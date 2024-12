Comment contourner les interdictions d'IP en 2024 gratuitement ou par abonnement

Salut à tous !

Après plus de 10 ans à travailler dans le numérique, j'ai été confronté à plusieurs reprises à des interdictions d'IP. Ces interdictions se sont produites dans différentes situations : lors du lancement de publicités, en travaillant avec les réseaux sociaux, pendant le web scraping ou tout simplement en naviguant sur le web.

Au fil des années, j'ai testé différentes façons de résoudre le problème et identifié des méthodes éprouvées qui vous aideront certainement à contourner l'interdiction d'IP et à réduire le risque de restrictions à l'avenir.

Je vais partager mon expérience et raconter :

Si vous êtes un marketeur, spécialiste en SMM, affilié ou simplement un utilisateur qui souhaite profiter de tous les services Internet sans restrictions ni limites, cet article est fait pour vous.

Les 4 principales raisons pour lesquelles les utilisateurs se voient confrontés à des interdictions d'IP

Une adresse IP est un identifiant unique qui contient des données sur l'emplacement d'un appareil particulier et l'identifie sur Internet. L'adresse IP se compose d'un ensemble de chiffres qui contient les numéros de réseau et d'hôte. De nos jours, il existe deux types d'adresses IP : IPv4 et IPv6.

Un bannissement IP est l'incapacité d'utiliser un site ou une plateforme particulière car le service bloque l'accès à l'utilisateur en identifiant son adresse IP. Les sites web peuvent bannir tous les utilisateurs d'une localisation spécifique ou d'une adresse IP spécifique.

Malheureusement, tous les services ne préviennent pas leurs utilisateurs de l'interdiction et de ses causes. Pour vous assurer qu'un site Web spécifique vous a banni, essayez d'accéder au site à partir d'un autre appareil ou demandez à quelqu'un de vérifier le site. Si vous êtes le seul à ne pas pouvoir accéder au service, désolé, vous êtes 100 % interdit.

Les sites Web interdisent les adresses IP pour différentes raisons, c'est pourquoi j'ai compilé mes 4 principales raisons personnelles pour les interdictions d'IP.

1. Spam

Les sites web et services populaires ont leurs propres règles de comportement sur la plateforme, comprenant des actions autorisées et interdites.

Pour avoir enfreint ces règles et politiques, les sites peuvent bloquer l'accès à un utilisateur spécifique voire le blacklister. Le bannissement peut durer de quelques heures à plusieurs mois. Pour certaines violations, l'utilisateur peut être banni à vie sans possibilité de restaurer l'accès.

Dans mon travail, j'ai rencontré des interdictions en raison de l'envoi de courriels indésirables et de messages sur les réseaux sociaux sans le consentement des utilisateurs. Eh bien, qui n'a pas fait ça ?

En conséquence, mon adresse IP a été blacklistée et donc pour des violations sur une seule plateforme, j'ai été bloqué sur différents sites en même temps. Voici une liste des services de mytoolbox qui m'ont banni en même temps.

Vous pouvez utiliser le service mytoolbox pour vérifier si votre adresse IP est blacklistée dans des bases de données populaires

2. Liens vers des sites tiers

Chaque site web et service souhaite maintenir les utilisateurs sur leur plateforme le plus longtemps possible. Pour ce faire, les sites proposent du contenu utile, des jeux engageants, des bonus et des divertissements.

Certains sites interdisent de partager publiquement des liens vers des sites externes. En cas de violation de cette règle, si un utilisateur publie des liens externes, le site peut le bloquer, soit temporairement, soit définitivement.

Si le site lui-même n'interdit pas la publication de liens externes, les utilisateurs peuvent également être bannis pour avoir partagé des liens contenant du contenu interdit par la loi ou par la plateforme. Par exemple, du contenu réservé aux plus de 18 ans, des services de jeu d'argent, ou des plateformes concurrentes.

Avant d'utiliser un site web, vérifiez les interdictions spécifiques dans les politiques du site : croyez-moi, ces informations peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, ici vous pouvez consulter la politique de lien externe de Google.

Dans la politique de Google sur les liens externes, vous découvrirez quels liens sont autorisés sur YouTube et ce qui se passe si un utilisateur viole cette politique

3. Collecte de données à grande vitesse

Les spécialistes du numérique utilisent souvent le web scraping pour collecter automatiquement des données à partir de sites web. Par exemple, des adresses e-mail, des noms d'utilisateur, des numéros de téléphone. Ces programmes envoient de nombreuses requêtes au serveur d'un site spécifique, ce qui peut entraîner une surcharge et un plantage des serveurs.

Imaginons que le site fonctionne à 20 demandes par minute, puis que tous les utilisateurs décident de faire 100 demandes. Aucun serveur ne peut supporter cela, donc chaque site a ses propres limites sur le nombre de requêtes autorisées. Si une adresse IP particulière dépasse cette limite, le service bloque l'accès.

De telles restrictions sont temporaires et durent de plusieurs heures à quelques jours. Cependant, certains services peuvent bloquer un utilisateur de manière permanente.

De telles restrictions sont également nécessaires pour protéger les services des pirates informatiques qui utilisent des attaques de Déni de Service Distribué (DDoS). Par exemple, en octobre 2023, Google a observé un nouveau type d'attaques DDoS qui ont atteint 398 millions de requêtes par seconde.

