux paris, au travail avec les cryptomonnaies et au contournement des systèmes de lutte avancée contre la fraude. Kameleo affiche de bonnes performances pour le marketing d'affiliation, le SMM et le SEO.

Ghost Browser dispose d'une interface intuitive et d'un excellent support

Ghost Browser a un bon rapport qualité-prix et un nombre important de fonctions intégrées. Personnellement, j'adore leur interface de navigateur agréable et fluide.

Principales caractéristiques

Blocage de publicités. Le navigateur dispose d'une extension intégrée de blocage de publicités. Cela vous permet de visiter des sites Web sans spam inutile et collecte de données.

Synchronisation Chrome. Le navigateur est basé sur le noyau Chromium, ce qui vous permet d'installer des extensions de Chrome et de synchroniser l'historique, les favoris et les cookies si nécessaire.

Profils de tri. Dans le navigateur Ghost, les utilisateurs peuvent marquer et trier les onglets par filtres, ce qui accélère la recherche et le passage entre les comptes.

Gestionnaire de proxy. Le navigateur dispose d'une extension spéciale Ghost Proxy Control qui aide à gérer tous les mandataires enregistrés et à les ajouter aux comptes.

Intégrations

Le navigateur Ghost est compatible avec Windows, Linux et macOS.

Tarification

Il existe trois options d'abonnement dans le navigateur, y compris un plan entièrement gratuit avec 4 profils. Les abonnements payants varient en fonction du nombre de fonctionnalités et de profils.

Ghost Browser propose 3 types de plans d'abonnement, dont un gratuit

Pourquoi Ghost Browser est une excellente alternative à GoLogin

Le navigateur Ghost propose une bonne gamme de fonctionnalités même dans le plan gratuit. Les utilisateurs notent la commodité de l'interface et des paramètres d'empreintes digitales.

Avis

Les utilisateurs du navigateur notent ses fonctionnalités pratiques d'automatisation du travail, la possibilité de configurer des profils de différentes couleurs pour ne pas se perdre, et un bon niveau d'émulation.

Ghost browser est facile à utiliser et convient aux équipes

Parmi les inconvénients du navigateur, les utilisateurs ont noté des problèmes de vitesse de chargement du site et ont rencontré des problèmes avec les extensions. L'extension bloqueur de publicités doit également être améliorée, car elle bloque souvent toutes les publicités sur le site, même si dans certains cas, les utilisateurs ont besoin de les voir.

Certaines fonctionnalités de Ghost Browser fonctionnent mal

Avantages

Haut niveau de sécurité et de confidentialité

Support réactif pour les utilisateurs avec différents systèmes d'exploitation

Interface conviviale

Inconvénients

Le prix ne correspond pas à la qualité

Il y a des problèmes de vitesse du navigateur

Certaines fonctionnalités telles que la connexion unique et l'accès limité ne fonctionnent pas comme décrit

Pour qui le navigateur Ghost est-il adapté

Ghost Browser est adapté pour la protection des données en ligne, les spécialistes du SMM, le marketing d'affiliation et le commerce électronique.

Vous pouvez automatiser vos actions sur le web en utilisant Lalicat

Lalicat a gagné une grande popularité en Asie et dans certains pays européens. Le navigateur est plutôt une solution standard qui offre une bonne qualité des fonctionnalités de base.

Principales fonctionnalités

Automatisation via API. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ajouter des services tiers pour automatiser des actions routinières sur différentes plateformes et réseaux sociaux.

Adapté pour le travail d'équipe. Les utilisateurs peuvent attribuer différents rôles et niveaux d'accès, ainsi que transférer des comptes entre les membres de l'équipe.

Émulation de différents systèmes d'exploitation. Lors de la configuration du profil, les utilisateurs peuvent choisir l'empreinte digitale Chrome, Firefox, Windows, Android ou iOS.

Remplacement de plus de 10 paramètres d'empreinte. Les utilisateurs peuvent falsifier la version du navigateur, les polices de caractères du système, la RAM, le processeur, le SSL, les périphériques multimédias, les extensions, le système d'exploitation, la classe du processeur, la langue, le WebGL, etc.

Intégrations

Lalicat peut être installé sur Windows.

Tarification

Le navigateur propose un essai gratuit de 3 jours et cinq options d'abonnement. Avec un paiement unique pour 3, 6 ou 12 mois, les utilisateurs peuvent bénéficier de jours d'abonnement supplémentaires ou jusqu'à 27% de réduction.