L'équipe de Google a observé un nouveau type d'attaques DDoS qui a atteint 398 millions de requêtes

4. Restrictions pour les utilisateurs de certains pays

Les États peuvent bloquer l'accès à certains sites à leurs citoyens. Cela se produit si l'État estime que les services violent ses lois et distribuent du contenu interdit. Par exemple, la Chine bloque l'accès à Facebook, Instagram, Tinder et YouTube, tandis que la Russie a bloqué l'accès à LinkedIn, Facebook, Instagram, Last.fm et de nombreux autres sites.

C'est ce que voient les utilisateurs lorsqu'ils essaient de visiter un site Web bloqué dans le navigateur Chrome.

Si un site Web est interdit dans votre localisation, vous verrez probablement le message « Le site est inaccessible »

Parfois, les plateformes cessent d'être disponibles dans certains pays et arrêtent de fournir des services aux utilisateurs.

Dans les deux cas, les services déterminent les utilisateurs appartenant à un pays particulier, y compris par leur adresse IP.

Il existe de nombreuses autres raisons pour les interdictions IP, mais en général, elles tournent toutes autour

le comportement de l'utilisateur, les erreurs et bugs du service, ou les restrictions de l'État.

Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été banni auparavant et pourquoi.

11 façons de contourner une interdiction d'adresse IP

Les systèmes de lutte contre la fraude deviennent constamment plus complexes et plus performants. Il suffisait, il y a seulement 10 ans, d'allumer un VPN pour masquer votre véritable adresse IP. Malheureusement, en 2023, les VPN ne sont plus un moyen universel de contourner les restrictions.

C'est pourquoi j'ai recueilli toutes les méthodes de contournement d'une interdiction IP en fonction de divers paramètres, y compris l'adresse IP, les données de l'appareil et les données de connexion.

Gardez à l'esprit qu'il n'existe toujours pas de tour de magie unique pour contourner toutes les restrictions, donc dans certaines situations, seule une combinaison de méthodes peut fonctionner.

Méthode #1 : Utiliser un navigateur antidétecteur

Peut-être est-ce l'une des meilleures façons de brouiller vos données provenant de différents services, sites et même pirates informatiques.

L'essence de la méthode

Les navigateurs antidétecteurs sont des programmes spéciaux qui modifient les données que les sites et les services voient à propos de vous et de votre appareil. Avec l'aide des navigateurs antidétecteurs, vous pouvez falsifier votre adresse IP, les données de votre appareil et les données de connexion - toutes les informations qui composent votre empreinte digitale numérique.

En général, l'interface d'un navigateur antidétecteur ressemble à celle d'un navigateur classique. La seule différence est que vous pouvez personnaliser une empreinte unique dans chaque onglet. Cela permet de ressembler à un utilisateur ordinaire et de travailler simultanément avec différents comptes à partir d'onglets voisins.

Par exemple, dans un onglet, vous pouvez prétendre être un utilisateur de l'Argentine travaillant sur un ordinateur portable Lenovo avec Windows 10 et 8 Go de RAM. Dans l'onglet voisin, vous pouvez créer un profil d'utilisateur d'Allemagne qui utilise un Mac avec un processeur M1 et 16 Go de RAM.

Comment implémenter

Vous devez choisir un navigateur antidétectable adapté en fonction de vos tâches, de votre budget, des raisons typiques et des endroits où vous rencontrez généralement des interdictions. Lorsque vous faites votre choix, soyez attentif à :

Pour quelles tâches le navigateur est-il adapté. Par exemple, certains navigateurs antidétecteurs sont parfaits pour les moteurs de recherche, tandis que d'autres sont idéaux pour la publicité sur les médias sociaux. Les meilleurs navigateurs antidétecteurs présentent une excellente émulation sur tous les sites, mais leur prix est également élevé.

Coût du navigateur. Tous les meilleurs navigateurs antidétecteurs sont proposés sur une base de paiement à l'utilisation. En général, les tarifs commencent à partir de 80 $ par mois et dépendent du nombre d'empreintes digitales. Cependant, certains développeurs offrent 5 à 10 empreintes digitales gratuitement avec un ensemble limité de fonctionnalités. Cette option convient aux utilisateurs ordinaires, mais ne suffira pas pour les professionnels.

Convivialité de l'interface. S'il n'y a pas d'essai gratuit, recherchez des avis sur le web. Cela vous aidera à évaluer la convivialité d'un navigateur spécifique et à en savoir plus sur les fonctions du programme.

Disponibilité du service de support. Pendant l'essai, vérifiez la convivialité et la rapidité de l'équipe de support. 50 % de votre succès dépend de la qualité du service de support du navigateur antidétecteur.

Après l'achat, vous devez installer et configurer le navigateur selon les instructions du développeur.

Lors de la mise en place des empreintes digitales, suivez les recommandations des développeurs. En effet, chaque navigateur antidétecteur a ses propres configurations spécifiques qui offrent les meilleurs résultats pour masquer les données de votre PC et de votre connexion.

Pour vérifier la qualité de l'émulation, utilisez des services spéciaux qui analysent l'empreinte digitale numérique et le niveau de votre anonymat. Par exemple, Am I unique?, browserleaks ou site24x7.

Pas de soucis si les services ne montrent pas une émulation à 100%. Chaque site a ses propres critères pour évaluer les utilisateurs, et un léger déguisement ne suscitera pas de soupçon envers les algorithmes anti-fraude.

Avantages

L'antidétecteur de navigateur imite les données au lieu de les crypter. Ainsi, vous pouvez vous faire passer pour un utilisateur réel de n'importe quel pays sans éveiller les soupçons des services.

Adapté à différentes tâches : contourner les interdictions, protéger les données en ligne, gérer plusieurs comptes, faire du web scraping.

Remplacement des données. Si vous êtes bloqué sur un site, vous pouvez créer une nouvelle empreinte en quelques minutes pour continuer à utiliser le service.

Inconvénients

Cher. Le prix des navigateurs antidétecteurs de haute qualité commence à partir de 80 $ par mois. Les programmes antidétecteurs bon marché voire gratuits sont inférieurs en termes de qualité d'émulation, donc ils n'aident pas toujours à contourner les interdictions des services dotés d'algorithmes anti-fraude puissants.

Coûts supplémentaires. Outre le navigateur antidétecteur, vous devez obtenir des proxys pour remplacer l'adresse IP. Certains navigateurs antidétecteurs offrent des réductions aux utilisateurs via leurs partenaires, mais vous devrez quand même acheter des adresses IP.

Ne vous aidera pas avec les interdictions d'application. En 2023, il n'existe toujours pas de navigateurs antidétecteurs pour les téléphones mobiles.

Quand choisir cette méthode

Les meilleurs navigateurs antidétection sont dotés d'une interface intuitive, ce qui les rend pratiques à la fois pour les utilisateurs ordinaires, les spécialistes du numérique et les entreprises ayant une large gamme de tâches sur le réseau. En raison du coût de ces programmes, ils sont plus souvent utilisés par des professionnels et des spécialistes du numérique.

Méthode #2. Supprimez le programme de votre ordinateur

Supprimer un programme est l'une des méthodes de base pour contourner une interdiction d'IP.

L'essence de la méthode

En supprimant le programme, vous pouvez vider l'ordinateur des fichiers qui ont enregistré l'historique de vos actions dans un service spécifique. Cette méthode peut également aider en cas d'erreurs système.

Comment implémenter

Pour désinstaller un programme sur Windows, faites :

Étape 1. Trouver le programme

Dans la barre de recherche à côté de Démarrer, tapez "Désinstaller des programmes".

Étape 2. Supprimer le programme

Sélectionnez le programme et cliquez sur "Désinstaller".

Si c'est le site web qui a causé le problème, désinstallez le navigateur.

Avantages

Gratuit. Vous pouvez supprimer manuellement n'importe quel programme de votre ordinateur sans utiliser de logiciel supplémentaire.

Rapide. Il faut généralement quelques minutes pour désinstaller le programme.

Inconvénients

Cette méthode est adaptée uniquement pour les interdictions simples des services avec une faible protection anti-fraude.

Elle fonctionne presque pas en tant que méthode autonome. De plus, vous devez vider le cache de votre navigateur et de votre PC, utiliser un proxy et un navigateur anti-détection.

Quand choisir cette méthode

Cette méthode est adaptée comme solution de base pour contourner les bannissements simples des utilisateurs. Par exemple, si une adresse IP a été bannie en raison d'un dysfonctionnement, accidentellement ou pour les actions d'un utilisateur précédent. Si vous avez été banni par des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux, cette méthode est pratiquement inutile.

Méthode #3. Effacer le cache du programme sur votre ordinateur

Cette méthode de contourner les interdictions est une conséquence de la précédente.

L'essence de la méthode

La raison de votre bannissement peut être des fichiers enregistrés sur votre ordinateur pendant l'utilisation du programme ou du site. Ces restes numériques peuvent persister même après la désinstallation du programme.

Comment implémenter

Étape 1 — Ouvrir les dossiers

Allez dans les dossiers :

C:/programfiles

C:/programfiles (x86)

C:/Utilisateurs/%nom_utilisateur%/AppData/Local

Étape 2 - Trouver le programme

Entrez le nom du programme utilisé dans chaque dossier et supprimez ces fichiers.

Étape 3 – Accédez à l'éditeur du Registre

Utilisez la commande Windows + R et tapez "Regedit" pour ouvrir l'Éditeur du Registre.

Étape 4 — Supprimer des fichiers

Dans la fenêtre, vous verrez une liste complète de dossiers avec les emplacements des fichiers du programme. Copiez-collez le chemin d'accès des dossiers dans la barre de recherche et supprimez-les.

En ce qui concerne les utilisateurs de Windows 11, vous pouvez regarder ce tutoriel de 3 minutes de Help Cloud qui explique à quoi sert DNS et comment le vider. Personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes avec le vidage de DNS, même la première fois.

Avantages

Gratuit. Vous pouvez nettoyer votre ordinateur manuellement, pas besoin d'acheter des programmes spéciaux ou des services.

Inconvénients

Aide à contourner les interdictions simples. La méthode ne fonctionnera pas si vous êtes interdit par des services dotés d'une puissante protection contre la fraude.

Peut prendre du temps. Par exemple, si les fichiers du programme sont situés dans différents dossiers.

Quand choisir cette méthode

Tout comme la suppression de programmes, effacer le cache peut être une solution ponctuelle pour les types simples d'interdictions. Cela peut être utile pour les utilisateurs ordinaires qui ont été bannis par erreur ou pour des infractions mineures. Pour contourner les interdictions des moteurs de recherche, des médias sociaux ou des services de messagerie, vous devez utiliser plusieurs techniques en même temps.

Méthode nº4. Utiliser un VPN pour changer votre adresse IP

Oui. Même en 2023, un VPN reste l'un des meilleurs moyens de contourner les interdictions d'IP.

L'essence de la méthode

Un VPN est un réseau privé virtuel qui crée une connexion cryptée entre votre appareil et le serveur que votre appareil est en train d'accéder. Contrairement aux proxies, un VPN protège non seulement votre adresse IP, mais chiffre également vos activités en ligne de sorte que personne ne puisse les tracer. Les services VPN aident les utilisateurs du monde entier à contourner l'interdiction d'IP sur Discord, les interdictions sur les réseaux sociaux et les services de messagerie.