Lalicat propose 5 types d'abonnements

Pourquoi Lalicat est une excellente alternative à GoLogin

Lalicat gagne de plus en plus en popularité auprès des utilisateurs en raison de sa bonne fonctionnalité et de sa politique de tarification flexible, avec des remises allant jusqu'à 27% pour un paiement annuel.

Avis

Parmi les principaux avantages, les utilisateurs notent un bon niveau d'échange d'empreintes digitales, un grand ensemble d'agents utilisateur et une facilité de basculement entre les onglets.

Lalicat est excellent pour le spoofing des données des utilisateurs sur le web

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de paiement. En particulier, l'un des utilisateurs n'a pas pu utiliser le programme et demande ensuite un remboursement.

L'équipe de support de Lalicat peut répondre pendant des heures

Avantages

Grande quantité d'agents utilisateurs

Prise en charge d'une variété de moteurs de navigateur

Inconvénients

Problèmes possibles avec les remboursements

Cher

Réponse du support lente

Pour qui Lalicat est-il bon

Lalicat est adapté pour les réseaux sociaux, le commerce électronique, la billetterie, les paris et le marketing d'affiliation. Bien que les développeurs affirment que le navigateur convient au multi-comptes, je recommande aux grandes équipes et aux entreprises entières de choisir des solutions plus éprouvées.

En utilisant VMlogin, les utilisateurs peuvent gérer plusieurs comptes lorsqu'ils travaillent seuls ou en équipe

VMlogin est un navigateur chinois avec une localisation en anglais. En plus de la technologie de substitution d'empreintes digitales spéciale, il s'agit d'un navigateur standard qui offre des fonctions de base pour les tâches numériques.

Principales caractéristiques

Automatisation des tâches habituelles. Les utilisateurs peuvent automatiser les tâches routinières en utilisant Selenium ou un logiciel spécial, tel que Browser Automation Studio.

Adapté pour le travail d'équipe. Les membres de l'équipe peuvent transférer des profils ou travailler simultanément sur des comptes spécifiques.

Compatible avec différents formats de proxy. Les utilisateurs peuvent ajouter des proxies de tous types populaires, notamment HTTPS, SOCKS5 et SSH.

Importation et exportation de cookies. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez ajouter des cookies achetés ou précédemment utilisés sur un autre navigateur.

Intégrations

VMlogin peut être installé sur Windows.

Tarification

VMLogin propose un essai gratuit de 3 jours, après quoi l'utilisateur doit choisir l'une des trois options d'abonnement.

VMlogin propose 3 types de forfaits d'abonnement et un essai de 3 jours

Pourquoi VMlogin est une excellente alternative à GoLogin

Wmlogin a toutes les fonctions pour répondre aux besoins des spécialistes du numérique, y compris l'automatisation du navigateur, l'importation et l'exportation des cookies, les fonctions de transfert de comptes.

Avis

Il n'y a pas beaucoup d'avis en ligne pour le navigateur antidétect. Parmi les critiques disponibles, les utilisateurs notent des onglets isolés avec des paramètres individuels pour chaque profil et l'automatisation des actions.

Certains reviewers notent séparément qu'ils rencontrent souvent des erreurs.

Certains textes de VMlogin sont en chinois

Avantages

Automatisation des tâches typiques

Adapté pour le travail en équipe

Inconvénients

Erreurs du serveur

Bogues d'interface et fonctionnement instable

Coût élevé

Certains textes d'interface sont en chinois

Qui convient à VMlogin

VMlogin est adapté pour les experts en solo ou les petites équipes qui sont impliquées dans le marketing d'affiliation, le web scraping, le SMM et le commerce électronique. Pour les grandes équipes et les entreprises, je recommanderais de choisir d'autres navigateurs mentionnés dans cet article.

Surfinite accélère le travail et fausse les empreintes digitales numériques

Surfinite sera apprécié par ceux qui se soucient de l'ordre et de la structure. Par exemple, un utilisateur travaillant en équipe peut créer un groupe distinct de profils pour des projets personnels.

Principales caractéristiques

Automatisation. Les utilisateurs peuvent automatiser les tâches courantes les plus souvent effectuées sur les réseaux sociaux et dans les cabinets publicitaires.

Adapté au travail d'équipe. Surfinite permet aux utilisateurs de choisir différents rôles pour les membres de l'équipe afin de différencier l'accès, de transférer des comptes ou de se connecter à des profils sélectionnés en même temps.

Remplacement de plus de 10 paramètres d'empreinte digitale. Surfinite peut émuler le système d'exploitation, le CPU, le GPU, la RAM, la résolution d'écran, les polices, la géolocalisation, les langues, le WebRTC, l'image de Canvas, l'image de WebGL, le contexte audio, la batterie et les périphériques multimédias.