Comment implémenter

Tout comme avec les proxies, votre tâche est de choisir un service VPN fiable. Pour ce faire, faites attention aux critères suivants :

Lieux. Regardez tous les pays où un service particulier est offert.

Est-ce qu'un service VPN spécifique est autorisé dans le pays. Certains États luttent activement contre les serveurs VPN et les bloquent. Avant d'acheter un abonnement, vérifiez s'il y a des sanctions contre un service spécifique.

Coût de l'abonnement. Les VPN gratuits peuvent voler vos données et en tirer de l'argent, il est donc important de choisir un service avec différents plans d'abonnement.

Vitesse de connexion. Les services VPN fiables offrent un essai pour que les utilisateurs puissent tester la vitesse de connexion et s'il y a des problèmes d'accès à un service spécifique.

Le schéma d'installation du VPN dépendra de votre appareil et de votre système d'exploitation. Les services VPN populaires proposent généralement une application mobile et un VPN pour un PC personnel dans le cadre de l'abonnement.

Avantages

Émulation à 100 % de votre véritable adresse IP. Seul le service VPN verra votre localisation et votre adresse IP réelles.

Protège vos données des intrusions et des services. Le VPN masque tout votre trafic pour que personne ne puisse le voir, à l'exception du service lui-même.

Inconvénients

Seuls les VPN avec abonnement peuvent garantir la sécurité des données. Les services gratuits peuvent analyser et voler vos données. Oui, l'argent est en jeu.

Les sites et services peuvent voir que vous utilisez un VPN. Pour cette raison, la confiance des services envers l'utilisateur peut être moindre.

Les vitesses de connexion peuvent être plus lentes.

Quand choisir cette méthode

Le VPN est une méthode universelle pour contourner un bannissement IP, utilisée aussi bien par les utilisateurs réguliers que par les spécialistes du numérique. Cependant, les VPN ne sont pas toujours adaptés pour contourner les interdictions pour des violations graves sur des sites web et des réseaux sociaux, notamment en cas de lancements massifs de publicités et de multi-comptes.

Le service constate que la personne masque ses données grâce à un VPN et ne peut pas identifier l'utilisateur. Pas de données — pas de confiance.

Méthode n°5. Utiliser des serveurs proxy pour falsifier votre adresse IP

La meilleure alternative aux VPN sont les services de proxy.

L'essence de la méthode

Un serveur mandataire est un intermédiaire entre votre appareil et le serveur auquel vous vous connectez. En utilisant un serveur mandataire, vous pouvez contourner les blocages IP car le site et le service que vous accédez verront l'adresse IP du mandataire.

Comment mettre en œuvre

La tâche clé est de choisir le bon serveur proxy. Lors du choix d'un serveur, faites attention aux critères suivants :

Nombre d'adresses IP et emplacements. En termes d'emplacements, choisissez des proxies des pays dans lesquels le service ou le site Web que vous utilisez n'est pas restreint.

Type de proxy. Chaque type de proxy est adapté à des tâches différentes. Par exemple, les proxies mobiles ont une vitesse plus élevée et conviennent au marketing d'affiliation. Les proxies résidentiels sont des proxies uniques des véritables fournisseurs d'accès à Internet qui obtiennent le plus de confiance des sites web, mais peuvent avoir une vitesse inférieure.

Utilisez un abonnement d'essai. Si le service propose de tester des proxies, assurez-vous de profiter de cette opportunité. Pendant l'essai, vérifiez la qualité et la vitesse de la connexion, et s'il y a des problèmes pour visiter des sites particuliers.

Service de support. L'équipe de support peut vous fournir des conseils et des informations utiles. Par exemple, quels proxies sont les mieux adaptés à vos tâches, comment configurer des proxies dans le navigateur antidétection, que faire si les proxies ne fonctionnent pas, etc.

Après avoir acheté un proxy, changez l'adresse IP sur votre appareil comme suit.

Étape 1 — Aller dans Paramètres

Ouvrez "Démarrer" et cliquez sur "Paramètres" (icône en forme de roue dentée).

Étape 2 - Trouver le serveur proxy

Cliquez sur la section "Réseau et Internet" et cliquez sur "Serveur proxy" dans le menu de gauche.

Étape 3 — Activer l'utilisation d'un proxy

Dans la section "Configuration manuelle du proxy", faites glisser le curseur vers l'état "Activer" dans "Utiliser le serveur proxy".

Étape 4 — Saisissez vos données de proxy

Entrez l'adresse et le port du proxy acheté, puis cliquez sur "Enregistrer".

Étape 5 — Faire une vérification rapide

Vérifiez le changement d'adresse IP via whatismyip ou myip.

Pour désactiver le proxy, il suffit de vous rendre dans Paramètres - Réseau et Internet - Serveur proxy, puis de cliquer sur "Désactiver" dans la section "Utiliser un serveur proxy".

Pour configurer un proxy sur Mac, regardez cette vidéo de calexismedia. Il vous faudra juste quelques minutes pour configurer une nouvelle adresse IP.

Si vous prévoyez d'utiliser un navigateur antidétection, suivez toujours la règle suivante : 1 proxy = 1 empreinte digitale. Si vous utilisez les mêmes proxies pour différents comptes, il existe un risque de voir tous les comptes être bannis en même temps.

Avantages

Aide à contourner tous les types de bannissements IP.

Les proxies de haute qualité vous font passer pour un utilisateur régulier. Grâce à cela, les sites n'ont pas de soupçons que l'utilisateur tente de cacher ses données.

Remplacement rapide de l'adresse IP. Même si vous êtes banni, le remplacement du proxy ne prendra que 5 minutes. Pour cela, je recommande d'avoir toujours plusieurs proxies en stock.

Convient aux programmes PC. Lors de la connexion au serveur du programme, les développeurs verront le proxy.

Inconvénients

Cher. Le coût des proxies de haute qualité commence à partir de 3 $ par unité et peut aller jusqu'à une centaine de dollars, en fonction du type de proxies.

Les proxies ne changent que votre adresse IP. Cela signifie que vous ne contournez pas les interdictions en cas de violations graves des politiques des services.

Quand choisir cette méthode

Les serveurs proxy sont un moyen universel de contourner les interdictions d'IP. C'est pourquoi ils sont utilisés aussi bien par les utilisateurs ordinaires que par les professionnels du numérique.

Si le service vous interdit pour des violations graves, simplement changer votre adresse IP ne suffira pas. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des proxys en conjonction avec un navigateur anti-détection.

Méthode #6. Changer votre adresse MAC

Cette méthode n'est pas la plus populaire, car elle nécessite du temps et des connaissances de la part de l'utilisateur.

L'essence de la méthode

L'adresse MAC (Media Access Control) est un identifiant unique du périphérique, assigné lors de la fabrication de l'équipement. Tous les appareils ayant accès à l'internet possèdent une adresse MAC, notamment les PC, les routeurs et les ordinateurs portables.

Comment implémenter

La façon de changer l'adresse MAC dépendra de votre système d'exploitation. Sur Windows, l'adresse MAC peut être modifiée de deux manières.

Méthode n°1. Changer l'adresse MAC via les paramètres réseau et internet

Étape 1 - Aller dans Paramètres

Ouvrez les "Paramètres" dans l'onglet "Démarrer".

Étape 2 — Modifier vos options d'adaptateur

Sélectionnez "Réseau et Internet" et cliquez sur "Modifier les options de l'adaptateur". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre méthode de connexion réseau et sélectionnez "Propriétés". Choisissez "Client pour les réseaux Microsoft" et cliquez sur "Personnaliser".

Étape 3 — Créez un dossier pour votre nouvelle adresse MAC

Sélectionnez l'onglet Avancé, puis cliquez sur "Adresse réseau" dans la fenêtre. S'il n'y a pas une telle option, passez à la deuxième méthode. Si c'est le cas, passez à l'étape 4.

Étape 4 — définir votre nouvelle adresse MAC

Vous pouvez définir une adresse MAC différente dans le champ de valeur. Cela peut être généré, par exemple, en utilisant browserling. Après avoir généré l'adresse MAC, collez-la dans le champ "Valeur" puis cliquez sur "Ok".

Méthode #2. Changer l'adresse MAC via l'Éditeur du Registre

Étape 1 - Ouvrir l'Éditeur du Registre

Appuyez sur Windows + R sur votre clavier et saisissez "Regedit" dans l'Éditeur du Registre.

Étape 2 — Trouvez le dossier contenant toutes les données de connexion

Dans la fenêtre, ouvrez les dossiers suivants : HKEY_LOCAL_MACHINE — SYSTEM — CurrentControlSet — Control — Class — {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Étape 3 — Créer un dossier pour votre nouvelle adresse MAC

Ouvrez le dossier 0000. Il contient plusieurs dossiers avec des dispositifs réseau et de connexion. Cliquez sur "Nouveau" et sélectionnez "Paramètre de chaîne". Nommez le dossier "Adresse réseau".

Étape 4 — Définir votre nouvelle adresse MAC

Collez la nouvelle adresse Mac dans le champ “Valeur”. Comme pour la première méthode, vous pouvez la créer en utilisant browserling.

Étape 5 — Redémarrez votre appareil

Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez votre appareil. C'est fait ! Maintenant, votre appareil a une nouvelle adresse MAC.

Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de réinitialiser mon adresse MAC pour la première fois. Si vous rencontrez les mêmes problèmes, regardez ce guide vidéo étape par étape sur YouTube de High Techy. Les utilisateurs de Mac sont également les bienvenus sur YouTube :)

Avantages

Aucun frais. Vous pouvez créer une nouvelle adresse MAC gratuitement et la configurer manuellement.

Inconvénients

Prend du temps pour réinitialiser l'adresse MAC.

Peut aider uniquement avec des interdictions IP simples. L'adresse MAC n'est qu'une partie des données analysées par les services. Avec des interdictions complexes, la remplacer ne résoudra pas le problème.

Quand choisir cette méthode

Le remplacement de l'adresse MAC convient aussi bien aux utilisateurs ordinaires qu'aux professionnels. Cependant, les experts du numérique utilisent également d'autres méthodes. Si vous avez été banni par des réseaux sociaux, des services de messagerie ou des moteurs de recherche, vous devriez également supprimer le programme, effacer le cache et utiliser des programmes antidétection.

Méthode n°7. Utiliser le navigateur Tor

Le navigateur Tor est l'un des plus anciens moyens gratuits de contourner les interdictions d'IP et les restrictions de service. Et en 2023, il fonctionne toujours.

L'essence de la méthode

Tor est un navigateur web gratuit qui vous permet de visiter des sites et des services tout en maintenant l'anonymat. Pour ce faire, Tor utilise trois serveurs aléatoires à travers lesquels il achemine et chiffre votre trafic, puis se connecte au serveur dont vous avez besoin.