Tri pratique. Tous les profils peuvent être définis dans différentes catégories et onglets pour accélérer la recherche des comptes.

Intégrations

Compatible avec Windows, Linux et macOS.

Tarification

Tous les utilisateurs bénéficient d'un essai gratuit d'une journée, après quoi ils peuvent choisir l'une des 4 options d'abonnement. Pour un paiement annuel, les utilisateurs bénéficient d'une réduction de 20%.

Surfinite propose 4 types de plans d'abonnement

Pourquoi Surfinite est une excellente alternative à GoLogin

Surfiniite offre un haut niveau d'émulation avec la possibilité de personnaliser les impressions. Grâce à son interface conviviale, les utilisateurs peuvent rapidement trouver tous les profils dont ils ont besoin.

Critiques

Les utilisateurs notent que Sufinite possède toutes les fonctions déclarées par le développeur, et certains sont vraiment impressionnés par la vitesse de connexion et l'interface utilisateur du navigateur.

Les utilisateurs apprécient que Surfinite dispose d'une interface impressionnante et d'un essai gratuit de 7 jours

Avantages

Interface impressionnante

Vitesse de connexion élevée

Fonctions d'automatisation

Contre

Petits bogues

Pour qui Surfinite est bon

Surfinite est adapté pour la gestion de plusieurs panneaux publicitaires et comptes de médias sociaux, les paris, la billetterie et les crypto-monnaies.

ixBrowser est un navigateur antidétecteur 100% gratuit

ixBrowser est devenu une solution unique sur le marché. La particularité du navigateur est qu'il est entièrement gratuit : les utilisateurs n'ont besoin de payer que s'ils ont besoin d'utiliser des proxies de haute qualité.

Principales caractéristiques

Gratuit. Toutes les fonctions du navigateur sont disponibles gratuitement. Les utilisateurs paient uniquement pour la capacité de sélectionner des proxies spécifiques en fonction de leurs tâches.

Gestionnaire de cookies. Les utilisateurs peuvent exporter et importer des cookies vers le navigateur, par exemple, lors du transfert de comptes depuis d'autres navigateurs.

Extensions Chrome. Les utilisateurs peuvent installer n'importe quelles extensions Google Chrome et les utiliser dans leurs profils de navigateur.

Adapté pour le travail d'équipe. Les utilisateurs peuvent transférer des comptes, attribuer des rôles et gérer les niveaux d'accès pour des utilisateurs spécifiques.

Intégrations

ixBrowser peut être installé sur Windows

Tarification

ixBrowser propose 4 types de forfaits d'abonnement, y compris 1 forfait gratuit avec des profils illimités

Pourquoi ixBrowser est une excellente alternative à GoLogin

ixBrowser est un navigateur totalement gratuit qui prend en charge toutes les fonctionnalités nécessaires pour un travail complet sur le réseau, que ce soit en solo ou en équipe entière.

Avis

Le principal avantage de l'iXBrower est qu'il n'a aucune limite sur le nombre de profils.

ixBrowser est fourni gratuitement et sans aucune limite

Étant donné que le navigateur est gratuit, les utilisateurs restent fidèles même malgré ses lacunes. Par exemple, il y a des problèmes avec l'interface utilisateur et la connexion proxy.

Les utilisateurs aimeraient voir une interface plus confortable

Avantages

Navigateur antidétection entièrement gratuit

Profils pour PC et mobile

Adapté pour le travail d'équipe

Inconvénients

L'interface utilisateur doit être améliorée

Vitesse de la connexion proxy

Pour qui ixBrowser est bon

ixBrowser est accessible à un large public d'utilisateurs ordinaires et de professionnels souhaitant résoudre des tâches numériques de base, notamment le marketing d'affiliation, le SMM et le commerce électronique.

Quelle alternative à GoLogin choisir

Le but principal de cet article est de présenter des alternatives à GoLogin, moins chères et offrant de bonnes performances pour différentes tâches numériques. Il existe de nombreuses autres solutions sur le marché qui répondront à vos objectifs et vous aideront à obtenir d'excellentes performances sur le web. En particulier, certains utilisateurs utilisent plusieurs navigateurs anti-détection simultanément.

Personnellement, ces 6 derniers mois, j'ai utilisé Undetectable, et ça fonctionne parfaitement pour moi.

Partagez dans les commentaires les navigateurs que vous avez testés et quelle a été votre meilleure expérience.