Comment implémenter

Étape 1 - Télécharger Tor

Visitez le site officiel du navigateur Tor, sélectionnez votre système d'exploitation et téléchargez-le. Si le site est bloqué dans votre pays, utilisez un VPN ou un proxy. Ne cherchez pas à télécharger le navigateur sur d'autres sites, car cela peut être dangereux pour votre appareil.

Étape 2 - Désactiver JavaScript

Pour augmenter l'anonymat, désactivez JavaScript après avoir installé le navigateur.

Avantages

Contourne les interdictions d'IP et donne accès à des services bloqués dans une zone spécifique.

Accroît l'anonymat. Le Tor rend plus difficile pour les services d'analyser vos données.

Inconvénients

Les services et les sites peuvent voir qu'une personne utilise Tor. Cela signifie que les services dotés d'une protection haute contre la fraude auront moins confiance en vous.

Connexion plus lente. En raison de la connexion séquentielle à des serveurs aléatoires, la vitesse de téléchargement des sites et services est plus lente.

Dans certains pays, l'intégralité du réseau TOR est complètement bloquée. Pour contourner les interdictions dans ces endroits, vous devrez tester différents paramètres du navigateur ou essayer une autre méthode.

Quand choisir cette méthode

Tor est un moyen populaire de contourner les restrictions pour visiter des sites. Cependant, cette méthode est peu probable de convenir aux affiliés et aux marketeurs professionnels, car les services sophistiqués avec un haut niveau de protection ont appris à reconnaître l'utilisation de Tor. Ainsi, ils bloquent soit l'accès via Tor à tous les utilisateurs, soit les utilisateurs eux-mêmes.

Méthode n°8. Effacer votre DNS

Le DNS est un système de nom de domaine qui permet au navigateur de trouver le site demandé par l'utilisateur en utilisant le nom de domaine.

L'essence de la méthode

Chaque fois que vous saisissez le nom du site dans la zone de recherche, le DNS le convertit en adresse IP d'un site particulier. Le DNS est appelé le répertoire téléphonique de l'Internet car le système stocke des informations sur toutes les adresses IP et leurs valeurs de lettres.

Comment implementer

Pour effacer le DNS sur Windows, suivez ces étapes :

Étape 1 - Ouvrez l'invite de commande

Tapez "cmd" et cliquez sur "Invite de commandes" dans les résultats.

Étape 2 - Réinitialisez votre DNS

Tapez la combinaison ipconfig/flushdns dans l'invite de commandes.

Étape 3 - Assurez-vous que le DNS est réinitialisé

Pour vérifier la réinitialisation du DNS, tapez ipconfig/displaydns dans l'invite de commandes.

Avantages

Gratuit. Vous pouvez réinitialiser votre DNS manuellement sans logiciel spécial.

La réinitialisation du DNS prend 1 à 2 minutes.

Inconvénients

Peut ne pas résoudre le problème d'interdiction. Cette astuce peut fonctionner uniquement avec des interdictions IP simples et ponctuelles.

Souvent inefficace en tant que méthode isolée. Les utilisateurs expérimentés réinitialisent leur DNS, changent leur adresse MAC et utilisent des proxies ou des VPN pour masquer leur adresse IP.

Quand choisir cette méthode

En général, la réinitialisation DNS est une action utile pour tous les utilisateurs qui passent du temps sur le web. Personnellement, cette solution m'a aidé deux fois avec de légères interdictions, mais n'a donné aucun résultat lorsque j'ai été interdit sur les réseaux sociaux et les services de messagerie.

Méthode n°9. Utiliser un ordinateur Cloud

Il s'agit d'une méthode plutôt rare qui est généralement utilisée par les professionnels et les start-ups.

L'essence de la méthode

Un ordinateur cloud est une machine virtuelle qui vous permet d'effectuer toutes les actions sur le réseau via un ordinateur situé ailleurs. Lorsque vous vous connectez à un ordinateur cloud, vous utilisez toute sa puissance : RAM, disque dur, etc. En général, les ordinateurs cloud sont utilisés pour étendre la puissance de votre appareil. Par exemple, pour éviter d'acheter un nouveau PC haut de gamme, les utilisateurs et même des entreprises entières louent des PC cloud.

Souvent, les PC cloud sont utilisés par les joueurs qui ont besoin d'un PC performant.

Comment implémenter

Vous devez trouver un service qui propose des PC dans le cloud. En général, l'abonnement commence à 5 $.

Lorsque vous choisissez un PC dans le cloud, faites attention à :

Où exactement se trouve le PC. Si le PC cloud se trouve dans un endroit qui ne vous convient pas, il ne vous aidera pas à résoudre le problème de l'interdiction IP.

Coût. Les PC cloud sont fournis sur une base de paiement à l'utilisation. Ne cherchez pas à économiser de l'argent et cherchez des solutions gratuites — cela peut être dangereux pour vous et votre appareil.

Assurez-vous que le service dispose d'une équipe de support. Vous aurez probablement besoin d'aide pour choisir l'abonnement et configurer le PC cloud.

Avantages

Améliorez les capacités de votre appareil. Vous disposerez d'un appareil puissant qui étendra vos capacités réseau.

Vous pourrez contourner les interdictions d'IP et empreintes digitales.

Inconvénients

Le coût commence à partir de 5 $ par mois.

En cas d'interdiction des données du PC cloud, vous devrez chercher un autre PC cloud, ce qui entraînera des coûts supplémentaires.

Les empreintes digitales numériques du PC cloud peuvent déjà être interdites sur différents sites.

Quand choisir cette méthode

Cloud PC est une solution appropriée pour contourner une interdiction ponctuelle. Cependant, si vous êtes régulièrement confronté à des interdictions sur les plateformes tout en collectant des données ou en utilisant plusieurs comptes, il est préférable de porter attention à d'autres méthodes.

Méthode #10. Contacter l'administrateur

Cela fonctionne uniquement si vous avez été banni par erreur ou pour des violations mineures.

L'essence de la méthode

Vous pouvez essayer de lever l'interdiction directement auprès de l'administrateur du site. Résoudre le problème de cette manière peut prendre beaucoup de temps et il n'y a aucune garantie que cela aboutira à des résultats.

Comment implémenter

En règle générale, toutes les plateformes et services disposent d'instructions spéciales en cas de bannissement. Vous devez trouver les contacts du support sur le site et préparer votre appel.

Mon expérience montre que vous devez écrire de manière concise et directe. Par exemple, voici à quoi peut ressembler un modèle de recours :

Salutation

Quel problème avez-vous rencontré

Réponse motivée expliquant pourquoi vous avez été banni par erreur

Demande de lever l'interdiction

Avantages de la méthode

Gratuit. La seule chose que vous dépensez est votre temps.

Inconvénients

Aucune garantie que l'administrateur retirera votre adresse IP de la liste noire. Cela peut arriver si l'IP a été interdite pour de graves violations des politiques de service de messagerie.

Cela peut prendre du temps. Après avoir envoyé l'appel, l'administrateur peut prendre en compte l'appel de 1 jour à plusieurs mois. Dans certains cas, vous ne recevrez aucune réponse.

Quand choisir cette méthode

Cette méthode peut être appropriée uniquement si vous n'avez certainement commis aucune infraction ou si l'infraction était insignifiante. En tout cas, le propriétaire du site peut trouver des raisons de refuser de lever l'interdiction ou simplement ne pas répondre - du moins, c'est ce à quoi j'ai été confronté de nombreuses fois.

Personnellement, je n'ai réussi qu'une seule fois à lever l'interdiction directement par l'administrateur, et cela parce que l'adresse IP était interdite avant moi.

Méthode #11. Supprimez votre adresse IP des listes noires

"Appels, appels, appels" ou une autre méthode lorsque vous devez écrire et ensuite attendre.

L'essence de la méthode

Sur le réseau, vous pouvez trouver de nombreux services qui collectent des données sur les adresses IP bloquées. En particulier, il existe des listes d'adresses IP bloquées dans les services de messagerie électronique.

Votre adresse IP pourrait être mise sur liste noire :

en raison de vos actions

si quelqu'un a utilisé cette adresse IP avant vous et enfreint les règles d'un service particulier

par erreur.

Comment implémenter

Étape 1 - Trouver votre adresse IP

Si vous ne connaissez pas encore votre adresse IP, vérifiez-la via un service spécial sur le web. Par exemple, whatismyip ou what is my IP address.

Étape 2 - Vérifiez quels services ont banni votre adresse IP

Vérifiez dans les services publics si votre adresse IP est bloquée. Par exemple, vous pouvez le faire sur le site mxtoolbox.

Étape 3 — Découvrez comment faire appel

Si vous avez trouvé votre adresse IP sur la liste noire de certains services, découvrez comment envoyer une demande de suppression dans un service particulier.

Par exemple, voici comment vous pouvez faire appel dans Barracuda central.

Pour supprimer votre IP de la liste noire de Barracuda, veuillez remplir les informations concernant votre IP et expliquer la raison de la suppression

Et voilà comment vous pouvez contester sur le site spamhaus.

Selon la procédure de suppression de Spamhaus, vous pouvez automatiquement supprimer votre adresse IP de la base de données PBL.

Le contenu de l'appel peut être le suivant :

Bonjour

Je rencontre actuellement un blocage qui m'empêche d'utiliser le service

Je n'ai pas enfreint les règles du service

Je vous prie de bien vouloir retirer mon adresse IP de la liste noire

La période pour considérer la suppression de votre adresse IP des listes noires dépendra du service spécifique. Cela peut prendre quelques jours ou plusieurs semaines. En même temps, il n'y a aucune garantie que l'interdiction sera levée.

Avantages

Gratuit. Si certains services exigent des frais pour lever l'interdiction, soyez prudent, il pourrait s'agir d'escrocs.

Inconvénients

Cela prend du temps. Vous devrez envoyer des appels à chaque service qui a mis votre adresse IP sur liste noire.

Il n'y a aucune garantie que votre IP sera exclue de la liste noire. L'appel peut être refusé, par exemple, si des violations graves ont été commises depuis votre adresse IP.

Quand choisir cette méthode

Cette méthode convient aux utilisateurs ordinaires et aux professionnels qui travaillent avec des services de messagerie. Le blocage ne peut être levé que si votre adresse IP a été bloquée par erreur ou en raison des actions d'un utilisateur ayant utilisé l'IP avant vous.

Comment éviter les interdictions d'IP

Une combinaison des méthodes ci-dessus peut aider à contourner les interdictions IP et poursuivre votre travail avec des services spécifiques. Cependant, pour éviter de nouvelles interdictions à l'avenir, gardez toujours à l'esprit les règles suivantes.

Règle n°1. Observer les lois et règles du fournisseur

Familiarisez-vous avec les lois, règles et réglementations du pays dans lequel vous vous trouvez et de votre fournisseur d'accès Internet spécifique.

Vous devez prêter attention aux restrictions concernant le comportement en ligne, aux sujets interdits et aux ressources bloquées.

Par exemple, à Dubaï, il est interdit d'envoyer du contenu réservé aux plus de 18 ans même dans les messages privés, et à Oman et en Corée du Nord, les utilisateurs n'ont pas le droit d'utiliser des services VPN.

En suivant ces règles, vous pouvez éviter les problèmes avec les services et la loi.

Règle n°2. Utilisez des réseaux privés virtuels

Les VPN vous aident à éviter les interdictions, à rester anonyme et à protéger vos données des intrus. Il est important de choisir des services VPN fiables avec une bonne réputation. Lorsque vous choisissez des VPN gratuits, la règle peut s'appliquer : si vous ne savez pas sur quoi l'entreprise génère des revenus, c'est sur vous. Et vos données.

En alternative aux VPN, vous pouvez utiliser des serveurs proxy. Permettez-moi de vous rappeler que les proxies de qualité ne remplacent que votre adresse IP et n'encryptent pas le trafic, vous rendant ainsi aussi similaire que possible à un utilisateur ordinaire.

Règle n°3. Prêtez attention à l'étiquette de la communication en réseau

Les services et plateformes analysent en permanence le comportement des utilisateurs. Afin de ne pas attirer l'attention des systèmes de sécurité et des administrateurs de site, veuillez respecter les règles de communication et de comportement :

Respectez les intérêts, opinions, points de vue et religions des autres personnes

Évitez les critiques et les insultes

Ne harcelez pas les utilisateurs

Évitez d'envoyer un nombre excessif de messages génériques dans les chats privés et sous les publications des utilisateurs.

Règle n°4. Protégez votre ordinateur

Utilisez uniquement des services sous abonnement de qualité et licenciés, prouvés. Lors du choix d'un logiciel, téléchargez-le à partir des sites web officiels.

Si vous travaillez souvent avec des réseaux sociaux, gérez plusieurs comptes ou êtes impliqué dans le marketing d'affiliation, votre base incontournable :

Proxies. Les proxys doivent être sélectionnés pour des tâches spécifiques. Pour un multi-compte de haute qualité, vous avez besoin de proxys résidentiels, pour le marketing d'affiliation et d'email, des proxys dynamiques peuvent être adaptés. Gardez toujours 5 à 10 proxys en stock.

Navigateur antidétection. Ce logiciel vous permettra de travailler simultanément avec différents comptes du service à partir d'un seul appareil.

Règle n°5. Évitez les actions de masse

Comportez-vous sur le site comme n'importe quel utilisateur ordinaire. Si, par exemple, vous devez envoyer des messages ou publier des annonces sous les publications des utilisateurs, essayez de le faire par étapes. Cela vous aidera à éviter l'attention des administrateurs du site.

En ce qui concerne le contenu lui-même, essayez d'écrire des textes uniques et amicaux qui ne ressemblent pas à des messages indésirables. Cela aidera à éviter une attention inutile du site web et augmentera la probabilité d'obtenir une action ciblée de la part de l'utilisateur.

Règle n°6. Étudiez les règles et politiques des services et des sites

Chaque site web a ses propres règles et interdictions. Cependant, il arrive que les services utilisent des formulations générales, ce qui rend difficile la compréhension des limites de ce qui est autorisé.

Dans ces cas, il est préférable de prendre le temps de lire les avis sur ces règles de la part d'experts indépendants. Par exemple, les affiliés et les spécialistes du marketing font régulièrement face à des interdictions sur le web, et ils partagent les raisons publiquement.

Règle #7. Observer les limites de vitesse et de circulation

Lors du web scraping, limitez le nombre de requêtes vers le serveur du site et collectez les données progressivement. Cela vous aidera à éviter les interdictions d'adresse IP pour avoir dépassé le nombre de requêtes.

Si vous avez besoin de collecter des données de manière urgente, il est préférable de répartir cette tâche entre plusieurs appareils. Cela réduira le risque de bannissement pour vos appareils et comptes.

Règle n°8. Respectez la loi lors de l'utilisation de torrents

Les torrents contiennent de nombreux programmes utiles et des informations disponibles sur les sites officiels moyennant des frais.

Cependant, le téléchargement de logiciels depuis des torrents peut violer les lois. Dans la plupart des pays du monde, le téléchargement et la distribution de contenu non autorisé entraînent des responsabilités administratives voire même pénales.

Les torrents peuvent contenir des programmes malveillants qui peuvent infecter votre appareil et entraîner une perte de données. Ces dernières années, les pirates informatiques ont commencé à utiliser de plus en plus les torrents pour propager des virus. Une fois sur les appareils, le code malveillant peut voler les données personnelles de l'utilisateur ou utiliser l'appareil de la victime à des fins illégales.

Règle n°9. Soyez prudent lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics

Si vous devez travailler depuis un lieu public, vérifiez l'adresse IP de l'emplacement avant de commencer. Par exemple, via browserleaks. Ensuite, vérifiez si cette adresse IP est bloquée sur d'autres ressources.

Si votre adresse IP est blacklistée ou bannie, utilisez des proxies et un VPN pour accéder aux sites et services dont vous avez besoin.

Je recommande de ne jamais effectuer de transactions financières ou d'échanger des données personnelles via des réseaux Wi-Fi publics. Sinon, vous risquez de vous retrouver sans données et sans argent.

Personnellement, mes données de compte personnel ont été volées de cette manière au début de ma carrière numérique.

Conclusion

J'espère que les méthodes et astuces que j'ai rassemblées dans cet article vous aideront à trouver vos façons parfaites de contourner un bannissement IP et à travailler efficacement en ligne.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager des commentaires sur des techniques spécifiques, je serais ravi de vous lire dans les commentaires.